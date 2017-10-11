100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Павел Панышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу»

Билялетдинов привет принял.
11 октября 2017, среда. 23:00 Хоккей

Квартальнов взялся за дело

«Нефтехимик» дома уступил «Локомотиву» — 1:3. Команда Андрея Назарова проиграла в пяти из последних шести встреч. Хозяева были вынуждены играть без травмированного форварда Чада Ро, а автором единственного гола в ворота Мурыгина в итоге стал другой американец – Секстон. Но для победы его стараний не хватило. Рафиков, Апальков и Контиола по разу огорчили Макарова, игравшего в ворота «Нефтехимика». Тренерский штаб решил предоставить отдых Ежову. Слегка взбодрила болельщиков драка Аркалова и Лугина. Дмитрий Квартальнов одержал вторую победу с новым клубом.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Рафиков (Коршков, Картаев) – 08:05 (5x5), 1:1 – Секстон (Граборенко) – 30:01 (5x5), 1:2 – Контиола (Апальков, Рафиков) – 39:55 (5x5), 1:3 – Апальков (Аверин, Мурыгин) – 43:37 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Скилле забил, но не помог «Динамо»

Минчане на родном льду не справились с «Салаватом Юлаевым» -2:4. Не помогло «зубрам» и возвращение в состав форварда Джека Скилле, вернувшегося в состав после травмы, хотя свой гол американец всё же забил. Правда уже в концовке третьего периода. Он и Шарангович лишь скрасили динамовцам горечь от поражения, так как при счёте 0:4 вряд ли можно было рассчитывать на большее. Даже заменив Энрота на Карнаухова после 20-и минут игры. Увы для белорусских болельщиков, их команда провалила два первых периода, за которые ни разу не сумела огорчить Скривенса. К слову, первую шайбу за новую команду забросил форвард Михаил Юньков, вышедший в центре второго звена «Салавата». По два балла за результативность набрали Лисин (1+1) и Фёдоров (0+2). Уфимцы всего 18 раз бросили по воротам соперника, но этого хватило для четырёх голов.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 4 0:3, 0:1, 2:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Лисин (Ларсен, Фёдоров) – 03:56 (5x5), 0:2 – Юньков (Фёдоров, Лисин) – 06:45 (5x5), 0:3 – Умарк (Хартикайнен, Кемппайнен) – 19:31 (5x5), 0:4 – Макаров (Лазарев, Осипов) – 21:24 (5x5), 1:4 – Шарангович – 56:38 (5x5), 2:4 – Скилле (Знахаренко, Фонтейн) – 58:00 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Скудра выиграл у соотечественников

«Торпедо» выиграло у рижского «Динамо» — 3:1. Петерис Скудра, отказавшийся от услуг Еглича и Ермакова, продолжает искать варианты усиления команды. Однако для победы над динамовцами, не ставящих перед собой никаких задач, хватило минимальных усилий. Броски в створ (42-19) говорят сами за себя. Первую шайбу в КХЛ забил молодой Смолин, в большинстве отличились капитан «Торпедо» Столяров и форвард Паршин. Гости сумели ответить лишь шайбой Евпалова в формате 5 на 4. После поражения со счётом 0:5 от «Ак Барса» отчётный успех стал для Нижнего Новгорода глотком свежего воздуха.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1 0:0, 2:1, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Смолин (Ураков) – 25:17 (5x5), 1:1 – Евпалов (Пуяц) – 28:16 (5x4), 2:1 – Столяров (Сергиенко, Григорьев) – 38:31 (5x4), 3:1 – Паршин (Галузин) – 42:10 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кагарлицкий продолжает тащить «Северсталь»

Череповчане в овертайме одолели «Спартак» — 3:2. Что бы команда Александра Гулявцева делала без своего лидера и капитана Дмитрия Кагарлицкого? Вот и на сей раз именно Дмитрий принёс «сталеварам» два очка, забив в овертайме в ворота Свенссона уже на 30-й секунде. Основное же время матча завершилось боевой ничьей – 2:2. Отметим дисциплинированную игру хозяев: единственный за весь матч малый штраф у них заработал защитник Дмитрий Вишневский, удалившийся в третьем периоде. Красно-белые проиграли в четвёртый раз подряд. Пора делать какие-то выводы, третьего сезона без попадания в плей-офф болельщики столичной команды могут ей не простить.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 1:0, 1:2, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Вовченко (Гудачек, Стасенко) – 08:30 (5x5), 1:1 – Воронин (Лещенко) – 26:08 (5x5), 1:2 – Подшендялов (Аляев, Максвелл) – 32:16 (5x5), 2:2 – Чернов (Бумагин) – 36:31 (5x5), 3:2 – Кагарлицкий (Чернов) – 60:30 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Прорыв Варнакова

Московское «Динамо» в серии буллитов выиграло у «Ак Барса» — 3:2. Потрясающий матч провёл форвард москвичей Михаил Варнаков, перешедший в состав «Динамо» именно из Казани. Залечив травму и вернувшись в состав, Михаил никак не мог забить. И вот удача ему улыбнулась. Да как! Дубль в ворота бывшей команды и решающий буллит, позволивший коллективу Владимира Воробьёва набрать два очка и прервать серию из четырёх поражений. У гостей всё ровно наоборот. Их победная серия из четырёх матчей закончилась. Отметим драку между Яковлевым и Глинкиным, а также удаление Галиева до конца встречи за удар клюшкой между ног Корягина. В серии буллитов Ерёменко оказался надёжнее Гарипова. «Привет от Варнакова принимаем», — заявил на пресс-конференции главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
матч 642756

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сочи» сотворил сенсацию

СКА на своём льду уступил ХК «Сочи» (2:3 ОТ) и прервал свою серию побед на отметке в 20 матчей. Команда Сергея Зубова сотворила сенсацию, мало кто ожидал от неё такой прыти, ещё и в гостях.Гости долгое время вели 2:1, но Войнов не позволил южанам набрать полновесные три очка, переведя игру в овертайм. Сочинцы очень много удалялись, а вот СКА почти не играл в меньшинстве – всего один раз за всю встречу, когда двумя минутами был наказан Прохоркин. В дополнительное время Коскинена огорчил Коллинз. Этот гол войдёт в историю, вспоминать о нём будут ещё долго. Примечательна победа и для Зубова, ведь он работал главным тренером «армейской» команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3 1:0, 0:2, 1:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Плотников (Карпов, Гусев) – 07:41 (5x4), 1:1 – Хохлов (О'Делл) – 24:40 (5x5), 1:2 – Лапенков (Воробьёв, Цветков) – 36:10 (5x5), 2:2 – Войнов – 51:21 (5x5), 2:3 – Коллинз (Уэллман, Шмелёв) – 60:20 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо Итоги дня КХЛ Обзор главных событий дня
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
23:50 Гулявцев: игроки «Северстали» были медленные, принимали неправильные решения
23:44 Результаты игрового дня в МХЛ
23:32 Епанчинцев: претензий к «Спартаку» предъявить не могу — сражались, как могли
23:29 Ковальчук: игроки СКА сегодня старались, но, к сожалению, об******сь!
23:20 А. Марков: со многими из тренерского штаба «Динамо» играл, ностальгии не было
23:17 Ткачёв: «Ак Барс» должен был забирать два, а то и три очка
23:15 А. Марков — об ОИ-2018: буду горд представить Россию, со Знарком не разговаривал
23:13 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:09 Билялетдинов: привет от Варнакова принимаю, Миша — хороший игрок
23:07 Дуайер: в КХЛ после 1-го периода проигрывать 0:3 — можно считать, поражение
23:05 Дубль Варнакова, силовой приём Терещенко — в фоторепортаже «Динамо» — «Ак Барс»
23:04 В. Воробьёв: «Динамо» играло строго и по установке, буллиты — лотерея
23:02 Анкипанс: знание внутренней кухни «Торпедо»? Секрет
23:01 Скудра: «Торпедо» бросило 42 раза по воротам «Динамо», это огромный плюс
22:58 Вестерлунд: сегодня Скривенс выиграл «Салавату» матч
22:51 Варнаков: игра с «Ак Барсом» — обычный матч, с Билялетдиновым пообщаюсь
22:49 С. Зубов: спасибо СКА за игру, игроки «Сочи» бились и заслужила два очка
22:47 Знарок: рад, что проиграли Серёге Зубову, а не кому-то другому
22:45 Квартальнов: равная была игра с «Нефтехимиком» — туда-сюда
22:41 Назаров: у «Нефтехимика» шайба в ворота не идёт
22:31 Калинин: ничего страшного, что СКА проиграл, подстроились под игру «Сочи»
22:14 «Динамо» одолело «Ак Барс», прервав серию поражений, у Варнакова дубль и буллит
22:05 СКА прервал свою 20-матчевую серию побед и впервые проиграл в сезоне — «Сочи»
22:01 «Динамо» М — «Ак Барс»: форвард казанцев Галиев удалён до конца матча
21:51 «СЮ» одолел «Динамо» Мн, Скривенсу не хватило менее 4 минут до сухого матча
21:26 «Спартак» уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд
21:23 «Динамо» М — «Ак Барс»: Глинкин подрался с Яковлевым
21:19 «Динамо» Р уступило «Торпедо», проиграло 15 матчей из последних 16
21:15 «Локомотив» одолел «Нефтехимик» и выиграл второй матч при Квартальнове
20:52 Защитник СКА Зубарев получил повреждение в матче с ХК «Сочи»
20:36 Результаты игрового дня в ВХЛ
20:06 «Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Соловьёвым
19:55 Юньков забил за «Салават Юлаев» в первом же матче
19:44 КХЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Югра» на 13:00 мск
19:27 Хёрнквист: мы отлично знаем «Вашингтон», будет битва
19:15 Горский: Лемтюгов сам шёл в атаку на Липина и ткнулся в него. Несчастный случай
19:03 Матчи «Куньлуня» с «Адмиралом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдут в Шанхае
18:55 Горский: Панин ищет Прохоркина, находит и достаёт. Решение судьи правильное
18:42 Капитан СКА Дацюк пропускает второй матч подряд, Херсли вернулся в состав
18:34 «Динамо» — «СЮ»: Юньков во 2-м звене уфимцев, Скилле и Фонтэйн в составе минчан
18:24 Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году
18:05 Курьянов и Валентенко пожелали Лемтюгову скорейшего выздоровления
17:54 КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на четыре матча
17:47 «Торонто» забил 19 голов в 3 стартовых матчах — 2-й результат в истории клуба
17:45 Фрэттин: бригады меньшинства «Барыса» выполнили потрясающую работу
Все новости RSS
Партнерский контент