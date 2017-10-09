Итоги дня КХЛ: Ткачёв рвёт «Торпедо» и рвётся в Корею

Квартальнов не может «починить» меньшинство «Локомотива»

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» обещал стать особенным. Мало того, что эти соперники встречались в последнем розыгрыше Кубка Гагарина, так ещё и Дмитрий Квартальнов впервые приехал на Ленинградский проспект после отставки. Однако заставить боссов ЦСКА сожалеть о своём решении ему не удалось.

«Локомотив» под его руководством оказался не в состоянии на равных тягаться с московскими «армейцами». Прежде всего, против гостей сыграла их старая болезнь – неважная игра в меньшинстве. Из пяти попыток ЦСКА реализовал три, проявив инстинкт убийцы. Не выручали «железнодорожников» и вратари, почти поровну разделившие вину за поражение. «Локомотив» уступил практически по всем показателям, а больше всего головной боли гостям доставил Кирилл Капризов. Форвард, который вполне мог играть под руководством Квартальнова, набрал три очка, а ещё один его гол не засчитали. Помимо прочих неудач гости потеряли Артура Каюмова, который получил серьёзную травму после столкновения с Грегом Скоттом. И если Квартальнову не остаётся ничего, кроме как вернуть в состав проваливающего сезон Александра Полунина, то его бывший напарник Игорь Никитин может позволить вот уже шесть матчей держать на трибуне Антона Бурдасова.

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ЦСКА не пожалел Квартальнова. Как “армейцы” обыграли “Локомотив” «Локомотиву» Дмитрия Квартальнова пока далеко даже до ЦСКА.

«Спартак» продержался со СКА всего период

В попытках угодить пальцем в небо и предположить, кто же наконец-то остановит СКА, мы с коллегами порой предъявляем совершенно безумные аргументы. На «Спартак» ставили из-за очевидной связи с командой из Санкт-Петербурга. Кто-то, учитывая большое количество экс-петербуржцев в составе, даже называет красно-белых фарм-клубом СКА. Но если команда Олега Знарка и относилась снисходительно к партнёрам из столицы, то лишь первый период. Стартовые 20 минут завершились нулевой ничьёй с равенством по броскам. Максим Трунёв незадолго до сирены даже был близок к тому, чтобы открыть счёт. Но после перерыва всё встало на свои места. Началось всё с того, что Михаил Мальцев выскочил со скамейки штрафников и сделал гол для Сергея Плотникова. Гости забивали как в большинстве, так и в равных составах, курьёзные голы и красивые.

После того как отличился вчерашний именинник Давид Рундблад, на лавку отправился Никита Беспалов. Несколько лет назад, выступая за «Сибирь», он отыграл на ноль со СКА, но повторить подвиг не удалось. Любопытно, что вышедший на замену Александр Трушков не пропустил, а питерские «армейцы» одержали 20-ю победу подряд, не взяв с собой Павла Дацюка и по-настоящему включившись только в одном периоде.

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Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

Ткачёв набрал 5 очков и заставил Скудру паниковать

Феноменальный матч провёл форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Кандидат в олимпийскую сборную России провалил старт регулярного чемпионата, но последние пять матчей исправно набирает очки. Игра в Нижнем Новгороде стала для него, безусловно, лучшей в сезоне, а быть может и в карьере. Ткачёв поучаствовал во всех голах «Ак Барса», набрав пять очков! Сначала отдавал передачи в большинстве, играя через защитника Токранова, а затем взялся забивать сам. В начале второго периода Ткачёв беспрепятственно прошёл к воротам, точно бросив в ближний угол, а в его концовке воспользовался ошибкой молодого Фаткуллина, который, к слову, отдан в «Торпедо» в скрытую аренду именно из «Ак Барса».

Добавим к хет-трику и двум передачам уверенную игру на точке и получим явного кандидата на поездку в Южную Корею. Если Владимир сохранит такую форму, то будет вторым центром сборной России на Олимпиаде после Павла Дацюка. Что до «Торпедо», то подвиги казанского форварда заставили паниковать наставника нижегородцев. А как иначе можно объяснить вратарскую чехарду, которую устроил Петерис Скудра? Уже после второй шайбы на лёд впервые в сезоне вышел Николай Мольков, но пропустив единожды, вновь уступил место Ивану Лисутину.

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«Сочи» потопили новички Полашек и Йокипакка

Руководству сочинского клуба понадобилась треть чемпионата, чтобы понять: решение заполнить все легионерские вакансии нападающими было ошибочным. Подписав Юрки Йокипакка, южане прервали затянувшуюся серию поражений, а финский защитник набрал первое очко в КХЛ. На этом «Сочи» не остановились и подобрали Адама Полашека. Бывший защитник «Сибири» впервые сыграл за новую команду в Братиславе, но назвать его дебют успешным никак нельзя. Именно после удаления Полашека за подножку во втором периоде составы подровнялись и «Слован» открыл счёт. Прошло всего пять минут, и со знаком минус отличился уже Йокипакка. Играя в меньшинстве, он сильно выбросился на передачу, оголив пятак. Радеку Смоленяку не составило труда сделать счёт 2:0. А когда «Слован» забивал четвёртую шайбу, на пятаке Полашек и Йокипакка чудили уже в тандеме. Адам поучаствовал в единственном голе своей команды, но вряд ли этим хоть сколько-то скрасил впечатление от своей игры. Словаки одержали первую победу после пришествия Эдуарда Занковца на пост главного тренера.

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