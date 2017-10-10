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Текст: Павел Панышев
Фото: ХК Авангард / photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован

Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.
10 октября 2017, вторник. 22:00 Хоккей

«Амур» прервал серию «Магнитки»

Хабаровчане дома в овертайме выиграли у «Металлурга» — 5:4. Таким образом, команда Андрея Мартемьянова прервала серию уральцев из четырёх побед. Обе команды продемонстрировали результативный хоккей, а после четвёртой шайбы в ворота Самсонова в исполнении Вячеслава Ушенина главный тренер Илья Воробьёв принял решение заменить молодого голкипера на Кошечкина. Однако в овертайме Коларж, удачно сыгравший на добивании, пустил шайбу между щитков Василию. Отметим характер хозяев, которые дважды, проигрывая 0:2 и 2:4, смогли восстановить равенство и в итоге заработать два очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
5 : 4 0:1, 2:3, 2:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Осала (Дронов, Эллисон) – 16:14 (5x4), 0:2 – Филиппи (Калетник, Терещенко) – 26:13 (5x5), 1:2 – Фролов (Кондратьев) – 28:55 (5x4), 2:2 – Ушенин Владислав (Аверин, Ушенин Вячеслав) – 30:48 (5x5), 2:3 – Терещенко (Шаус, Осала) – 33:25 (5x4), 2:4 – Калетник (Дронов, Филиппи) – 34:42 (5x5), 3:4 – Зогорна (Ли) – 42:28 (5x5), 4:4 – Ушенин Вячеслав – 50:05 (5x5), 5:4 – Коларж (Рассказов, Дедунов) – 60:21 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Фрэттин доставил хлопот «Авангарду»

Омичи дома не справились с «Барысом» — 3:4. Уже в первом периоде астанинцы выглядели намного увереннее соперника. Постоянно атаковали, доставляя массу проблему Фурху. В итоге сперва отличился Михайлис, а затем гол в свой актив записал Акользин, впервые забивший в КХЛ. В дальнейшем команда Андрея Скабелки добавила, однако не смогла удержать канадского форварда Мэттью Фрэттина, оформившего дубль. Сложно рассчитывать на успех, уступая 0:3. В этой связи голы Петерссона, Хохрякова и Медведева результата омичам не принесли, «Авангард» остался без очков.

Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь

Отметим, что «Барыс» выиграл без капитана Найджела Доуса и ведущего защитника Кевина Даллмэна. У обоих небольшие повреждения. А вот у Николая Лемтюгова травма куда серьёзнее. По сообщению пресс-службы «ястребов», нападающий прооперирован и находится в одной из клиник Омска. Лемтюгов не вышел на третий период встречи. Причина стала известна позднее. Теперь форварду требуется кровь. По словам президента клуба Владимира Шалаева, хоккеисту удалили селезёнку.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 4 0:2, 2:1, 1:1
Барыс
Астана
0:1 – Михайлис (Савченко, Акользин) – 04:50 (5x4), 0:2 – Акользин (Маркелов, Сагадеев) – 12:16 (5x5), 0:3 – Фрэттин (Сауторн, Вей) – 23:30 (5x5), 1:3 – Петерссон (Мартынов, Пережогин) – 32:32 (5x5), 2:3 – Хохряков (Кугрышев) – 37:23 (5x5), 2:4 – Фрэттин (Вей, Маклюков) – 54:52 (5x5), 3:4 – Медведев (Пережогин) – 55:50 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Рекорд «Йокерита»

«Трактор» дома уступил «Йокериту» — 0:3. Подопечные Юкки Ялонена выиграли свою 12-ю встречу подряд, установив новый клубный рекорд. Дубль у защитника «шутов» Мэттью Гилроя, ещё одна заброшенная шайба у нападающего Джона Нормана. Вратарь «Йокерита» Райан Запольски оформил «сухарь», отразив 27 бросков. Неужели финский коллектив решил последовать примеру СКА и перестать проигрывать вовсе? Раньше Ялонена критиковали, что он не умеет работать на длинной дистанции и хорош только в делах сборной, но сейчас специалист доказывает обратное. Напомним, что после этого сезона Ялонен покинет работу и сменить Лаури Марьямяки в национальной команде Суоми.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Гилрой (Йенсен, Регин) – 05:03 (5x4), 0:2 – Норман (Толванен, О'Нилл) – 06:42 (5x4), 0:3 – Гилрой (Анттила) – 58:52 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Витязь» трижды вёл, но проиграл

«Автомобилист» на домашнем льду взял верх над «Витязем» — 5:3. Подмосковная команда трижды вела в счёте усилиями Макеева, Головкова и Афиногенова, однако все три раза не смогла удержать преимущество. Коллектив Валерия Белова перебросал соперника, но Якуб Коварж помог уральцам завоевать три очка. Отметим по два набранных балла за результативность Торченюка (1+1) и Михнова (1+1). Хозяева играли без травмированных Голышева и Кучерявенко, о чём сетовал их главный тренер Владимир Крикунов. Также специалист отметил, что пополнившие состав клуба Куляш и Хрипунов сыграют в ближайшем матче, назвав Дениса лучшим из тех, кто был в Уфе. «Он готов к игре уже сейчас, был лучшим в Уфе. Его освободили, чтобы встряхнуть команду. Видите, встряхнули, выиграли игру. Может, ещё кого-нибудь освободят, ещё раз встряхнут», — иронично заметил Крикунов.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 3 1:1, 2:2, 2:0
Витязь
Московская область
0:1 – Макеев (Афиногенов, Семёнов) – 00:49 (5x4), 1:1 – Чайковски (Егоршев, Чесалин) – 07:53 (5x5), 1:2 – Головков (Макеев, Афиногенов) – 20:22 (5x5), 2:2 – Трямкин (Михнов, Торченюк) – 27:11 (5x5), 2:3 – Афиногенов (Мозик, Никулин) – 33:58 (5x4), 3:3 – Миловзоров (Крикунов, Паре) – 37:51 (5x5), 4:3 – Торченюк – 44:17 (5x5), 5:3 – Михнов (Гареев, Лямин) – 57:58 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Емелин продолжает давать результат

«Югра» выиграла у «Куньлуня» — 2:1. Как и предполагал Игорь Захаркин, ханты-мансийцы начали побеждать в октябре, набрав приличную форму. Уже не багаже ли предшественника выезжает нынешний рулевой югорчан Анатолий Емелин? Если серьёзно, то команда действительно воспаряла духом и стала набирать важные очки. Во встрече с «драконами» ключевую роль сыграл финский форвард первого звена Савинайнен, оформивший дубль. В концовке первого периода нападающий хозяев Андрей Анкудинов был удалён до конца матча за удар в голову защитника «Куньлуня» Марека Дялоги.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Вольски (Брюле, Кейн) – 37:22 (5x5), 1:1 – Савинайнен (Варфоломеев, Шипов) – 39:41 (5x4), 2:1 – Савинайнен (Варфоломеев) – 40:31 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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