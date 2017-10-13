Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Квартальнов
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ

СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.
13 октября 2017, пятница. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» — «Ак Барс»

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Ак Барс
Казань

На посту главного тренера «железнодорожников» Квартальнов чередует победы с поражениями. На очереди у него неудача. И главная причина будущего поражения «Локомотива» в том, что «Ак Барс» на данный момент – одна из самых сбалансированных команд в лиге. К тому же Билялетдинов – более изощрённый тренер, чем Квартальнов. Ключом к результату этой игры будет то, что у казанцев шикарно действует большинство с Ткачёвым и Токрановым. Уже не один матч они действуют как часы. А у «Локомотива» по-прежнему беда с меньшинством, оно худшее в лиге.

Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса» в основное время.

«Северсталь» — «Динамо» (Рига)

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Динамо Р
Рига

Череповчане отличаются тем, что проявляют характер и уже второй матч подряд выигрывают в овертайме. И это показатель того, что у команды Гулявцева есть воля к победе. А вот рижские динамовцы на протяжении всего сезона похвастаться этим не могли. Команда порой разваливалась на глазах, и вот только недавно в дополнительное время был обыгран «Слован». Но клуб из Братиславы и нынешняя «Северсталь» обладают разной мощностью кулака.

Прогноз Ерыкалова: победа «Северстали» в основное время.

«Торпедо» — «Спартак»

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Спартак
Москва

У москвичей кризис – четыре поражения подряд. В Нижнем Новгороде они вряд ли смогут зацепиться за победу, тем более что матчи в этом городе для них в последнее время складывались ужасно. В прошлом году они проиграли 1:5, а в позапрошлом – 2:7. Возможно, столько голов подопечные Петериса Скудры, учитывая их проблемы с атакой, не забьют, но победа над Ригой, какой бы она ни была, придала уверенности нападающим волжской команды.

Прогноз Ерыкалова: победа «Торпедо» в основное время.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

«Динамо» (Минск) – «Нефтехимик»

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Нефтехимик
Нижнекамск

Минск– это знаковый город для Андрея Назарова. Там он воевал с болельщиками и дрался с трибунами, не сходя с лавки. Сейчас ему не помешает встряска для команды, потому что у неё была только одна победа в последних играх – над «Авангардом». Этого недостаточно. «Нефтехимик» с лидирующих позиций на Востоке скатывается в середину таблицы. От восьмого места остаётся всего два очка. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы было обыграно минское «Динамо». Дуайер наладил игру команды. И даже поражение от «Салавата» было достойным. Минчане за счёт атмосферы в команде и полных трибун добьются победы в основное время.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.

СКА – «Салават Юлаев»

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Салават Юлаев
Уфа

Вестерлунд победами над «Сибирью» и минским «Динамо» себя немного обезопасил. Он снял то напряжение и угрозу отставки, которые висели над ним. Но победить в Питере сейчас можно лишь за счёт удачного стечения обстоятельств. Я думаю, что тот снаряд, который упал в воронку в матче с «Сочи», и прерванная серия без поражений не надломит команду Знарка, а напротив, раскрепостит её и позволит играть в свой хоккей. В открытой и эмоциональной игре СКА сильнее нынешнего «Салавата».

Прогноз Ерыкалова: победа СКА в основное время.

«Динамо» (Москва) – «Сочи»

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
ХК Сочи
Сочи

Надо сказать, что обе команды сейчас находятся на эмоциональном подъёме. Сочинцы совершили подвиг в Питере, обыграв СКА, и вошли в историю как команда, которая прервала эту серию без поражений. А динамовцы сделали практически невозможное – забросили три шайбы «Ак Барсу». Они в принципе забросили три шайбы, чего не позволяли себе почти три недели. Полагаю, что для Варнакова дубль в ворота Казани станет большим подспорьем. Обе команды находятся в приподнятом состоянии, но я думаю, что сочинцы будут более самоуспокоенными. Они будут держать в голове то, что главную задачу на выезде они уже решили. Это помешает им победить в Москве, и «Динамо» окажется сильнее, пусть и в дополнительное время.

Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу»
Билялетдинов привет принял.

* Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА. Варнаков передал привет «Ак Барсу»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
09:15 Голы Кучерова, Овечкина, Тарасенко в числе лучших 10 первой недели в НХЛ
09:10 Коваленко: профсоюз уверен, что в «деле Лемтюгова» всё будет по букве закона
09:04 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Куликова — «+3», у Тарасенко — «-3»
08:54 Тренер «Баффало»: в последних матчах у Антипина не было хорошего движения
08:45 Тренер «Кэнакс»: мне нравится игра Бурмистрова. Но кто-то должен сидеть в запасе
08:32 Защитник Виктор Антипин впервые не попал в состав «Баффало» на игру
08:21 Бурмистров попал в запас на матч с «Виннипегом», его место занял Брок Бисер
08:09 «Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, дома одолев «Баффало»
08:04 Кенневилль: не согласен с решением судей засчитать гол Стюарта, это был офсайд
08:00 Прошло 9 лет со дня смерти Алексея Черепанова
07:51 Дубль Келлера не помог «Аризоне» избежать домашнего поражения от «Детройта»
07:43 «Виннипег» победил «Ванкувер», Куликов отметился результативной передачей
07:40 Стэмкос: сейв Василевского на Гюнцеле в третьем периоде спас «Тампе» игру
07:21 Андрей Свечников вышел на первое место в списке бомбардиров и снайперов OHL
07:05 Стивен Стэмкос забил первый гол с ноября 2016 года
06:50 «Тампа» — «Питтсбург»: Хедман забросил шайбу за 0,1 секунды до конца периода
06:35 Свечников оформил дубль за «Бэрри», Липанов набрал 3 очка
06:14 «Миннесота» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Чикаго» в гостях
05:46 «Нэшвилл» победил «Даллас», Радулов закончил матч с коэффициентом «-2»
05:28 «Флорида» нанесла «Сент-Луису» первое поражение в сезоне
05:24 «Тампа» выиграла у «Питтсбурга», в активе Кучерова гол и передача
12 октября 2017, четверг
23:55 Бэйлен: вчера был разговор с Гатиятулиным, он сказал мне не заморачиваться
23:36 Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:18 Г. Орлов: отнеситесь к поражению СКА с усмешкой, командой нужно гордиться
23:01 Экс-игрок «Юргордена» упал в обморок на посвященной ему церемонии в клубе
22:37 Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться
22:17 Е. Корешков: «Барыс» везёт с выезда шесть очков, это здорово
22:00 Крикунов: готовность Куляша к броску — хорошее качество, шайба дырочку найдёт
21:32 Аболс: «Йокерит» выглядел свежее и мобильнее «Лады», Харпер добавит агрессии
21:27 Занковец: «Автомобилист» был быстрее, «Словану» надо укрепляться
21:11 Ялонен: первый и второй периоды играли лучше, здорово действовал Запольски
21:03 В. Белов: поражение возьму на себя, после курьёзного гола была другая команда
20:43 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:42 Гатиятулин: тяжёлый матч, но «Трактор» поверил в свои силы
20:26 Шипов: первый гол за «Югру» не дал никаких эмоций, команда проиграла
20:24 «Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд
19:59 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком
19:36 «Монреаль» выставил защитника Штрайта на драфт отказов
19:32 Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация
19:30 Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»
19:24 «Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
19:19 «Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде
19:17 Скабелка: игроки «Авангарда» думают о Лемтюгове, все его поддержали
19:06 Кинэн: «Куньлунь» не реализовал своих шансов, Фурх был великолепен
18:55 «Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову
Все новости RSS
Партнерский контент