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Дмитрий Квартальнов, ХК «Локомотив»
Текст: Владислав Уткин
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Мы сыграли плохо, есть над чем подумать». Квартальнов — о матче с ЦСКА

Никитин отметил хорошую игру ЦСКА в неравных составах, а Квартальнов признал, что его бывшая команда превзошла нынешнюю.
9 октября 2017, понедельник. 23:25 Хоккей

Матч между ЦСКА и “Локомотивом”, который все ждали после назначения Дмитрия Квартальнова главным тренером ярославской команды, закончился победой “армейцев” со счётом 5:2. Наставники обеих команд поделились своими мнениями об игре на послематчевой пресс-конференции.

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«Локомотиву» Дмитрия Квартальнова пока далеко даже до ЦСКА.

«Есть над чем подумать, к каждому можно докопаться»

— Мы провели хороший матч, ребята отработали на полную. Меньшинство и большинство сработали. По их игре мало что могу сказать, — заявил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного результата был немногословен.

Куда большее внимание на пресс-конференции было уделено Дмитрию Квартальнову. Он подчеркнул, что сегодня его бывшая команда была сильнее во всех компонентах, а также отметил проблемные места у “Локомотива”.

— Поздравляю ЦСКА с победой. Они были сильнее во всех компонентах. Проиграли пятак и все стыки, второй период провалили. Что тут сказать… Есть над чем подумать. Большие матчи мы так не должны играть. К каждому из игроков сейчас можно докопаться. Будем смотреть.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 2 2:1, 3:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Блажиевский (Окулов, Кузьменко) – 08:20 (5x4), 1:1 – Кадейкин (Кадейкин) – 15:59 (5x5), 2:1 – Капризов (Скотт, Нестеров) – 19:22 (5x4), 3:1 – Ничушкин (Попов) – 25:38 (5x5), 4:1 – Григоренко (Скотт, Капризов) – 26:28 (5x4), 5:1 – Капризов (Григоренко, Нестеров) – 34:46 (5x5), 5:2 – Апальков (Коледов) – 42:59 (5x5)

— Что с Полуниным? Почему он не попадает в состав?
— Пока не попадает.

— Как самочувствие Каюмова? И что с меньшинством? Ребята отмечают, что у них оно не получается. Это главная проблема “Локомотива” сейчас?
— Каюмов выбыл надолго. Да, это большая проблема. Всё начинается со вбрасывания. Будем работать.

— У Каюмова сотрясение?
— Нет, у него не сотрясение.

— В первом периоде «Локомотив» поджал ЦСКА. Неужели и в первом периоде команда играла плохо?
— Я не видел этого. Мы играли плохо.

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«Три года работали с Квартальновым. Было необычно встретиться»

После матча нападающий Кирилл Капризов, оформивший дубль в ворота «Локомотива», заявил, что красно-синие стараются добавлять от игры к игре.

— Я набрал три очка за 11 минут? Всего за 11? Ну, не знаю. Повезло. Каждый хочет играть. Чем больше, тем лучше. Стараемся добавлять от игры к игре. Нужно стараться играть лучше. Почему? Потому что то в овертайме выиграем, то в одну шайбу, то вничью сыграем. Стараемся работать, — отметил Капризов.

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин заверил, что игра против бывшего наставника для него получилась интересной.

— Команда сегодня сыграла здорово. И в нападении реализовали большинство, и в обороне старались. В эпизоде с голом Кадейкина мне показалось, что был рикошет. То ли от нашего игрока, то ли от соперника. Три года мы работали вместе с Дмитрием Квартальновым, конечно, было необычно встретиться. Но старался не думать об этом, — признался Сорокин. — С новым тренером вратарей Константином Власовым работаем плодотворно. И над профессиональными качествами, и над личностными.

Форвард Михаил Григоренко считает, что ЦСКА провёл сильную встречу.

— Провели хороший матч. Можно сказать, прорвало. Броски залетали. В принципе, всё делаем, как обычно. Настроились, удачно забили. После первого периода внесли определённые коррективы, придерживались плана на игру. Удачно сыграли в большинстве, сопернику стало тяжело при счёте 1:3 и 1:4. А у нас руки развязались, стали создавать моменты. Мы понимали, что соперник серьёзный и игра принципиальная. Хороший тест для нас. Никому ничего объяснять не надо, — отметил Григоренко.

«Совершили много ошибок в обороне»

Ярославцы же акцентировали внимание на своих проблемах при игре в меньшинстве. В частности, об этом сказал Егор Коршков.

— Тяжело оценить игру. Пропустили в меньшинстве три шайбы. Уделим особое внимание этому компоненту. Совершили много ошибок в обороне. Пока не вижу большой разницы в работе с Дмитрием Квартальновым по сравнению с прежним тренерским штабом. Может, какие-то мелочи изменились. Настрой всё тот же, боевой. Немного поменялся тренировочный процесс. Алексей Кудашов всех собрал, пожал всем руки и попрощался. Поблагодарил всех за работу, — сказал Коршков после игры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов Никита Никитин
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