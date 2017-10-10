Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован

«Амур» прервал серию «Магнитки»

Хабаровчане дома в овертайме выиграли у «Металлурга» — 5:4. Таким образом, команда Андрея Мартемьянова прервала серию уральцев из четырёх побед. Обе команды продемонстрировали результативный хоккей, а после четвёртой шайбы в ворота Самсонова в исполнении Вячеслава Ушенина главный тренер Илья Воробьёв принял решение заменить молодого голкипера на Кошечкина. Однако в овертайме Коларж, удачно сыгравший на добивании, пустил шайбу между щитков Василию. Отметим характер хозяев, которые дважды, проигрывая 0:2 и 2:4, смогли восстановить равенство и в итоге заработать два очка.

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Фрэттин доставил хлопот «Авангарду»

Омичи дома не справились с «Барысом» — 3:4. Уже в первом периоде астанинцы выглядели намного увереннее соперника. Постоянно атаковали, доставляя массу проблему Фурху. В итоге сперва отличился Михайлис, а затем гол в свой актив записал Акользин, впервые забивший в КХЛ. В дальнейшем команда Андрея Скабелки добавила, однако не смогла удержать канадского форварда Мэттью Фрэттина, оформившего дубль. Сложно рассчитывать на успех, уступая 0:3. В этой связи голы Петерссона, Хохрякова и Медведева результата омичам не принесли, «Авангард» остался без очков.

Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь

Отметим, что «Барыс» выиграл без капитана Найджела Доуса и ведущего защитника Кевина Даллмэна. У обоих небольшие повреждения. А вот у Николая Лемтюгова травма куда серьёзнее. По сообщению пресс-службы «ястребов», нападающий прооперирован и находится в одной из клиник Омска. Лемтюгов не вышел на третий период встречи. Причина стала известна позднее. Теперь форварду требуется кровь. По словам президента клуба Владимира Шалаева, хоккеисту удалили селезёнку.

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Рекорд «Йокерита»

«Трактор» дома уступил «Йокериту» — 0:3. Подопечные Юкки Ялонена выиграли свою 12-ю встречу подряд, установив новый клубный рекорд. Дубль у защитника «шутов» Мэттью Гилроя, ещё одна заброшенная шайба у нападающего Джона Нормана. Вратарь «Йокерита» Райан Запольски оформил «сухарь», отразив 27 бросков. Неужели финский коллектив решил последовать примеру СКА и перестать проигрывать вовсе? Раньше Ялонена критиковали, что он не умеет работать на длинной дистанции и хорош только в делах сборной, но сейчас специалист доказывает обратное. Напомним, что после этого сезона Ялонен покинет работу и сменить Лаури Марьямяки в национальной команде Суоми.

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«Витязь» трижды вёл, но проиграл

«Автомобилист» на домашнем льду взял верх над «Витязем» — 5:3. Подмосковная команда трижды вела в счёте усилиями Макеева, Головкова и Афиногенова, однако все три раза не смогла удержать преимущество. Коллектив Валерия Белова перебросал соперника, но Якуб Коварж помог уральцам завоевать три очка. Отметим по два набранных балла за результативность Торченюка (1+1) и Михнова (1+1). Хозяева играли без травмированных Голышева и Кучерявенко, о чём сетовал их главный тренер Владимир Крикунов. Также специалист отметил, что пополнившие состав клуба Куляш и Хрипунов сыграют в ближайшем матче, назвав Дениса лучшим из тех, кто был в Уфе. «Он готов к игре уже сейчас, был лучшим в Уфе. Его освободили, чтобы встряхнуть команду. Видите, встряхнули, выиграли игру. Может, ещё кого-нибудь освободят, ещё раз встряхнут», — иронично заметил Крикунов.

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Емелин продолжает давать результат

«Югра» выиграла у «Куньлуня» — 2:1. Как и предполагал Игорь Захаркин, ханты-мансийцы начали побеждать в октябре, набрав приличную форму. Уже не багаже ли предшественника выезжает нынешний рулевой югорчан Анатолий Емелин? Если серьёзно, то команда действительно воспаряла духом и стала набирать важные очки. Во встрече с «драконами» ключевую роль сыграл финский форвард первого звена Савинайнен, оформивший дубль. В концовке первого периода нападающий хозяев Андрей Анкудинов был удалён до конца матча за удар в голову защитника «Куньлуня» Марека Дялоги.

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