Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу»

Квартальнов взялся за дело

«Нефтехимик» дома уступил «Локомотиву» — 1:3. Команда Андрея Назарова проиграла в пяти из последних шести встреч. Хозяева были вынуждены играть без травмированного форварда Чада Ро, а автором единственного гола в ворота Мурыгина в итоге стал другой американец – Секстон. Но для победы его стараний не хватило. Рафиков, Апальков и Контиола по разу огорчили Макарова, игравшего в ворота «Нефтехимика». Тренерский штаб решил предоставить отдых Ежову. Слегка взбодрила болельщиков драка Аркалова и Лугина. Дмитрий Квартальнов одержал вторую победу с новым клубом.

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Скилле забил, но не помог «Динамо»

Минчане на родном льду не справились с «Салаватом Юлаевым» -2:4. Не помогло «зубрам» и возвращение в состав форварда Джека Скилле, вернувшегося в состав после травмы, хотя свой гол американец всё же забил. Правда уже в концовке третьего периода. Он и Шарангович лишь скрасили динамовцам горечь от поражения, так как при счёте 0:4 вряд ли можно было рассчитывать на большее. Даже заменив Энрота на Карнаухова после 20-и минут игры. Увы для белорусских болельщиков, их команда провалила два первых периода, за которые ни разу не сумела огорчить Скривенса. К слову, первую шайбу за новую команду забросил форвард Михаил Юньков, вышедший в центре второго звена «Салавата». По два балла за результативность набрали Лисин (1+1) и Фёдоров (0+2). Уфимцы всего 18 раз бросили по воротам соперника, но этого хватило для четырёх голов.

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Скудра выиграл у соотечественников

«Торпедо» выиграло у рижского «Динамо» — 3:1. Петерис Скудра, отказавшийся от услуг Еглича и Ермакова, продолжает искать варианты усиления команды. Однако для победы над динамовцами, не ставящих перед собой никаких задач, хватило минимальных усилий. Броски в створ (42-19) говорят сами за себя. Первую шайбу в КХЛ забил молодой Смолин, в большинстве отличились капитан «Торпедо» Столяров и форвард Паршин. Гости сумели ответить лишь шайбой Евпалова в формате 5 на 4. После поражения со счётом 0:5 от «Ак Барса» отчётный успех стал для Нижнего Новгорода глотком свежего воздуха.

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Кагарлицкий продолжает тащить «Северсталь»

Череповчане в овертайме одолели «Спартак» — 3:2. Что бы команда Александра Гулявцева делала без своего лидера и капитана Дмитрия Кагарлицкого? Вот и на сей раз именно Дмитрий принёс «сталеварам» два очка, забив в овертайме в ворота Свенссона уже на 30-й секунде. Основное же время матча завершилось боевой ничьей – 2:2. Отметим дисциплинированную игру хозяев: единственный за весь матч малый штраф у них заработал защитник Дмитрий Вишневский, удалившийся в третьем периоде. Красно-белые проиграли в четвёртый раз подряд. Пора делать какие-то выводы, третьего сезона без попадания в плей-офф болельщики столичной команды могут ей не простить.

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Прорыв Варнакова

Московское «Динамо» в серии буллитов выиграло у «Ак Барса» — 3:2. Потрясающий матч провёл форвард москвичей Михаил Варнаков, перешедший в состав «Динамо» именно из Казани. Залечив травму и вернувшись в состав, Михаил никак не мог забить. И вот удача ему улыбнулась. Да как! Дубль в ворота бывшей команды и решающий буллит, позволивший коллективу Владимира Воробьёва набрать два очка и прервать серию из четырёх поражений. У гостей всё ровно наоборот. Их победная серия из четырёх матчей закончилась. Отметим драку между Яковлевым и Глинкиным, а также удаление Галиева до конца встречи за удар клюшкой между ног Корягина. В серии буллитов Ерёменко оказался надёжнее Гарипова. «Привет от Варнакова принимаем», — заявил на пресс-конференции главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

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«Сочи» сотворил сенсацию

СКА на своём льду уступил ХК «Сочи» (2:3 ОТ) и прервал свою серию побед на отметке в 20 матчей. Команда Сергея Зубова сотворила сенсацию, мало кто ожидал от неё такой прыти, ещё и в гостях.Гости долгое время вели 2:1, но Войнов не позволил южанам набрать полновесные три очка, переведя игру в овертайм. Сочинцы очень много удалялись, а вот СКА почти не играл в меньшинстве – всего один раз за всю встречу, когда двумя минутами был наказан Прохоркин. В дополнительное время Коскинена огорчил Коллинз. Этот гол войдёт в историю, вспоминать о нём будут ещё долго. Примечательна победа и для Зубова, ведь он работал главным тренером «армейской» команды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.