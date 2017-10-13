Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл

«Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.

Ярославская молодёжь ответила критикам

В первом периоде «Локомотив» играл на равных с проводящим хороший сезон и обозлённым после поражения от московского “Динамо” соперником. А итогом стартового отрезка стал гол Апалькова. Нападающий перехватил шайбу в зоне казанцев и нанёс точный кистевой бросок со средней дистанции.

Во втором периоде исход встречи решила ярославская молодёжь, которой по ходу чемпионата досталось много справедливой критики. Сначала Полунин, проводивший вторую игру после краткосрочной ссылки в ВХЛ, не промахнулся по пустому углу. А затем настала очередь феерить Коршкову, который во втором голе отметился голевой передачей. Накладал и Красковский разыграли классную комбинацию, в ходе которой они вывели надвигавшегося по правому флангу Егора на ударную позицию, и тот был точен. Буквально через две минуты он ещё раз огорчил Галимова. На сей раз он в одиночку остановил атаку “Ак Барса” в средней зоне, вышел один на один с вратарём и забил. Галимов после этой шайбы был заменён. До второго перерыва гостям удалось забросить шайбу престижа.

Вопреки ожиданиям, которые могли сложиться у болельщиков перед третьим периодом, в заключительном отрезке игра не успокоилась. Наоборот, ярославцы продолжили громить соперника. Сначала Глухов классно бросил из круга вбрасывания, и на мгновение показалось, что интрига в матче может возродиться. Но тут её на корню убили Лугин и Накладал. Дмитрий заковырял шайбу в ближнем бою с Биляловым, вышедшем на замену Гарипову, а у Якуба получился отличный бросок от синей линии.

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«Северсталь» обыграла рижское «Динамо» и закрепилась в плей-офф

«Северсталь» подходила в качестве фаворита к этому поединку. Первый период прошёл без голов, а вот в начале второй двадцатиминутки Павел Чернов вывел хозяев вперёд.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала преимущество хозяев увеличил Евсеенков, а под конец второго перерыва разрыв сократил Микс Индрашис. Рига пыталась отыграться, и даже сняла вратаря, чем воспользовался Трубачёв, который забил третий гол и установил окончательный счёт в матче. 3:1 — “Северсталь” набрала три очка и ещё сильнее увеличила свой отрыв от идущего девятым “Витязя”.

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«Спартак» уступил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Перед гостевой встречей с “Торпедо” впору было вспомнить, что спартаковцы в последние годы очень неудачно играли в волжском городе. Последние две игры в Нижнем закончились для них поражениями со счётом 1:5 и 2:7 соответственно. Вот и начало этой игры не внушило поклонникам красно-белых оптимизма. На пятой минуте Каспарс Даугавиньш удачно сработал на пятаке, и со второй попытки послал шайбу в ворота Беспалова. Второй период прошёл без голов, но при преимуществе хозяев площадки. Не удалось командам отличиться и в заключительном игровом отрезке. Таким образом, “Спартак” проиграл, и для команды Епанчинцева это поражение стало уже пятым к ряду.

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«Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд

Активнее встречу начали гости, и закономерным результатом их наступлений стала шайба Эмиля Галимова, заброшенная в результате контратаки. Вскоре положение выровнял Хауден, а в начале второго периода гости оставили Когалева одного перед своими воротами, чем тот и воспользовался, выведя “Динамо” вперёд. На 30-й минуте хозяева удачно разыграли лишнего. Шарангович принял шайбу метрах в десяти от ворот нижнекамцев, развернулся и точно бросил с кистей. В дальнейшем счёт на табло не претерпел изменений.

«Салавату» не удался реванш в матче со СКА

У многих в памяти остался недавний матч этих команд в Уфе, где СКА не оставил и мокрого места от своего оппонента. Матч закончился победой “армейцев” со счётом 6:1, и тогда казалось, что он может стать одним из последних для Вестерлунда во главе “Салавата”. С тех пор прошло две недели, и ситуация в Уфе немного поправилась. А СКА так и вовсе проиграл. Удача обыграть главных лидеров сезона выпала “Сочи”.

И в этой игре поначалу повела команда, которая фаворитом встречи не считалась. В середине первого периода питерцы остались втроём против пятерых, и Йоонас Кемппайнен на пятаке удачно замкнул передачу Умарка. Впрочем, ещё до первого перерыва хозяева отыгрались. Ярно Коскиранта, находясь прямо перед воротами Кареева, классно подправил шайбу, летевшую после наброса от синей линии в исполнении Широкова.

А во втором периоде о себе напомнил Дацюк. Капитан СКА, не принимавший участия в последних матчах, принял шайбу за воротами, выкатился оттуда на пятак, и с неудобной руки забил красивый гол. В начале третьего периода у гостей вновь отличился Кемппайнен. Однако равный счёт продержался недолго. Усилиями Широкова СКА реализовал большинство. Окончательно же вопросы о победителе снял Калинин. Подопечные Олега Знарка одержали первую победу после проигрыша от “Сочи”. Станет ли она началом новой длинной серии?

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«Динамо» не отдало победу «Сочи»

Обе команды были на подъёме. “Сочи” в Санкт-Петербурге удалось практически невозможное — подопечные Сергея Зубова выиграли у СКА. Ну а динамовцы добились непростой победы в овертайме над “Ак Барсом”. К середине второго периода бело-голубые вели со счётом 2:0. В стартовом игровом отрезке отличился Дмитрий Казионов, а ближе к экватору встречи, во время розыгрыша большинства, точный бросок удался Салминену.

Сколь уверенно вело “Динамо”, столь же быстро оно из лидера превратилось в догоняющего. В промежутке с 32-й по 36-ю минуты сочинцы отличились трижды. Шайбы на счету Цветкова, Ларичева и Иванова. Примечательно как то, что Цветков забил своей бывшей команде, которой он отдал много лет, так и то, что “Сочи” удался такой успех, несмотря на вынужденную замену вратаря. В начале второго периода Шикин был удалён за то, что он ударил клюшкой между ног Артюхина. Вместо него на лёд вышел Барулин.

Весь третий период “Динамо” пыталось отыграться, и на последней минуте хозяевам это удалось. Положение спас Михаил Варнаков. В овертайме динамовцы забросили, как казалось, победную шайбу, но судьи её не засчитали. А победный для хозяев буллит забросил Иван Игумнов.