Где мои Седины? Ветераны НХЛ с последним годом контракта

Самый высокий защитник в истории НХЛ Здено Хара, скорее всего, проводит свой последний сезон в лиге. Контракт 40-летнего Здено истекает в конце сезона-2017/18. Хоть Ягр и доказал, что для игры в хоккей возраст не помеха, Хара, сыгравший 1203 матча в регулярном чемпионате НХЛ, суммарно набрав 545 (173+372) очков и выиграв Кубок Стэнли в 2011 году, попрощается с болельщиками «Бостона» и закончит карьеру хоккеиста в НХЛ. Пока о новом контракте нет слухов, а сам Хара ещё не хочет заканчивать с хоккеем. «Я люблю хоккей. Мне всё нравится в этом виде спорта. Мне нравится тренироваться, жертвовать собой. В НХЛ очень много позитивного. Я слежу за тем, как играю, и я доволен. Я хочу стать ещё лучше и играть максимально долго. Я всегда думал, что смогу выступать долго, если буду в форме и у меня не будет травм. Поэтому хочу пожелать себе здоровья, чтобы я мог играть эффективно и стабильно», – сказал Хара.

н. Крис Куниц («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

На данный момент Крис Куниц является единственным играющим хоккеистом, в активе которого четыре кубка Стэнли. «Пингвинз» не защитили на драфте расширения Куница, а по истечении контракта с возрастным нападающим годовой контракт заключила «Тампа», в системе которой как раз не хватало опытного нападающего, который может выступить и в роли помощника для тренера, и как пример для молодых. В этом сезоне у «молний» есть все шансы на победу в Кубке Стэнли, и сам Куниц верит в это. Для 38-летнего хоккеиста этот сезон может принести пятый кубок, что позволит Крису на мажорной ноте закончить карьеру хоккеиста.

На данный момент Крис Куниц является единственным играющим хоккеистом, в активе которого четыре кубка Стэнли.

з. Марк Штрайт («Монреаль Канадиенс»)

Карьера 39-летнего швейцарского защитника Марка Штрайта началась в 2005 году в «Монреале». За это время хоккеист провёл 786 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, суммарно набрав 434 (96+338) очка. В прошедшем сезоне Марк вместе с «Пингвинз» выиграл свой единственный кубок Стэнли, став третьим швейцарцем, кому покорилась эта вершина. Спустя 12 лет он вернулся в свой клуб, в котором Штрайт начинал карьеру в НХЛ. «У меня есть ощущение, что я вернулся домой. Моя карьера началась здесь 12 лет назад. И вот я вернулся. Это здорово. У команды богатейшая история, тут играли легендарные хоккеисты. «Монреаль» 24 раза выиграл Кубок Стэнли. Я вернулся в команду. Это почти история Золушки», – сказал Штрайт.

н. Радим Врбата («Флорида Пантерз»)

Одноклубник Евгения Дадонова 36-летний чешский нападающий Радим Врбата, контракт которого истекает в конце этого сезона, может закончить карьеру хоккеиста. Радим провёл в НХЛ 1017 матчей в сумме, набрав 611 (279+332) очков. За свою карьеру чешский форвард выиграл два чемпионата мира: один взрослый, а второй в составе команды до 20 лет. «Флорида» не находится в числе претендентов на победу в Кубке Стэнли, а значит у Врбаты есть два варианта: либо пойти по старой схеме и попытаться подписать контракт с клубом, которому по силам выиграть Кубок Стэнли, либо закончить карьеру.

У Врбаты есть два варианта: либо пойти по старой схеме и попытаться подписать контракт с клубом, которому по силе выиграть Кубок Стэнли, либо закончить карьеру.

н. Алеш Гемски («Монреаль Канадиенс»)

За последние 12 сезонов в НХЛ чешский нападающий Алеш Гемски не провёл ни одного полного сезона. Частые травмы и операции не позволяют форварду полностью раскрыть свой потенциал в команде. Гемски отыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 841 матч, в сумме набрав 572 (174+398) очка. Но частые травмы мешают игроку, и Алеш, для того чтобы остаться в обойме, подписал контракт с «Монреалем» сроком на один год. Вместе со сборной хоккеист выиграл золото и бронзу чемпионата мира и является призёром Олимпийских игр 2006 года в Турине. Но если травмы продолжат преследовать игрока, то для Гемски этот сезон может стать последним в карьере. В прошлом сезоне хоккеист провёл всего 15 матчей, в которых отметился четырьмя шайбами и тремя результативными передачами. «Сейчас я полностью восстановился и тренируюсь на все сто процентов. Уверен, что буду готов к тренировочному лагерю и сезону», – сказал Гемски.

н. Патрик Шарп («Чикаго Блэкхоукс»)

Канадский форвард Патрик Шарп в составе «Чикаго» трижды становился обладателем кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады в 2014 году он выиграл золото Олимпийских игр. В НХЛ Патрик сыграл 873 матча, в которых набрал 602 (278+324) очка. Но статистика Шарпа с каждым года начала снижаться, а после золота Олимпиады в 2014 году Шарп не провёл ни одного полного сезона, заканчивая «регулярку» с отрицательным показателем полезности. На момент истечения контракта хоккеисту будет 36 лет, а при такой игре Шарп рискует не найти работу и отравиться на пенсию. «Честно говоря, я не знаю, стоит ли уделять так уж много внимания двум вылетам «Чикаго» в первом раунде плей-офф. Здесь ты смотришь на эмблему клуба, понимаешь, каковы ожидания. Мы хотим выигрывать Кубок Стэнли каждый год. Знаю, что в НХЛ все говорят то же самое, но мы говорим об этом и верим в это», – сказал Шарп.

в. Антти Ниеми («Питтсбург Пингвинз»)

Финский вратарь, которого летом сватали в московский ЦСКА, решил остаться в обойме НХЛ и стать сменщиком, а скорее наставником для молодого вратаря «Пингвинз» Мэтта Мюррея. Боссы «Питтсбурга» прислушались к просьбе обмена Марка-Андре Флёри, и клуб, не защитивший своего голкипера на драфте расширения, отпустил вратаря в новоиспечённый клуб из Лас-Вегаса. Ниеми является обладателем Кубка Стэнли и олимпийским призёром. Не стоит забывать, что старт у «Питтсбурга» откровенно не задался, особенно фанатам запомнится поражение 1:10 от «Чикаго». Если Ниеми продолжит пропускать по четыре шайбы в первые девять минут матча, то карьера для этого вратаря в НХЛ может закончиться уже после этого сезона.

н. Доминик Мур («Торонто Мэйпл Лифс»)

37-летний канадский форвард оборонительного плана Доминик Мур, подписавший однолетний контракт с «Торонто», не обладает какими-либо выдающимися показателями в НХЛ. Скорее он запомнится болельщикам как человек с добрым сердцем. В 2012 году Доминику пришлось приостановить свою игровую карьеру из-за редкой формы рака печени, которую обнаружили у его жены. После её смерти в 2013 году Мур открыл фонд её имени, чтобы помогать больным с редкими формами заболеваний. По итогам 2014 года Доминика наградили призом «Билл Мастертон Трофи» за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею. В регулярных чемпионатах НХЛ Мур провёл 849 матчей, в сумме набрав 272 (102+170) очка. На момент истечения контракта игроку будет 38 лет. Скорее всего, боссы «Торонто» взяли Доминика как нападающего 3-4-го звена и наставника для молодого Мэттьюса, и сезон-17/18 станет последним в его карьере.

н. Мэтт Каллен («Миннесота Уайлд»)

Для Каллена сезон-2017/18 является юбилейным – 20-м — в НХЛ. За это время Мэтт провёл 1368 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 689 (248+441) очков. Каллен трижды становился обладателем кубка Стэнли, первый раз с «Каролиной» (2006) и дважды с «Питтсбургом» (2016,2017). 40-летний американец в 2004 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Мэтт уже выступал за «Миннесоту» с 2010 по 2013 год, и вот спустя четыре сезона и два Кубка Стэнли он вернулся в стан «дикарей». «Планирую, что это будет мой последний сезон, хотя я так говорю каждый год», – сказал Каллен.

н. Даниэль и Хенрик Седин («Ванкувер Кэнакс»)

Драфт НХЛ-1999 запомнится потрясающей сделкой века от генерального менеджера «Кэнакс» Брайан Бёрк, который изначально критиковал братьев, рассказывая, что они могут забивать командам уровня Болгарии и Панамы. Переубедить Бёрка смог шведский скаут Томас Градин, который настоял, что близнецы нужны «Ванкуверу», после этого и началась многоходовка, в ходе которой «Ванкувер» получил помимо третьего драфт-пика ещё и второй. Такая многоходовка обеспечила успех команде на ближайшие 15 лет. Хенрик сыграл в «регулярке» НХЛ 1250 матчей в которых набрал 1022 (237+785) очка, а его брат Даниэль провёл 1227 игр в НХЛ, суммарно набрав 987 (370+617) очков. До 1000 баллов осталось не так много, и уже в этом сезоне Даниэль вслед за братом перешагнёт знаковую отметку. В активе братьев есть золото Олимпийских игр, золото и две бронзы чемпионатов мира. Хенрик Седин из-за травмы, которую он получил в сезоне-13/14, не поехал на Олимпиаду в Сочи, где сборная Швеции стала серебряным призёром. Но главное разочарование в карьере братьев Седин – это так и не покорившийся им Кубок Стэнли. Истекающие контракты близнецов могут стать последними в их карьере. Не каждый клуб сможет позволить себе двух столь звёздных игроков, а получится ли у них играть по отдельности? Это другой вопрос.

Но главное разочарование в карьере братьев Седин – это так и не покорившийся им Кубок Стэнли.

н. Михаил Грабовский («Вегас Голден Найтс»)

В сезоне-2016/17 Грабовский не провёл ни одного матча из-за сотрясения мозга, полученного в одном из матчей «регулярки» НХЛ. Частые травмы преследуют Михаила и не позволяют ему в полную силу заиграть в НХЛ. За 10 сезонов Грабовский провёл 534 матча в «регулярке», в ходе которых набрал 296 (125+171) очков. Михаил последний раз выходил на лёд 15 марта 2016 года, проведя на льду 17 минут. Карьера белорусского форварда может запомниться лишь частыми травмами, и иском, поданным на него в суд за самовольный захват земли. Команда из Лас-Вегаса провела отличную сделку, выменяв себе два драфт-пика, молодого защитника Бишоффа, а «Айлендерс» сохранили ряд ценных игроков, которые не смогли попасть в список защищённых, но смогли освободить место под потолком зарплат, отправив Грабовского в Неваду. Для 33-летнего форварда этот сезон станет последним в НХЛ, его пятимиллионный контракт с клубом истекает в конце сезона, а частые травмы не дадут ни одному генеральному менеджеру рискнуть и выделить для Михаила деньги.