«Бро, мы всех купили». О чём Ковальчук писал Радулову

В этом сезоне хватает новинок. Например, два хоккеиста, не приветствующих шумиху вокруг себя, вдруг стали чрезвычайно активны в социальных сетях. В частности Александр Радулов. Он зарегистрировался в «Инстаграме» ещё в прошлом году, как только начал играть за «Монреаль», но ограничивался однообразными фотографиями с матчей, не углубляясь в личную жизнь. Так было до недавнего времени.
Переехав в Техас, Александр начал ежедневно публиковать фотографии о себе любимом. Радулов едет на тренировку, Радулов идёт в магазин, Радулов отдыхает в шезлонге. Подписчики в историях, которые появляются в ленте друзей на сутки, получают ежедневный отчёт о действиях 31-летнего хоккеиста. Форвард «Далласа» даже показал, как летал на вертолёте с товарищем по команде Джейми Бенном.
Что-то похожее происходило и с Ильёй Ковальчуком. Долгое время одна из главных звёзд КХЛ выставлял дежурные фотографии в «Инстаграм» раз в три месяца. Летом у нападающего СКА вдруг обнаружился интерес к социальным сетям. Сначала он рассказывал о летних сборах СКА, затем показал свою старшую дочь Каролину и выставил фотографию с женой Николь. Теперь же Ковальчук постит картинки после каждой победы «армейцев», то есть после каждой игры, и оставляет забавные комментарии на страницах знакомых хоккеистов. Кто ещё так шутил над Филом Кесселом?
Недавно Ковальчук «пошумел» на странице Радулова. В последнее время Александр частенько захаживает в магазины (о чём рассказывает в историях в «Инстаграме») и хвастается обновками. Фото с красной кожаной курткой на манекене в виде птицы заинтересовало подписчиков.
К обсуждению куртки подключился Илья Ковальчук. Илья настоятельно советовал покупать модную вещь. «Раду, куртку надо брать!» — уверял Ковальчук.
Радулов, в свою очередь, согласился со старшим товарищем. На этом диалог двух хоккейных звёзд не закончился. «Ты легенда, бро! Следим! Рви всех», — написал Илья.
Александр пост оценил и отметил успехи команды Ковальчука: «Братан, но вы в порядке». Всё-таки победная серия СКА не осталась незамеченной в Америке. К слову, рекорд по победам подряд в НХЛ равняется 17. И был установлен аж в далёком 1993 году «Питтсбургом». В общем, вряд ли Радулов с «Далласом» в ближайшее время добьются таких результатов.
На этом прекрасный диалог не закончился. «Бро, мы всех купили», — написал Илья (большое количество плачущих от смеха смайликов прилагалось). На что Радулов от души посмеялся, как, впрочем, и подписчики.
P. S. Не воспринимайте шутки всерьёз и помните, что хоккеисты — такие же люди, как мы, которые могут балагурить в соцсетях.