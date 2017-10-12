Итоги дня КХЛ: «Даже цирком не назовёшь». Что будет с «Сибирью»?

Клуб КХЛ из Узбекистана – хорошая шутка. Или нет? Чемпионат СССР всё ближе.

* Клуб КХЛ из Узбекистана — хорошая шутка. Или нет?

Первая победа «Адмирала» в Новосибирске

За всю историю противостояний этих команд «Адмирал» ни разу не побеждал в гостях у «Сибири». В первом же матче после увольнения Андриевского «морякам» удалось это сделать.

Фредрик Стиллман не стал вносить серьёзные коррективы в игру «Адмирала, лишь сделав несколько перестановок в составе. Гости активнее начали встречу, и на 15-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство. Примечательно, что до матча с «Сибирью» у лучшего новичка прошлого сезона было всего четыре гола в активе. Забегая вперёд, скажем, что в Новосибирске Ткачёв сделал дубль.

«Сибирь» не привыкла сдаваться у себя дома и несколько раз предпринимала попытки отыгрываться. Так, Андрей Ермаков, перешедший из «Торпедо», забил первый гол в сезоне. После трёх пропущенных шайб Павел Зубов впервые решился на замену Александра Салака. Правда и Алексей Красиков пропустил. Любопытно, что хозяева перебросали соперника (32 против 22) и на вбрасываниях были намного лучше (36 против 15), но за очки зацепиться не сумели. «Адмирал» одержал первую победу при Фредрике Стиллмане.

На послематчевой пресс-конференции Павел Зубов был недоволен своей командой.

«Беру всю вину на себя. Я всё сказал команде и генеральному менеджеру. Завтра будем принимать решения. В том числе и кадровые. Тяжело это назвать игрой, как и то, что вся команда показала. Это даже цирком не назовёшь. Цирк — это красочное весёлое зрелище, которое любят дети», — заявил Зубов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сухая победа «Авангарда» и 41 сейв Фурха

Новость о порвавшем селезёнку Лемтюгове потрясла лигу. Сейчас Николай находится в больнице и его жизни ничего не угрожает, но нападающий вынужден будет пропустить остаток сезона. В отсутствие Лемтюгова «Авангард» не расклеился и провёл удачный матч против «Куньлуня».

Первым голом в КХЛ отметился 20-летний защитник Максим Минеев. Голы забили и Евгений Медведев с Валентином Пьяновым. Команда Кинэна не думала сдаваться и за весь матч нанесла 41 бросок по воротам Фурха, все их чешский голкипер отразил. Китайская команда потерпела третье поражение подряд.

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* Болельщики уронили… калитка открылась… Случайные, но жуткие травмы в КХЛ

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» разнёс «Югру» без Доуса и Даллмэна

Как и предсказывал Игорь Захаркин, в октябре «Югра» начала набирать очки. Команда Емелина выиграла четыре из пяти предыдущих встреч. Но «Барысу» ханты-мансийцы не смогли оказать должного сопротивления.

Из-за повреждений не сыграли Доус и Даллмэн, но и без своих лидеров команда Корешкова разобралась с «Югрой». К середине второго периода на табло горел счёт 0:5, несмотря на то, что хозяева постоянно атаковали и в несколько раз перебросали соперника. Ближе к концу второй двадцатиминутки подопечные Емелина взяли себя в руки и в течении минуты отыграли две шайбы. На третий период сил у «Югры» не хватило, а «Барысу» уже и не было надобности напрягаться. Героем встречи стал голкипер гостей — Хенрик Карлссон совершил 46 сейвов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Третье поражение подряд «Витязя»

В Челябинске встречались равные команды — и «Трактор», и «Витязь» находятся за пределами зоны плей-офф, но всеми силами стремятся туда попасть. За хозяев в этом матче дебютировал защитник Никита Никитин. 31-летний хоккеист провёл на льду почти 13 минут.

Счёт открыл «Витязь», но после перерыва «Трактор» продолжил атаковать и вскоре Кручинин восстановил статус-кво. Автором победной шайбы в матче стал Ник Бэйлен, который нанес точный бросок от синей линии в начале третьего периода.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Удачный дебют Куляша за «Автомобилист»

После осечки с «Йокеритом» екатеринбуржцы больше не огорчают своих болельщиков. Дома команда Крикунова одержала вторую победу подряд, на этот раз одолев «Слован». В первом матче за новый клуб Денис Куляш набрал два очка. Дебютировал за «Автомобилист» и Степан Хрипунов, перешедший из «Салавата» транзитом через «Спартак».

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте. Подпортил картину защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский. Хоккеист получил «5+20» за удар в область головы и шеи, который он нанёс Борису Садецки. Пятиминутное большинство «Слован» реализовал, но в дальнейшем имел мало шансов у ворот Коваржа. Команда Занковца грешила удалениями и пропустила три шайбы при игре в меньшинстве. Артём Гареев отметился дублем, всего же хозяева забили шесть голов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Серия «Йокерита» достигла 13 матчей

После того как «Сочи» героически прервало победную серию СКА, все ждут, кому удастся то же самое провернуть с «Йокеритом». «Лада» творить сенсацию оказалась не готова.

Уже в первом периоде, когда финская команда забросила две шайбы, стало понятно, что тольяттинцы не конкуренты «Йокериту». Во втором и третьем периодах подопечные Ялонена забили ещё по голу. В конце встречи гости спокойно действовали по счёту, а у «Лады» мало, что получалась в зоне соперника. Хозяева запомнились, разве что, яркой музыкой на стадионе — в паузах зрителей развлекали композициями Полины Гагариной и Димы Билана. «Йокерит» же одержал 13-ю победу, до рекорда СКА осталось всего-то семь встреч.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.