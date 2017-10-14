Ягр, Куниц и ещё 8 хоккеистов, играющих в НХЛ за копейки

Всё лето хоккейные болельщики наблюдали за сериалом «Яромир Ягр подписывает контракт с контракт с клубом НХЛ». Параллельно с этим, чеха сватали и в родной «Кладно», выступающий во второй чешской лиге, и в «Нефтехимик». Турнир в Северной Америке уже начался, когда пришла долгожданная новость. Нападающего подписал «Калгари» на один год с зарплатой $ 1 млн. Такие деньги для забросившего более 800 шайб в НХЛ Ягра — сущие копейки, даже если сравнивать с предыдущим контрактом Яромира во «Флориде», где чех получал $ 4 млн. Но легендарный чех не единственный, играющий в лиге за смешные деньги.

Контракт на $ 1 млн в 45 лет. Зачем это Яромиру Ягру Легендарный чех рассказал, в чём преимущество статуса самого низкооплачиваемого игрока команды.

Контракт на $ 1 млн в 45 лет. Зачем это Яромиру Ягру

н. Остон Мэттьюс («Торонто») – $925 000

Первый номер драфта 2016 года стал «жертвой» правила о новичках, согласно которому зарплата молодого игрока-дебютанта НХЛ не может превышать $925 000 от одного года до трёх в зависимости от возраста хоккеиста. В свой первый сезон Мэттьюс забросил 40 шайб и набрал 69 очков, став самым результативным игроком «кленовых листьев» в регулярном сезоне. Американец опередил Джеймса ван Римсдайка и Назема Кадри, за прошлый сезон заработавших, соответственно, $4,25 и $4,5 млн.

По контракту новичка Остону осталось играть ещё два года и нет сомнений, что по его истечению нападающий будет получать в разы больше. Но уже сейчас его зарплата не ограничивается $925 000 – обойти ограничение можно включением в контракт бонусов за хорошие индивидуальные показатели. Эти бонусы не учитываются под потолком зарплат и резко увеличивают сумму контракта до $3,78 млн за сезон – именно столько Мэттьюс получает по факту, хотя на бумаге его зарплата составляет меньше одного миллиона.

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н. Крис Куниц («Тампа-Бэй») – $2 млн

Генеральный менеджер «молний» Стив Айзерман славится своей способностью подписывать хороших игроков гораздо ниже их рыночной стоимости. Никита Кучеров при своей результативности зарабатывает $4,77 млн. Основной вратарь команды Андрей Василевский трудится за три с половиной миллиона. Одной из лучших сделок Айзермана является привлечение в команду четырёхкратного обладателя кубка Стэнли, который последние девять сезонов провёл в «Питтсбурге».



Куниц никогда не был сверхрезультативным игроком и лишь дважды в своей карьере сумел набрать больше 60 очков за сезон. В последней «регулярке» нападающий вообще остановился на отметке 29 набранных баллов. Но игроки с опытом победителя ценятся на вес золота, и потому однолетний контракт на $2 млн. можно считать большой победой Айзермана. Менеджеру удалось сбить цену с $3,85 млн, — именно столько Куниц получал в «Питтсбурге». Функционер практически не рискует, ведь за маленькие деньги он подписал игрока очень хорошего уровня.

По контракту новичка Остону Мэттьюсу осталось играть ещё два года и нет сомнений, что по его истечению нападающий будет получать в разы больше.

Фото: Reuters

в. Антти Ниеми («Питтсбург») – $700 000

После ухода Марка-Андре Флёри в «Вегас», «пингвинам» понадобился запасной вратарь хорошего уровня. Мэтт Мюррей ещё молод и ему не помешает сменщик, который подстрахует в случае нестабильной игры. Этим запасным стал финский голкипер Антти Ниеми, у которого, правда, в его 34 года на один кубок Стэнли меньше, чем у Мюррея. Финн на протяжении пяти сезонов был основным вратарём в «Сан-Хосе», после чего отправился в «Даллас», где провёл ещё два года. В прошлом сезоне Ниеми провёл лишь 37 матчей, в которых пропускал больше трёх, а отражал меньше 90% бросков.



Ещё два года контракта с «Далласом» остались невыполненными, так как руководство команды решило выставить голкипера на драфт отказов. Оставшиеся три миллиона будут выплачены ему в течение двух сезонов, а вратаря подобрал «Питтсбург», предложив ему $700 000. Впрочем, пока что статистика Ниеми не впечатляет, но у него впереди целый сезон, чтобы восстановить свою репутацию.

Этим запасным стал финский голкипер Антти Ниеми, у которого, правда, в его 34 года на один кубок Стэнли меньше, чем у Мюррея.

н. Михаэль Грабнер («Рейнджерс») – $1,65 млн

Австриец проводит свой восьмой полноценный сезон в НХЛ и зарабатывает неприлично мало. Грабнер не относится к категории элитных нападающих, да и травмы не обходили его стороной – в сезоне-2014/15 Грабнер провёл лишь 34 игры в «регулярке», сумев отличиться восемь раз. Это не помешало «Торонто» заполучить нападающего к себе, выменяв его из «Айлендерс» на пять других игроков. С зарплатой в пять миллионов австриец стал один из главных провалов менеджмента «кленовых листьев» сезона-2015/16, с его 18 (9+9) очками в 80 играх.



После Канады Грабнер вернулся в Нью-Йорк, только уже не в «Айлендерс», а в «Рейнджерс». Зарплата нападающего упала до $1,65. И если в «Торонто» он получал неприлично много, то теперь – неприлично мало. В «Рейнджерс» образца прошлого сезона Грабнер набрал 40 очков, из которых 27 – заброшенные шайбы, а в списке самых результативных игроков команды Михаэль обошёл Мику Зибанеджада с его $5,35 млн. за сезон и главную звезду «Рейнджерс» Рика Неша, который заработал $7,8 млн.

з. Деннис Зайденберг («Айлендерс») – $1,25 млн

Летом 2013-го защитник подписал четырёхлетний контракт с «Бостоном», который предусматривал пополнить кошелёк игрока на $16 млн. После неудачного сезона-2015/16, в котором Зайденберг забросил всего одну шайбу, его контракт был выкуплен, а немец отправился в «Айлендерс» с зарплатой в один миллион. Сезон-2016/17 получился насыщенным – в начале сентября Зайденберг в составе сборной Германии выиграл олимпийскую квалификацию, а в середине этого же месяца в составе уже сборной Европы боролся за Кубок мира, дойдя до финала турнира.



В НХЛ же немец набрал 22 очка и заработал коэффициент полезности +25 – очень хорошие показатели, но все основные защитники клуба заработали больше, а от ближайшего конкурента Зайденберг отстал на $1,5 млн. В этом сезоне заработок Денниса увеличился на $250 000, но он продолжает оставаться одним из самых низкооплачиваемых защитников в команде.

н. Мэтт Каллен («Миннесота») — $1 млн

Впервые в «Миннесоту» нападающий попал в сезоне-2010/11. За три проведённых в составе «дикарей» года Каллен заработал чуть более $9 млн. С каждым сезоном его результативность падала, поэтому вполне закономерным стало то, что сезон-2013/14 Мэтт начал в уже в «Нэшвилле». Ещё через два года нападающий оказался в «Питтсбурге», где спокойно набирал свои 30 очков за матч. После «жирных» контрактов в» Миннесоте» и «Питтсбурге» стоимость Каллена на рынке «обнулилась», и к «пингвинам» он поехал за $1,8 млн за два года.



Низкая зарплата компенсировалась двумя кубками Стэнли, после чего Каллен переехал в Миннесоту, где также будет зарабатывать $1 млн. Против нападающего говорит его возраст – в этом году Мэтту исполняется 41 год. Велика вероятность, что это последний сезон нападающего в НХЛ. В прошлом году Каллен вошёл в десятку результативных игроков команды и в «регулярке», и в плей-офф, однако по зарплате он был лишь 14-м в «Питтсбурге». В нынешней же «Миннесоте» Каллен вообще 17-й.

Фото: Reuters

н. Майкл Каммальери («Лос-Анджелес») — $1 млн

В 35 лет канадский нападающий вернулся туда, где начинал свою карьеру – в «Лос-Анджелес». Но даже в начале 2000-х его зарплата была выше, чем сейчас. После пяти лет в составе «королей» Каммальери играл «Калгари», «Монреаль» и «Нью-Джерси». Минимальный контракт составлял $3 млн, рекордом же стал сезон-2013/14 во «Флэймз» — $7 млн. С набранными тогда 45 очками Майкл, конечно, не тянул на статус самого высокооплачиваемого игрока команды, как не стоило $5 млн. и 31 набранное очко в последнем сезоне в «Нью-Джерси».



Именно такого мнения придерживались в руководстве «дьяволов», выкупив контракт канадца этим летом. Нападающий вернулся в нечужой для него «Лос-Анджелес», где в платёжной ведомости Каммальери занимает скромное 11-е место, в то время как набравший в прошлом сезоне 24 результативных балла Тревор Льюис будет играть за сумму вдвое больше.

Нападающий вернулся в нечужой для него «Лос-Анджелес», где в платёжной ведомости Каммальери занимает скромное 11-е место.

н. Дрю Стеффорд («Нью-Джерси») — $800 000

Нападающий провёл в «Баффало» большую часть своей карьеры – восемь лет. В пиковый момент зарплата Стеффорда достигла $4 млн, но результативность оставляла желать лучшего – 34 очка за 70 игр. Дрю был обменян в «Виннипег», где в свой лучший сезон смог набрать 38 результативных баллов. Позднее Стеффорда обменяли в «Бостон», и по итогам хоккейного года нападающий заработал около $4 млн.

«Нью-Джерси» предложил сильное понижение в пять раз, в результате чего итоговый гонорар Дрю составляет $800 000 – меньше, чем максимальная зарплата новичка. При этом следует отметить, что в составе «дьяволов» есть игроки со схожей результативностью, но с гораздо большей зарплатой. Тот же Брайан Бойл, который за последние шесть сезонов не набирал больше 26 очков, зарабатывает $2,75 млн.

н. Юсси Йокинен («Эдмонтон») — $1,1 млн

Ещё один хоккеист, против которого играет его возраст, ведь финскому нападающему уже 34 года. Йокинен не очень стабилен. Он провёл три разных года во «Флориде», набрав 44, 60 и 28 очков. Контракт с «пантерами» предусматривал заработок в $4 млн ежегодно, но в это межсезонье Юсси постигла судьба многих игроков с дорогим контрактом – он был выставлен на драфт отказов.



Интерес к Йокинену проявил «Эдмонтон», однако платить «нефтяники» были готовы чуть меньше миллиона. Для хоккеиста такого уровня это мало – финн оказался на 13-м месте в списке зарплат. Это особенно обидно в тех случаях, когда в команде есть люди вроде Зака Кассиана. Этот форвард никогда не набирал больше 30 очков за чемпионат, при этом по контракту он получает $1,95 млн. за сезон.