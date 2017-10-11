100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: РИА Новости

Олимпийский рейтинг. Мартынов и Кагарлицкий наиграли на сборную?

А вот Голышев, Санников и Ожиганов могут остаться без Олимпиады.
11 октября 2017, среда. 11:30 Хоккей

С сегодняшнего дня и ежемесячно, вплоть до объявления состава Олегом Знарком, мы будем публиковать олимпийский рейтинг. Это расширенный список кандидатов в сборную России на участие в Олимпийских играх 2018 года. Составлен он как из постоянных «сборников», которым тренерский штаб может выдать карт-бланш, несмотря на неважную статистику, так и из игроков, ярко проявивших себя на старте нового сезона КХЛ. Перед вами статистические показатели тех хоккеистов, которые могут попасть на Игры в Пхёнчхан. Жирным выделены кандидаты, которые, по нашему мнению, попадут в итоговую заявку.

16 «неприкасаемых» на Олимпиаду. Мозякин, Капризов и «армейцы»
Список Олега Знарка, если бы он существовал.

Вратари

ИгрокИгрыПобедыОБКН«0»
Игорь Шестёркин141295,9%1.084
Илья Сорокин12792,8%1.563
Эмиль Гарипов141193,4%1.861
Александр Ерёменко14693,6%2.141
Василий Демченко12693,2%2.541
Илья Самсонов12691,8%2.551
Игорь Бобков11391,7%2.530

Как только стало известно, что игроки НХЛ не примут участия в Играх-2018, стало очевидно, что тандем Сорокин – Шестёркин станет основным для сборной России. Вратари-ровесники ещё на МЧМ играли в паре, а за последние годы успели немало поездить по этапам Евротура и взрослым чемпионатам мира. Но кто будет первым номером? Международного опыта больше у Ильи Сорокина, но этот сезон чуть лучше проводит Игорь Шестёркин. До недавнего времени единственным показателем, по которому московский «армеец» превосходил питерского, был сухие матчи, но и здесь Игорь опередил своего товарища. Шестёркин выиграл конкуренцию у Микко Коскинена и пропускает в среднем почти одну шайбу за игру. Впрочем, работы у него всё-таки меньше, чем у Сорокина, чей ЦСКА находится в процессе перестройки.

Как и перед Сочи, совершенно непонятно, кто станет третьим номером сборной России. Тогда компанию энхаэловцам составил Александр Ерёменко, ещё находившийся на пике карьеры. Сегодня мы включаем динамовца в расширенный список скорее за выслугу лет, хотя по статистике он по-прежнему ничуть не уступает молодым. А вот показатели другого ветерана вратарского цеха Василия Кошечкина не позволяют нам даже в теории рассматривать его как кандидата на участие в Играх. Куда вероятнее, что в Корею отправится Илья Самсонов. Он не только стал первым номером «Магнитки», но и может стать идеальным вариантом на перспективу.

Василия Демченко и Игоря Бобкова мы добавили в список скорее для проформы. Оба привлекались Знарком на Евротур в прошлом сезоне, а значит они в обойме. Тем более что у челябинца Демченко статистика ничуть не хуже, чем у магнитогорца Самсонова. Однако главный претендент на то, чтобы отправиться в Пхёнчхан в роли туриста, Эмиль Гарипов. Вратарь «Ак Барса» наконец-то укрепился в роли первого номера казанской команды, с каждым днём смотрится всё увереннее, но есть одна загвоздка. За сборную России к своим 26 годам Гарипов не провёл ни одного матча.

Защитники

ИгрокИгрыГолыПередачиОчки+/-ШтрафИгровое время
Егор Мартынов1848126219.41
Андрей Марков1729110620.42
Никита Нестеров1408863119.29
Никита Трямкин1925773020.40
Динар Хафизуллин1634710815.23
Альберт Яруллин1724661018.30
Богдан Киселевич160449821.06
Алексей Марченко100446017.39
Вячеслав Войнов71342420.24
Захар Арзамасцев191341420.13
Антон Белов61233015.55
Андрей Зубарев802272513.59
Артём Зуб160224614.56
Максим Чудинов1402245614.10
Владислав Гавриков170222416.19
Егор Яковлев70220615.49
Илья Любушкин1701154118.18
Игорь Ожиганов14011-1613.36
Михаил Пашнин1400022213.38
Михаил Науменков1300031417.51

После того как КХЛ покинули магнитогорцы Виктор Антипин и Алексей Береглазов, а также динамовец Андрей Миронов, кандидатов в линию обороны сборной России можно смело отбирать исключительно из «армейских» клубов. В том списке, который определили мы, сразу восемь защитников СКА и шесть игроков обороны ЦСКА. Кто точно заслужил поездку на Игры, так это Никита Нестеров. На Кубке мира защитник, вернувшийся из НХЛ, больше сидел в запасе, чем играл, но на Олимпиаде он может стать ключевым элементом большинства. Нестеров – самый результативный защитник ЦСКА, он играет почти по 20 минут и редко пропускает игры. Реже него под ротацию Игоря Никитина попадает только Богдан Киселевич, который на Играх почти наверняка составит пару с Владиславом Гавриковым. Киселевич, к слову, из всех защитников, претендующих на поездку в Корею, имеет наибольшее игровое время.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?
На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.

Ничтожно мало игр в этом сезоне провели Вячеслав Войнов, Антон Белов и Егор Яковлев, но в основном это связано с травмами. Войнов, вернувшись в основу СКА, сразу же начал играть по 20 минут и стабильно набирать очки. В клубе Знарок играет в восемь защитников, так что не стоит удивляться 16 минутам Белова – он почти гарантированно отправится на Олимпиаду. Любопытно, что самым результативным российским защитником СКА является Динар Хафизуллин, но его шансы попасть в окончательный состав сборной минимальны. Что до игроков ЦСКА, которым руководит Игорь Никитин – тренер сборной по защитникам, то здесь не лучший сезон проводит Игорь Ожиганов, а Алексей Марченко чаще других потенциальных «сборников» оказывается на трибунах. Ему может не помочь ни статус экс-энхаэловца, ни игра на Кубке мира.

Итоги дня КХЛ: Мартынов топит «Локомотив» и стучится в сборную
«Югра» прервала серию поражений. Стоило лишь уволить Захаркина.

А что же защитники из других клубов? Что показательно, среди четырёх самых результативных «сборников» сразу трое представляют не ЦСКА и даже не СКА. Что логично, учитывая, что им не приходится делиться игровым временем и бороться за попадание в третью пару. Егор Мартынов проводит лучший сезон в карьере, испепеляет всё при игре в большинстве и заслужил вызов хотя бы на Евротур.Андрей Марков держит марку по части созидания, но 0 по показателю полезности настораживает. Особенно на фоне его одноклубника Альберта Яруллина. Ветерана могут оставить без четвёртой для него Олимпиады из-за регулярных привозов и обрезов. Надеемся, что дадут шанс проявить себя Никите Трямкину, который вернулся в Екатеринбург с опытом игры в НХЛ. Остаётся кандидатом на поездку в Корею и Илья Любушкин. «+5» в сегодняшнем «Локомотиве» — показатель вполне приличный, а высокой результативностью «железнодорожник» никогда и не отличался.

Нападающие

ИгрокИгрыГолыПередачиОчки+/-ШтрафИгровое время
Никита Гусев2013162912215.50
Илья Ковальчук201610264619.28
Сергей Широков20111324161014.19
Павел Дацюк19418225419.35
Сергей Мозякин201110210220.40
Дмитрий Кагарлицкий198101841420.18
Кирилл Капризов1597167015.37
Александр Хохлачёв16510155617.20
Владимир Ткачёв (Ак Барс)16951461416.22
Сергей Плотников20491362419.41
Владимир Ткачёв (Адмирал)164812-4817.12
Николай Прохоркин1857128611.54
Сергей Калинин185510121012.51
Александр Барабанов1956119214.45
Михаил Григоренко1546106216.17
Валерий Ничушкин1673103216.41
Владимир Галузин1945911017.17
Константин Окулов113696214.03
Степан Санников17189-8817.27
Анатолий Голышев135274613.50
Максим Шалунов123476615.37
Андрей Светлаков1025791015.15
Антон Бурдасов94263214.26
Сергей Шумаков1333641415.02
Станислав Галиев1424681213.26
Роман Любимов1324651014.52
Иван Телегин161455216.16
Сергей Андронов1421332015.00

В нападении, собственно, дела обстоят примерно так же, как и в атаке. В основе своей все кандидаты – «армейцы» разных мастей. Причём по статистике, да и по качеству игры, чего греха таить, форварды СКА дают большую фору нападающим ЦСКА. Никита Гусев, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Широков — все самые результативные «сборники» обитают именно на берегах Невы. Даже Сергей Мозякин в нынешнем сезоне вынужден подвинуться. И только Широков из этого питерского квартета может не выдержать сумасшедшую конкуренцию на левом фланге. В остальном Гусев и пара суперветеранов – опора для Знарка, машины по набиранию очков. Хорошую результативность в этом сезоне показывает Сергей Плотников, высока эффективность и его тёзки Калинина, который набирает очки, вопреки своей роли и небольшому айстайму. Николай Прохоркин не получает в клубе и 12 минут в среднем за матч, но всё равно на его счету больше очков, чем у любого игрока ЦСКА. Повышает шансы Прохоркина на поездку в Пхёнчхан и то, что весь сезон он действует в связке с Гусевым.

150 дней до Пхёнчхана. Что мы знаем об олимпийском хоккейном турнире
Церемония открытия и первое вбрасывание не так уж далеко.

И вот тут начинаются парадоксы, которые предстоит решить Знарку. Самый результативный форвард ЦСКА после Кирилла КапризоваМихаил Григоренко, который на взрослом уровне в сборную России не привлекался ни разу. На бумаге он один из ведущих центров на Олимпиаде, но подойдёт ли он под концепцию этого тренерского штаба? Четвёртый в списке самых результативных москвичей – Константин Окулов. Его, в отличие от Григоренко, привлекали хотя бы на Евротур, но сложно представить, что после поездки в Учалы молодой «армеец» попадёт в Пхёнчхан. Хотя по эффективности с Окуловым в лиге мало кто может поспорить. Максимум из своих шансов выжимает и Антон Бурдасов, но Никитин наверняка объяснит Знарку, по каким причинам держал челябинца шесть матчей вне игры. По сравнению с теми показателями, что были у них в «Сибири», сбавили обороты и Сергей Шумаков с Максимом Шалуновым. Бросается в глаза, что среди аутсайдеров по очкам находятся Любимов, Телегин и Андронов, но когда это смущало Знарка? Для этих парней у него в сборной иные роли.

Итоги дня КХЛ: Ткачёв рвёт «Торпедо» и рвётся в Корею
Пока форвард «Ак Барса» зажигал, Олег Знарок одержал 20-ю победу со СКА.

Все те, кто выступает в командах без звёзд на форме, делятся на две группы: давно заигранные за сборную любимчики Знарка и те, чья игра остаётся незамеченной главным тренером сборной. С одной стороны есть Анатолий Голышев, Владимир Галузин и Степан Санников. Первый в сборной выступает даже лучше, чем в «Автомобилисте», но его скромная статистика и микроскопическое игровое время понижают шансы даже на участие в Евротуре. Галузин и Санников в прошлом сезоне примеряли капитанскую нашивку в сборной, но нынче играют ниже своих возможностей. «-8» Санникова, который отказался от должности капитана в «Сибири», худший из всех кандидатов в сборную. А вот Дмитрий Кагарлицкий, Александр Хохлачёв и Владимир Ткачёв из «Адмирала» хоть и являются лидерами своих клубов, на вызов в сборную имеют минимальные шансы. Не просто же так Знарок весь прошлый сезон игнорировал лучшего новичка лиги, а Хохлачёва мариновал на лавке в СКА.

Кагарлицкий, тянущий на себе «Северсталь», наверняка сыграет на Кубке Карьяла, но чуть ли не единственный реальный кандидат на поездку в Пхёнчхан выступает в Казани. Новый сезон Владимир Александрович Ткачёв (не путать с Владимиром Эдуардовичем из «Адмирала») начал настолько невзрачно, что показалось, что он может проехать мимо Олимпиады. Однако в последних матчах за «Ак Барс» он разогнался настолько, что может рассчитывать на роль второго центра сборной после Павла Дацюка. Чего только пять очков в Нижнем Новгороде стоят! Знарок мог бы взять из Казани сразу связку нападающих, но для этого Станиславу Галиеву нужно резко прибавить. Сумеет ли напарник Ткачёва взлететь в нашем олимпийском рейтинге, узнаем через месяц.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Хоккей Андрей Марков Антон Белов Богдан Киселевич Валерий Ничушкин Владимир Ткачёв Владислав Гавриков Вячеслав Войнов Дмитрий Кагарлицкий Егор Мартынов Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Илья Самсонов Илья Сорокин Кирилл Капризов Никита Гусев Никита Нестеров Олег Знарок Сергей Андронов Сергей Мозякин Эмиль Гарипов Олимпийские игры - Хоккей
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
11:27 Галузин: к сожалению, в России подойти нетрезвым к спортсмену — нормально
11:11 Нил: «Вегас» хотел победить ради города, ради всех, кого задела трагедия
10:48 Город Лас-Вегас признан первой звездой дня в НХЛ
10:34 Шарипзянов: не согласен с критиками КХЛ, тут аутсайдера не отличишь от лидера
10:13 Энгелланд: в «Вегасе» все бьются друг за друга, мы играем как единое целое
10:00 Справится ли «Динамо» с «Ак Барсом» и как завершатся другие матчи игрового дня
09:55 Галлант: «Вегас» хотел почтить память жертв, игра прошла по идеальному сценарию
09:46 WHL: Минулин отдал три передачи и закончил матч с показателем полезности «+3»
09:46 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Бучневич снова набрали очки
08:48 Город Лас-Вегас признан первой звездой матча «Вегас» — «Аризона»
08:43 Посещаемость первого домашнего матча в истории «Вегаса» составила почти 105%
08:34 Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года
08:29 «Вегас» — первая команда НХЛ, выигравшая первые три матча в дебютном сезоне
08:29 Салливан: встреча «Питтсбурга» с Трампом не значит, что мы заняли чью-то сторону
08:23 Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона
08:00 «Оттава» в серии буллитов переиграла «Ванкувер»
07:46 Владелец команды НБА в Хьюстоне хочет создать в городе команду НХЛ
07:20 На второй домашний матч «Каролины» пришло на 10 тысяч меньше, чем на первый
07:02 «Вегас» забил четыре гола за восемь минут в первом домашнем матче
06:41 «Вегас» почтил память 58 погибших при стрельбе в городе 58 секундами молчания
06:30 «Даллас» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Детройт», Радулов набрал 1 очко
06:14 «Нэшвилл» вырвал победу у «Филадельфии», забив два гола за минуту в концовке
05:19 «Чикаго» переиграл «Монреаль», Анисимов забросил свою первую шайбу в сезоне
04:55 37 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» вырвать победу у «Каролины» в ОТ
04:46 «Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», одержав 4-ю победу кряду, у Бучневича — 1 очко
00:20 Трамп: Малкин похож на баскетболиста — большой, сильный, крепкий
10 октября 2017, вторник
23:53 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:34 Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ
23:15 Черников: «Йокерит» грамотно играл в обороне, нас везде накрывали
22:58 Президент США Дональд Трамп принял «Питтсбург» в Белом доме
22:48 Валентенко: никакой эйфории у «Югры» не будет
22:25 Емелин: «Югра» выстояла в третьем периоде, отдельное спасибо Проскурякову
22:10 Кинэн: играли две сильные команды, «Югра» лучше сыграла в большинстве
21:49 Гатиятулин: два гола из-за ненужных удалений определили для «Трактора» результат
21:29 Ялонен: я доволен, «Йокерит» выиграл всухую у хорошей команды на выезде
21:26 Шалаев: Лемтюгову порвали селезёнку, завтра все вместе сдаём кровь для него
21:16 Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь
21:08 Защитник «Куньлуня» Дялога получил травму после удара в голову от Анкудинова
20:52 Петерссон: «Барысу» удалось забить пару лёгких голов, «Авангард» допустил ошибки
20:29 Крикунов — о приходе Куляша: он был лучшим в Уфе, «Салават» встряхнул команду
20:18 Овечкин признан слушателями «Спорт FM» лучшим спортсменом недели
20:16 Крикунов: ребята молодцы, что отыгрались, но лучше было не пропускать эти голы
20:13 В. Белов: у «Витязя» забивает одно звено, и это большая проблема
19:58 Бучневич: я в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ
19:35 «Торпедо» обменяло защитника Андрея Ермакова в «Сибирь»
Все новости RSS
Партнерский контент