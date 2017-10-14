«Авангард» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Авангард» — «Амур»

Омичи с начала октября начал чередовать победы и поражения, играют нестабильно. Фурх то ловит всё в матче с «Куньлунем», то пропускает три шайбы за 25 минут от «Нефтехимика». Как показывает этот сезон, «ястребы» могут разгромить «Локомотив» и крупно уступить «Витязю».

«Амур» набрал приличный ход. В домашней серии, завершившейся победой над «Металлургом», набрано семь очков. В отличной форме братья Ушенины и Алексей Бывальцев.

Всё это не позволит назвать победу хабаровчан сенсацией, но в большинстве компонентов «Авангард» соперника превосходит: гости слабо играют в меньшинстве, много удаляются, часто допускают позиционные ошибки, из-за чего даже оппонент из нижней части таблицы создаёт достаточно шансов у ворот Метсолы. Омск мчится за «Ак Барсом».

Прогноз: победа хозяев в основное время.

«Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»

У казахстанцев есть несколько преимуществ. Это и домашний лёд, и стабильно результативная игра лидеров. «Куньлунь» не может победить уже в трёх матчах подряд.

Казалось бы, всё указывает на победу «Барыса». Но хоккеисты из Пекина не проигрывали более трёх матчей кряду. Хозяева лишь раз выигрывали в этом сезоне более двух матчей подряд. Рискнём предположить, что эти статистические данные будут актуальны и после этого противостояния: «Куньлунь» не выглядит безнадёжно, из Астаны он уедет с минимальной викторией.

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Трактор» — «Слован»

Уральцы, неудачно стартовавшие в сезоне, постепенно выправляют ситуацию: клуб поднялся на девятое место конференции, а до заветной зоны плей-офф осталось четыре очка. В последних пяти домашних матчах у «Трактора» лишь одно поражение – от финского «Йокерита», который этой осенью ещё не проигрывал.

У «Слована» с приходом на пост главного тренера Эдуарда Занковца дела стремительно в гору не пошли: в трёх встречах под его руководством единственная победа была добыта в домашних стенах над «Сочи».

В чём шанс гостей? «Орлы» прекрасно реализуют большинство, регулярно набирают результативные баллы Дженовей и Смоленяк. Это главное оружие нынешней словацкой команды. В матче с «трактористами» его не хватит: Челябинск действует дисциплинированно, редко предоставляя сопернику более четырёх попыток на реализацию лишнего игрока. «Трактор» продолжит погоню за восьмёркой сильнейших на Востоке.

Прогноз: победа хозяев в основное время.

«Югра» — «Адмирал»

Соседей по турнирной таблице роднит не только место в табели ранга, но и отставки рулевых. В «Югре» теперь на правах главного Анатолий Емелин, в «Адмирале» обязанности главного тренера исполняет Фредрик Стиллман.

На результатах югорчан эта мера отразилась положительно: за шесть матчей под руководством Емелина команда набрала больше очков, чем в предыдущие 14. Про дальневосточников говорить рано, предстоящая игра только вторая после увольнения Александра Андриевского.

Вряд ли мы увидим результативный матч. Вероятно, зрителей ждёт осторожная игра, где будет заброшено не более пяти шайб. Соперники на данном этапе приблизительно равны, а в таких случаях на первый план выходит индивидуальное мастерство. Решающим фактором станет наличие в составе «моряков» Владимира Ткачёва.

Прогноз: победа «Адмирала» в основное время.

«Металлург» — «Витязь»

У «витязей» наметились серьёзные трудности. Команда проиграла в трёх последних матчах, уже не попадает в восьмёрку лучших, а тут ещё «Металлург» в календаре. И настрой в этом случае вряд ли сыграет определяющую роль. «Магнитка» выше классом, она постепенно находит свою игру. Но случаются нелепые осечки, как в Хабаровске.

Гостям важно свести удаления к минимуму, сыграть консервативно и максимально аккуратно, поскольку раскрываться против экс-чемпиона опасно. С настроем проблем не будет, Бирюков способен выдать блестящий матч, но даже этого окажется мало для победы.

Прогноз: победа хозяев за пределами основного времени.

«Автомобилист» — ЦСКА

Клуб из Екатеринбурга оставляет приятное впечатление на домашнем льду. «Витязь» и «Слован» прочувствовали на себе всю атакующую мощь «Автомобилиста», на двоих пропустив 11 раз.

Но на сей раз на арене «Уралец» окажется соперник другого уровня. «Армейцы» набрали 17 из 18 очков в домашней серии. Правда, нет ощущения, что нынешний ЦСКА – это каток, сминающий всё на своём пути. Напротив, едва ли не после каждой из последних шести побед у болельщиков оставался некий осадок.

У Владимира Крикунова подобран вполне симпатичный, пусть и не звёздный коллектив, который потреплет нервы фанатам ЦСКА. И всё же гости одержат некрупную победу.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.