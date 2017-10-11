Олимпийский рейтинг. Мартынов и Кагарлицкий наиграли на сборную?

С сегодняшнего дня и ежемесячно, вплоть до объявления состава Олегом Знарком, мы будем публиковать олимпийский рейтинг. Это расширенный список кандидатов в сборную России на участие в Олимпийских играх 2018 года. Составлен он как из постоянных «сборников», которым тренерский штаб может выдать карт-бланш, несмотря на неважную статистику, так и из игроков, ярко проявивших себя на старте нового сезона КХЛ. Перед вами статистические показатели тех хоккеистов, которые могут попасть на Игры в Пхёнчхан. Жирным выделены кандидаты, которые, по нашему мнению, попадут в итоговую заявку.
Вратари
|Игрок
|Игры
|Победы
|ОБ
|КН
|«0»
|Игорь Шестёркин
|14
|12
|95,9%
|1.08
|4
|Илья Сорокин
|12
|7
|92,8%
|1.56
|3
|Эмиль Гарипов
|14
|11
|93,4%
|1.86
|1
|Александр Ерёменко
|14
|6
|93,6%
|2.14
|1
|Василий Демченко
|12
|6
|93,2%
|2.54
|1
|Илья Самсонов
|12
|6
|91,8%
|2.55
|1
|Игорь Бобков
|11
|3
|91,7%
|2.53
|0
Как только стало известно, что игроки НХЛ не примут участия в Играх-2018, стало очевидно, что тандем Сорокин – Шестёркин станет основным для сборной России. Вратари-ровесники ещё на МЧМ играли в паре, а за последние годы успели немало поездить по этапам Евротура и взрослым чемпионатам мира. Но кто будет первым номером? Международного опыта больше у Ильи Сорокина, но этот сезон чуть лучше проводит Игорь Шестёркин. До недавнего времени единственным показателем, по которому московский «армеец» превосходил питерского, был сухие матчи, но и здесь Игорь опередил своего товарища. Шестёркин выиграл конкуренцию у Микко Коскинена и пропускает в среднем почти одну шайбу за игру. Впрочем, работы у него всё-таки меньше, чем у Сорокина, чей ЦСКА находится в процессе перестройки.
Как и перед Сочи, совершенно непонятно, кто станет третьим номером сборной России. Тогда компанию энхаэловцам составил Александр Ерёменко, ещё находившийся на пике карьеры. Сегодня мы включаем динамовца в расширенный список скорее за выслугу лет, хотя по статистике он по-прежнему ничуть не уступает молодым. А вот показатели другого ветерана вратарского цеха Василия Кошечкина не позволяют нам даже в теории рассматривать его как кандидата на участие в Играх. Куда вероятнее, что в Корею отправится Илья Самсонов. Он не только стал первым номером «Магнитки», но и может стать идеальным вариантом на перспективу.
Василия Демченко и Игоря Бобкова мы добавили в список скорее для проформы. Оба привлекались Знарком на Евротур в прошлом сезоне, а значит они в обойме. Тем более что у челябинца Демченко статистика ничуть не хуже, чем у магнитогорца Самсонова. Однако главный претендент на то, чтобы отправиться в Пхёнчхан в роли туриста, Эмиль Гарипов. Вратарь «Ак Барса» наконец-то укрепился в роли первого номера казанской команды, с каждым днём смотрится всё увереннее, но есть одна загвоздка. За сборную России к своим 26 годам Гарипов не провёл ни одного матча.
Защитники
|Игрок
|Игры
|Голы
|Передачи
|Очки
|+/-
|Штраф
|Игровое время
|Егор Мартынов
|18
|4
|8
|12
|6
|2
|19.41
|Андрей Марков
|17
|2
|9
|11
|0
|6
|20.42
|Никита Нестеров
|14
|0
|8
|8
|6
|31
|19.29
|Никита Трямкин
|19
|2
|5
|7
|7
|30
|20.40
|Динар Хафизуллин
|16
|3
|4
|7
|10
|8
|15.23
|Альберт Яруллин
|17
|2
|4
|6
|6
|10
|18.30
|Богдан Киселевич
|16
|0
|4
|4
|9
|8
|21.06
|Алексей Марченко
|10
|0
|4
|4
|6
|0
|17.39
|Вячеслав Войнов
|7
|1
|3
|4
|2
|4
|20.24
|Захар Арзамасцев
|19
|1
|3
|4
|1
|4
|20.13
|Антон Белов
|6
|1
|2
|3
|3
|0
|15.55
|Андрей Зубарев
|8
|0
|2
|2
|7
|25
|13.59
|Артём Зуб
|16
|0
|2
|2
|4
|6
|14.56
|Максим Чудинов
|14
|0
|2
|2
|4
|56
|14.10
|Владислав Гавриков
|17
|0
|2
|2
|2
|4
|16.19
|Егор Яковлев
|7
|0
|2
|2
|0
|6
|15.49
|Илья Любушкин
|17
|0
|1
|1
|5
|41
|18.18
|Игорь Ожиганов
|14
|0
|1
|1
|-1
|6
|13.36
|Михаил Пашнин
|14
|0
|0
|0
|2
|22
|13.38
|Михаил Науменков
|13
|0
|0
|0
|3
|14
|17.51
После того как КХЛ покинули магнитогорцы Виктор Антипин и Алексей Береглазов, а также динамовец Андрей Миронов, кандидатов в линию обороны сборной России можно смело отбирать исключительно из «армейских» клубов. В том списке, который определили мы, сразу восемь защитников СКА и шесть игроков обороны ЦСКА. Кто точно заслужил поездку на Игры, так это Никита Нестеров. На Кубке мира защитник, вернувшийся из НХЛ, больше сидел в запасе, чем играл, но на Олимпиаде он может стать ключевым элементом большинства. Нестеров – самый результативный защитник ЦСКА, он играет почти по 20 минут и редко пропускает игры. Реже него под ротацию Игоря Никитина попадает только Богдан Киселевич, который на Играх почти наверняка составит пару с Владиславом Гавриковым. Киселевич, к слову, из всех защитников, претендующих на поездку в Корею, имеет наибольшее игровое время.
Ничтожно мало игр в этом сезоне провели Вячеслав Войнов, Антон Белов и Егор Яковлев, но в основном это связано с травмами. Войнов, вернувшись в основу СКА, сразу же начал играть по 20 минут и стабильно набирать очки. В клубе Знарок играет в восемь защитников, так что не стоит удивляться 16 минутам Белова – он почти гарантированно отправится на Олимпиаду. Любопытно, что самым результативным российским защитником СКА является Динар Хафизуллин, но его шансы попасть в окончательный состав сборной минимальны. Что до игроков ЦСКА, которым руководит Игорь Никитин – тренер сборной по защитникам, то здесь не лучший сезон проводит Игорь Ожиганов, а Алексей Марченко чаще других потенциальных «сборников» оказывается на трибунах. Ему может не помочь ни статус экс-энхаэловца, ни игра на Кубке мира.
А что же защитники из других клубов? Что показательно, среди четырёх самых результативных «сборников» сразу трое представляют не ЦСКА и даже не СКА. Что логично, учитывая, что им не приходится делиться игровым временем и бороться за попадание в третью пару. Егор Мартынов проводит лучший сезон в карьере, испепеляет всё при игре в большинстве и заслужил вызов хотя бы на Евротур.Андрей Марков держит марку по части созидания, но 0 по показателю полезности настораживает. Особенно на фоне его одноклубника Альберта Яруллина. Ветерана могут оставить без четвёртой для него Олимпиады из-за регулярных привозов и обрезов. Надеемся, что дадут шанс проявить себя Никите Трямкину, который вернулся в Екатеринбург с опытом игры в НХЛ. Остаётся кандидатом на поездку в Корею и Илья Любушкин. «+5» в сегодняшнем «Локомотиве» — показатель вполне приличный, а высокой результативностью «железнодорожник» никогда и не отличался.
Нападающие
|Игрок
|Игры
|Голы
|Передачи
|Очки
|+/-
|Штраф
|Игровое время
|Никита Гусев
|20
|13
|16
|29
|12
|2
|15.50
|Илья Ковальчук
|20
|16
|10
|26
|4
|6
|19.28
|Сергей Широков
|20
|11
|13
|24
|16
|10
|14.19
|Павел Дацюк
|19
|4
|18
|22
|5
|4
|19.35
|Сергей Мозякин
|20
|11
|10
|21
|0
|2
|20.40
|Дмитрий Кагарлицкий
|19
|8
|10
|18
|4
|14
|20.18
|Кирилл Капризов
|15
|9
|7
|16
|7
|0
|15.37
|Александр Хохлачёв
|16
|5
|10
|15
|5
|6
|17.20
|Владимир Ткачёв (Ак Барс)
|16
|9
|5
|14
|6
|14
|16.22
|Сергей Плотников
|20
|4
|9
|13
|6
|24
|19.41
|Владимир Ткачёв (Адмирал)
|16
|4
|8
|12
|-4
|8
|17.12
|Николай Прохоркин
|18
|5
|7
|12
|8
|6
|11.54
|Сергей Калинин
|18
|5
|5
|10
|12
|10
|12.51
|Александр Барабанов
|19
|5
|6
|11
|9
|2
|14.45
|Михаил Григоренко
|15
|4
|6
|10
|6
|2
|16.17
|Валерий Ничушкин
|16
|7
|3
|10
|3
|2
|16.41
|Владимир Галузин
|19
|4
|5
|9
|1
|10
|17.17
|Константин Окулов
|11
|3
|6
|9
|6
|2
|14.03
|Степан Санников
|17
|1
|8
|9
|-8
|8
|17.27
|Анатолий Голышев
|13
|5
|2
|7
|4
|6
|13.50
|Максим Шалунов
|12
|3
|4
|7
|6
|6
|15.37
|Андрей Светлаков
|10
|2
|5
|7
|9
|10
|15.15
|Антон Бурдасов
|9
|4
|2
|6
|3
|2
|14.26
|Сергей Шумаков
|13
|3
|3
|6
|4
|14
|15.02
|Станислав Галиев
|14
|2
|4
|6
|8
|12
|13.26
|Роман Любимов
|13
|2
|4
|6
|5
|10
|14.52
|Иван Телегин
|16
|1
|4
|5
|5
|2
|16.16
|Сергей Андронов
|14
|2
|1
|3
|3
|20
|15.00
В нападении, собственно, дела обстоят примерно так же, как и в атаке. В основе своей все кандидаты – «армейцы» разных мастей. Причём по статистике, да и по качеству игры, чего греха таить, форварды СКА дают большую фору нападающим ЦСКА. Никита Гусев, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Широков — все самые результативные «сборники» обитают именно на берегах Невы. Даже Сергей Мозякин в нынешнем сезоне вынужден подвинуться. И только Широков из этого питерского квартета может не выдержать сумасшедшую конкуренцию на левом фланге. В остальном Гусев и пара суперветеранов – опора для Знарка, машины по набиранию очков. Хорошую результативность в этом сезоне показывает Сергей Плотников, высока эффективность и его тёзки Калинина, который набирает очки, вопреки своей роли и небольшому айстайму. Николай Прохоркин не получает в клубе и 12 минут в среднем за матч, но всё равно на его счету больше очков, чем у любого игрока ЦСКА. Повышает шансы Прохоркина на поездку в Пхёнчхан и то, что весь сезон он действует в связке с Гусевым.
И вот тут начинаются парадоксы, которые предстоит решить Знарку. Самый результативный форвард ЦСКА после Кирилла Капризова – Михаил Григоренко, который на взрослом уровне в сборную России не привлекался ни разу. На бумаге он один из ведущих центров на Олимпиаде, но подойдёт ли он под концепцию этого тренерского штаба? Четвёртый в списке самых результативных москвичей – Константин Окулов. Его, в отличие от Григоренко, привлекали хотя бы на Евротур, но сложно представить, что после поездки в Учалы молодой «армеец» попадёт в Пхёнчхан. Хотя по эффективности с Окуловым в лиге мало кто может поспорить. Максимум из своих шансов выжимает и Антон Бурдасов, но Никитин наверняка объяснит Знарку, по каким причинам держал челябинца шесть матчей вне игры. По сравнению с теми показателями, что были у них в «Сибири», сбавили обороты и Сергей Шумаков с Максимом Шалуновым. Бросается в глаза, что среди аутсайдеров по очкам находятся Любимов, Телегин и Андронов, но когда это смущало Знарка? Для этих парней у него в сборной иные роли.
Все те, кто выступает в командах без звёзд на форме, делятся на две группы: давно заигранные за сборную любимчики Знарка и те, чья игра остаётся незамеченной главным тренером сборной. С одной стороны есть Анатолий Голышев, Владимир Галузин и Степан Санников. Первый в сборной выступает даже лучше, чем в «Автомобилисте», но его скромная статистика и микроскопическое игровое время понижают шансы даже на участие в Евротуре. Галузин и Санников в прошлом сезоне примеряли капитанскую нашивку в сборной, но нынче играют ниже своих возможностей. «-8» Санникова, который отказался от должности капитана в «Сибири», худший из всех кандидатов в сборную. А вот Дмитрий Кагарлицкий, Александр Хохлачёв и Владимир Ткачёв из «Адмирала» хоть и являются лидерами своих клубов, на вызов в сборную имеют минимальные шансы. Не просто же так Знарок весь прошлый сезон игнорировал лучшего новичка лиги, а Хохлачёва мариновал на лавке в СКА.
Кагарлицкий, тянущий на себе «Северсталь», наверняка сыграет на Кубке Карьяла, но чуть ли не единственный реальный кандидат на поездку в Пхёнчхан выступает в Казани. Новый сезон Владимир Александрович Ткачёв (не путать с Владимиром Эдуардовичем из «Адмирала») начал настолько невзрачно, что показалось, что он может проехать мимо Олимпиады. Однако в последних матчах за «Ак Барс» он разогнался настолько, что может рассчитывать на роль второго центра сборной после Павла Дацюка. Чего только пять очков в Нижнем Новгороде стоят! Знарок мог бы взять из Казани сразу связку нападающих, но для этого Станиславу Галиеву нужно резко прибавить. Сумеет ли напарник Ткачёва взлететь в нашем олимпийском рейтинге, узнаем через месяц.