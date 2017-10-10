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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Reuters

От юниоров до НХЛ. Неделя россиян в Северной Америке: статистика в таблицах

Овечкин, Кузнецов «зажигали» в НХЛ, Свечников и Липанов в OHL, а Сошников мощно стартовал в АХЛ.
10 октября 2017, вторник. 20:00 Хоккей

За океаном стартовал большой хоккейный сезон. Все наслышаны о яркой игре Александра Овечкина, повторившего рекорд 100-летней давности, но были и другие герои. Не только в НХЛ, но и в юниорских лигах (CHL) и АХЛ. Предлагаем вашему вниманию статистику всех российских игроков по итогам прошедшей недели.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБИ«0»
Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ218484.0090.60
Варламов«Колорадо»/НХЛ114122.0094.90
Бобровский«Коламбус»/НХЛ1129001001
Георгиев«Хартфорд»/АХЛ102455.0479.20
Лазарев«Бэрри»/CHL54147112.2092.50
Денисов«Шавиниган»/QMJHL50152214.5386.20

Начнём с вратарей. Отдельная каста, как-никак. В НХЛ наших четверо, но играли – трое. Антон Худобин пока только страхует Туукку Раска. На бумаге успешнее всех сезон начал Сергей Бобровский. Шат-аут в первом же матче, как-никак. Но куда с большей нагрузкой столкнулся вернувшийся после тяжёлой травмы Семён Варламов. Во многом то, что он справился с полусотней бросков по своим воротам, помогло «Колорадо» одолеть «Рейнджерс». Показательно, что когда в воротах «лавин» появился его сменщик, у команды не было ни одного шанса против «Девилз». А вот старт Андрея Василевского не особо воодушевляет. Видно, что он только привыкает к статусу безоговорочно первого номера и пока не до конца готов играть по два матча за два дня.

В «минорах» тоже есть русские вратари. Александр Георгиев после нескольких лет, проведённых в Финляндии, добровольно отправился в АХЛ. Его ничуть не смутило, что перед тем, как постараться пробиться в «Рейнджерс», нужно будет поиграть за фарм-клуб. Однако дебют за «Хартфорд» самому загадочному российскому вратарю явно не удался. По его воротам «Шарлотт» с Толчинским и Зыковым в составе нанесли всего 24 броска, а он пропустил сразу пять шайб. Команда Георгиева проиграла – 4:5. В CHL осталось два наших соотечественника, и пока Леонид Лазарев с Михаилом Денисовым выступают как полные противоположности. Вратарь «Шавинигана» пропускает в среднем почти пять шайб за игру и до сих пор не одержал ни одной победы.

WHL (Западная хоккейная лига)

ИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
Н. А. Попугаев (н)«Принс-Джордж»72+4-10233
Хоменко (н)«Виктория»62+22412
А. Алексеев (з)«Ред-Дир»30+4327
Д.Зайцев (з)«Мус-Джо»60+4709
Сосунов (з)«Мус-Джо»63+06911
Гришаков (н)«Калгари»62+1229
Калиниченко (з)«Трай-Сити»50+3-142
Рубинчик (з)«Саскатун»50+3-429
Минулин (з)«Свифт-Каррент»61+27211
Рудаков (з)«Эдмонтон»30+1023
Замула (з)«Реджайна»70+10410
Кривокрасов (н)«Принс-Альберт»10001
Зудилов (н)«Летбридж»50-1210

WHL традиционно считается лигой, которая растит классных защитников. За далёкими и чужеземными примерами далеко ходить не надо, есть свой – Иван Проворов. На протяжении двух сезонов лидер обороны «Филадельфии» выступал за «Брэндон». Сегодня в Западной хоккейной лиге зажинают другие российские защитники. За «Мус Джо» выступают сразу двое россиян: двухметровый ярославец Олег Сосунов и магнитогорец Дмитрий Зайцев. Оба обладают шикарным показателем полезности. Более того, проспект «Тампы» Сосунов с тремя шайбами внезапно шестой снайпер команды. Как и «Мус Джо», среди лидеров чемпионата идёт «Свифт-Каррент» другого российского защитника Артёма Минулина. Впрочем, он уже ветеран WHL и на третий сезон от тюменца ждут настоящего прорыва.

Одной из главных звёзд Западной хоккейной лиги должен был стать Никита Попугаев. Однако экс-форвард «Мус Джо», сменив команду, явно оказался в проигрыше. Концовку прошлого сезона он провёл неважно, затем последовал провал на драфте НХЛ, а в стартовавшем чемпионате его «Принс-Джордж» чередует победы с поражениями. Формально Попугаев – самый результативный россиянин в WHL, но от него явно ждут большего. На обе ноги хромает реализация моментов, а показатель «-10» один из худших в команде, даже с поправкой на посредственные результаты. Среди остальных россиян отметим 16-летнего сына Сергея Кривокрасова, который провёл первый матч в сезоне за «Принц-Альберт».

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

ИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
Колтыгин (н)«Драммондвилль»62+71411
Е. Соколов (н)«Кейп-Бретон»84+3-4029
Котков (н)«Шикутими»62+50413
Я. Алексеев (н)«Шербрук»71+6-3215
Чехович (н)«Бэ-Комо»52+40616
Абрамов (н)«Гатино»22+3207
Завгородний (н)«Римуски»62+33013
Косоренков (н)«Викториавилль»62+3-1212
Кузьмин (н)«Монктон»72+2206
Шестопалов (н)«Гатино»62+11013
Мизюрин (н)«Валь-д`Ор»72+4-1412
Глотов (н)«Шавиниган»81+2-4630
Рубцов (н)«Шикутими»20+3204
Козлов (н)«Валь-д`Ор»70+30817
Михнин (н)«Римуски»61+10614
Дададжанов (з)«Шавиниган»80+1-746
Курбатов (н)«Викториавилль»50005

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром лиги Квебека стал Виталий Абрамов. Ожидалось, что ему предоставят шанс закрепиться в «Коламбусе», но вместо этого челябинца ожидает очередной сезон среди юниоров. Абрамов не скрывал досады, но вернулся в «Гатино» и набрал дежурные пять очков в двух играх. Виталий будет доминировать в лиге до тех пор, пока ему не наскучит. Пока же среди россиян всего один игрок в топ-20 бомбардиров QMJHL – Павел Колтыгин из «Драммондвилль». Но куда любопытнее то, как выступают Владислав Котков и Егор Соколов. Они проводят за океаном первый сезон и, в отличие от проспекта «Нэшвилла», им только предстоит выходить на драфт. Оба мощные, высокие, пробивные форварды, ударно начинавшие сезон. Коткову, который и вовсе претендует на топ-20 драфта, помогает в клубе Герман Рубцов, но экс-форвард «Витязя» в новом сезоне провёл всего два матча.

Связка Козлов – Мизюрин, как и весь «Валь-д`Ор», выступает пока ниже своих возможностей. Проваливаются россияне и из состава другого аутсайдера лиги Квебека — «Шавинигана». В особенности это относится к Василию Глотову. 20-летний барнаулец, которого на минувшем драфте выбрало «Баффало», получил в клубе ассистентскую нашивку, но явно не тянет роль лидера. А вот новички радуют и помимо Соколова с Котковым. И Дмитрий Завгородний, и Михаил Шестопалов неплохо вписались в новые для себя команды. Все они, при определённых обстоятельствах, могут сыграть на домашнем ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

ИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
А.Свечников (н)«Бэрри»88+241038
Липанов (н)«Бэрри»82+85010
Торопченко (н)«Гелф»64+4-3423
Максимов (н)«Ниагара»53+4-21128
Поддубный (н)«Эри»74+2-4219
Гоголев (н)«Питерборо»62+3-2412
Д. Соколов (н)«Садбери»72+3-4032
Нижников (н)«Бэрри»81+41214
Попов (н)«Кингстон»41+3208
Ларионов (н)«Виндзор»72+1048
Коростелёв (н)«Питерборо»21+2-128
Саморуков (з)«Гелф»60+31214
Вертий (н)«Норт-Бэй»41+11218
Кожевников (н)«Виндзор»70+2187
Лосев (н)«Оттава»61+0066
Охотюк (з)«Оттава»81+0-9108
Дер-Аргучинцев (н)«Питерборо»61+1-804
Бабинцев (з)«Питерборо»60124
Александров (з)«Флинт»50004
Стариков (з)«Виндзор»60027
Чибриков (з)«Оуэн-Саунд»20021

Но всё же главная надежда сборной России на ЮЧМ выступает не в Квебеке, а в Онтарио. Речь, разумеется, об Андрее Свечникове. Проехав за два года по маршруту Россия – США – Канада он ни на секунду не дал усомниться в том, что является претендентом на первый номер драфта НХЛ-2018. Его «Бэрри» занимает второе место в чемпионате, а сам Свечников с восемью голами делит первое среди снайперов с канадцем российского происхождения Борисом Катчаком. Правда, такой крутой старт русского Next One во многом связан с тем, что играет он в окружении соотечественников. Тройка Свечников – Липанов – Нижников показывает истинно советский хоккей и рвёт на части всю OHL. Нижников, уже много лет выступающий за океаном, также имеет шансы уйти в первом раунде предстоящего драфта. Что касается динамовца Липанова, то его успех на юниорском уровне не должен удивлять. Сказывается закалка Высшей лигой.

Есть ли те, кто хоть немного приближается к этому трио? Прежде всего, это Алексей Торопченко. Напарник Липанова по «Динамо» и юниорской сборной по прозвищу «Топор» резво начал сезон за «Гельф», где также играет наш ведущий молодой защитник Дмитрий Саморуков. За «Виндзор» выступает сразу три россиянина, но ни сын Игоря Ларионова, ни Кирилл Кожевников, бежавший от Игоря Захаркина из Ханты-Мансийска, пока не впечатляют. У них, впрочем, ещё будет время проявить себя, а вот от кого мы никак не можем дождаться прогрессе – это от Дмитрия Соколова. Омич недавно вернулся из лагеря «Миннесоты», но в знакомой ему OHL выступает как рядовой игрок, а не тот, кто два года назад приезжал в лигу доминировать.

АХЛ

ИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
Зыков (н)«Шарлотт»22+0-122
Каменев (н)«Милуоки»21+13174
Сошников (н)«Торонто»21+12011
Голдобин (н)«Ютика»21+1-104
Щербак (н)«Лаваль»20+2246
Тренин (н)«Милуоки»21+0-221
Толчинский (н)«Шарлотт»20+1-142
Валиев (з)«Торонто»20242
Дыбленко (з)«Бингемтон»10000
Слепышев (н)«Бейкерсфилд»10126
Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»20021
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»20+1005
Костин (н)«Сан-Антонио»10000
Мамин (н)«Спрингфилд»10-102
А. Волков (н)«Сиракьюз»20-101
Гурьянов (н)«Техас»20+1-102
Педан (з)«Уилкс-Барре»10043

Наших в АХЛ достаточно чётко можно разделить на два лагеря: дебютанты и те, кто в лиге уже не первый год. И по игре на старте сразу видно, что разница существенна. Агрессивно начал сезон Никита Сошников. Среди форвардов «Торонто Марлис» он, пожалуй, самый нацеленный на ворота. Если продолжит в том же духе – обязательно получит приглашение от Майка Бэбкока в «Мэйпл Лифс». Не поник, снова оказавшись в «Милуоки», и Владислав Каменев. Правда, удаление до конца матча за колющий удар, не красит проспекта «Нэшвилла». Из «старичков» стоит отметить Антона Слепышева, который в первом же матче за фарм «Эдмонтона» нанёс шесть бросков. Правда, ни один не достиг цели. А вот Евгений Свечников пока не играет ни за «Детройт», ни за «Грэнд Рэпидс». У него травма.

Что же новички? Клим Костин, которого после яркого лагеря мы ждали в основе «Сент-Луиса», не нанёс ни одного броска в дебютном матче за фарм-клуб. Тоже самое можно сказать и про проспекта «Тампы» Александра Волкова. Оба подходят под североамериканский стиль, но пока только привыкают к новым реалиям. Минус по показателю полезности заработал Максим Мамин. По нулям показатели защитника Ярослава Дыбленко, который вроде как ехал в основной состав «Девилз». Впрочем, все они провели по одному-два матча и выводы пока делать рано.

НХЛ

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ИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВремяВбрасысанияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»27+0601418.271 из 121
Кузнецов (н)«Вашингтон»20+762118.4514 из 2441
Малкин (н)«Питтсбург»31+3-241017.0515 из 4032
Наместников (н)«Тампа-Бэй»22+100616.464 из 860
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»22+1-16618.49020
Дадонов (н)«Флорида»21+2-30318.27010
Панарин (н)«Коламбус»20+300219.00000
Проворов (з)«Филадельфия»31+120524.260610
Н.Зайцев (з)«Торонто»21+142421.49038
Тарасенко (н)«Сент-Луис»21+120319.12032
Бучневич (н)«Нью-Йорк Рейнджерс»30+2-20716.35022
Якупов (н)«Колорадо»20+110512.39010
Анисимов (н)«Чикаго»20+120219.0623 из 3902
Радулов (н)«Даллас»20+1-14820.16031
Емелин (з)«Нэшвилл»100209.47000
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»2002516.28002
Задоров (з)«Колорадо»1002219.12043
Антипин (з)«Баффало»20-20114.56001
Бурмистров (н)«Ванкувер»10-10113.200 из 200
Кулёмин (н)«Нью-Йорк Айлендерс»2000313.501 из 213
Куликов (з)«Виннипег»2002014.56031
Миронов (з)«Колорадо»1002011.24021
Орлов (з)«Вашингтон»2020124.00033

Все мы знаем про хет-трик и покер Александр Овечкина, которые он соорудил за два матча. Среди лучших бомбардиров НХЛ идёт и его новоиспечённый напарник по звену Евгений Кузнецов. Владимир Тарасенко, Никита Кучеров – все держат свой уровень. Артемий Панарин пока не забивал за «Коламбус», что несколько настораживает. Учитывая, какой бросок в касание прокачал он за время игры за океаном, всего две попытки за две игры – ничтожно мало. Ужасает процент выигранных вбрасываний Евгением Малкиным, а вот отрицательный плюс-минус смущать не должен. «Питтсбург» влетел «Чикаго» 1:10 и Малкин не мог выйти из этого матча во всём белом. Пока Вадим Шипачёв находится в подвешенном состоянии, его товарищ Евгений Дадонов оправдывает своё нахождение в первой тройке «Флориды». Также в первом звене своей команды выходит Павел Бучневич, но за три матча у него только две передачи.

На что отдельно стоит обратить внимание? Взгляните на игровое время Никиты Зайцева и Ивана Проворова! А сколько у них блоков, вы видели? Учитывая, что оба уже разжились не только передачами, но и заброшенными шайбами, это серьёзная заявка на появление сразу нескольких российских топ-защитников. В своих командах, по крайней мере, Проворов и Зайцев уже сейчас первые скрипки. Михаил Сергачёв пока обходится без результативных баллов, но его 16 с половиной минут – достойные цифры для новичка. Громких разочарований пока не наблюдается, но заметим, что адаптация Виктора Антипина к НХЛ проходит со скрипом, а Алексей Емелин получает в «Нэшвилле» значительно меньше времени, чем в «Монреале».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Бурмистров Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Береглазов Алексей Емелин Алексей Липанов Андрей Василевский Андрей Миронов Андрей Свечников Антон Слепышев Артём Анисимов Артемий Панарин Виктор Антипин Владимир Тарасенко Владислав Каменев Владислав Наместников Денис Гурьянов Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Иван Проворов Клим Костин Максим Мамин Михаил Воробьёв Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Зайцев Никита Попугаев Никита Сошников Николай Голдобин Николай Кулёмин Павел Бучневич Семён Варламов Сергей Бобровский Ярослав Дыбленко
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