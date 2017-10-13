Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА

Открытые раскатки никому не нужны?

На утренней раскатке игроки СКА не выглядели расстроенными после поражения от «Сочи». «Как-то забыли уже про победную серию, всё нормально. Все просто постоянно напоминали о ней, со стороны все больше волновались по этому поводу, чем мы», — объяснял Александр Барабанов.

Сначала на льду появился играющий состав «армейцев». Глаза искали Павла Дацюка, который пропустил последние две встречи. Капитана СКА можно быстро узнать по походке. На раскатке не оказалось Николая Прохоркина — у нападающего небольшое повреждение, и матч с «Салаватом» он пропускает.

Накануне игры с «Сочи» Олег Знарок возмущался, что на раскатку пришло всего двое журналистов. Понять главного тренера можно — он открыл тренировки, а никто не приходит. Проблема в том, что в день матча хоккеисты, как правило, очень закрытые. Никто не настроен шутить или рассуждать на отвлечённые темы, вопросы же по игре стандартные и вгоняют в скуку как и самих игроков, так и читателей. И как же найти баланс?

Илья Ковальчук, например, предпочитает высказываться в социальных сетях.

«Бро, мы всех купили». О чём Ковальчук писал Радулову Осторожно. Много юмора от хоккеистов.

В пятницу утром рассуждали о желании «Салавата» взять реванш у СКА после разгрома в Уфе. По стартовому составу не сложилось впечатления, что команда Вестерлунда готова рвать и метать в Петербурге. В первом звене Теэму Хартикайнена заменил дебютант КХЛ Глеб Кузьмин. А в воротах вместо Бена Скривенса появился Андрей Кареев.

Меньшинство СКА дало сбой, зато пушка Херсли сработала

Харийс Витолиньш предсказывал, что уфимцы будут в этот раз более дисциплинированны. Так оно и получилось, вот только «армейцы» не услышали своего тренера и в первом периоде остались «три на пять». Меньшинство у СКА — лучшее в КХЛ, на протяжении десяти встреч команда не позволяла сопернику реализовать численное преимущество. Но против голевого паса Умарка ничего не смог сделать Войнов, а Кемппайнен отправил шайбу в ворота Коскинена.

Спустя пять минут уже СКА хвастался своими козырями. Известно, что против лома нет приёма, так и от броска Херсли не спастись. Он запульнул от синей, а Коскиранта идеально подправил шайбу в ворота Кареева.

Показалось, что Ярно слишком высоко поднял клюшку, но после видеопросмотра судьи убедились, что она была ниже перекладины, а значит гол чистый.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Волшебный Дацюк и неожиданный Панин

В конце первого периода Линус Умарк слишком разговорился с судьями и получил десять минут штрафа. Не успев выйти на лёд, он вновь заработал удаление, теперь уже на две минуты. В этот вечер СКА не выглядел недосягаемым для соперников, а игра с уфимцами шла на равных. Правда, большое подспорье, когда у тебя в составе есть такие мастера, как Дацюк. Павел Валерьевич ловко принял шайбу от Гаврикова, объехал ворота, оставив не у дел игроков «Салавата». Недавно Линус Умарк хвастался, что Дацюк копирует его финты. Что-то шведского волшебства было в этот вечер не видно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После гола-шедевра Дацюка стало сложно сосредоточиться на хоккее, гости атаковали, но ничем это не заканчивалось. Зато во втором перерыве произошёл забавный эпизод. На петербургском канале ведущий с капитаном «СКА-Невы» Андреем Рычаговым разбирали игру, как вдруг в прямой эфир ворвался Григорий Панин. Уфимский защитник из-за дисквалификации вынужден поддерживать свою команду с трибун, видимо, в какой-то момент хоккеист заскучал и решил засветиться в телевизоре. «Только вы про нас тоже хорошо говорите», — попросил Панин, обняв ведущих.

Плотников в стиле Гусева

Заставил занервничать Олега Знарка Кемппайнен, который в начале третьего периода оформил дубль. Второе поражение СКА — это вообще возможно? Сергей Плотников решил не устраивать сенсаций и забросил шайбу в стиле Гусева, отпраздновав гол тоже по-гусевски. Плотников вообще набрал ход и забивает уже в четвёртом матче подряд. Точку же в матче поставил Калинин, отличившийся с мощной передачи Херсли. СКА по-прежнему умело пользуется своими козярыми и второй раз в сезоне обыгрывает «Салават Юлаев».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.