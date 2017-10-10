Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Лев Лукин
Фото: Reuters

Наследники Мэттьюса и Макдэвида. Кто следующий покорит НХЛ?

Не пропустите рождение новой звезды НХЛ.
10 октября 2017, вторник. 18:19 Хоккей

Нико Хишир («Нью-Джерси»)

После того как на двух последних драфтах новичков были выбраны под первыми номерами Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, с главных проспектов на ярмарке талантов особый спрос. Сейчас швейцарца Нико Хишира вряд ли можно поставить в один ряд с форвардами «Эдмонтона» и «Торонто» — о Хишире не было столько разговоров перед драфтом, как в случае с Макдэвидом, он не сделал покер в своей дебютной игре в НХЛ, как Мэттьюс. Хишир вовсе не набрал очков в игре с «Колорадо», хотя его команда уверенно победила.

Будут «жечь»! 11 троек нападения, которые заставят вас смотреть НХЛ
Даже ночью. Только не говорите, что это не так.

Да и вообще статистика швейцарского форварда не выходила даже в 100 очков за сезон в тот единственный год, который Хишир провёл в Северной Америке. Всё остальное время он играл на родине, где, конечно, выделялся, но не настолько, чтобы безоговорочно получить репутацию будущей звезды НХЛ. В «Нью-Джерси», который выбрал Нико на драфте, у Хишира, разумеется, будет возможность заявить о себе с первого же сезона, и теперь ему предстоит доказать, что «дьяволы» не зря потратили свой главный выбор на драфте именно на него, талантливого, но пока загадочного для НХЛ нападающего.

Нолан Патрик («Филадельфия»)

Уж кто выглядит на данный момент более адаптированным к НХЛ и с первого же сезона готов стать новой звездой, так это второй номер драфта-2017 Нолан Патрик, дебютировавший в этом сезоне в составе «Филадельфии». Канадец, естественно, побольше Хишира поиграл в минорных североамериканских лигах, да и результативность у него была получше, а последний сезон в WHL он и вовсе провёл в ранге капитана команды.

Уж кто выглядит на данный момент более адаптированным к НХЛ и с первого же сезона готов стать новой звездой, так это второй номер драфта-2017 Нолан Патрик.

Мощный, подвижный, уверенный в себе результативный форвард – вот краткое резюме, с которым Патрика взяли на работу в «Филадельфию», крайне обрадованную решением «Нью-Джерси» выбрать под первым номером кота в мешке. Сезон Патрик начал с одной результативной передачи в трёх матчах, но есть ощущение, что по ходу этого чемпионата он раскачается.

Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

Вряд ли потенциала Пьер-Люка Дюбуа хватит для того, чтобы тягаться с тем же Макдэвидом в снайперской гонке, зато этот канадец может стать одним из лучших двусторонних форвардов в НХЛ. Так что в кумирах у Дюбуа наверняка числится не Коннор, а, например, Патрис Бержерон.

15 главных вопросов сезона НХЛ
Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?

Пьер-Люк только в этом сезоне дебютировал в НХЛ, хотя был выбран на драфте-2016. Прошлый сезон он весьма успешно провёл в QMJHL и добился повышения до главной команды «Коламбуса», а на старте сезона уже успел открыть лицевой счёт голам за «мундиров».

Якуб Врана («Вашингтон»)

Чешский крайний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте ещё три года назад, в прошлом сезоне Врана сыграл 21 игру за «столичных», и только сейчас, кажется, Якуб закрепился в «Кэпиталз». Да ещё как закрепился — выходит на лёд в ведущем звене «Вашингтона» вместе с Овечкиным и Кузнецовым, которые стали главными ньюсмейкерами старта сезона НХЛ.

Врана пока не так активно принимает участие в русском разгуле результативности «Вашингтона», зато уже обладает полезным качеством предугадывать голы Александра Овечкина. Пока у Якуба 3 (0 + 3) очка, но нет сомнения, что игра в звене с такими мастерами положительно скажется не только на его результативности, но и профессиональном росте.

Мартин Фрк («Детройт»)

Поймал хорошую волну в новом чемпионате и ещё один чешский форвард, нападающий «Детройта» Мартин Фрк. Он был выбран «Ред Уингз» на драфте ещё пять лет назад, с тех пор много играл в ECHL и AHL, а в прошлом сезоне провёл два «пустых» матча за «Каролину».

Но старт сезона-2017/18 даёт надежду Фрку, что в его карьере произойдет качественный скачок. После завоевания Кубка Колдера, в котором Мартин был одним из лучших, «Детройт» обратил наконец внимание на своего проспекта, и тот пока не подводит. За две игры в активе Фрка 3 (2 + 1) очка, и пока он лучший новичок стартовавшего чемпионата.

Сонни Милано («Коламбус»)

Этого молодого человека «Коламбус» задрафтовал три года назад и с тех пор аккуратно подпускал Милано к играм за основной состав. В НХЛ у него получалось не очень, зато командировки в AHL оборачивались бомбардирскими всплесками.

11 игроков, которые сделают себе имя в новом сезоне НХЛ
Они могут выйти из тени Коннора Макдэвида.

Неизвестно, собирались ли в «Коламбусе» и в этот раз привлечь Милано всего к трём-четырём играм за «мундиров», как это было в прошлые годы, но сейчас Сонни взял инициативу в свои руки. За две игры он забросил две шайбы, и прямо сейчас Милано – лучший снайпер своей команды.

Уилл Батчер («Нью-Джерси»)

Но среди талантливых новичков старта сезона — не только нападающие, некоторым защитникам также есть что сказать. Например, Уилл Батчер, защитник «Нью-Джерси», очень долго шедший к дебюту в НХЛ.

После драфта-2013, где Батчера в самом низу пятого раунда выбрал «Колорадо», Уилл продолжал выступать за Денверский университет в NCAA, с которым добился личных успехов: попал в юниорскую, а затем и молодёжную сборную США, а в прошлом сезоне был капитаном команды. При этом Батчер демонстрировал надёжную игру в защите, а в нападении с каждым сезоном набирал всё больше очков.

К моменту, когда Батчер созрел для НХЛ, права на него принадлежали уже «Нью-Джерси», в составе которого Уилл и дебютировал в лиге. В первой же игре он отличился тремя результативными передачами, а с такими показателями Батчеру будет нетрудно закрепиться в топ-6 «дьявольской» обороны.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Нико Хишир Нолан Патрик НХЛ
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
19:21 Е. Корешков: «Барыс» убрал ненужные удаления и добился успеха
19:19 «Йокерит» переиграл «Трактор», одержав рекордную для клуба 12-ю победу подряд
19:16 «Югра» обыграла «Куньлунь», выиграв четыре из пяти игр после замены Захаркина
19:11 Скабелка: «Авангард» сегодня заслужил хотя бы одно очко
18:56 Якупов: не переживаю по поводу возможного обмена Дюшейна, у нас всё на позитиве
18:30 «Авангард» потерпел поражение от «Барыса», Фрэттин сделал дубль
18:22 «Вегас» проведёт матч с «Аризоной» без рекламы на бортах в память о погибших
17:52 Коларж: «Амуру» не нужен красивый хоккей, нужно играть проще и выигрывать
17:36 «Амур» подписал контракт с канадским форвардом Пикаром
17:27 Нападающие минского «Динамо» Фонтейн и Скилле скоро вернутся в состав
16:54 Мартемьянов: в третьем периоде «Амур» стал выгрызать, как результат — победа
16:33 И. Воробьёв: индивидуальные ошибки не дали «Металлургу» увезти больше очков
16:01 «Амур» расторг контракт с нападающим Мареком Квапилом
15:55 Энрот: у «Динамо» Мн выдался отличный отрезок, это поднимает дух команды
15:36 Патрик: мой ум — главный козырь на льду, я на него сильно полагаюсь
15:05 «Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб
14:57 Васильченко: злого намерения ударить Боченски в голову не было, потом извинился
14:39 Летанг: инсульт — это страшно, но самой опасной для моей карьеры была травма шеи
14:23 Кемпе: рад, что дебютирую за основную команды «Аризоны», стремлюсь играть в НХЛ
13:54 Гол Токранова в матче с «Югрой» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
13:44 «Адмирал» переподписал контракты с Саболичем и Райтом на новых условиях
13:38 Беднар: не согласен со словами Форсберга, Дюшейн ведёт себя как профессионал
13:27 «Торпедо» поместило защитника Рената Мамашева в список отказов
13:08 Форвард «Аризоны» Кемпе вызван из АХЛ и дебютирует в НХЛ в матче с «Вегасом»
12:49 Тротц: «Вашингтон» победил «Оттаву», уступая 1:3, матч с «Тампой» — это расплата
12:45 «Вегас» не опасается, что ситуация с Шипачёвым повлияет на отношения с Гусевым
12:16 Юньков: думал, останусь в «Сочи», но давно мечтал поиграть в «Салавате»
12:07 Вестерлунд: в игре Бобылёва увидел много хорошего, Юньков нужен «Салавату»
12:00 Форвард «Вегаса»: на месте Шипачёва я был бы слегка разочарован
12:00 Каспарайтис – о победной серии СКА: для Питера интересно, для КХЛ – не очень
11:48 Кемппайнен: на выезде «Салавата» каждый матч будет трудным, это хороший вызов
11:38 Орлов: моя ошибка при смене в овертайме стоила «Вашингтону» игры
11:04 Стась: в домашней серии «Авангард» будет играть активно и только на победу
11:03 Гаджиев: «Адмирал» могут покинуть легионеры, которые не исполняют свои роли
11:00 Каспарайтис: Шипачёва через АХЛ готовят к системе американского хоккея
10:54 «Магнитку» не встретили в аэропорту Владивостока из-за проспавшего водителя
10:20 Хацей: «Югра» под руководством Емелина на выезде напоминала единое целое
10:11 Киллорн: в первых двух играх многие игроки «Тампы» были «пассажирами»
10:00 Прервёт ли «Трактор» серию «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня
09:47 Купер: Кучеров тренирует броски с неудобной на скорости, и это приносит плоды
09:37 «Автомобилист» подтвердил переход Хрипунова из «Спартака»
09:29 «Калгари» выиграл в Анахайме впервые с 2006 года
09:20 Майк Смит, Элерс и Мэттьюс признаны главными звёздами дня в НХЛ
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 1-й гол Куликова в сезоне, у Овечкина — «-2»
08:55 Вайсфельд: Хрипунов сам попросил обмена, а Бобылёв — перспективный игрок
Все новости RSS
Партнерский контент