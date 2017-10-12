«Авангард» будет биться за Лемтюгова. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился прогнозами на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. 12 октября запланировано шесть встреч.

«Сибирь» — «Адмирал»

Это будет первая игра для команды с Дальнего Востока под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Стиллмана. Александр Андриевский отправлен в отставку, так что интересно посмотреть, как «моряки» начнут выступать без человека, с которым долгое время работали. В свою очередь «Сибирь» вернулась с трудного выезда, дав бой грозному СКА. Ждём дебюта Андрея Ермакова за команду Павла Зубова. Думаю, что в этом матче хозяева должны набрать три очка.

Прогноз: победа «Сибири» в основное время.

«Авангард» — «Куньлунь Ред Стар»

Главные новости, которые приходят сейчас из Омска, касаются Николая Лемтюгова, порвавшего селезёнку в матче с «Барысом». Помимо него у «Авангарда» и так хватает травмированных, поэтому игра с «Куньлунем» простой для команды Скабелки не получится. Китайский клуб на выезде лишился защитника Марека Дялоги. Словака ударил в голову нападающий «Югры» Андрей Анкудинов, получивший четырёхматчевую дисквалификацию. И теперь подопечным Майка Кинэна придётся играть в Омске с ослабленной линией обороны. «Авангард» же будет биться и за себя, и за Лемтюгова.

Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.

* Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован

«Автомобилист» — «Слован»

Екатеринбуржцы серьёзно укрепились. Они подписали защитника Дениса Куляша и форварда Степана Хрипунова. Подопечные Крикунова недавно обыграли «Витязь». У уральцев в том матче получалось на льду многое, а вратарь Коварж отразил 34 броска из 37. У «Слована» поменялся главный тренер. Белорусский специалист Эдуард Занковец заметно встряхнул братиславских «орлов», они заиграли лучше, но «Автомобилист» выглядит интереснее, и поэтому он должен взять три очка.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

«Трактор» — «Витязь»

Челябинцы вчистую уступили дома «Йокериту». В целом «Трактор» в нынешнем чемпионате играет неровно. Команда сперва побеждает, а затем выдаёт серию из поражений. Если говорить о «Витязе», то это организованный клуб. Валерий Белов навёл там порядок. Подольчане играют симпатично и навязывают борьбу всем без исключения. Единственное – хотелось бы, чтоб прибавили легионеры, ведь в прошлом году иностранцы «Витязя» выглядели сильнее, чем сейчас. Из старой гвардии остался только чех Роман Горак, и он также должен прибавлять.

Прогноз: победа «Витязя» в основное время.

«Югра» — «Барыс»

«Югра» с Анатолием Емелиным ожила. Она стала набирать очки и побеждать, а в прошлом туре обыграла «Куньлунь». Теперь Ханты-Мансийск ждёт в гости «Барыс», который в последнем матче дал отдохнуть Найджелу Доусу и Кевину Даллмэну. У них были совсем небольшие повреждения, оба были готовы сыграть, но Евгений Корешков посчитал, что сейчас лидерам необходимо предоставить паузу. Уверен, что с «Югрой» оба хоккеиста сыграют и наверняка помогут своей команде победить.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

«Лада» — «Йокерит»

Тольяттинцы могут попасть в плей-офф только благодаря какому-то чуду. У команды Артиса Аболса почти не пустует лазарет, игра не идёт, не хватает мастерства. Не видно, за счёт чего «Лада» собирается решать накопившиеся проблемы. Но складывается ощущение, что нынешнее руководство «автозаводцев» всё устраивает. В свою очередь «Йокерит» установил клубный рекорд, выиграв 12 матчей подряд. Команда Юкки Ялонена выглядит прилично, она уверенно идёт в числе лидеров регулярного чемпионата. В этом сезоне «шуты» могут побороться за самые высокие места. Здесь фаворит очевиден. Я думаю, что «Йокерит» увезёт победу из Тольятти. Возможно, в очередной раз забьёт молодой Толванен, которому пророчат звёздное будущее.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.