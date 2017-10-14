События дня НХЛ: Панарин взялся за дело. Есть первый гол за «Коламбус»!

Панарин забивал, Бобровский выручал

«Коламбус» дома выиграл у «Рейнджерс» — 3:1. Команда Джона Тортореллы довольно удачно начала сезон, одержав победы в трёх матчах из четырёх. Постепенно приживается в новом коллективе российский нападающий Артемий Панарин, впервые забивший за клуб из Огайо. Форвард воспользовался передачами Джонса и Варенски, шикарно бросив с кистей из центральной зоны из-под соперника. Артемий всё сделал настолько технично, что защитники и звёздный вратарь ньюйоркцев Лундквист ничего не смогли с ним поделать. Третья шайба была заброшена «Блю Джекетс» уже в пустые ворота. Помимо гола, Панарин заработал показатель полезности «+2», проведя на льду 18 минут 9 секунд. Отметим и удачную игру Сергея Бобровского, в активе которого 37 отражённых бросков из 38. У «Рейнджерс», в отличие от «Коламбуса», дела не идут: команда проиграла в четырёх встречах из пяти.

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Овечкин снова король большинства

«Нью-Джерси» на родном льду не совладал с «Вашингтоном» — 2:5. Команда Барри Тротца смогла прийти в себя после очередного поражения от «Питтсбурга», проведя неплохой выездной матч. Очередной гол в свой актив записал капитан «столичных» Александр Овечкин, с кистей поразивший ворота Шнайдера со свой любимой точки. Это девятая шайба в сезоне для хоккеиста, уверенно лидирующего в списке снайперов. Помимо гола, Овечкин отдал результативный пас на Бекстрёма в третьем периоде, больше всех из «Кэпиталз» сыграв при численном преимуществе. Не отставал от партнёра и другой россиянин – Евгений Кузнецов. Забить у форварда не получилось, но свои два балла за результативность он всё равно набрал, ассистировав Вране и Оши. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в целом отыграл стабильно, совершив три силовых приёма.

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Финальный гол Задорова

«Колорадо» выиграл у «Анахайма» — 3:1. Строящаяся команда Джареда Беднара начала регулярный чемпионат мощно, в пяти матчах проиграв лишь единожды. Терять очки в домашней схватке с «Анахаймом» в планы «лавин» не входило. Гол Ландескога в середине первого периода подтвердил серьёзные намерения хозяев. Их планы едва не спутал защитник Брэндон Монтур, сравнявший счёт в начале третьего периода. Повезло, что позднее Бэрри удачно реализовал большинство сильным броском от синей линии, а победную точку во встрече поставил российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров, ушедший со льда при коэффициенте полезности «+1». Задоров долго не мог подписать новый контракт с клубом, но постепенно доказывает, что был необходим «Колорадо». Семён Варламов остался в запасе, уступив место в воротах Бернье, а ещё один россиянин – Наиль Якупов – ничем примечательным за 15 с половиной минут игрового времени не запомнился. Защитника Андрея Миронова в составе хозяев не оказалось.

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«Детройт» остановил «Вегас»

Новичок НХЛ впервые в своей истории проиграл в матче регулярного чемпионата. Коллектив Жерара Галлана не справился на домашнем льду с «Детройтом» — 3:6. «Ред Уингз» в свою очередь одержали четыре победы в пяти матчах. Увы, но в составе «Вегаса» по-прежнему нет российского центрального нападающего Вадима Шипачёва. Может, первое поражение заставит руководство и тренерский штаб пересмотреть своё решение? В отчётной же встрече шайбы в ворота Флёри залетали на любой вкус. Особенно красивым получился гол Нильсена, выскочившего со скамейки для штрафников и разыгравшего классную комбинацию с Зеттербергом. Капитан «Красных крыльев» заработал четыре балла за результативность, забив и трижды отдав на партнёров. У другого шведа – Густава Нюквиста – дубль. «Детройт» провёл мощнейший третий период, четырежды огорчив команду из Невады и добыв очередные два очка.

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