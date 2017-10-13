Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» — «Ак Барс»

На посту главного тренера «железнодорожников» Квартальнов чередует победы с поражениями. На очереди у него неудача. И главная причина будущего поражения «Локомотива» в том, что «Ак Барс» на данный момент – одна из самых сбалансированных команд в лиге. К тому же Билялетдинов – более изощрённый тренер, чем Квартальнов. Ключом к результату этой игры будет то, что у казанцев шикарно действует большинство с Ткачёвым и Токрановым. Уже не один матч они действуют как часы. А у «Локомотива» по-прежнему беда с меньшинством, оно худшее в лиге.

Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса» в основное время.

«Северсталь» — «Динамо» (Рига)

Череповчане отличаются тем, что проявляют характер и уже второй матч подряд выигрывают в овертайме. И это показатель того, что у команды Гулявцева есть воля к победе. А вот рижские динамовцы на протяжении всего сезона похвастаться этим не могли. Команда порой разваливалась на глазах, и вот только недавно в дополнительное время был обыгран «Слован». Но клуб из Братиславы и нынешняя «Северсталь» обладают разной мощностью кулака.

Прогноз Ерыкалова: победа «Северстали» в основное время.

«Торпедо» — «Спартак»

У москвичей кризис – четыре поражения подряд. В Нижнем Новгороде они вряд ли смогут зацепиться за победу, тем более что матчи в этом городе для них в последнее время складывались ужасно. В прошлом году они проиграли 1:5, а в позапрошлом – 2:7. Возможно, столько голов подопечные Петериса Скудры, учитывая их проблемы с атакой, не забьют, но победа над Ригой, какой бы она ни была, придала уверенности нападающим волжской команды.

Прогноз Ерыкалова: победа «Торпедо» в основное время.

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«Динамо» (Минск) – «Нефтехимик»

Минск– это знаковый город для Андрея Назарова. Там он воевал с болельщиками и дрался с трибунами, не сходя с лавки. Сейчас ему не помешает встряска для команды, потому что у неё была только одна победа в последних играх – над «Авангардом». Этого недостаточно. «Нефтехимик» с лидирующих позиций на Востоке скатывается в середину таблицы. От восьмого места остаётся всего два очка. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы было обыграно минское «Динамо». Дуайер наладил игру команды. И даже поражение от «Салавата» было достойным. Минчане за счёт атмосферы в команде и полных трибун добьются победы в основное время.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.

СКА – «Салават Юлаев»

Вестерлунд победами над «Сибирью» и минским «Динамо» себя немного обезопасил. Он снял то напряжение и угрозу отставки, которые висели над ним. Но победить в Питере сейчас можно лишь за счёт удачного стечения обстоятельств. Я думаю, что тот снаряд, который упал в воронку в матче с «Сочи», и прерванная серия без поражений не надломит команду Знарка, а напротив, раскрепостит её и позволит играть в свой хоккей. В открытой и эмоциональной игре СКА сильнее нынешнего «Салавата».

Прогноз Ерыкалова: победа СКА в основное время.

«Динамо» (Москва) – «Сочи»

Надо сказать, что обе команды сейчас находятся на эмоциональном подъёме. Сочинцы совершили подвиг в Питере, обыграв СКА, и вошли в историю как команда, которая прервала эту серию без поражений. А динамовцы сделали практически невозможное – забросили три шайбы «Ак Барсу». Они в принципе забросили три шайбы, чего не позволяли себе почти три недели. Полагаю, что для Варнакова дубль в ворота Казани станет большим подспорьем. Обе команды находятся в приподнятом состоянии, но я думаю, что сочинцы будут более самоуспокоенными. Они будут держать в голове то, что главную задачу на выезде они уже решили. Это помешает им победить в Москве, и «Динамо» окажется сильнее, пусть и в дополнительное время.

Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу» Билялетдинов привет принял.

* Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА. Варнаков передал привет «Ак Барсу»