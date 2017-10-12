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Войтек Вольски
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/wojtekwolski

Болельщики уронили… калитка открылась… Случайные, но жуткие травмы в КХЛ

Николай Лемтюгов в обычном столкновении порвал селезёнку. Какие ещё несчастные случаи происходили в КХЛ?
12 октября 2017, четверг. 14:05 Хоккей

В матче с «Барысом» 10 октября форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов в, казалось бы, совершенно безобидной ситуации порвал селезёнку. Николай столкнулся у борта с защитником казахстанского клуба Александром Липиным и мгновенно скорчился от боли. В тот же вечер игрок был экстренно прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован
Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.

Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Авангард» в YouTube.

К сожалению, в истории КХЛ это не первая подобная травма.

Неудачно открывшаяся калитка (27.08.2016 )

В третьем матче ЦСКА в прошлом сезоне защитник «армейцев» Константин Алексеев получил травму в матче с «Салаватом». Хоккеист не смог продолжить игру после того, как в первом периоде попал под силовой приём Игоря Григоренко. На первый взгляд, ничего необычного в том эпизоде не было. Однако на повторе можно заметить, что причиной падения Алексеева стало то, что он влетел нижней частью тела в неудачно открытую калитку. Алексеев с трудом поднялся после этого эпизода.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Фанаты постарались (14.03.2014)

Болельщики «Барыса» очень любят свою команду. После победы в серии над «Автомобилистом» самые преданные болельщики отправились встречать команду в аэропорт Астаны. Как только игроки появились на выходе, народ загудел от радости. В знак благодарности болельщики начали подбрасывать Талгата Жайлауова в воздух, однако не удержали и уронили на пол.

Жайлауов сумел прийти в себя только через некоторое время. Позже у игрока было диагностировано сотрясение мозга. Следующий раунд плей-офф он пропустил, а «Барыс» уступил «Салавату» в полуфинальной серии Востока 2-4.

Посмотреть видео эпизода, в котором Жайлауов получил травму, можно в YouTube.

Жуткая травма колена (12.03.2016)

В прошлом году Денис Бодров досрочно завершил сезон из-за серьёзного повреждения. Защитник «Салавата» в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» получил повреждение окольной малоберцовой связки коленного сустава. А ведь столкновение с Максимом Казаковым выглядело не таким уж страшным. Причём силовой приём проводил именно защитник уфимцев. Денис смог покинуть площадку только при помощи врачей. Позже стало известно, что хоккеисту понадобится операция. В межсезонье Бодров перешёл в «Автомобилист» и на сборах вновь получил травму. В текущем сезоне игрок провёл лишь один матч в «регулярке». Как отмечал Владимир Крикунов, вполне возможно, что защитник на лёд больше не вернётся.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Сломанная шея Вольски (10.10.2016 )

Год назад страшную травму в матче «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» получил Войтек Вольски. На 48-й минуте встречи канадский нападающий прыгнул за шайбой, а соперник упал сверху, в результате чего игрок «Магнитки» въехал головой в борт. На повторе сразу было понятно, что случилось что-то страшное. Сердце надрывалось, когда показывали, как Вольски влетел в борт. Войтек оказался в реанимации. У него были сломаны 4-й и 7-й позвонки. Спустя 11 месяцев вернулся в хоккей и сейчас успешно выступает в составе «Куньлуня».

Вольски: в больнице я плакал, но был счастлив остаться в живых
Как вернуться в хоккей после травмы спинного мозга и 11 месяцев восстановления — удивительная история Войтека Вольски.

>>> Вольски: в больнице я плакал, но был счастлив остаться в живых

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в Youtube.

Скомканный дебют Энлунда в СКА (24.12.2015)

В первом же матче за СКА нападающий Йонас Энлунд получил травму и не смог продолжить встречу. Случилось всё в Магнитогорске. В конце второго периода финский форвард не удержал равновесие и очень неудачно врезался в борт. «Армейского» новичка сразу подхватили на руки Ковальчук с Шипачёвым и помогли добраться до скамейки. Травма оказалась настолько серьёзной, что Йонас выбыл до конца сезона. В профайле Энлунда так и осталась всего одна встреча за СКА.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Дотронулся до Артюхина и потерял равновесие (26.03.2015)

В начале третьего периода первого матча легендарной серии ЦСКА — СКА сезона-2014/15 серьёзное повреждение заработал Дмитрий Калинин. Защитник после контакта с Евгением Артюхиным потерял равновесие и крайне неудачно упал на опорную ногу. Опытный защитник петербуржцев мужественно поднялся и отправился в раздевалку без помощи врачей. Из-за травмы колена Калинин больше не сыграл в том плей-офф, а СКА тогда выиграл первый в своей истории кубок Гагарина.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Смазанный конец сезона (16.02.2016)

В предпоследней игре регулярного чемпионата сезона-2015/16 защитник новокузнецкого «Металлурга» Кейд Фэйрчайлд получил обидную травму. Защитник «Салавата» Максим Гончаров неудачно упал на колено ключевого игрока обороны «Кузни», и тот с трудом покинул площадку. Больше за «Металлург» Фэйрчайлд не играл, а по окончании сезона перешёл в шведский «Регле».

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Войтек Вольски Денис Бодров Дмитрий Калинин Йонас Энлунд Константин Алексеев Николай Лемтюгов
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