23 российских хоккеиста из АХЛ, которые ждут вызова в НХЛ

Многим из них пора уже выбираться из фарм-клубов команд НХЛ.

Стартовал новый сезон Американской хоккейной лиги. Для российских хоккеистов он начался противоречиво. Ниже – об успехах и неудачах тех, за кем вы будете следить в АХЛ.

Для игрока «Торонто Марлис» сезон в АХЛ начался успешно: в двух стартовых матчах Сошников набрал 2 очка (1+1). В прошлом году этот факт непременно обратил бы на себя внимание тренера. Но сейчас всё усложняется тем, что у «кленовых листьев» дела складываются прекрасно и без российского форварда. Сошникову необходимо запастись терпением и продолжить активно набирать результативные баллы, дабы дождаться вызова в НХЛ.

Экс-форвард московского ЦСКА, засиявший в последнем плей-офф КХЛ, не проходит в состав «Флориды Пантерз»… В первом своём матче за фарм-клуб он ушёл со льда без набранных очков и показателем полезности «-1». Усложняется ситуация и тем, что проблем с нападением у «пантер» нет: за две игры «Флорида» забросила восемь шайб.

Алексей Береглазов («Хартфорд Вулф Пэк»)

Для защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» карьера в НХЛ даже не успела начаться. Береглазов был переведён в фарм-клуб, где проявить себя ему не удаётся: за две игры Алексей отметился лишь четырьмя минутами штрафа, а показатель полезности равен — «-1». Уже появилась информация о возможном возвращении в Магнитогорск, благо в контракте было это прописано в случае перевода игрока в АХЛ.

Нападающий «Вегаса», перешедший в межсезонье из петербургского СКА, сразу был отправлен в фарм-клуб из-за хитрых комбинаций генменеджера клуба. Конечно, слишком роскошно ссылать во вторую команду игрока с контрактом в $ 4,5 млн. Безусловно, это лишь временная мера, которая не должна деморализовать 30-летнего форварда. Свой шанс выстрелить в НХЛ Шипачёв непременно получит.

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Центрфорвард отлично провёл прошлый сезон в фарм-клубе, набрав 51 очко (21+30) в 70 играх. На мажорной ноте он начал и нынешний розыгрыш. Три очка Каменева помогли «Милуоки» дважды одолеть «Айову». Вскоре Каменев вполне может пойти вверх по карьерной лестнице. В «Нэшвилле» места в составе гарантированы только двум парам защитников и тройке Райана Джохансена.

Яков Тренин («Милуоки Эдмиралс»)

У партнёра Каменева по фарм-клубу всё не так однозначно. Мощный форвард уже успел забросить на старте чемпионата, но худший показатель полезности ему вистов явно не добавляет. Продвижения в «Нэшвилл» пока ждать не стоит, воспитаннику челябинского хоккея ещё необходимо выдать ударный отрезок за «Милуоки».

Николай Голдобин («Ютика Кометс»)

Сезон начался для россиянина неоднозначно. Он набирает очки, но в показателе полезности значится «-1». Проблема нападающего в том, что выйти на качественно новый уровень он не может. Голдобин два сезона кряду блестяще играл в фарм-клубе «Сан-Хосе». Но как доходит до основной команды, то сразу теряется. Наверняка на раз-другой его поставят вместо Дорсетта или Виртанена, но заиграет ли он в четвёртом звене – большой вопрос.

Клим Костин («Сан-Антонио Рэмпэйдж»)

Крайне любопытно понаблюдать за самым талантливым российским хоккеистом 1999 года рождения. Только на данный момент такой возможности нет: Костин получил травму нижней части тела. Радует то, что уже в середине октября мы снова увидим его на льду. Были испытания в жизни форварда и серьёзнее, когда травма оставила его вне хоккея на целый год. В этом сезоне он уже успел и отличиться за «Сент-Луис» в товарищеском матче, и подраться с Девином Шором.

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Радель Фазлеев («Лихай Уэлли Фантомс»)

Невзрачно действует во втором сезоне АХЛ кряду Радель Фазлеев. Он ожидаемо начал сезон именно в фарм-клубе: чемпионат-16/17 не стал прорывом для 21-летнего хоккеиста. 16 очков в 65 матчах – это явно не предел мечтаний. Стартовавшая «регулярка» словно стала продолжением прошедшего сезона. В нынешнем розыгрыше у Фазлеева нет баллов за результативность, есть одно удаление. И в подобной ситуации ему пока сложно рассчитывать даже на место в стартовом звене «Лихай Уэлли».

Михаил Воробьёв («Лихай Уэлли Фантомс»)

Чуть лучше дела идут у Михаила Воробьёва, партнёра Фазлеева. 20-летний форвард поучаствовал в домашнем разгроме клуба «Херши», сделав результативную передачу. О перспективах воспитанника уфимского хоккея рассуждать рано. Но для начала российскому центрфорварду нужно выиграть конкуренцию у Майка Векчена или Николаса Аубе-Кубела, у которых показатель полезности за две игры добрался до «+6».

Задержаться в составе «Нью-Джерси» Ярославу Дыбленко не было суждено. Хоть и отмечал хоккеист в сентябре, что всё идёт по плану, а не самая звёздная линия обороны у «дьяволов» давала надежду на то, что Дыбленко способен закрепиться в НХЛ. Главный тренер Джон Хайнс посчитал иначе. Теперь защитник помогает «Бингемтону». В первом матче 23-летний хоккеист действовал достаточно уверенно, а его клуб победил «Бриджпорт» — 2:1.

Сергей Толчинский («Шарлотт Чекерс»)

Миниатюрным нападающим всегда было непросто за океаном, если это не гении. Трудно и Толчинскому в АХЛ. Ему нужно прибавить в массе, силовая борьба и хоккей в принципе неразделимы, а с НХЛ – тем более. Заметно старание хоккеиста, но пока возвращать своего проспекта «Каролина» едва ли станет.

Валентин Зыков («Шарлотт Чекерс»)

Ближе к основе «Каролины» другой российский форвард Валентин Зыков. Нападающий забивает в двух матчах кряду. Первую шайбу Зыков забросил в большинстве с передачи Толчинского. Если серия продлится, то тренер «ураганов» Билл Питерс вызовет россиянина в первую команду, но в неотдалённом будущем Зыкову предстоит выиграть конкуренцию у Уоррена Фогеле и Фила ди Джузеппе.

Дмитрий Осипов («Чикаго Вулвз»)

В сентябре первый номер драфта 2013 года в КХЛ был приглашён в тренировочный лагерь «Вегаса». К сожалению, у габаритного 21-летнего защитника пока не было шанса себя проявить. Говорить о форме игрока и его перспективах пока рано.

Александр Георгиев («Хартфорд Вулф Пэк»)

У серебряного призёра МЧМ-2016 не было шансов попасть сразу в «Нью-Йорк Рейджерс». Георгиев переходил из финского ТПС за океан, предварительно зная, что придётся испытать на себе огонь, воду и медные трубы АХЛ. Но первый матч так ужасно сложился для вратаря, что «Хартфорд» проиграл, пропустив пять шайб. У самого Георгиева процент отражённых бросков ниже 80%. А вот у прямого конкурента Сэма Нила, сосланного в АХЛ вместе с Георгиевым, всё куда лучше: в первом матче он пропустил только однажды, что позволило команде одержать победу.

Зият Пайгин («Бейкерсфилд Кондорс»)

Защитник, которого недооценили в России, решил попытать счастье за океаном. Вероятно, до конца сезона он пробудет в стане «Бейкерсфилда». Первую встречу команды Пайгин пропустил. Зият может расцвести в удобной среде, где в него будут верить. Потенциал у игрока большой.

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Никита Щербак («Лаваль Рокет»)

«Лаваль» на старте дважды крупно победил «Белвилл». Россиянин отдал две голевые передачи, его показатель полезности «+2». Щербаку необходимо прогрессировать с каждым матчем, но нынешний «Монреаль» не выглядит местом, куда нельзя пробиться ни при каких условиях. Но предсезонные матчи показали, что на данном этапе Никите в «Хабс» играть рано: две игры без набранных очков с показателем полезности «-1» говорят об этом красноречиво.

Сергей Бойков («Сан-Антонио Рэмпэйдж»)

Защитник «Сан-Антонио» сейчас своей команде помочь не может. Всему виной – травма, вывих плеча. В последнем своём матче он забросил шайбу и помог «Колорадо» одолеть «Даллас» в предсезонном матче. При этом на льду он провёл чуть более минуты, после чего не смог продолжить встречу из-за травмы.

Александр Волков («Сиракьюз Кранч»)

Крайний правый нападающий «Сиракьюз» в это межсезонье переехал за океан из МХЛ, где выступал за СКА-1946. Задумываться о НХЛ пока не приходится: нужно обжиться и набраться опыта в фарм-клубе «Тампы-Бэй». Для нынешнего сезона будет неплохо обойтись без травм и играть в каждом матче. Пока Александр не набрал ни одного балла. Справедливости ради стоит отметить, что вся команда смотрится неважно. Итог: 2 игры – 2 поражения.

Этот сезон может стать настоящим прорывом для 20-летнего нападающего. Месяц назад Гурьянов оформил хет-трик в турнире новичков. Но ссылки в АХЛ форвард не избежал. Безусловно, Денис способен побороться хотя бы за четвёртое звено «Далласа». Последний МЧМ это показал. На старте сезона бронзовый призёр последнего молодёжного чемпионата мира заработал очко за передачу.

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Ринат Валиев («Торонто Марлис»)

22-летний защитник «Торонто Марлис» уже выступал за основную команду в сезоне-15/16. В этом году он может вернуться туда вновь. Валиев начал «регулярку» за здравие – без грубых ошибок, надёжно и уверенно. Он не отличается завидной результативностью, но нынешнему «Торонто» нужно позаботиться о своих воротах, и тут Ринат может быть к месту. Поэтому Майк Бэбкок наверняка даст шанс Валиеву.

Артур Тянулин («Тусон Роадраннерс»)

Две недели назад Тянулин подписал контракт с фарм-клубом «Аризоны». Сейчас он только набирает форму. В первом матче против «Сан-Диего» Артура в заявке не было. Дебют 20-летнего форварда мы можем увидеть 15 октября, когда «Тусон» сыграет на выезде против «Бейкерсфилда».

Андрей Педан («Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»)

Защитник, наделённый отличными физическими данными, скорее всего, проведёт весь сезон в составе фарм-клуба. Старт чемпионата выдался для Педана не самым радужным: команда уступила 2:5, а сам Андрей отметился лишь двумя удалениями. «Питтсбургу» он на этом этапе не пригодится.