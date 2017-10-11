События дня НХЛ: «Вегас» установил вековой рекорд. Как они это делают?

Анисимов помог Кейну и Тэйвзу отпраздновать юбилей

После обидного поражения в овертайме от «Торонто» подопечные Джоэля Кенневилля очень удачно отыграли матч в Монреале, где местные «Канадиенс» очень неважно проводят старт регулярного чемпионата. Впрочем, поначалу ничто не предвещало для хозяев третьего поражения подряд: в первом периоде «канадцы» имели более чем двукратное превосходство по броскам, а ветеран Томаш Плеканец даже открыл счёт дальним кистевым броском.

Но чем дальше развивались события, тем труднее «Монреалю» было поддерживать нужный темп. «Чикаго» был вдохновлён 10-летним юбилеем первого совместного матча Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, и ещё до перерыва смог отыграться и выйти вперёд. Сначала 19-летний новичок Алекс Дебринкэт пробил Кэри Прайса могучим щелчком в касание, затем Брэндон Саад завершил комбинацию с участием Тэйвза и Паника, а потом пришло время Артёма Анисимова. Россиянин на пятачке завершил розыгрыш численного преимущества, и стал 11-м хоккеистом «Чикаго», у которого в послужном списке есть хотя бы один забитый гол в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть в клубном твиттере «Чикаго».

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На Бобровского и Панарина не хотят смотреть?

8 октября «Каролина» открыла сезон домашним матчем с «Монреалем», на котором был зафиксирован аншлаг – все 18 680 мест на «Пи-Эн-Си Арене» были заполнены. Прошло два дня, в гости к «ураганам» приехал «Коламбус», и трибуны стадиона в Роли мгновенно опустели. Объявленная посещаемость матча с «Блю Джекетс» составила лишь 7 892 зрителя: за один матч зрительский интерес упал более, чем на 10 000 болельщиков. Пустые трибуны в Роли не являются большой сенсацией: ещё летом была обнародована статистика, согласно которой падение посещаемости у «Харрикейнз» за последние 10 лет составило более 32% — это абсолютный антирекорд НХЛ.

«Ураганы» с 2009 года не могут попасть в плей-офф, но в бойцовских качествах команде Билла Питерса не откажешь. Хозяева по полной программе нагрузили вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского, отразившего 37 бросков из 38, но положили в копилку лишь одно очко за перевод встречи в овертайм. Главным героем у «мундиров» стал новобранец Сонни Милано, оформивший голевой дубль. Артемий Панарин дважды заставлял соперников фолить на себе, зарабатывая для своей команды большинство, но в овертайме удалился сам, заставив одноклубников потрудиться. Бобровский не смог заработать второй «сухарь» подряд (не хватило 85 секунд), но возглавил рейтинг самых надёжных вратарей и по голам в среднем за матч (0,48) и по проценту отражённых бросков (98,5%).

Видео можно посмотреть в клубном твиттере «Коламбуса».

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Радулов и Ко наконец-то выиграли

Свою первую победу в сезоне одержал «Даллас», проигравший в двух стартовых матчах. Техасцы смогли оставить без очков «Детройт», который неожиданно удачно начал сезон, а грозное нападение «Старз» впервые в чемпионате забросило более трёх шайб. Главный российский герой «Далласа» Александр Радулов вновь был чрезвычайно эмоционален и активен: форвард отметился голевой передачей, один раз бросил в створ и четыре – мимо, оформил два перехвата и два блока, по разу сфолил сам и заставил удалиться соперника. Первой звездой встречи был признан молодой защитник хозяев Джон Клингберг, набравший 2 (1+1) очка, а самым эффектным голом стала шайба Тайлера Сегина, заброшенная мощнейшим щелчком.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

«Сент-Луис» — лидер Запада

«Блюзмены» одержали четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Рейнджерс». Ни бросковая активность (33 выстрела против 23), ни третье результативное очко Павла Бучневича не помогли «синерубашечникам» добиться успеха, а победный гол «музыкантов» и вовсе получился курьёзным. Нападающий Брэйден Шенн, боровшийся за шайбу у ворот Лундквиста, бросил с отрицательного угла и удачно попал в спину шведскому голкиперу, от которой снаряд отскочил за линию. «Я даже не понял, что забил, пока не увидел, что Тарасенко поднял руки вверх», — признался Шенн. С восемью набранными очками «Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Видео можно посмотреть в клубном твиттере «Сент-Луиса».

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«Вегас»: никогда такого не было, и вот опять

«Золотые рыцари», которые по всем предварительным прогнозам должны были обитать на самом дне турнирной таблицы, продолжили свою сенсационную победную серию. Конечно, можно утверждать, что у «Вегаса» на старте сезона были не самые трудные соперники, но факт остаётся фактом: команда Джерарда Галланта одержала три победы подряд, установив новый рекорд для новообразованных клубов. Ранее новички лиги ограничивались лишь двумя выигрышами на старте, а «Голден Найтс», обыграв «Аризону», выиграл в третий раз подряд, что случилось впервые за 100 лет существования лиги. Более того, за последние 48 лет стартовать с трёх побед не удавалось ни одному клубу-новичку ни в одной из четырёх профессиональных лиг Северной Америки.



Автором исторического первого домашнего гола «Вегаса» стал нападающий Томаш Носек, забивший спустя две с половиной минуты после стартового вбрасывания. Голкипер «койотов» Антти Раанта пропустил три шайбы после пяти бросков и отправился отдыхать, но сменивший его Луи Доминг недолго оставался «сухим». Четыре гола «Вегаса», забитые за 8 минут и 11 секунд первого периода стали рекордными по скорости для клуба новичка.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.



Первую скрипку в атаке у «рыцарей» вновь исполнил Джеймс Нил, оформивший голевой дубль. В списке лучших снайперов он делит второе место с Зибанеджадом и Саадом, уступая только Овечкину.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

«Нэшвилл» не сдаётся и выигрывает

Потрясающий характер продемонстрировали «хищники», сумевшие одержать свою первую победу в сезоне. Ещё за две минуты до конца основного времени домашнего матча с «Филадельфией» «Нэшвилл» уступал в счёте, но смог полностью перевернуть сценарий встречи. «Лётчики», оставшиеся втроём на последних минутах, сначала не смогли противостоять «мусорному» голу Скотта Хартнелла, а затем пропустили бросок в ближний угол от Филиппа Форсберга, который принёс успех «Предаторз»



Видео двух решающих голов «Нэшвилла» можно посмотреть здесь.