Кто возродит узбекский хоккей? 5 игроков для «Бинокора», собравшегося в КХЛ

На днях появилась информация, что в КХЛ может появиться клуб из Узбекистана. Лига заявила, что не ведёт переговоров о вступлении «Бинокора» — старейшего и самого известного узбекского клуба – в свои ряды. Впрочем, азиатская сторона никуда не торопится: у «Бинокора» уже есть спонсор – компания Eriell, в настоящий момент строится ледовый дворец на 14 тысяч зрителей, а в планах у узбеков – возрождение хоккейной сборной и мечта войти в КХЛ до 2020 года. Неизвестно, произойдёт это или нет, но мы уже сейчас называем игроков, которые могут сыграть не только за «Бинокор», но и в составе национальной команды.

Максим Томкин

Уроженец Ташкента Максим Томкин всю карьеру проводит в России, но на высшем уровне сыграл ровно один матч. Произошло это событие в сезоне-2012/13, когда защитник вышел на лёд в составе московского «Динамо», но в протоколе за отведённое ему время Томкину отметиться не удалось.



На молодёжном уровне Максим выступал в Тольятти, где играл в составе «Лады-2» в третьем по силе дивизионе российского хоккея, а после образования МХЛ провёл сезон за «Ладью». Затем Томкин оказался в системе московского «Динамо», поиграл за тверской «Шериф» и ХК МВД в Молодёжной лиге и «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ. В прошлом сезоне выступал в этой же лиге в составе «Нефтяника» и «Дизеля», а сейчас, очевидно, находится в поиске новой команды.

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Любопытно, что Томкин, никогда не отличавшийся результативностью или сверхнадёжной игрой в обороне, имеет в своём активе четыре матча за сборную России, составленную из игроков не старше 19 лет. За национальную команду Максим выступал на Мировом кубке вызова в сезоне-2009/10.

Евген Хеккель

Про этого игрока вы вряд ли когда-либо слышали, но он умеет играть в хоккей и имеет узбекское гражданство – этих критериев пока вполне достаточно, чтобы являться кандидатом в сборную Узбекистана, не сыгравшую ни одного официального матча в истории.

Хеккель – настоящий хоккейный универсал, который к 27 годам так и не определился со своим игровым амплуа – он может сыграть как на позиции защитника, так и нападающего.

Хеккель – настоящий хоккейный универсал, который к 27 годам так и не определился со своим игровым амплуа – он может сыграть как на позиции защитника, так и нападающего. Помимо узбекского, у Хеккеля есть ещё и немецкое гражданство, поэтому неудивительно, что он практически всю карьеру проводит в четвёртом по силе немецком дивизионе в клубе «Швеннингер». Там он далеко не всегда попадает в состав, а когда выходит на лёд, то практически не отличается результативными баллами.

Ариан Али-Заде

Сын иранца и гречанки, родившийся в Ташкенте, – как вам такой букет национальностей в одном человеке? При этом Али-Заде без запинки разговаривает на русском языке и считает его родным, поскольку спустя несколько лет после рождения Ариана его семья переехала в Москву.

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Хоккейное образование обрусевший Али-Заде, имеющий российское и иранское гражданства, получал в школе московского «Спартака», но на официальном уровне впервые сыграл уже в системе «Динамо» за ХК МВД в МХЛ, где за два сезона провёл 47 игр и забросил четыре шайбы. В сезоне-2015/16 Али-Заде выступал уже за МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга.



Сейчас форварду 21 год, но прошлый сезон он полностью пропустил, и неизвестно, как дальше будет развиваться его карьера. Если Али-Заде останется в хоккее, то через несколько лет у него может появиться шанс сыграть за команду из родного города.

Люсьен Лошак

Возможно, этот совсем молодой человек – будущее возрождающегося узбекского хоккея. Нападающий Люсьен Лошак родился в Ташкенте 16 лет назад, но уже выступает за океаном, где в прошлом сезоне сыграл пять матчей за «Сан-Диего» в лиге, где выступают хоккеисты до 15 лет.

Как знать, может, Люсьена Лошака через несколько лет ждёт не «Бинокор» и выступление в КХЛ, а Канадская хоккейная лига и драфт НХЛ.

Логично, что новый сезон Лошак начал в чемпионате следующей возрастной категории и пока выступает довольно успешно: в четырёх играх этого сезона у Люсьена 4 (2 + 2) очка в четырёх встречах. Как знать, может, этого парня через несколько лет ждёт не «Бинокор» и выступление в КХЛ, а Канадская хоккейная лига и драфт НХЛ.

Конечно, на фоне вышеперечисленных хоккеистов Максим Майоров может считаться звездой первой величины. Действующий игрок «Салавата Юлаева» родился в Андижане, и он, безусловно, самый известный и мастеровитый уроженец Узбекистана в хоккее.



Начало карьеры Майорова прошло в Татарстане, где Максим выступал за фарм-клуб «Ак Барса», а также в составах «Нефтяников» из Лениногорска и Альметьевска. После дебютного сезона в Суперлиге Майоров поехал покорять НХЛ, но за четыре года провёл лишь 22 игры за «Коламбус». После возвращения в Россию Максим не без успеха играл за «Атлант», а сейчас уже третий год проводит в Уфе.



В том случае если «Бинокор» действительно появится в КХЛ, Майорову наверняка поступит предложение от клуба с его исторической родины. И почему бы Максиму не принять этот вызов?