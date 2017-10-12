Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу»

Без аншлага

Прошло долгих пять месяцев с тех пор, как «Вашингтон» потерпел роковое поражение в седьмом матче серии второго раунда и уступил «Питтсбургу» дорогу к кубку Стэнли. И перед очередной встречей с принципиальными соперниками из «Пингвинз» никто в стане «столичных» не скрывал, что горькие впечатления от того проигрыша до сих пор остаются у них в памяти. «Для меня до сих пор большой вопрос, как и почему это произошло», — признавался Евгений Кузнецов. «Мы в процессе восстановления от этого разочарования. Это было настоящее несчастье», — говорил главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц во время тренировочного лагеря.



«Я не знаю, как утешить и кого. Мы не знаем, как тут можно успокоиться. Единственное, что мы можем сделать, это продолжать двигаться к цели. Мы должны стать более стойкими, устойчивыми к давлению. Мы должны решать эти вопросы», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. И хотя к нынешней встрече с «Питтсбургом» Овечкин и компания подошли на радостной волне возрождения прежних надежд, волнение и нервозность чувствовались у «Кэпиталз» намного сильнее, чем у действующих чемпионов.

Сомнения в благополучном исходе одолели даже преданных фанатов «Кэпиталз», которые не спешили раскупать билеты на принципиальную игру. За день матча непроданными оставались почти 2 тысячи билетов, самый дешёвый из которых можно было приобрести за $ 27. Видя, что битва со злейшим врагом не вызывает ажиотажа, маркетинговый отдел «Вашингтона» решился на активные действия и сделал болельщикам более выгодное предложение – 2 билета и 2 футболки впридачу за 88 долларов. Этот вариант действовал не только на матч с «Питтсбургом», но и две последующих домашних игры с «Торонто» и «Флоридой».

Овечкин поменял экипировщика?

Одним из любопытных нюансов, которые касались Овечкина, стала предматчевая информация о новом контракте Александра с производителем экипировки компанией ССМ. Овечкин играл в экипировке этой фирмы в свои самые звёздные годы – с момента появления в НХЛ и до 2011 года. «Наша компания рада снова приветствовать Александра в своей семье. Он является одним из самых талантливых спортсменов, и мы с нетерпением ждём возможности работать вместе с ним», — отметил вице-президент компании Шон Уильямс. Официальным девизом нового контракта Овечкина стала фраза: «Добро пожаловать домой, Ови!», но в матче с «Питтсбургом» внимательные болельщики отметили несоответствие между объявленным сотрудничеством и действительностью.



Александр появился на льду в перчатках и коньках от Bauer, что вызвало удивление. Кто-то посчитал, что Овечкину просто не успели привезти новую амуницию, кто-то утверждал, что россиянин выходил в новой экипировке на раскатку, но играть предпочёл в старой. Третьим вариантом развития событий стала версия, что Овечкин поменял краги на новые в середине второго периода.

Стоит добавить, что такая деталь, как марка и модель хоккейной экипировки, может показаться несущественной, когда речь идёт о такой суперзвезде, как Овечкин. Однако именно у Александра всегда были особые требования к производителям, и особенно это касалось клюшек. В сезоне-2008/09 Овечкин несколько недель выступал с клюшками другой фирмы, несмотря на действовавший контракт с ССМ, не стесняясь закрашивать краской «вражеский» логотип.

Холтби против Кросби

Сам матч получился весьма боевым, но не вполне оправдал ожидания с точки зрения зрелища: на суд болельщиков был представлен огромный объём работы, единоборств и сражений за шайбу с небольшими вкраплениями красоты и хоккейного творчества. Одним из таких моментов стал неожиданный выход из ворот голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби в середине первого периода. Увидев, что после потери шайбы защитником Нисканеном к его воротам рвётся быстроногий Карл Хагелин, голкипер мгновенно принял решение рвануть навстречу. Холтби оказался на шайбе первым, и в падении спас «Кэпиталз» от неприятного выхода один на один, но арбитры выписали вратарю довольно спорное удаление за задержку игры – во время этого эпизода он накрыл шайбу рукой.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».

Счёт к моменту этого забега Холтби уже был открыт: усилиями Криса Летанга «Питтсбург» открыл счёт, реализовав удаление всё того же Нисканена.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Однако куда более резонансным эпизодом стало противоборство Холтби и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. В самом начале матча вратарь «столичных» выехал за свои ворота, чтобы остановить шайбу, но был атакован Кросби, который не постеснялся применить к голкиперу силовой приём. Холтби после столкновения упал, немножко приукрасив падение, но арбитры «проглотили» свистки и оставили эпизод без внимания. Это вызвало очередную бурю болельщицкой критики в адрес Сидни и благосклонного отношения к нему со стороны судей.

Видео этого момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube по этой ссылке.

Овечкин: восьмой гол и поражение

В середине второй двадцатиминутки «пингвины» вновь реализовали большинство – удачной игрой на пятачке отметился Патрик Хёрнквист, проводивший свой первый матч в сезоне после восстановления от травмы.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Вашингтон» отыграл один гол за счёт удачного броска защитника Кристиана Юуса, пробившего Мэтта Мюррея в ближний угол, но на самом старте третьего периода у «Пингвинз» отличился Конор Шири, и его гол оказался для гостей победным. Старания Овечкина, забившего свой восьмой гол в четырёх матчах регулярного чемпионата, не были поддержаны одноклубниками – за оставшиеся после шайбы россиянина семь минут игрового времени «Вашингтон» не нанёс ни одного броска в створ. Гол Овечкина стал 52-м очком Александра, набранным в 49 последних матчах против «Пингвинз», но не принёс Великой Восьмёрке радости.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Мы получили шесть малых штрафов – это слишком много. Это не позволяло нам развить свою игру, не позволяло выпускать на лёд наших лучших хоккеистов. Всякий раз, когда мы начинали обретать нужный игровой ритм, кто-то получал удаление», — не скрывал недовольства Барри Тротц.