«Дай бог, чтобы Овечкин забил все 70!» Неделя НХЛ с Дарюсом Каспарайтисом

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги первой недели стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ, поделившись мнением об игре Овечкина и Кузнецова, ссылке Вадима Шипачёва в АХЛ и разгромном поражении «Питтсбурга». Также Каспарайтис рассказал, как освещают победную серию СКА в Северной Америке и как по местному телевидению показывали Ковальчука, который задирался к Линусу Умарку в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».

О гениальном старте Овечкина и зависимости от Кузнецова

«Результативность Александра на старте сезона просто поражает. У него семь голов после двух игр. Сперва я подумал: может, это ошибка какая-то? Нет, конечно, Саша может столько забить. Просто хоккей в этой лиге напоминает мне конец 80-х – начало 90-х по результату. Может, Саша что-то поменял в своей игре, но лично я пока ничего такого не заметил. Бросает из тех же самых позиций. Многим командам надо понимать, как играть против такого хоккеиста, как Овечкин. Подстраиваться под него. Это непросто сделать.



Что касается Жени Кузнецова, то я надеюсь, что они с Овечкиным будут вместе не пару игр, а надолго останутся в одном звене. Это очень хорошее сочетание. Кузнецов уже всем доказал, что является одним из лучших центральных нападающих в лиге. Посмотрите, сколько голов именно после его передач забивает Овечкин».

Результативность Александра на старте сезона просто поражает. У него семь голов после двух игр. Сперва я подумал: может, это ошибка какая-то?

Забросит ли Овечкин 70 шайб за «регулярку»?

«Дай бог, чтобы он забил не 50, как многие прогнозировали, а все 70! Я думаю, что это только начало! Тем более Саша так резво взялся за дело. Если бы это было в 90-е годы, то не сомневаюсь, что он забил бы больше. Сейчас же каждая команда и каждый игрок будут концентрироваться на Овечкине и на Кузнецове, чтобы вырубить их из игры. Стараться выпускать на лёд своих лучших защитников под ведущее звено «Вашингтона». Надеюсь, что всё будет продолжаться так, как было на старте. Очень интересное начало сезона в НХЛ».

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет! 7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

Мощный старт русских и Олимпиада

«Порвали бы эти русские всех на Олимпиаде? Я не думаю, что сейчас кто-то об этом думает. Без хоккеистов из НХЛ Россия всё равно будет главным фаворитом на Олимпийских играх. Не факт, что все показывали бы там такой же хоккей, как сейчас в своих клубах. Ведь в сборной другая система. Выступаешь за свою страну, появляются другие роли, всё это сильно отличается. Собирают всех лучших игроков, все хотят выходить на лёд, но ведь нельзя играть всем».

«Вегас», Шипачёв, командировка в АХЛ

«Это странно, что человека с таким большим контрактом отправили в АХЛ. Возможно, он ещё физически не готов играть в главной лиге. Просто если сравнивать с КХЛ, то здесь всё совершенно иначе. Другие площадки, бьются люди побольше. Так что вполне вероятно, что Вадима таким образом готовят к системе американского хоккея, чтобы он досконально понял её. Лично меня отправляли в АХЛ уже в конце карьеры, потому что моя зарплата не помещалась под потолок. Они никак не могли избавиться, решив отправить меня в фарм-клуб. Это было в «Рейнджерс».

Это странно, что человека с таким большим контрактом отправили в АХЛ. Возможно, Шипачёв ещё физически не готов играть в главной лиге.

О том, что Шипачёв поехал в НХЛ в 30 лет

«Знаете, если в «Вегасе» ему предложили такие большие деньги, то они явно рассчитывали, что он заиграет, освоится и привыкнет к новым для себя реалиям. Ты подписываешь 30-летнего хоккеиста на столь солидный двухлетний контракт с зарплатой в $ 4,5 млн в год, а потом думаешь, что это не тот человек, который нужен? Такого ведь не может быть. Возможно, что-то случилось во время тренировочного лагеря. Но мне странно наблюдать за происходящим».

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

О разгромном поражении «Питтсбурга» со счётом 1:10

«Всё бывает в этой жизни. Посмотрите на «Нэшвилл»: финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли проиграл два матча подряд на старте. Такое часто случается с командами, которые выигрывали трофей, были в финале. Появляется усталость от хоккея, сказывается психологический фактор. В клубах собраны хоккеисты высокого уровня, они понимают, что при подобного рода игре они могут вообще в плей-офф не попасть. С другой стороны, может, даже хорошо, что «Питтсбург» проиграл «Чикаго» со счётом 1:10. Будут сделаны выводы, и такое больше не повторится.



Повторюсь, бывает такое. Они, может, вышли расхлябанно на лёд после подготовки к сезону. Ты ведь выиграл, а потом думаешь: «Ой, да впереди ещё много времени, можно дурака повалять». В итоге нарываешься на плачевные результаты».

Говорили про Ковальчука, выдавали сюжеты, как он пытался с кем-то подраться, а потом жестами показывал сопернику, что тот боится.

Взгляд на победную серию СКА из Северной Америки

«Эта ситуация напоминает ЦСКА, который никому не проигрывал в советские времена. Для болельщиков Питера подобные результаты интересны. Они рады, что у них в городе есть такая команда. А вот для всей лиги это не очень интересно, когда одна команда обыгрывает всех просто так. В КХЛ разный уровень команд. У одних есть финансовая возможность подписывать сильных игроков, в итоге они легко обыгрывают тех, у кого нет денег. По североамериканскому телевидению несколько раз показывали СКА и отмечали, что этот клуб никому не проигрывает. Говорили про Ковальчука, выдавали сюжеты, как он пытался с кем-то подраться, а потом жестами показывал сопернику, что тот боится (ситуация с Линусом Умарком в матче «Салават Юлаев» — СКА. – Прим. «Чемпионата»). Повторюсь, для СКА всё это хорошо, но для лиги есть минусы.