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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

«Йокерит» и «Магнитка» продолжат побеждать. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Авангард» вновь обыграет «Барыс», а «Автомобилист» расправится с «Витязем».
10 октября 2017, вторник. 07:30 Хоккей

«Амур» — «Металлург» Магнитогорск

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
Металлург Мг
Магнитогорск

«Металлург» проиграл дома «Амуру» 5 сентября, тот матч, безусловно, будет сидеть в головах игроков Ильи Воробьёва. По-прежнему главные козыри «Магнитки» — это Мозякин и большинство. В последних двух встречах команде удавалось успешно играть в неравных составах, в том числе реализовывать большинство «пять на три». «Амур», судя по последним матчам, играет достаточно дисциплинированно, но игроки в любой момент, как тот же Фролов, могут получить «5+20», а это, конечно же, подпишет приговор команде. Дисциплина — это ключ к успеху «Амура», но сыграть в соответствии с установкой и победить «Магнитку» на этот раз у них не получится.

Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.

«Авангард» — «Барыс»

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Барыс
Астана

«Авангард» в целом успешно отыграл на выезде, омская команда преследует «Ак Барс» и показывает цельный хоккей даже в отсутствие первого центрального нападающего, которого Владимир Шалаев до сих пор не нашёл. «Барыс» — достаточно удобный соперник для омичей. Что любопытно, последние три матча в регулярном чемпионате прошлого сезона завершились со счётом 3:1 — дважды в пользу «Авангарда», и один раз — «Барыса». С этим же счётом закончилась игра на мемориале Блинова в пользу подопечных Скабелки. Так что магия цифр за «Авангард», омская команда должна и сегодня победить.

Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

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«Автомобилист» — «Витязь»

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Витязь
Московская область

Надо отметить, что подопечные Владимира Крикунова неважно действуют в неравных составах, в чём-то не работает большинство. В матче с «Йокеритом» Чайковски реализовал лишнего, но при этом финны забили трижды в большинстве. «Витязь» на этом фоне не выглядит командой, которая вынудит удаляться или сильно напрягаться при игре в меньшинстве. Спецбригада подольской команды, которая была в прошлом сезоне, разрушена, она держалась на Аалтонене и Ержабеке. Теперь «Витязь» в этом плане уступает «Автомобилисту». Обе команды в последних играх потерпели поражения, но екатеринбуржцы играли против цельного и мощного «Йокерита» и должны сегодня добиться победы над «Витязем», который сам играет и другим даёт.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

«Трактор» — «Йокерит»

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Йокерит
Хельсинки

У «Йокерита» уже 11 побед подряд, причём матч с «Автомобилистом» был одним из самых качественных для команды Ялонена. Пока не видно, чтобы соперники из нижней части таблицы Восточной конференции могли что-то противопоставить финской команде. Продолжает забивать Толванен, надёжно играют вратари, больше двух шайб «Йокерит» пропускал очень давно — от «Спартака» 6 сентября. Не думаю, что «Трактор» с его проблемами в нападении сможет забить «шутам» больше двух шайб. А «Йокерит» реализует свои моменты и победит в Челябинске.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

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18-летний Эли Толванен забил в пятом матче подряд.

«Югра» — «Куньлунь Ред Стар»

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Куньлунь Ред Стар
Пекин

Первый домашний матч Емелина на посту главного тренера «Югры». Несмотря на удачный выезд и на то, что при новом тренере ханты-мансийцы начали набирать очки, «Югра» — команда оборонительного плана, которая играет вторым номером. Эта модель игры подходит больше для выезда. Действовать первым номером с «Куньлунем» не удастся, и продолжится тенденция, при которой «Югра» не может обыграть китайскую команду ни в регулярном чемпионате, ни на предсезонке. Эта встреча, на мой взгляд, завершится победой гостей, правда, здесь поставим на дополнительное время.

Прогноз: победа «Куньлунь Ред Стар» в овертайме.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Амур ХК Барыс ХК Йокерит ХК Металлург Мг ХК Трактор
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