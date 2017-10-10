«Вегас» проиграл в рулетку? Почему не дают играть Шипачёву

За день до первого в клубной истории официального домашнего матча «Вегас Голден Найтс» генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи наконец-то прокомментировал ситуацию с Вадимом Шипачёвым. Россиянин, ещё весной подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн, перед стартом сезона был отправлен в АХЛ, но не появился ни в составе фарм-клуба, ни основной команды. Почти неделю о Шипачёве не было никаких известий, и вот наконец руководство «Вегаса» слегка прояснило возникшую ситуацию. Слова Макфи достойны того, чтобы разобрать их отдельно и дать перевод с чиновничьего на русский.

Вопрос: было ли решение по Шипачёву связано с хоккеем?



Макфи: Нет, это связано с цифрами, с техническим моментом. Как вы знаете, у нас было три хоккеиста, которых мы могли отправить в АХЛ, не боясь потерять их на драфте отказов. Я не готов сказать конкретную дату, когда эта ситуация изменится, но мы работаем над этими вещами.



Что это означает: как и предполагалось, «спуск» Вадима в фарм-клуб не связан с его игрой во время предсезонной подготовки. Шипачёв стал своеобразной жертвой заокеанских правил, и его официальный дебют в НХЛ откладывается на неопределённый срок. Какой именно, зависит от проведённых «Вегасом» сделок, которых пока не видно.

Вопрос: считаете ли вы, что ситуация с Шипачёвым излишне затянулась?



Макфи: Нет. Ещё летом мы предполагали, что, возможно, отправим в фарм-клуб Ши Теодора и Алекса Туча, которые имели право не выходить на уэйвер. В нашем составе много людей, которых мы оцениваем и проверяем. Я не знаю, сколько времени это займёт, но предпочитаю находиться в ситуации, когда у нас достаточное количество людей, а не их недостаток.



Что это означает: конечно, ситуация с Шипачёвым далека от нормы, иначе бы никто не спрашивал Макфи именно про Вадима – об упомянутых Теодоре и Туче таких вопросов никто не задал. Конечно, она затянулась. Подписать опытного хоккеиста на крупный односторонний контракт и не дать ему сыграть – это верх безрассудства, поэтому рано или поздно Вадим сыграет за «Вегас». Но, учитывая вялость трансферного рынка, дебют может быть отложен на длительное время. А две победы «Голден Найтс» в стартовых матчах сезона сняли с Макфи лишнее давление при решении «дела Шипачёва».

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Вопрос: сам Шипачёв понимает, почему он не играет?



Макфи: Мы регулярно общаемся с ним через агента. Сначала их сторона не понимала ситуации, но теперь они понимают. Это технический вопрос формирования состава, он не касается собственно игры. Все трое парней, отправленных в АХЛ, заработали право быть здесь. Мы заберём их в нужное время или как только сможем.

Что это означает: Макфи неудачно сформировал состав на драфте расширения, набрав слишком много защитников. Теперь он вынужден пытаться их обменивать, и из-за этого Шипачёв, Теодор и Туч были выведены из основной команды. Недовольство со стороны игрока говорит о том, что Вадим и его агент не ожидали такого развития ситуации. Возможно, был начат поиск вариантов возвращения хоккеиста в КХЛ или обмена в другой заокеанский клуб.

Вопрос: почему Шипачёв не играет за фарм-клуб?



Макфи: Потому что он вернулся в Вегас, чтобы побыть с женой. Никто из них не говорит по-английски, ей было тяжело. Он предупредил нас, а потом вернулся. За перелёт заплатил сам, потому что мы не вправе это делать. Я не жду, что Вадим будет играть в АХЛ. Посмотрим, что будет дальше, но в ближайших играх его появления на льду не ожидаю.



Что это означает: недопонимание между игроком и генеральным менеджером есть, и оно может нарастать. Без знания английского языка Шипачёву и его супруге было бы одинаково трудно, что в Вегасе, что в Чикаго, поэтому семейные причины больше похожи на отговорку. Потеря игрового тонуса у Вадима делает перспективы его быстрого возвращения в основу туманными, даже если случится травма кого-то из нападающих или произойдёт долгожданный обмен. Не играя за фарм-клуб, Шипачёв хотя бы немного помогает Макфи сохранить деловую репутацию. Своим бездумным выбором на драфте расширения Джордж привёл команду к ситуации, когда у тренера нет места в составе для хоккеиста с большой зарплатой и характеристиками опытного мастера. Позволить Шипачёву играть в АХЛ для Макфи было бы равнозначно признанию в собственных кадровых ошибках. Вместе с тем можно смело утверждать, что для Вадима эта ситуация стала полной неожиданностью: жёсткое бизнес-решение «Вегаса» резко контрастирует с тем, как принято «облизывать» звёзд в КХЛ.

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Вопрос: будет ли играть Шипачёв, пока ситуация не прояснится?



Макфи: Ну, посмотрим. Но я не ожидаю, что это случится в ближайшей серии матчей.

Что это означает: Вадим останется в Вегасе и будет заниматься самостоятельно. Играть в АХЛ он не будет.



Вопрос: правда ли, что агент Вадима пытается найти варианты возвращения в КХЛ?



Макфи: В этом нет правды. Ему не разрешено возвращаться. Он на контракте у нас.



Что это означает: ответ «ему не разрешено» очень высокомерен и явно не учитывает интересов самого хоккеиста. Прецеденты возвращения в КХЛ российских игроков, имевших действующие контракты в НХЛ, имеются (Дацюк, Ковальчук). Очевидно, что Макфи не ждёт от Вадима резких движений. Чтобы отказаться от почти $ 10 млн и вернуться домой, нужно быть на грани отчаяния. Пока форвард находится в режиме ожидания, но чем дольше будет тянуться неизвестность, тем выше вероятность его разрыва отношений с «Вегасом». Вместе с тем отъезд Шипачёва в КХЛ будет серьёзным пятном на репутации самого Макфи, который взял на большой контракт игрока, который оказался ему не нужен.

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Вопрос: у вас есть права на ещё одного российского игрока, Никиту Гусева. Может ли ситуация с Вадимом как-то повлиять на Никиту и отношения с ним?



Макфи: Нет, меня это не беспокоит.



Что это означает: права на Гусева «Вегас» купил у «Тампы», и разговоры о его возможном отъезде в НХЛ будущим летом не были лишены оснований. Если «дело Шипачёва» повлияет на решение Гусева, это станет двойным ударом по Макфи. Одно дело – потерять 30-летнего форварда, перспективы которого на уровне НХЛ пока так и не прояснились, и другое – испортить отношения с молодым талантом, который потенциально способен стать одним из лучших бомбардиров заокеанской лиги. Кроме того, Гусев был ключевой фигурой летнего обмена, и его потеря превратит сделку с «Лайтнинг» в полный провал для «Голден Найтс».