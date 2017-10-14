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НХЛ
Текст: Павел Панышев

События дня НХЛ: Панарин взялся за дело. Есть первый гол за «Коламбус»!

Не ушёл со льда без гола и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
14 октября 2017, суббота. 09:30 Хоккей

Панарин забивал, Бобровский выручал

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Хейз – 14:35 (5x5), 1:1 – Джонс (Веренски, Веннберг) – 39:14 (5x5), 2:1 – Панарин (Джонс, Веренски) – 47:25 (5x5), 3:1 – Седлак (Мюррей) – 59:54 (en)

«Коламбус» дома выиграл у «Рейнджерс» — 3:1. Команда Джона Тортореллы довольно удачно начала сезон, одержав победы в трёх матчах из четырёх. Постепенно приживается в новом коллективе российский нападающий Артемий Панарин, впервые забивший за клуб из Огайо. Форвард воспользовался передачами Джонса и Варенски, шикарно бросив с кистей из центральной зоны из-под соперника. Артемий всё сделал настолько технично, что защитники и звёздный вратарь ньюйоркцев Лундквист ничего не смогли с ним поделать. Третья шайба была заброшена «Блю Джекетс» уже в пустые ворота. Помимо гола, Панарин заработал показатель полезности «+2», проведя на льду 18 минут 9 секунд. Отметим и удачную игру Сергея Бобровского, в активе которого 37 отражённых бросков из 38. У «Рейнджерс», в отличие от «Коламбуса», дела не идут: команда проиграла в четырёх встречах из пяти.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Овечкин снова король большинства

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 5 0:1, 1:2, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Бекстрём) – 14:49 (5x5), 0:2 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 28:01 (5x4), 1:2 – Холл (Палмьери, Батчер) – 36:28 (5x4), 1:3 – Врана (Кузнецов, Смит-Пелли) – 39:00 (5x5), 2:3 – Палмьери (Сиверсон, Мур) – 40:53 (5x5), 2:4 – Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 45:26 (5x4), 2:5 – Бекстрём (Овечкин, Оши) – 47:02 (5x4)

«Нью-Джерси» на родном льду не совладал с «Вашингтоном» — 2:5. Команда Барри Тротца смогла прийти в себя после очередного поражения от «Питтсбурга», проведя неплохой выездной матч. Очередной гол в свой актив записал капитан «столичных» Александр Овечкин, с кистей поразивший ворота Шнайдера со свой любимой точки. Это девятая шайба в сезоне для хоккеиста, уверенно лидирующего в списке снайперов. Помимо гола, Овечкин отдал результативный пас на Бекстрёма в третьем периоде, больше всех из «Кэпиталз» сыграв при численном преимуществе. Не отставал от партнёра и другой россиянин – Евгений Кузнецов. Забить у форварда не получилось, но свои два балла за результативность он всё равно набрал, ассистировав Вране и Оши. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в целом отыграл стабильно, совершив три силовых приёма.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Финальный гол Задорова

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 1 1:0, 0:0, 2:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Ландеског (Рантанен, Андригетто) – 11:58 (5x4), 1:1 – Монтур (Кольяно, Шоу) – 42:14 (4x5), 2:1 – Бэрри (Рантанен, Андригетто) – 54:21 (5x4), 3:1 – Задоров – 59:59 (en)

«Колорадо» выиграл у «Анахайма» — 3:1. Строящаяся команда Джареда Беднара начала регулярный чемпионат мощно, в пяти матчах проиграв лишь единожды. Терять очки в домашней схватке с «Анахаймом» в планы «лавин» не входило. Гол Ландескога в середине первого периода подтвердил серьёзные намерения хозяев. Их планы едва не спутал защитник Брэндон Монтур, сравнявший счёт в начале третьего периода. Повезло, что позднее Бэрри удачно реализовал большинство сильным броском от синей линии, а победную точку во встрече поставил российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров, ушедший со льда при коэффициенте полезности «+1». Задоров долго не мог подписать новый контракт с клубом, но постепенно доказывает, что был необходим «Колорадо». Семён Варламов остался в запасе, уступив место в воротах Бернье, а ещё один россиянин – Наиль Якупов – ничем примечательным за 15 с половиной минут игрового времени не запомнился. Защитника Андрея Миронова в составе хозяев не оказалось.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Детройт» остановил «Вегас»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 6 0:1, 3:1, 0:4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нюквист (Зеттерберг, Дейли) – 01:38 (5x5), 1:1 – Маршессо (Смит) – 28:12 (5x5), 1:2 – Зеттерберг (Хельм, Дженсен) – 34:46 (5x5), 2:2 – Нил (Перрон, Икин) – 35:18 (5x5), 3:2 – Хаула (Сбиса, Лейпсик) – 36:45 (5x5), 3:3 – Манта (Зеттерберг, Нюквист) – 44:42 (5x5), 3:4 – Нильсен (Зеттерберг, Манта) – 47:03 (5x5), 3:5 – Нюквист (Манта) – 50:49 (5x5), 3:6 – Гленденинг (Абделкейдер, Ларкин) – 54:56 (5x5)

Новичок НХЛ впервые в своей истории проиграл в матче регулярного чемпионата. Коллектив Жерара Галлана не справился на домашнем льду с «Детройтом» — 3:6. «Ред Уингз» в свою очередь одержали четыре победы в пяти матчах. Увы, но в составе «Вегаса» по-прежнему нет российского центрального нападающего Вадима Шипачёва. Может, первое поражение заставит руководство и тренерский штаб пересмотреть своё решение? В отчётной же встрече шайбы в ворота Флёри залетали на любой вкус. Особенно красивым получился гол Нильсена, выскочившего со скамейки для штрафников и разыгравшего классную комбинацию с Зеттербергом. Капитан «Красных крыльев» заработал четыре балла за результативность, забив и трижды отдав на партнёров. У другого шведа – Густава Нюквиста – дубль. «Детройт» провёл мощнейший третий период, четырежды огорчив команду из Невады и добыв очередные два очка.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс Александр Овечкин Артемий Панарин Вегас Голден Найтс Евгений Кузнецов — хоккей Сергей Бобровский Итоги дня НХЛ
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