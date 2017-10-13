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Александр Радулов
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События для НХЛ: Радулов обрезается и не забивает. Что с «Далласом»?

Кучеров подбирается к Овечкину, а Стэмкос забил впервые за год.
13 октября 2017, пятница. 09:30 Хоккей

«Тампа» прервала серию «пингвинов»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 4 2:1, 3:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Коккок (Куниц, Строльман) – 06:07 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Летанг, Раст) – 13:46 (5x5), 2:1 – Хедман (Киллорн, Кучеров) – 19:59 (5x4), 3:1 – Стэмкос (Наместников, Киллорн) – 23:49 (5x4), 3:2 – Шири (Руведел, Ниеми) – 28:58 (5x5), 4:2 – Кучеров (Коберн, Киллорн) – 29:49 (5x5), 4:3 – Раст (Гюнцель, Мяяття) – 34:24 (5x4), 5:3 – Коккок (Киллорн, Джонсон) – 37:55 (5x5), 5:4 – Ханвик (Маккигг, Кессел) – 50:01 (5x5)

«Питтсбург», выигравший накануне в гостях у злейших врагов из «Кэпиталз», приехал в Тампу в хорошем настроении, но продлить победную серию до трёх матчей не сумел. «Молнии», соскучившиеся по былым подвигам и победам над серьёзными соперниками, на протяжении всей встречи заставляли «стальных» отыгрываться, и догнать развесёлую «Тампу» чемпионам так и не удалось.

«Питтсбург» несколько подкосил чудной гол защитника хозяев Виктора Хедмана, забитый за 0,1 секунды до конца первого периода. Первый мощный выстрел шведа был заблокирован, но после повторного броска шайба влетела в сетку вместе с сиреной.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Чуть позже заброшенной шайбой отличился капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, для которого этот гол стал первым с ноября 2016 года. Забросив в большинстве свою 112-ю шайбу в карьеру, Стэмкос сравнялся с легендой «Лайтнинг» Венсаном Лекавалье. «Думаю, что теперь я больше плеймейкер, чем снайпер. Но все по-прежнему смотрят на меня, как на человека, который забивает голы, ждут их. Я играю в тройке с Наместниковым и Кучеровым, поэтому знал, что гол – это вопрос времени. Так что я счастлив снова играть в хоккей и быть частью побед своей команды», — сказал Стэмкос, который в последние годы больше восстанавливался от травм, чем играл.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Ну а затем пришло время Никиты Кучерова. Россиянин уже набрал боевые обороты, попав со своим великолепным голом с неудобной руки в топ-10 лучших моментов прошедшей недели. На этот раз Кучеров отличился лазерным по точности кистевым броском в дальнюю девятку, и по набранным очка вплотную приблизился к двум лучшим бомбардирам сезона Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, которые опережают его на один балл.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Мы выиграли матч у действующих обладателей Кубка Стэнли. Думаю, что любой тренер после этого был бы счастлив», — сказал довольный наставник хозяев Джон Купер. «Это был матч без обороны. Казалось, что тот, кто сделает последний бросок, тот и выиграет», — парировал тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

«Блюзмены» впервые проиграли

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
5 : 2 0:0, 3:1, 2:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Штястны (Тарасенко, Пьетранджело) – 21:14 (5x4), 1:1 – Маккошен (Брикли, Бьюгстад) – 21:26 (5x5), 2:1 – Трочек (Севьюр) – 22:45 (4x5), 3:1 – Макканн (Врбата, Экблад) – 27:42 (5x4), 4:1 – Экблад (Юбердо, Барков) – 43:16 (5x5), 5:1 – Бьюгстад (Макканн, Брикли) – 54:02 (5x5), 5:2 – Данн (Апшолл, Пьетранджело) – 58:51 (5x5)

Визит «Сент-Луиса» в солнечную Флориду не принёс Тарасенко и компании положительных эмоций. Четырёхматчевая победная серия «блюзменов» оказалась прервана, хотя сам Владимир старался изо всех сил – результативной передачей помог Полу Штястны открыть счёт и трижды заставлял соперников нарушать на себе правила. Провальным для гостей оказался второй период, когда с интервалом в шесть минут в ворота «Сент-Луиса» влетели три шайбы, и отыграть такой дефицит оказалось в дальнейшем невозможно.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Голкипер «Пантерз» Роберто Луонго вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству побед: записав на свой счёт 454-й выигрыш он догнал знаменитого Куртиса Джозефа. Впереди Луонго тоже сплошь легенды: Эдди Белфор (484), Патрик Руа (551) и Мартин Бродо (691).

Этот странный «Даллас»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 1 0:1, 2:0, 2:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Бенн (Спецца, Клингберг) – 08:04 (5x4), 1:1 – Жирар (Суббэн, Маклеод) – 23:27 (5x5), 2:1 – Форсберг (Жирар, Джохансен) – 26:21 (5x4), 3:1 – Арвидссон (Форсберг) – 55:09 (5x5), 4:1 – Суббэн – 58:06 (en)

«Звёзды», считавшиеся перед стартом сезона одним из главных фаворитов на Кубок Стэнли, начали регулярный чемпионат крайне невыразительно. Выездная игра в Нэшвилле принесла болельщикам «Далласа» очередную порцию разочарования: хвалёное нападение техасцев вновь ограничилось лишь одной заброшенной шайбой, и ничего не смогло поделать с цепким и дисциплинированным соперником. Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Александр Радулов закончили встречу с показателем полезности «-2», а сам россиянин стал соавтором гола в ворота своей команды, совершив «обрез» в средней зоне, что привело к шайбе Виктора Арвидссона. Единственное, что может записать себе в актив Радулов, это отсутствие удалений.

«Три поражения в четырёх матчах? Каждый раз вратарь соперников был лучшим хоккеистом на льду», — невозмутимо сказал главный тренер техасцев Кен Хичкок.

Главным героем матча стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который вторую игру подряд отметился победным голом.

Посмотреть видео можно в клубном «твиттере» «Нэшвилла».

Кейн и Тэйвз: «-5» на двоих

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 5 0:0, 0:1, 2:4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Стаал (Койл) – 39:25 (5x5), 1:1 – Хартман (Керо, Кейн) – 48:21 (5x5), 1:2 – Стюарт (Цукер) – 50:32 (5x5), 1:3 – Цукер (Райлли, Каллен) – 52:29 (5x4), 1:4 – Стюарт (Эннис, Спаржон) – 55:56 (en), 1:5 – Койву (Эрикссон Эк, Куинси) – 57:59 (en), 2:5 – Тэйвз (Форслинг, Хартман) – 59:04 (5x4)

«Чикаго» потерпел второе поражение в сезоне, неудачно сыграв дома с «Миннесотой». Солидное количество бросков, которым хоккеисты «Блэкхоукс» нагрузили вратаря соперников Дубника, не принесло должного эффекта: голкипер уверенно справлялся со своей работой, а великолепно проведённый третий период принёс «дикарям» первую победу в чемпионате. Главные звёзды «Чикаго» Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн набрали очередные результативные баллы, но сыграли на редкость неудачно: Тэйвз заработал «-3» и выиграл лишь 50% вбрасываний, а Кейн отметился передачей и показателем полезности «-2».

Большое количество споров вызвал первый гол нападающего «Уайлд» Криса Стюарта: по мнению тренерского штаба «Чикаго», в том эпизоде в офсайде находился другой нападающий «Миннесоты» Цукер, и взятие ворот нельзя было засчитывать. Наставник «ястребов» Джоэль Кенневилль сделал тренерский запрос на просмотр видео, но видеоарбитры посчитали, что шайба вошла в зону хозяев рикошетом от их защитника Сибрука, и это отменило фиксацию офсайда. Итогом этого разбирательства стал малый штраф для «Блэкхоукс» за задержку игры, что окончательно убило интригу в матче. «Я не согласен с этим правилом! Сибрук не владел шайбой. Я до сих пор считаю, что было положение вне игры, а гол нельзя было засчитывать», — бушевал после матча Кенневилль.

Видео этого эпизода вы можете посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

Бурмистров не сыграл с «Виннипегом»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 4 1:1, 0:2, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Седин (Бисер, Ванек) – 07:25 (5x4), 1:1 – Моррисси (Троуба, Литтл) – 09:04 (5x5), 1:2 – Лайне (Литтл, Куликов) – 35:31 (5x5), 1:3 – Майерс (Копп) – 38:44 (4x5), 2:3 – Танев (Ганье) – 52:43 (5x5), 2:4 – Элерс – 59:55 (en)

Нападающему «Ванкувера» Александру Бурмистрову не удалось сыграть против своего бывшего клуба «Виннипега». После двух матчей регулярного чемпионата россиянин угодил в запас, уступив место в составе 20-летнему американцу Броку Бисеру. «Мы надеемся, что Брок со временем вырастет в заметного бомбардира, но он способен приносить пользу во многих аспектах. У него хорошее чувство хоккея, это умный игрок», — сказал главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин. Бисеру удалось набрать одно очко за результативную передачу, но «Виннипег» всё равно оказался сильнее, забив победный гол в меньшинстве.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ

Антипин тоже угодил в запас

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2 2:1, 1:1, 0:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Гертл (Лабанк, Бёдкер) – 02:15 (5x4), 1:1 – Поминвилль (Айкел, Гиргенсонс) – 12:26 (5x5), 2:1 – Тирни (Донской, Майер) – 15:11 (5x5), 2:2 – Поминвилль (Айкел, Гиргенсонс) – 26:50 (5x5), 3:2 – Майер (Донской, Тирни) – 34:30 (5x5)

История, аналогичная Бурмистрову, произошла и с защитником «Баффало» Виктором Антипиным, который не попал в состав на матч с «Сан-Хосе». Показатель полезности «-4», заработанный россиянином за три предыдущих встречи, побудил наставника «клинков» Фила Хаусли внести изменения. «Виктор делает хорошую работу ногами, у него хорошее движение, но во втором и третьем матче сезона этого не было, я его просто не видел на льду. Он должен использовать эту мобильность в своих интересах, активней бороться за шайбу», — сказал Хаусли. На результат игры эти перемены никак не повлияли: «Баффало» потерпел четвёртое поражение подряд, и на данный момент замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ

Итоги дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Бурмистров Александр Радулов Виктор Антипин Владимир Тарасенко Джонатан Тэйвз Никита Кучеров Патрик Кейн Стивен Стэмкос
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