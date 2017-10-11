Подножка от «Вегаса». Почему Шипачёву надо бежать из НХЛ

Новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» продолжает победное шествие в стартовавшем регулярном чемпионате. В активе у команды Жерара Галлана уже три победы в трёх встречах. Увы, ни в одной из этих игр не принял участия российский центральный нападающий команды Вадим Шипачёв. 30-летний хоккеист, заключивший с клубом из Невады двухлетний контракт на сумму $ 4,5 за сезон, ещё до начала первой встречи был отправлен в АХЛ. В руководстве «золотых рыцарей» объяснили это так.

«Дело не в уровне игры Шипачёва. Это сугубо технический момент. В клубе было три игрока, которых мы могли без проблем изъять из первой команды, и мы это сделали, чтобы получить необходимое пространство. Не знаю, сколько времени займёт оценка состава, но уж лучше иметь большой состав, чем недокомплект игроков. Мы поддерживаем связь с агентом Вадима, и он выражал беспокойство по поводу происходящего. Поначалу они не понимали, что происходит, но сейчас понимают. Это вопрос формирования ростера команды, а не выступления конкретного игрока. Те парни, которых мы отправили в фарм-клуб, заслужили право быть здесь. И мы дадим им такую возможность, когда наступит подходящее время или как только сможем это сделать», — сказал генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи.

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Однако веры словам Макфи нет никакой. Этот человек давно слывёт хитрым и двуличным функционером, зачастую говорящим прессе совсем не то, что есть на самом деле. Нет совершенно никаких сомнений, что генменеджер просто ошибся, подписывая Шипачёва. Вадим никогда не играл в НХЛ, не любит силовой хоккей, худощавого телосложения, не знает английского языка. Он просто оказался не готов к новым суровым условиям, а «Вегас», работавший без нормальной скаутской службы, допустил оплошность. И теперь Макфи, чьим активом является Шипачёв, нужно как-то выкручиваться из сложившейся ситуации, чтобы не быть уволенным за серьёзный просчёт. Объясняем, почему Шипачёву в этой ситуации нужно всерьёз рассмотреть вариант с возвращением на родину.

Комфортные условия в СКА

Да, Вадим уходил из СКА не слишком красиво, а новость про то, что он подписал контракт с «Вегасом», появилась прямо во время чемпионата мира в Кёльне. Было заметно, что Олег Знарок недоволен таким положением дел. Однако вряд ли главный тренер станет чинить препятствия возможному возвращению форварда в Питер, а вице-президент «армейцев» Роман Ротенберг и вовсе любит выступать с лозунгом «Своих не бросаем». Поговаривают, что отношения между Знарком и Шипачёвым натянутые, однако здесь всё будет решать не тренер, а высшее руководство. В Питере у Вадима всегда были комфортные условия для игры, солидный контракт и поддержка со стороны болельщиков. Хоккей в КХЛ отличается от того, во что играют в НХЛ. В России Шипачёва едва ли не боготворили, в Северной Америки такого не будет даже близко. Да и по деньгам хоккеист явно не проиграет. Проблема одна: переговоры с «Вегасом» и выкуп контракта. Но если СКА захочет его выкупить, то этой проблемы не станет.

Олимпиада

Если Шипачёв продолжит прозябать в Неваде, он может не только остаться невостребованным в команде, но и на ровном месте лишиться возможности сыграть на Олимпийских играх в Корее. В случае возвращения Шипачёва выиграют все. Сильный и техничный центр явно не помешает российской в сборной в Пхёнчхане, а сам хоккеист получит шанс завоевать золотые медали. К примеру, олимпийский фактор стал одним из ключевых аргументов для Ильи Ковальчука, решившего ещё на год остаться в России. Бесспорно, Вадим очень хотел попробовать себя в сильнейшей лиге мира, в которой, в отличие от Ильи, никогда не играл. Но если вопрос застопорится, то какой смысл в пустой трате времени? Это далеко не тот случай, когда нужно проявлять упорство и стоять на своём.

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Семья

Ни Вадим Шипачёв, ни его супруга не знают английского языка и чувствуют себя в США некомфортно. И, по всей видимости, не горят особым желанием его изучать. Жене хоккеиста скучно в Лас-Вегасе (наверное, казино и игровые аппараты её не интересуют). Опять же, в Санкт-Петербурге семье хоккеиста будет куда привычнее и приятнее. И самому игроку не придётся забивать себе голову тем, не скучает ли сейчас его половинка, не льёт ли слёзы по родине? Вадим будет думать только о хоккее, лишившись бытовых проблем. Что немаловажно в психологическом плане. Тем более учитывая непростой характер Шипачёва, которого довольно легко вывести из себя. Стальными нервами и выдержкой этот спортсмен не отличился никогда.

Шипачёв не хочет играть за фарм-клуб

Нужно понимать, что Вадим просто не хочет выступать в фарм-клубе «Вегаса» — «Чикаго Вулвз». Форвард перебирался за океан, будучи чемпионом мира и двукратным обладателем кубка Гагарина, а теперь оказался в АХЛ. Вопросы есть и к североамериканскому агенту Петру Свободе, который должен был объяснить своему клиенту все нюансы. Дело в том, что Шипачёв, будучи новичком в НХЛ, мог отправиться на одностороннем контракте в АХЛ без прохождения драфта отказов. Таков регламент лиги. Слабо сработал и менеджмент клуба, который не успел привести состав команды в порядок до начала сезона. Для россиянина же ссылка в «Чикаго» стала сюрпризом. Он попросту её не ожидал. И теперь вынужден сидеть без дела, не играя ни за «Вегас», ни за «Чикаго». Хоккей в АХЛ едва ли не более жёсткий, чем в Национальной лиге. Поэтому желания выступать за «Вулвз» у Шипачёва нет. Мотивация отсутствует напрочь. Пора домой, Вадим.

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