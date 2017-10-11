«Бро, мы всех купили». О чём Ковальчук писал Радулову

В этом сезоне хватает новинок. Например, два хоккеиста, не приветствующих шумиху вокруг себя, вдруг стали чрезвычайно активны в социальных сетях. В частности Александр Радулов. Он зарегистрировался в «Инстаграме» ещё в прошлом году, как только начал играть за «Монреаль», но ограничивался однообразными фотографиями с матчей, не углубляясь в личную жизнь. Так было до недавнего времени.



Переехав в Техас, Александр начал ежедневно публиковать фотографии о себе любимом. Радулов едет на тренировку, Радулов идёт в магазин, Радулов отдыхает в шезлонге. Подписчики в историях, которые появляются в ленте друзей на сутки, получают ежедневный отчёт о действиях 31-летнего хоккеиста. Форвард «Далласа» даже показал, как летал на вертолёте с товарищем по команде Джейми Бенном.

Что-то похожее происходило и с Ильёй Ковальчуком. Долгое время одна из главных звёзд КХЛ выставлял дежурные фотографии в «Инстаграм» раз в три месяца. Летом у нападающего СКА вдруг обнаружился интерес к социальным сетям. Сначала он рассказывал о летних сборах СКА, затем показал свою старшую дочь Каролину и выставил фотографию с женой Николь. Теперь же Ковальчук постит картинки после каждой победы «армейцев», то есть после каждой игры, и оставляет забавные комментарии на страницах знакомых хоккеистов. Кто ещё так шутил над Филом Кесселом?

Овечкин серьёзен, Ковальчук шутит на странице Малкина. Соцсети хоккеистов Фил Кессел обязательно припомнит эту шутку Ковальчуку, если Илья вернётся в НХЛ.

Недавно Ковальчук «пошумел» на странице Радулова. В последнее время Александр частенько захаживает в магазины (о чём рассказывает в историях в «Инстаграме») и хвастается обновками. Фото с красной кожаной курткой на манекене в виде птицы заинтересовало подписчиков.

Что Радулов сделал ради Кузнецова. Обзор аккаунтов хоккеистов Александр не скучает в Техасе и уже нашёл там друзей.

К обсуждению куртки подключился Илья Ковальчук. Илья настоятельно советовал покупать модную вещь. «Раду, куртку надо брать!» — уверял Ковальчук.

Радулов, в свою очередь, согласился со старшим товарищем. На этом диалог двух хоккейных звёзд не закончился. «Ты легенда, бро! Следим! Рви всех», — написал Илья.

Александр пост оценил и отметил успехи команды Ковальчука: «Братан, но вы в порядке». Всё-таки победная серия СКА не осталась незамеченной в Америке. К слову, рекорд по победам подряд в НХЛ равняется 17. И был установлен аж в далёком 1993 году «Питтсбургом». В общем, вряд ли Радулов с «Далласом» в ближайшее время добьются таких результатов.

Фото: instagram.com/radulov22

На этом прекрасный диалог не закончился. «Бро, мы всех купили», — написал Илья (большое количество плачущих от смеха смайликов прилагалось). На что Радулов от души посмеялся, как, впрочем, и подписчики.

Фото: instagram.com/radulov22

P. S. Не воспринимайте шутки всерьёз и помните, что хоккеисты — такие же люди, как мы, которые могут балагурить в соцсетях.