Выиграет ли «Сочи» у СКА – 10:1? Прогнозы на игровой день КХЛ

«Нефтехимик» — «Локомотив»

Продолжаются испытания для Квартальнова, который по ходу чемпионата должен перестраивать команду и наводить порядок в спецбригадах меньшинства. Вслед за ЦСКА его команда сыграет с одним из лидеров Востока.

«Нефтехимик», конечно, задаст уровень борьбы не хуже, чем ЦСКА, но мастерства у нижнекамцев в разы меньше. Поэтому «Локомотиву» будет проще обороняться, он надёжнее сыграет в меньшинстве, а это сейчас главная проблема для ярославцев.



Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

ЦСКА не пожалел Квартальнова. Как «армейцы» обыграли “Локомотив” «Локомотиву» Дмитрия Квартальнова пока далеко даже до ЦСКА.

ЦСКА не пожалел Квартальнова. Как «армейцы» обыграли “Локомотив”

«Северсталь» — «Спартак»

У «Спартака», с одной стороны, недавно были два поражения от ЦСКА и СКА, но обеим командам они проиграли достойно. В матче с питерскими «армейцами» один период они проиграли вчистую, а в двух остальных играли вполне прилично. «Северсталь» проигрывала куда безнадёжнее тому же СКА. У «Спартака» серия из трёх поражений, и я думаю, что им удастся её прервать в Череповце. Качество игры наконец перейдёт в очки. Команде Гулявцева не поможет даже домашний лёд.



Прогноз: победа «Спартака» в дополнительное время.

У «Спартака» серия из трёх поражений, и я думаю, что им удастся её прервать в Череповце. Качество игры наконец перейдёт в очки. Команде Гулявцева не поможет даже домашний лёд.

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«Торпедо» — «Динамо» (Рига)

Этот матч интересен тем, что встречаются не просто тренеры-соотечественники, а даже бывшие напарники. Анкипанс работал в «Торпедо» помощником Скудры. Можно сказать, что «Торпедо» в кризисе, что поражение 0:5 от «Ак Барса» выбьет команду из колеи, но на самом деле там всё решили мастерство Ткачёва, казанское большинство и неоднозначные решения Скудры в отношении вратарей. А само по себе качество игры со стороны торпедовцев было сносным и приемлемым, счёт не по игре.



В матче с рижским «Динамо» этого уровня нижегородцам хватит, потому что в стане их сегодняшнего соперника, за исключением Николая Жердева в его лучшие времена, нет хоккеиста уровня Владимира Ткачёва, и такой же сыгранной спецбригады большинства как у «Ак Барса». Рижане, которые одержали столь долгожданную победу в Братиславе, проиграют в Нижнем Новгороде.



Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.



«Динамо» (Минск) – «Салават Юлаев»

Уфимцы, которые играют неровно и находятся на грани кадровых решений, приезжают в гости к команде, которая выиграла три матча подряд и сейчас проводит лучший отрезок в сезоне. Но я не верю в победу Минска, потому что «Салавату» было чётко сказано со стороны высшего руководства, что у команды есть три-четыре матча на исправление ситуации. Впереди у уфимцев «Йокерит» и СКА, и в играх с этими соперниками набрать очки будет гораздо сложнее. Если подопечные Вестерлунда ухватятся за ту положительную динамику, которая у них была в матче с «Сибирью», то они победят.



Прогноз: победа «Салавата» в основное время.

Впереди у уфимцев «Йокерит» со СКА, и в играх с этими соперниками набрать очки будет гораздо сложнее. Так что, их нужно набирать здесь.

СКА – «Сочи»

Мы видим, что СКА может играть один период на хорошем уровне, варьировать темп и управлять им. Забить в команде Олега Знарка может кто угодно. В ворота «Спартака» и курьёзные голы забивались, и красивые. Но «Сочи» в его нынешнем состоянии проигрывает даже в Братиславе полумёртвому «Словану». Можно натягивать интригу, говоря, что Сергей Зубов сыграет против своей бывшей команды, но его новый коллектив питерцам не ровня. Так что СКА одержит очередную дежурную победу.



Прогноз: победа СКА в основное время.

Итоги дня КХЛ: почему у нас нет своего «Чикаго»? СКА готов растоптать всех Рекорд «Авангарда» пал. У СКА уже 19 побед подряд, осталось выиграть всего 37 матчей.

Итоги дня КХЛ: почему у нас нет своего «Чикаго»? СКА готов растоптать всех

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс»

Тут надо сказать, что защитник москвичей Илья Никулин играет против своей бывшей команды, и он пока не забивал в ворота «Ак Барса». Интересно, сможет ли он сделать это сегодня? Текущие результаты команд полностью противоположны: четыре победы подряд в активе у «Ак Барса» и четыре поражения у «Динамо» в последних играх. Если казанцы очень надёжно действуют в обороне и Гарипов действительно выглядит первым номером безо всяких натяжек, то у «Динамо» в последних трёх встречах обнаружился кризис атаки. Всего две шайбы забросили бело-голубые, а это катастрофически мало. Причём два матча из этих трёх были с минским «Динамо». Я думаю, что эта игра будет малорезультативной. Есть большие сомнения в том, что в матче с командой Зинэтулы Билялетдинова динамовцы смогут отличиться больше одного раза.



Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.