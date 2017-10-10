События дня НХЛ: Кучеров и «молнии» остановили Овечкина

Варламов «засушил», Якупов сделал дубль

«Колорадо», которому в нынешнем сезоне предрекали такое же жалкое прозябание на дне турнирной таблицы, как и год назад, не желает оправдывать эти грустные прогнозы. В трёх матчах на старте регулярного чемпионата «лавины» одержали две победы, причём обыграли не кого-нибудь, а крепкий «Рейнджерс» и не менее серьёзный «Бостон». Голкипер «Эвеланш»Семён Варламов великолепно справился со своей работой, полностью переиграв визави Туукку Раска: россиянин отразил все 29 выстрелов по своим воротам и оформил первый в сезоне матч на ноль. Особенно эффектным был сейв Семёна в начале второго периода, когда россиянин хладнокровно остановил рвущегося к воротам Давида Пастрняка.



«Это хорошее начало для меня. Я долго не играл, но вернулся, и начал сезон с двумя победами. Это приносит уверенность всей команде. Думаю, что сегодня мы сыграли очень солидно», — сказал Варламов.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Колорадо».

Приложил свою руку к победе и Наиль Якупов, на счету которого две заброшенных шайбы. И если второй гол был записан на форварда, хотя шайба в воротах не побывала (Наиль вышел к пустой «рамке», но соперник умышленно её сдвинул), то первый гол Якупова в форме «Эвеланш» получился весьма эффектным. Россиянин получил пас на ход из глубины своей зоны и легко опередил вратаря, который далеко вышел из ворот и не успел к шайбе. «Очень хотелось, чтобы Варли сегодня сыграл на ноль, поэтому в третьем периоде все старались надёжней сыграть в обороне», — отметил Наиль.

Видео первого гола Якупова можно посмотреть на сайте НХЛ.

Тарасенко в погоне за Овечкиным

Голевой дубль Владимира Тарасенко и 40 сейвов голкипера «Блюз» Джейка Аллена помогли «Сент-Луису» обыграть в гостях «Айлендерс», и дали возможность продлить победную серию до трёх матчей. Тарасенко «взорвался» голами в середине второго периода, подарив своей команде приличный шанс на победу в основное время. Первая шайба Владимира была заброшена удивительным броском с неудобной руки, который был нанесён с весьма приличного расстояния. «Если такому парню, как Володя, давать голевые шансы, он их реализует. Он играет просто потрясающе», — отметил форварда вратарь Аллен.



Шесть минут спустя Тарасенко реализовал большинство, и этот гол можно считать классическим для 91-го номера «Сент-Луиса»: шайба после мощнейшего кистевого броска вошла в притирку с ближней штангой. «Если честно, очень трудно оставаться спокойным и не быть в восторге от такого броска. Он у Владимира очень мощный», — отметил подопечного главный тренер Майк Йео.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Сент-Луиса».

Сохранить добытое преимущество «музыканты» не сумели. Усилиями опытных Лэдда и Ли «островитяне» перевели матч сначала в овертайм, а затем и серию буллитов, где вновь нашлось место для геройств Тарасенко. Владимир закрепил успех, появившийся после реализованного Шенном штрафного броска, и окончательно испортил настроение голкиперу «Айлендерс» Томасу Грайссу.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Сент-Луиса».

После матча Тарасенко щеголял в раздевалке с шикарной кепкой на голове – теперь это традиционный клубный переходящий приз самому ценному хоккеисту матча. В последние годы «музыканты» проявляли недюжинную фантазию и изобретательность, предлагая в виде данной награды и пару резиновых сапог, и разнообразные чудные шляпы, и даже чучело ондатры. Кепка в стиле ретро была куплена капитаном команды Алексом Стином и предназначена отдать дань уважения Джимми Робертсу – первому хоккеисту «Сент-Луиса», выбранному на драфте расширения 1967 года, а затем работавшего тренером.

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

«Решили каждый год вспоминать великих игроков «Блюз». Джимми Робертсон носил такую шляпу, теперь это приз лучшему игроку матча. Сегодня дали мне, большая честь носить это. Надо вспоминать их не один день в году, помнить, откуда всё началось. Когда забрасывал первую шайбу, была ситуация, что требовалось обыграть один в один. Я просто сделал «улитку», и получилось так, что появилось чистое пространство. Не так часто бросаю с неудобной, но получилось забить. В третьем периоде немного просели, третий матч подряд такое происходит. Нельзя давать командам сравнивать счёт и потом на нервах заканчивать. Надо играть более строго в обороне», — отметил Владимир.



Стоит добавить, что свой дебютный матч в сезоне провёл нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, заменив в составе Оскара Сундквиста.

Фото можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Сент-Луиса».

Кучеров забил, Овечкин взял паузу

«Семь гвардейцев за два дня!», — восклицал король Франции Людовик XIII, восхищаясь своими мушкетёрами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, великолепно начавший нынешний сезон, заслужил от болельщиков аналогичной похвалы (7 голов в двух матчах), но постоянно играть в таком бешеном темпе было бы невозможно. В выездном матче с «Тампой» Александру забить не удалось, но на виду был другой российский бомбардир Никита Кучеров, который и обеспечил своей команде победу. В середине третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз» Никита получил удобный пас на чужой синей линии, настоящей молнией пронёсся мимо Тейлора Чорни и броском с неудобной руки отправил шайбу в сетку.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Тампы».

Ключевым моментом овертайма стало странное удаление «Вашингтона» за нарушение численного состава. Для «столичных» это был уже второй скамеечный штраф в матче, причём полученный один за другим. Отбывать две минуты за команду отправился Овечкин, очевидно, имея задумку убежать к чужим воротам при выходе из штраф-бокса, но делать это ускорение Александру не пришлось. Мощный бросок Кучерова из левого круга вбрасывания срикошетил в ворота от Брэйдена Пойнта, принеся «Лайтнинг» победу.



«Овечкин – это элитный снайпер. Сидни Кросби – рабочая лошадка. А у нас есть топовый игрок, который делает вещи, он полностью погружён в игру – это Никита Кучеров. Он забивает классные голы в самое важное время, таких парней не так много в этой лиге. Это замечательно для нас. И он определённо хочет продолжать. Кучеров чем-то похож на Патрика Кейна, потому что когда у него есть шайба, то остановить его очень трудно», — отметил россиянина нападающий Крис Куниц. «Действительно, Никита – не тот игрок, против которого хочешь сыграть один на один. Особенно, когда он набрал скорость», — добавил защитник «Тампы» Антон Строльман. «Не так много хоккеистов могут нанести бросок под перекладину, делая проход на такой скорости. Но если вы понаблюдаете за Кучеровым на тренировках, то увидите, что он всё это отрабатывает. И в игре получает за это награду», — резюмировал наставник «Тампы» Джон Купер.

«Это всё из-за сестры жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне» Александр Овечкин сделал то, чего в НХЛ не было 100 лет. И раскрыл секрет своей результативности.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Зайцев и Мэттьюс огорчили «Чикаго»

«Торонто», принимавший дома «Чикаго», прервал победную серию «чёрных ястребов» и продлил свой собственный успех, хотя на протяжении всего матча хозяевам приходилось отыгрываться. Стартовало «возвращение» подопечных Майка Бэбкока с шайбы, заброшенной Никитой Зайцевым в середине второго периода, когда россиянину удался мощный кистевой со средней дистанции.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Усилиями Коннора Брауна и Джеймса Ван Римсдайка матч был переведён в овертайм, где своё веское слово сказал Остон Мэттьюс. Выйдя вдвоём с Джейком Гардинером против одного зашитника, обладатель «Колдер Трофи» не стал делать передачу, а всё сделал сам. «По ходу матча мы играли всё лучше и лучше. Именно так мы и хотим действовать, к тому же, против нас играла команда, которая знает путь к победе. В таких матчах всё решают несколько сантиметров, которые ты выигрываешь. Это важная победа для «Торонто» и мы хотим сохранить этот победный импульс», — заявил Мэттьюс.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Элерс затмил Макдэвида

Домашний матч «нефтяников» с «Виннипегом» стал бенефисом нападающего «Джетс» Николая Элерса. Датчанин взялся за дело в середине второго периода, и тремя шайбами, заброшенными подряд, принёс «реактивщикам» убедительную победу. Нынешний хет-трик стал для Элерса вторым в карьере, а кроме него в составе «Джетс» стоит отметить и Дмитрия Куликова, который набрал первые очки за свой новый клуб (1 гол, 1 передача).

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.