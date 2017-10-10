«Цулыгин подставил Вестерлунда!». Итоги прямого эфира

В понедельник в сообществе «Чемпионата» во «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с Дмитрием Ерыкаловым. Обозреватель хоккейного отдела около часа отвечал на вопросы читателей. Представляем сокращённую текстовую версию.

«Абрамов мог бы играть во втором звене «Трактора», а Бучневич ещё нестабилен»

— Артемий Панарин всегда был хорошим плеймейкером, но в «Чикаго» из него зачем-то стали лепить снайпера. Даст ли Джон Торторелла ему играть в свой хоккей?

— А почему вы задаёте вопрос с негативным оттенком? Я, напротив, считаю, что в «Чикаго» из Панарина сделали более разностороннего игрока. Чего не скажешь о Владимире Тарасенко, который, попав к Кену Хичкоку, стал заточен только на бросок. Панарин же «прокачал» бросок в касание из круга вбрасывания аля Овечкин, но сохранил и свойства плеймейкера. В «Коламбусе» есть Аткинсон, который в прошлом сезоне забил больше 30 шайб. Панарин вполне может играть на него. 0+3 в первом матче это подтверждают.

События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна! Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».

— Есть ли шансы у Виталия Абрамова в «Коламбусе» и вообще в НХЛ? Судя по статистике, он перерос юниорскую лигу.

— Это большая проблема для юниоров. Рано или поздно они застревают между молодёжным хоккеем и НХЛ. Несмотря на то что правила меняются в сторону атаки и должны помогать малышам, Абрамову в основу «Коламбуса» ещё рано. Год назад ходили разговоры, что Виталий пойдёт по стопам Николая Голдобина и отыграет сезон в Финляндии, но, видимо, этот вариант отпал. Мне непонятно, почему он не хочет вернуться в «Трактор». Анвар Гатиятулин разговаривал с ним. Я уверен, Абрамов легко бы играл во втором-третьем звене челябинского клуба.



— Что скажете о перспективах Павла Бучневича и Клима Костина?

— Костин попал в свою лигу и в свой клуб. Это габаритный парень, который на маленьких площадках будет выглядеть лучше, чем в составе «Динамо». К тому же он попал под крыло Владимира Тарасенко. Однако, как мне кажется, в этом сезоне Клим дебютирует за «Блюз», проведёт несколько игр, но не более. Бучневич в некотором роде даже вытеснил Рика Нэша, выходит в первом звене «Рейнджерс» с Зибанеджадом, но… в прошлом сезоне тоже был отрезок, когда Паша зажигал, а потом пропал с радаров. Он всё ещё нестабилен.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.

— Кузнецов как центр более интересен или наоборот, когда был крайним форвардом? Задача центра в большинстве случаев черновая, а в НХЛ он вообще должен уметь всё.

— Когда-то я тоже считал, что Кузнецову не место в центре. За «Трактор» он играл на этой позиции, только когда подменял Яна Булиса. Но в «Вашингтоне» с ним хорошо поработали. Для начала ставили в четвёртое звено к силовикам, заставляли учиться той самой черновой работе. Тогда как по катанию, игровому интеллекту, видению площадки Женя – прирождённый центр. Да и как-то играет ведь в НХЛ Евгений Малкин, сильные и слабые стороны которого во многом совпадают с кузнецовскими.

Из-за несговорчивости сторон Новосибирск может потерять не только арену, но и МЧМ. Может быть, смена губернатора сдвинет дело с мёртвой точки.

«Давайте считать «Славься, «Сибирь!» фишкой, а не оскорблением»

— Что слышно о строительстве новой арены в Новосибирске?

— Есть серьёзные проблемы. Инвестор, который имеет отношение к спонсору «Сибири», готов брать на себя строительство, но только с условием предоставления земли под жильё. Это как «Парк Легенд» в Москве. Горсовет Новосибирска не желает отдавать дорогостоящий кусок земли сторонней компании, заявляя к тому же, что не потянет строительство садиков и другой инфраструктуры. Область, в свою очередь, не хочет искать альтернативную площадку для строительства. Получается лебедь, рак и щука. Из-за несговорчивости сторон Новосибирск может потерять не только арену, но и МЧМ. Может быть, смена губернатора сдвинет дело с мёртвой точки.



— Что думаете об обвинении в адрес болельщиков «Сибирь», что они якобы оскверняют гимн РФ?

— Мне это непонятно. Болельщики спокойно заматываются во флаги своей страны, а к гимну вдруг стало такое трепетное отношение? В Уфе даже соорудили баннер на эту тему. Тем более в Новосибирске этой традиции не год, не два, а больше десятилетия. Ещё меня интересует вопрос, почему уфимские болельщики обратили внимание только на «Сибирь». Уже много лет «Славься, «Амур»!» кричат в Хабаровске. Если не ошибаюсь, подобная практика существует и в Казани. Давайте проще к этому относиться, считать это фишкой, а не оскорблением.



— Когда-то «Сибирь» вытаскивала у «Локомотива» самого Йори Лехтеря, а в последние годы собирают всяких сбитых легионеров вроде Улльстрема, Винцоура и Энеруда. В чём причина?

— А что, Лехтеря не был сбитым лётчиком? Он считался звездой в Финляндии. Энеруд, в свою очередь, признавался MVP шведского плей-офф. Но в «Локомотиве» у Йори не получилось: он был ещё слишком молод и выходил в основном в третьем звене. И в «Сибирь» Лехтеря перешёл только потому, что сам захотел играть вместе со своим другом Йонасом Энлундом. Но если говорить о тенденциях, то это беда всей лиги. Уровень легионеров за последние годы серьёзно понизился.

«Вестерлунда подвели коммуникации. Посмотрите, как Цулыгин искажает смысл его слов!»

— В чём причина провала финского эксперимента в «Салавате Юлаеве»?

— На мой взгляд, случилось то, что и ожидалось. Вестерлунда, никогда не работавшего в России, подвели коммуникации. Вы посмотрите, как искажается смысл его слов, когда пресс-конференцию переводит Николай Цулыгин! После матча со СКА Эркка сказал, что 6:1 — это стандартный результат для последних матчей с участием СКА, а его помощник перевёл это будто 6:1 — это уровень «Салавата Юлаева». А представьте, что творится на тренировках? Как помощник Вестерлунда доносит до игроков установки? На этом в разное время погорели такие классные тренеры, как Шон Симпсон и Карри Киви.

Видео можно посмотреть на официальном канале СКА в YouTube.

— Прокомментируйте слух об обмене Алексея Василевского из «Автомобилиста» на Антона Лазарева в «Салават Юлаев».

— Иногда сложно понять, откуда появляются такие слухи. Я ни о чём подобном не слышал. Да, понимаю, что Лазарев играл в Екатеринбурге, а болельщикам «Салавата Юлаева» хочется в клубе видеть своего воспитанника, но это нереально. Василевский-старший – лучший защитник «Автомобилиста» наряду с Трямкиным, никто его не отпустит.



— Что ждёт Дениса Куляша в «Автомобилисте»?

— Если Куляш не подошёл «Салавату Юлаеву», то это не значит, что он не подойдёт «Автомобилисту». Вестерлунд пытается привить команде скоростной мобильный хоккей, в который Денис явно не вписывается. Тогда как в Екатеринбурге вся линия обороны составлена из габаритных и даже грузных защитников: Трямкин, Лямин, Мегалинский, Чайковски. «Автомобилисту» не хватает ещё одного бросающего защитника после пары Василевский – Трямкин. Но главное, что Куляш хорошо знаком Владимиру Крикунову, который сначала приглашал защитника в «Динамо», а затем в «Ак Барс».

— Нужен ли Михаил Юньков «Салавату Юлаеву»? Вайсфельд его практически из-под носа у Воропаева увёл, пока он был на просмотре в «Сочи».

— Юньков – центр для четвёртого звена. Кубковый игрок, но в состав «Авангарда», например, он не всегда проходил. Не понимаю, чем он принципиально лучше Сергея Соина, от которого в Уфе отказались. «Салавату», учитывая проблемы Ильи Зубова, нужен креативный центр. Но где его взять? Если говорить о самой ситуации, то к Вайсфельду не должно быть претензий. Он действовал согласно регламенту. Генеральный менеджер «Салавата» не первый раз находит лазейки. Другое дело, что, быть может, лиге надо подумать насчёт того, чтобы как-то регламентировать просмотры во время сезона.

«Зачем «Магнитке» наигрывать Самсонова, если он уедет в НХЛ?»

— Сможет ли Дмитрий Квартальнов раскрыть Артура Каюмова и вообще стоит ли ждать прогресса молодёжи «Локомотива»?

— К сожалению, Каюмов надолго выбыл из-за перелома ключицы. Прежде всего это потеря даже не для «Локомотива», а для молодёжной сборной России, лидером которой Каюмов является. Он может не успеть восстановиться к МЧМ. Что до работы Квартальнова, то я уверен, что он растормошит ярославскую молодёжь, которая немного застопорилась в развитии. Вспоминая, как в ЦСКА Квартальнова в первом звене сначала выходил Роман Любимов, а потом появлялся Семён Кошелев, как прогрессировали Андрей Светлаков и другие молодые парни, у меня не остаётся сомнений. Жаль лишь, что «Локомотив» отдал «Амуру» Данила Юртайкина.

С огнём в глазах и по рельсам. Что ждёт «Локомотив» при Квартальнове Он заставит биться, но заведёт команду в тупик.

— Сможет ли связка форвардов «Ак Барса» Ткачёв – Галиев попасть на Олимпиаду?

— Сейчас могу сказать, что скорее да, чем нет. Хотя в начале сезона они даже в составе «Ак Барса» были одними из худших. Появление Роба Клинхаммера пошло им на пользу. То, как в последних играх выглядит Владимир Ткачёв, делает его вторым после Павла Дацюка центром сборной России на Олимпиаде. Станислав Галиев изначально ехал в КХЛ с намерением попасть в Корею, но ему будет сложно выдержать конкуренцию среди крайних форвардов: Ковальчука, Мозякина, Гусева…

Итоги дня КХЛ: Ткачёв рвёт «Торпедо» и рвётся в Корею Пока форвард «Ак Барса» зажигал, Олег Знарок одержал 20-ю победу со СКА.

— Как вы думаете, Илья Самсонов выиграл конкуренцию в «Металлурге» у Василия Кошечкина?

— В последнее время Илья появляется чаще, чем Василий. У него лучше статистика, «Магнитка» при нём начала стабильно выигрывать. Но, во-первых, я бы не разделял вратарей «Металлурга» на первого и второго. Пример СКА, где Коскинен и Шестёркин спокойно уживаются между собой, вполне показателен. Во-вторых, а есть ли смысл уральцам наигрывать молодого Самсонова, если он скоро уедет? Весной у него заканчивается контракт, и велика вероятность, что он отправится в «Вашингтон». По нашей информации, он даже подавал документы на досрочное расторжение контракта с родным клубом.

Если Куляш не подошёл «Салавату Юлаеву», то это не значит, что он не подойдёт «Автомобилисту».

«У «Авангарда» есть договорённость с североамериканским крайним форвардом»

— Ведёт ли «Трактор» переговоры с Николаем Беловым? Поможет ли челябинцам Никита Никитин?

— Про переговоры с Беловым мне ничего неизвестно. Полагал, что он перейдёт в «Автомобилист», где работает Владимир Крикунов. Однажды этот тренер вытащил Николая из ночного клуба, где тот работал охранником. Что касается Никитина, то он провалил концовку прошлого сезона за «Авангард», но его игра сильно зависит от физической формы. Есть ли у него лишний вес? Как Никита провёл лето? Это ключевые вопросы. Но то, что после ухода Денисова и Белова защитник такого формата жизненно необходим «Трактору», я говорил давно.

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии? Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

— Кто будет главным тренером «Адмирала» вместо Александра Андриевского?

— Когда над Андриевским впервые нависла угроза отставки, пошли разговоры о том, что его может заменить другой белорусский специалист – Эдуард Занковец. Однако тогда этой рокировки не случилось, и Занковец устроился в «Слован». Пока руководить «моряками» будет швед Фредрик Стиллман, до этого работавший в команде с защитниками.

Как помощник Вестерлунда доносит до игроков установки? На этом в разное время погорели такие классные тренеры, как Шон Симпсон и Карри Киви.

— Кто будет новым легионером «Авангарда» вместо травмированного Юхана Сундстрёма?

— Многие говорят о топ-центре, но у меня другая информация. Потенциальный новичок «Авангарда» может сыграть в центре, но скорее это крайний нападающий. Это североамериканец, ранее в КХЛ не игравший. С ним есть предварительная договорённость, но для того, чтобы подписать контракт, «Авангарду» нужны дополнительные средства от спонсора. К тому же велика вероятность, что перед подписанием контракта с новичком омичи расстанутся с одним из нападающих.

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

— У «Магнитки» большие проблемы с обороной. Как думаете, может ли уральский клуб подписать Илью Любушкина и Ивана Верещагина как лучших российских защитников, не выступающих в СКА и ЦСКА?

— Если говорить о лучших защитниках за пределами СКА и ЦСКА, то можно упомянуть и Андрея Маркова, и Егора Мартынова, но это не имеет никакого значения. Тем более что тот же Любушкин в этом сезоне сдал, как и вся ярославская оборона. Ключевое значение имеет то, что никто посреди сезона игроков такого калибра не отдаст, а у «Магнитки» нет на это ресурсов. Выходом из ситуации стало бы возвращение Алексея Береглазова, но и это маловероятно. Мы вновь возвращаемся к тому, что Величкин должен был заранее задуматься о перестройке состава.

Беззащитные и бесплейоффные. Кто тянет «Магнитку» на дно? Всё о проблемах финалистов Кубка Гагарина – в продвинутой статистике Instat.

«СКА проиграет 15 октября»

— Кто, на ваш взгляд, сейчас три главных клуба, которые могут покинуть КХЛ и что им нужо сделать, чтобы попытаться сохранить прописку в хоккейной элите?

— Про «Югру» и «Ладу» сказано уже слишком много. Меня интересует, какая команда будет третьей. Рижское «Динамо»? У латвийской команды есть «крыша» в России. «Слован»? Это столица европейского государства, большой рынок, хорошая посещаемость. «Амур»? В Хабаровске любят хоккей, там полные трибуны, да и маркетинг клуба работает хорошо. Дальний Восток вообще особый регион. Государство часто говорит о его развитии. В связи с этим нельзя лишать КХЛ дальневосточного дерби. Кто бы ни был третьим клубом, скандал и споры неизбежны.

— То, что СКА катком проходится по всем соперникам, это плюс для нашей лиги или минус?

— Это не может быть плюсом. Но, может быть, клубам нужно развернуть ситуацию в свою пользу и начать тянуться за СКА? Речь не об «Амуре» или «Нефтехимике», а о командах, которые более-менее сопоставимы с питерскими «армейцами» по составу. Тот же ЦСКА выглядит далеко не так убедительно. Так что превосходство СКА – это реальное отражение того, что происходит в нашем чемпионате.

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

— Когда проиграет СКА?

— 15 октября в домашнем матче с «Ак Барсом». Сейчас только Зинэтула Биялетдинова может остановить команду Олега Знарка.

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