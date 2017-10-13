В поисках забитых голов. Малкин и Радулов – о неудачном старте сезона

Применительно к Малкину характеристику «неудачная игра на старте сезона» нельзя применить без известного примечания: неудачной она является только по высочайшим стандартам самого Евгения. В пяти матчах чемпионата он забил один гол и сделал 3 результативные передачи, но дважды подряд оставался без очков и пока остаётся с крайне неважным показателем полезности «-4». Что же касается выигранных вбрасываний, то с показателем в 38% он является худшим из центрфорвардов «Питтсбурга», регулярно встающих на «точку». После поражения от «Тампы» Евгений не стал прятаться и сам раскритиковал собственную игру.

«Я могу быть лучше. Мне нужно больше времени»

«Мы играли два матча подряд, после принципиальной встречи с «Вашингтоном» был матч с «Тампой». В 31-летнем возрасте уже трудно играть два дня кряду, переезды сказываются. Думаю, что ближе к концовке встречи мы действовали лучше, но это не оправдание. В нынешнем сезоне у нас впереди 17 случаев, когда нужно будет играть два дня подряд, и необходимо фокусироваться на первых 20 минутах матча. В таких условиях это самое тяжёлое – играть первый период», — сказал Малкин. Календарь действительно не пощадил «Питтсбург» в этом году: 19 раз «пингвинам» было предписано выходить на лёд с интервалом менее чем сутки (два таких отрезка уже сыграны), ни у одной другой команды НХЛ нет такого тяжёлого графика.



«Сезон долгий, поэтому нужно работать. Хочу как следует потренироваться завтра. Надо признать, что играть становится всё труднее. В лиге есть хоккеисты, которые просто невероятно катаются, и мне нужно стать быстрее», — сказал Евгений, глядя на беспощадную статистику. «Молнии» сделали 16 бросков в первом периоде, в то время как «Питтсбург» выглядел невыразительно большую часть первой половины матча.



«Я не слишком доволен своей игрой на старте сезона. Знаю, что могу действовать лучше, мне нужно немного больше времени. Нужна уверенность, чтобы я смог вернуться на свой уровень. Та же «Тампа», они словно выпрыгнули в первом периоде, они доминировали первые 20 минут. Затем мы попытались кое-что поменять и во второй половине встречи действовали уже лучше. Через неделю нас снова ждёт визит во Флориду. Уверен, что он будет более успешным. Конечно, надо действовать умнее и искать варианты для победы в таких матчах», — заявил Малкин и получил поддержку от главного тренера Майка Салливана.

«Мы знаем, что Евгений пока не показывает своей лучшей игры, но то же самое касается и Кессела, и Кросби. Эти парни – отличные хоккеисты, но в последние сезоны они сыграли очень много матчей. Именно поэтому некоторые особенности расписания начинают становится проблемой. Мы пытаемся им помочь, ведь здесь нужно просто сосредоточиться на самой игре, а не на статистике. Если они это сделают, то найдут способ забить свои голы и оформить передачи», — добавил Салливан, для которого не самое яркое начало в исполнении Евгения вряд ли стало сюрпризом.

Евгений Малкин после пяти матчей сезона:



2017/18: 4 (1+3) очка, «-4», 4 минуты штрафа, 15 бросков.



2016/17: 5 (2+3) очков, «0», 8 минут штрафа, 13 бросков.



2015/16: 3 (2+1) очка, «+2», 6 минут штрафа, 12 бросков. 2017/18: 4 (1+3) очка, «-4», 4 минуты штрафа, 15 бросков.2016/17: 5 (2+3) очков, «0», 8 минут штрафа, 13 бросков.2015/16: 3 (2+1) очка, «+2», 6 минут штрафа, 12 бросков.

События для НХЛ: Радулов «обрезается» и не забивает. Что с «Далласом»? Кучеров подбирается к Овечкину, а Стэмкос забил впервые за год.

«Иногда полезно вернуться туда, где начинал»

Если Малкину на старте сезона доставляют неприятности спаренные матчи, то для Радулова судьба приготовила другое испытание. Александру предстоял визит в Нэшвилл, сердца болельщиков которого он дважды беспардонно разбивал: сначала смелым отъездом в Россию в 2008 году, а затем неудачным возвращением в конце сезона-2011/12. Когда в прошлом сезоне Радулов играл в Нэшвилле в составе «Монреаль Канадиенс», жёлтое море на трибунах «Бриджстоун-Арены» не отказывало себе в удовольствии свистеть и улюлюкать всякий раз, когда россиянин касался шайбы. На этот раз история повторилась, и хотя Радулов пытался не обращать на это внимания, нервы у Александра не выдержали. В середине матча он допустил результативную ошибку, подарив шайбу сопернику в средней зоне, что в итоге привело к голу Виктора Арвидссона. «Последний раз, когда Радулов бегал по льду так быстро, он нанёс травму одноклубнику Джейсону Арнотту», — съязвил даже официальный «твиттер» местного отделения телекомпании Fox Sports. Забыть эпизод, в котором молодой российский форвард нечаянно вывел из строя одноклубника-капитана, в Теннесси до сих пор не могут.

«Да, я знаю, как здесь ко мне относятся. Но я не могу контролировать эти вещи. Я ценю эти эмоции в свой адрес, всё в порядке. В конечном счёте, мы все играем только для них», — пытался храбриться Радулов до матча. «Время летит, и с момента моей игры за «Нэшвилл» прошло уже 10 лет. Мне тогда было 21 или 22 года. Что было – то было, я от этого не отказываюсь. Все мы совершаем ошибки, и их теперь уже не изменить, это осталось в прошлом. Но я стараюсь много работать, стараюсь быть хорошим человеком и стараюсь выигрывать. Все мы люди, и иногда полезно вернуться туда, где начинал», — продолжил Александр в том же тоне. Но когда дело дошло до вопросов о результатах команды, благодушие Тасманского Дьявола тут же улетучилось.

«Конечно, ещё только начало сезона, многие команды ищут свою игру. Но нужно волноваться о своих действиях, а не о соперниках. Кого вообще интересуют соперники? У нас есть своя группа парней в раздевалке, мы должны верить и помогать друг другу, выходить и играть. Пока что дела обстоят не слишком здорово. Усиления «Далласа» хорошо смотрелись перед сезоном? Ну и что, это же всё прикидки на бумаге. Нужно быть лучше во всех компонентах игры – в обороне, в зоне атаки. Все это знают. Цель простая – упорно трудиться, находить слабые места у соперников, искать свои шансы. Никто нам их не подарит. Взять их самим – вот наша задача», — сказал Радулов, команда которого потерпела три поражения в четырёх матчах и занимает второе место с конца в Западной конференции.