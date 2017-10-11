Назло хейтерам. Почему Шипачёв должен остаться в НХЛ

Как могло так получиться, что второй игрок в истории клуба и один из самых дорогих форвардов оказался вне состава? Не после провального тренинг-кэмпа, не из-за роковых ошибок в официальных играх, а на ровном месте, по вине руководства. «Вегас» заставляет крутить пальцем у виска, а Джордж Макфи, запутавшийся в собственном ростере, словно в трёх соснах, вынуждает проводить параллели с российскими горе-менеджерами. Это их американский колхоз.

В запутанной ситуации с Вадимом Шипачёвым понятно только то, что ничего непонятно. Планировал ли Макфи продержать своего первого центра в запасе три игры или надеялся разобраться с составом до старта первой? Почему Шипачёв, формально находясь в расположении фарм-клуба, ни разу не сыграл за «Чикаго Вулвз», хотя лишняя практика на канадских площадках ему не помешает? Изменились ли его позиции в команде после трёх побед на старте? В общем, одни вопросы. Ясно лишь одно. Возвращаться в КХЛ Вадиму Шипачёву нельзя ни в коем случае. И вот почему.

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Шипачёв знал, на что шёл

Вадим – не ребёнок. Он должен был понимать, что, уехав в 30 лет в другую страну, лигу и клуб, неизбежно столкнётся с трудностями. Не только бытовыми, вроде знаний языка, но и хоккейными. НХЛ – серьёзная структура с множеством правил и бюрократических нюансов. Ты можешь быть лучше на тренировке, но не играть из-за того, что у команды перебор игроков на односторонних контрактах. Шипачёв должен был быть готов к тому, что даже контракт на $ 4,5 млн ему ровным счётом ничего не гарантирует. Вадим осознанно подписывал соглашение именно с «Вегасом», где нет русских, а сама организация только-только встаёт на ноги. Хотел бы обезопасить себя – поехал в паре с Евгением Дадоновым в клуб, где всё давно отлажено и действует как часы. Этот риск был вполне осознанным. На другой чаше весов была возможность стать франчайз-игроком, начать всё с нуля вместе с клубом. Эту возможность Шипачёв не утратил до сих пор.

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В НХЛ никого просто так не отпускают

Только те, кто с головой погружён в КХЛ и других лиг не знает, могут рассуждать о расторжении контракта с Шипачёвым. Вы точно ничего не перепутали? Это в нашем чемпионате можно без согласия игрока расторгнуть с ним контракт, выплатив лишь часть (в определённых ситуациях – всего 25%) положенного жалования. Оттого в КХЛ и гуляют игроки по клубам, что их можно не думая подписать, а если не понравятся – спокойно выставить на мороз. В сильнейшей лиге мира всё иначе. Выкуп контракта – куда более

сложный и затратный процесс. «Вегас» вряд ли хочет попасть на деньги, да и поводов для такого серьёзного шага, по большому счёту, нет. Да, мы помним, как в КХЛ возвращались Петри Контиола и Стив Мозес, но оба не подошли своим клубам по итогам тренинг-кэмпа, а вместе взятые получали в два раза меньше Шипачёва. Даже если у Вадима может закрасться мысль о возвращении домой, его обяжут отработать контракт. В крайнем случае россиянина обменяют в другой клуб НХЛ.

В «Вегасе» нет центров лучше Шипачёва

Почему-то в России принято считать, что если Шипачёв не блистал на Кубке мира и уходил в тень в решающих матчах чемпионатов мира, то ему закрыта дорога в НХЛ. Однако конкуренты Вадима за место в составе даже мечтать не могли о том, чтобы сыграть прошлой осенью в Торонто. Для сравнения возьмём ЧМ-2017: там, где россиянин с 13 очками стал шестым бомбардиром турнира, центры «Вегаса» Линдберг и Карлссон набрали пять очков за сборную Швеции, но… на двоих. Чемпионат мира – так себе мерило абсолютного уровня, но чтобы провести параллели – вполне годится. Шипачёва критикуют за излишнюю мягкость, но вы видели, что Александр Радулов сделал с первым, на данный момент, центром «Вегаса» Коди Экином? Ответ: он его размазал как муху. Сам же Экин за три матча провёл всего три хита и отдал одну передачу. У Вадима есть очевидные проблемы со вбрасываниями, но у кого из российских центров в НХЛ их нет? Но тому же Евгению Малкину это не мешает оставаться одним из лучших игроков планеты. Главное, что по игровому мышлению, обращению с шайбой Шипачёву в «Вегасе» равных нет.

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Нужно хотя бы попробовать

Собирать вещи и прямо сейчас бежать сломя голову в КХЛ – самая большая глупость, которую мог бы совершить Шипачёв в своей жизни. Так можно было бы поступить по прошествии половины или хотя бы трети сезона. После публичной критики главного тренера и руководства. Если бы его отправили в фарм-клуб не из-за бюрократии, а по игровым причинам. Когда бы Шипачёв попробовал на вкус лучшую лигу мира и понял, что это не его, тогда такой поступок можно было понять. Пусть и с натяжкой. Уезжать сейчас, не сыграв ни одного официального матча, значит совершить фальстарт. Сложившаяся ситуация, конечно, нервирует Шипачёва. Но он должен помнить, что в такое неприятное положение попал не только он. Ши Тододор и Алекс Туч получают не по $ 4,5 млн, не играли на Кубке мира, но тоже рассматривались руководством «Вегаса» как игроки основы. Работай, тренируйся и жди своего шанса. «Вегас» не кладёт всё на алтарь сиюминутного результата, а значит, тренеры не будут забивать голову сказками вроде «победный состав не меняют». «Голден Найтс» планируют выйти в плей-офф за три года и взять Кубок Стэнли через шесть лет. Быть может, столько ждать 30-летний Шипачёв и не может, но неделю-другую потерпеть ему под силу.

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В СКА его не ждут

Кто сказал, что Шипачёва в СКА ждут с распростёртыми объятиями? Петербуржцы, сметающие всё на своём пути, последние, кто в этой лиге нуждаются в усилении. Испытай «армейцы» сложности на старте, в том числе из-за отъезда Вадима, попытки его вернуть были бы хоть как-то оправданы. Но чемпионы с подчёркнутой лёгкостью штампуют победы, а Николай Прохоркин только-только начал поднимать голову. Поставить сейчас на его место Шипачёва – значит окончательно прибить небесталанного центрфорварда. Добавим к этому то, что, по слухам, у Шипачёва испортились отношения с Романом Ротенбергом и Олегом Знарком. Вспоминая, что о решении нападающего покинуть СКА стало известно в разгар чемпионата мира в Кёльне, такому повороту не стоит удивляться. По сути, когда первые лица ФХР произносили громкие речи о возвращении энхаэловцев ради Олимпиады, он пошёл против течения. Косвенным подтверждением того, что между Шипачёвым и главным тренером сборной пробежала кошка тёмной окраски, стало саркастическое высказывание Знарка о вбрасываниях Вадима и его перспективах за океаном.

Заиграть назло хейтерам

Так уж сложилось, что ненавистников у Шипачёва куда больше, чем поклонников. Откуда это повелось, сказать сложно. Вадим, быть может, не самый приветливый парень. К его бойцовским качествам тоже могут быть претензии. Но ведь не всем быть как Радулов. Его так активно попрекают вбрасываниям, будто именно на точке выигрываются все кубки, чемпионские титулы и олимпийские медали. Зато Шипачёв – один из самых умных и по-настоящему эстетских центральных нападающих страны. Вернувшись сейчас в Россию, он встанет в один ряд с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Кайгородовым — такими же тонкими, но быстро сдавшимися мастерами. Оба в своё время уезжали в НХЛ, но почти сразу вернулись, не сумев, или не захотев адаптироваться к новым реалиям. Точно того же сейчас ждут от Вадима его многочисленные хейтеры. Уехать, поджав хвост — это решение, которое идеально вписывается в тот образ, который сложился вокруг самого известного 87-го номера нашего хоккея. Шипачёв может с лёгкостью подтвердить все те слова, что каждый раз пишут о нём в комментариях. Куда сложнее доказать, что все мы были не правы. Александр Овечкин, начав сезон с хет-трика и покера, уже взялся за дело. Слово за тобой, Вадим.

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