Клуб КХЛ из Узбекистана – хорошая шутка. Или нет?

Подождите, подождите. Какой ещё хоккей в Узбекистане? Федерация хоккея там была организована только в 2013 году. Сборная в официальных турнирах участия не принимала, даже на самом низком уровне ИИХФ. Однако о вступлении местной команды в КХЛ сообщают вполне серьёзные источники. Наши коллеги из «Р-Спорт» накануне удивили, опубликовав информацию, что в 2018 или 2019 году лигу может пополнить клуб из Ташкента.

Первая и нормальная реакция на такую новость – истерический смех и каламбуры про ташкентские яблоки, дыни и прочие дары юга. Мол, если, принимая «Куньлунь», КХЛ выходит на огромный китайский рынок, то, включая в свой состав клуб из Ташкента, попадает на рынок продуктовый. Относиться к этому серьёзно поначалу никак не получается. Но если вчитаться в обстоятельства возможного вступления узбекистанцев в Континентальную хоккейную лигу, то отношение к этому проекту может поменяться.

Прямо сейчас в столице Узбекистана строится большой современный ледовый дворец. «Хумо Арена» будет вмещать 14 000 зрителей, а её сдача намечена уже на следующий год. Строительство инициировал не кто-нибудь, а лично президент республики Шавкат Мирзиёев. Там планируют проводить концерты и матчи по баскетболу, волейболу, кёрлингу и другим видам спорта, но прежде всего это хоккейная арена. Зачем в Ташкенте такой большой дворец, если в хоккей в стране играют на уровне любителей?

Прямо сейчас в столице Узбекистана строится большой современный ледовый дворец. «Хумо Арена» будет вмещать 14 000 зрителей, а её сдача намечена уже на следующий год.

Вообще, включение команд в КХЛ под строительство арены – определённый тренд. «Адмирал» появился, когда возведение «Фетисов-Арены» близилось к концу. ХК «Сочи» обязан своему зарождению Олимпийским играм, которые оставили в наследство сразу две арены – «Большой» и «Шайбу». Ближайшей весной должно завершиться строительство арены под Универсиаду в Красноярске, что порождает разговоры о последующем вступлении в КХЛ местного «Сокола». Ташкент в тренде.

К вероятности появления клуба в Узбекистане нельзя относиться легкомысленно ещё и потому, что это вписывается в государственную повестку дня. «Адмирал» был основан под аккомпанемент громких речей о развитии Дальнего Востока. Появление «Куньлуня» совпало с укреплением российско-китайских отношений, в частности со строительством газопровода «Сила Сибири». Узбекистан, наряду с Китаем и Казахстаном, которые уже имеют свои команды в КХЛ, является соратником России по ШОС – Шанхайской организации сотрудничества.

Как уверяет «Р-Спорт», спонсором таинственного узбекского клуба может стать международная нефтесервисная группа ERIELL, точнее, одна из её структур. В самой организации эту информацию опровергли, но подчеркнули, что патронируют одну из хоккейных школ в Ташкенте. Кроме того, ERIELL уже много лет является одним из ключевых партнёров КХЛ. Если сопоставить одно с другим, пазл может сложиться. Тем более что участие российского бизнеса в зарубежных хоккейных клубах – практика вполне распространённая.

К вероятности появления клуба в Узбекистане нельзя относиться легкомысленно ещё и потому, что это вписывается в государственную повестку дня.

Помните пражский «Лев», который дошёл до финала Кубка Гагарина с составом, о котором российские команды, за исключением разве что СКА, могут только мечтать? Его президентом был Евгений Мышковский, входивший в административный совет Gazprom Schweiz AG и являвшийся учредителем «Евраз Капитал». Поговаривают, что финалист 2014 года прекратил своё существование из-за того, что Мышковский не получил преференций от российских партнёров по бизнесу. По другой версии, к гибели команды привела отмена тендера на достройку атомной электростанции «Темелин», к которой владелец «Льва» имел отношение.

Рижское «Динамо» также существует, де-факто, на русские деньги. Юрис Савицкис – не только первый человек латвийского клуба, но и владелец компании «Итера Латвия», которая выходит в… группу компаний «Роснефти». При этом 90% бюджета «Динамо» в сезоне-2017/18 взял на себя «Газпромэкспорт», а это около 10 млн евро. В общем, рижане с российским бизнесом повязаны по рукам и ногам. Без наших с вами денег никакой команды КХЛ в Латвии не было бы и близко. Подобный сценарий может быть использован и в случае с командой из другой бывшей союзной республики.

Сегодня хоккей в Узбекистане находится даже на более низкой ступени, чем в Китае. В Поднебесной до вступления в КХЛ хотя бы был профессиональный клуб, принимавший участие в Азиатской хоккейной лиге. Если у «Куньлуня» есть подпитка из Канады, где выступает немало хоккеистов с китайскими корнями, то на что рассчитывать Узбекистану? До прошлого сезона в МХЛ выступал Ариан Али-Заде – иранец узбекистанского происхождения, но даже этнических армян в нашем хоккее больше, чего только стоят братья Манукяны.

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Всё иначе было в 70-80-е года прошлого века. Хоккей в Узбекистане появился на фоне соперничества с Казахстаном, где начали гонять шайбу ещё в 50-х. Толчком к появлению зимнего вида спорта в самой южной советской республике стало строительство дворца «Юбилейный» на 4000 зрителей. Вместе с передовым, для того времени, сооружением появляется и местная команда – ташкентский «Бинокор». Вам это не напоминает обстоятельства, при которых сегодня хотят возродить хоккей в Узбекистане?

«Бинокор» довольно долго выступал в первой союзной лиге. Правда, даже тогда в местной команде почти не было узбеков. Создать школу, подобную той, что функционировала в Усть-Каменогорске, не удалось. Зато в Ташкенте довелось поиграть Владимиру Капуловскому, известному по работе генменеджером «Авангарда», легенде новосибирского хоккея Геннадию Капкайкину и ещё одному сибиряку Виктору Нечаеву, который впоследствии стал первым русским в НХЛ. Уместны параллели с «Медвешчаком», за который в советские годы играл Вячеслав Анисин.

Закат узбекского хоккея начался с того, что в 1983 году умер первый секретарь узбекской компартии Шараф Рашидов, курировавший «Бинокор». Команда ещё какое-то время просуществовала, но в 1988 году была расформирована, а «Юбилейный» раз и навсегда превратился из хоккейного дворца в большую барахолку. И только недавно ветераны того самого «Бинокора» воссоздали легендарный клуб. Среди них Алишер Азимов – редкий профессиональный хоккеист из Узбекистана.

У кого-то матчи с «Бинокором» наверняка вызовут ностальгию. Вряд ли фанаты откажутся и от выезда в Ташкент, особенно посреди суровой русской зимы. Появление команды из Узбекистана идеально вписывается в существующие политические реалии. Да только как это соотносится с желанием КХЛ зарабатывать и быть лучшей хоккейной лигой если не в мире, то на континенте, решительно непонятно. Вместо того чтобы подпитываться клубами из хоккейных стран, их идеями и традициями, мы берём на поруки регионы, в чьё развитие нужно вкладываться самим.

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После этого сезона КХЛ отчислит три клуба, отправив их вслед за «Кузней». Последующие два сезона замены возможны, но только если будут варианты, соответствующие всем требованиям. Лига режет по живому, однако с этим можно смириться при условии повышения качества продукта. Представьте, что Новокузнецк сменит Стокгольм, Ханты-Мансийск — Берлин, а вместо «Лады» вступит клуб из Лондона. Только привлекая крупные европейские столицы с развитым рынком, можно стать по-настоящему континентальной лигой. Задумываясь о создании команды в Узбекистане и заводя разговор о клубе в Алма-Ате, КХЛ идёт совершенно другой дорогой. Сосредоточение лучших игроков в двух клубах, девиз «всё ради сборной» и вступление команд из союзных республик – путь к возрождению чемпионата СССР.