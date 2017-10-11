Олимпийский рейтинг. Мартынов и Кагарлицкий наиграли на сборную?

С сегодняшнего дня и ежемесячно, вплоть до объявления состава Олегом Знарком, мы будем публиковать олимпийский рейтинг. Это расширенный список кандидатов в сборную России на участие в Олимпийских играх 2018 года. Составлен он как из постоянных «сборников», которым тренерский штаб может выдать карт-бланш, несмотря на неважную статистику, так и из игроков, ярко проявивших себя на старте нового сезона КХЛ. Перед вами статистические показатели тех хоккеистов, которые могут попасть на Игры в Пхёнчхан. Жирным выделены кандидаты, которые, по нашему мнению, попадут в итоговую заявку.

16 «неприкасаемых» на Олимпиаду. Мозякин, Капризов и «армейцы» Список Олега Знарка, если бы он существовал.

Вратари

Игрок Игры Победы ОБ КН «0» Игорь Шестёркин 14 12 95,9% 1.08 4 Илья Сорокин 12 7 92,8% 1.56 3 Эмиль Гарипов 14 11 93,4% 1.86 1 Александр Ерёменко 14 6 93,6% 2.14 1 Василий Демченко 12 6 93,2% 2.54 1 Илья Самсонов 12 6 91,8% 2.55 1 Игорь Бобков 11 3 91,7% 2.53 0

Как только стало известно, что игроки НХЛ не примут участия в Играх-2018, стало очевидно, что тандем Сорокин – Шестёркин станет основным для сборной России. Вратари-ровесники ещё на МЧМ играли в паре, а за последние годы успели немало поездить по этапам Евротура и взрослым чемпионатам мира. Но кто будет первым номером? Международного опыта больше у Ильи Сорокина, но этот сезон чуть лучше проводит Игорь Шестёркин. До недавнего времени единственным показателем, по которому московский «армеец» превосходил питерского, был сухие матчи, но и здесь Игорь опередил своего товарища. Шестёркин выиграл конкуренцию у Микко Коскинена и пропускает в среднем почти одну шайбу за игру. Впрочем, работы у него всё-таки меньше, чем у Сорокина, чей ЦСКА находится в процессе перестройки.

Как и перед Сочи, совершенно непонятно, кто станет третьим номером сборной России. Тогда компанию энхаэловцам составил Александр Ерёменко, ещё находившийся на пике карьеры. Сегодня мы включаем динамовца в расширенный список скорее за выслугу лет, хотя по статистике он по-прежнему ничуть не уступает молодым. А вот показатели другого ветерана вратарского цеха Василия Кошечкина не позволяют нам даже в теории рассматривать его как кандидата на участие в Играх. Куда вероятнее, что в Корею отправится Илья Самсонов. Он не только стал первым номером «Магнитки», но и может стать идеальным вариантом на перспективу.

Василия Демченко и Игоря Бобкова мы добавили в список скорее для проформы. Оба привлекались Знарком на Евротур в прошлом сезоне, а значит они в обойме. Тем более что у челябинца Демченко статистика ничуть не хуже, чем у магнитогорца Самсонова. Однако главный претендент на то, чтобы отправиться в Пхёнчхан в роли туриста, Эмиль Гарипов. Вратарь «Ак Барса» наконец-то укрепился в роли первого номера казанской команды, с каждым днём смотрится всё увереннее, но есть одна загвоздка. За сборную России к своим 26 годам Гарипов не провёл ни одного матча.

Защитники

Игрок Игры Голы Передачи Очки +/- Штраф Игровое время Егор Мартынов 18 4 8 12 6 2 19.41 Андрей Марков 17 2 9 11 0 6 20.42 Никита Нестеров 14 0 8 8 6 31 19.29 Никита Трямкин 19 2 5 7 7 30 20.40 Динар Хафизуллин 16 3 4 7 10 8 15.23 Альберт Яруллин 17 2 4 6 6 10 18.30 Богдан Киселевич 16 0 4 4 9 8 21.06 Алексей Марченко 10 0 4 4 6 0 17.39 Вячеслав Войнов 7 1 3 4 2 4 20.24 Захар Арзамасцев 19 1 3 4 1 4 20.13 Антон Белов 6 1 2 3 3 0 15.55 Андрей Зубарев 8 0 2 2 7 25 13.59 Артём Зуб 16 0 2 2 4 6 14.56 Максим Чудинов 14 0 2 2 4 56 14.10 Владислав Гавриков 17 0 2 2 2 4 16.19 Егор Яковлев 7 0 2 2 0 6 15.49 Илья Любушкин 17 0 1 1 5 41 18.18 Игорь Ожиганов 14 0 1 1 -1 6 13.36 Михаил Пашнин 14 0 0 0 2 22 13.38 Михаил Науменков 13 0 0 0 3 14 17.51

После того как КХЛ покинули магнитогорцы Виктор Антипин и Алексей Береглазов, а также динамовец Андрей Миронов, кандидатов в линию обороны сборной России можно смело отбирать исключительно из «армейских» клубов. В том списке, который определили мы, сразу восемь защитников СКА и шесть игроков обороны ЦСКА. Кто точно заслужил поездку на Игры, так это Никита Нестеров. На Кубке мира защитник, вернувшийся из НХЛ, больше сидел в запасе, чем играл, но на Олимпиаде он может стать ключевым элементом большинства. Нестеров – самый результативный защитник ЦСКА, он играет почти по 20 минут и редко пропускает игры. Реже него под ротацию Игоря Никитина попадает только Богдан Киселевич, который на Играх почти наверняка составит пару с Владиславом Гавриковым. Киселевич, к слову, из всех защитников, претендующих на поездку в Корею, имеет наибольшее игровое время.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады? На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.

Ничтожно мало игр в этом сезоне провели Вячеслав Войнов, Антон Белов и Егор Яковлев, но в основном это связано с травмами. Войнов, вернувшись в основу СКА, сразу же начал играть по 20 минут и стабильно набирать очки. В клубе Знарок играет в восемь защитников, так что не стоит удивляться 16 минутам Белова – он почти гарантированно отправится на Олимпиаду. Любопытно, что самым результативным российским защитником СКА является Динар Хафизуллин, но его шансы попасть в окончательный состав сборной минимальны. Что до игроков ЦСКА, которым руководит Игорь Никитин – тренер сборной по защитникам, то здесь не лучший сезон проводит Игорь Ожиганов, а Алексей Марченко чаще других потенциальных «сборников» оказывается на трибунах. Ему может не помочь ни статус экс-энхаэловца, ни игра на Кубке мира.

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А что же защитники из других клубов? Что показательно, среди четырёх самых результативных «сборников» сразу трое представляют не ЦСКА и даже не СКА. Что логично, учитывая, что им не приходится делиться игровым временем и бороться за попадание в третью пару. Егор Мартынов проводит лучший сезон в карьере, испепеляет всё при игре в большинстве и заслужил вызов хотя бы на Евротур.Андрей Марков держит марку по части созидания, но 0 по показателю полезности настораживает. Особенно на фоне его одноклубника Альберта Яруллина. Ветерана могут оставить без четвёртой для него Олимпиады из-за регулярных привозов и обрезов. Надеемся, что дадут шанс проявить себя Никите Трямкину, который вернулся в Екатеринбург с опытом игры в НХЛ. Остаётся кандидатом на поездку в Корею и Илья Любушкин. «+5» в сегодняшнем «Локомотиве» — показатель вполне приличный, а высокой результативностью «железнодорожник» никогда и не отличался.

Нападающие

Игрок Игры Голы Передачи Очки +/- Штраф Игровое время Никита Гусев 20 13 16 29 12 2 15.50 Илья Ковальчук 20 16 10 26 4 6 19.28 Сергей Широков 20 11 13 24 16 10 14.19 Павел Дацюк 19 4 18 22 5 4 19.35 Сергей Мозякин 20 11 10 21 0 2 20.40 Дмитрий Кагарлицкий 19 8 10 18 4 14 20.18 Кирилл Капризов 15 9 7 16 7 0 15.37 Александр Хохлачёв 16 5 10 15 5 6 17.20 Владимир Ткачёв (Ак Барс) 16 9 5 14 6 14 16.22 Сергей Плотников 20 4 9 13 6 24 19.41 Владимир Ткачёв (Адмирал) 16 4 8 12 -4 8 17.12 Николай Прохоркин 18 5 7 12 8 6 11.54 Сергей Калинин 18 5 5 10 12 10 12.51 Александр Барабанов 19 5 6 11 9 2 14.45 Михаил Григоренко 15 4 6 10 6 2 16.17 Валерий Ничушкин 16 7 3 10 3 2 16.41 Владимир Галузин 19 4 5 9 1 10 17.17 Константин Окулов 11 3 6 9 6 2 14.03 Степан Санников 17 1 8 9 -8 8 17.27 Анатолий Голышев 13 5 2 7 4 6 13.50 Максим Шалунов 12 3 4 7 6 6 15.37 Андрей Светлаков 10 2 5 7 9 10 15.15 Антон Бурдасов 9 4 2 6 3 2 14.26 Сергей Шумаков 13 3 3 6 4 14 15.02 Станислав Галиев 14 2 4 6 8 12 13.26 Роман Любимов 13 2 4 6 5 10 14.52 Иван Телегин 16 1 4 5 5 2 16.16 Сергей Андронов 14 2 1 3 3 20 15.00

В нападении, собственно, дела обстоят примерно так же, как и в атаке. В основе своей все кандидаты – «армейцы» разных мастей. Причём по статистике, да и по качеству игры, чего греха таить, форварды СКА дают большую фору нападающим ЦСКА. Никита Гусев, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Широков — все самые результативные «сборники» обитают именно на берегах Невы. Даже Сергей Мозякин в нынешнем сезоне вынужден подвинуться. И только Широков из этого питерского квартета может не выдержать сумасшедшую конкуренцию на левом фланге. В остальном Гусев и пара суперветеранов – опора для Знарка, машины по набиранию очков. Хорошую результативность в этом сезоне показывает Сергей Плотников, высока эффективность и его тёзки Калинина, который набирает очки, вопреки своей роли и небольшому айстайму. Николай Прохоркин не получает в клубе и 12 минут в среднем за матч, но всё равно на его счету больше очков, чем у любого игрока ЦСКА. Повышает шансы Прохоркина на поездку в Пхёнчхан и то, что весь сезон он действует в связке с Гусевым.

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И вот тут начинаются парадоксы, которые предстоит решить Знарку. Самый результативный форвард ЦСКА после Кирилла Капризова – Михаил Григоренко, который на взрослом уровне в сборную России не привлекался ни разу. На бумаге он один из ведущих центров на Олимпиаде, но подойдёт ли он под концепцию этого тренерского штаба? Четвёртый в списке самых результативных москвичей – Константин Окулов. Его, в отличие от Григоренко, привлекали хотя бы на Евротур, но сложно представить, что после поездки в Учалы молодой «армеец» попадёт в Пхёнчхан. Хотя по эффективности с Окуловым в лиге мало кто может поспорить. Максимум из своих шансов выжимает и Антон Бурдасов, но Никитин наверняка объяснит Знарку, по каким причинам держал челябинца шесть матчей вне игры. По сравнению с теми показателями, что были у них в «Сибири», сбавили обороты и Сергей Шумаков с Максимом Шалуновым. Бросается в глаза, что среди аутсайдеров по очкам находятся Любимов, Телегин и Андронов, но когда это смущало Знарка? Для этих парней у него в сборной иные роли.

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Все те, кто выступает в командах без звёзд на форме, делятся на две группы: давно заигранные за сборную любимчики Знарка и те, чья игра остаётся незамеченной главным тренером сборной. С одной стороны есть Анатолий Голышев, Владимир Галузин и Степан Санников. Первый в сборной выступает даже лучше, чем в «Автомобилисте», но его скромная статистика и микроскопическое игровое время понижают шансы даже на участие в Евротуре. Галузин и Санников в прошлом сезоне примеряли капитанскую нашивку в сборной, но нынче играют ниже своих возможностей. «-8» Санникова, который отказался от должности капитана в «Сибири», худший из всех кандидатов в сборную. А вот Дмитрий Кагарлицкий, Александр Хохлачёв и Владимир Ткачёв из «Адмирала» хоть и являются лидерами своих клубов, на вызов в сборную имеют минимальные шансы. Не просто же так Знарок весь прошлый сезон игнорировал лучшего новичка лиги, а Хохлачёва мариновал на лавке в СКА.

Кагарлицкий, тянущий на себе «Северсталь», наверняка сыграет на Кубке Карьяла, но чуть ли не единственный реальный кандидат на поездку в Пхёнчхан выступает в Казани. Новый сезон Владимир Александрович Ткачёв (не путать с Владимиром Эдуардовичем из «Адмирала») начал настолько невзрачно, что показалось, что он может проехать мимо Олимпиады. Однако в последних матчах за «Ак Барс» он разогнался настолько, что может рассчитывать на роль второго центра сборной после Павла Дацюка. Чего только пять очков в Нижнем Новгороде стоят! Знарок мог бы взять из Казани сразу связку нападающих, но для этого Станиславу Галиеву нужно резко прибавить. Сумеет ли напарник Ткачёва взлететь в нашем олимпийском рейтинге, узнаем через месяц.