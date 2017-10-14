Кто и откуда играет в НХЛ? 348 канадцев и 31 россиянин

В НХЛ, не ограниченной никакими лимитами на легионеров, играют действительно лучшие хоккеисты планеты. Разбираемся, какие страны и в каком количестве представлены в заокеанской лиге.

Канада – 348 игроков

Топ-10: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брент Бёрнс, Джо Торнтон (оба — «Сан-Хосе»), Кэри Прайс («Монреаль»), Райан Гецлаф («Анахайм»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Джонатан Тэйвз («Чикаго»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»), Брэйден Холтби («Вашингтон»)



Разумеется, с огромным отрывом по количеству хоккеистов в НХЛ лидирует Канада, представленная тремя с половиной сотнями игроков, среди которых есть настоящие хоккейные волшебники. Самые результативные и забивные форварды, надежнейшие защитники, непробиваемые вратари и просто нереальное количество талантливых игроков разного возраста – таков состав хоккейного богатства страны кленового листа. Сборная Канады уже давно доминирует на мировой арене, выигрывая Олимпиады, чемпионаты и кубки мира, а лучшие хоккеисты этой страны являются основой НХЛ.

Совершенно невозможно было выбрать всего пять самых топовых канадских игроков современности, но и десяти позиций для рейтинга лучших канадцев явно недостаточно. Явно выделяется среди своих соотечественников капитан «Питтсбурга» и национальной сборной Сидни Кросби. Малыш Сид к 30 годам собрал внушительную коллекцию из командных и личных призов: у Кросби два золота Олимпиады, три кубка Стэнли, а также по два Арт Росса, Харт Трофи, Мориса Ришара и Конн Смайта. К этим вершинам на всех парах мчится очередной канадский вундеркинд Коннор Макдэвид, ставший самым ценным и результативным хоккеистом в своём первом полноценном сезоне в НХЛ.



Среди других канадцев отмечаем живых легенд своих клубов: надёжная опора «Монреаля» Кэри Прайс, капитан «Анахайма» Райан Гецлаф, один из символов «Чикаго» Джонатан Тэйвз, главный ассистент в истории «Сан-Хосе» Джо Торнтон. Лучшие атакующие защитники лиги также родом из Канады: одноклубник Торнтона Брент Бёрнс, «блюзмен» Алекс Пьетранджело, а также участники одного из самых громких обменов в НХЛ Пи Кей Суббэн и Ши Уэбер не просто набирают массу очков за результативность, но являются определяющими хоккеистами для своих команд.



Самые результативные и забивные форварды, надежнейшие защитники, непробиваемые вратари и просто нереальное количество талантливых игроков разного возраста – таков состав хоккейного богатства страны кленового листа».

Названные выше фамилии – только верхушка айсберга, крутых канадских игроков из НХЛ можно перечислять ещё долго. И глядя на такое разнообразие талантов, в очередной раз становится безумно жаль, что лига никого из них не отпустит на ближайшую Олимпиаду.

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин Канадские снайперы, чешские вратари, универсальные финны и качественные шведы – изучаем интернационал КХЛ.

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин

США – 193 игрока

Топ-5: Джонни Годро («Калгари»), Патрик Кейн («Чикаго»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Кевин Шаттенкирк («Рейнджерс»), Бен Бишоп («Даллас»)



На втором месте по представительству своих игроков в НХЛ – США. Среди американцев также немало блестящих мастеров, лидеров своих клубов. Выделяется из них Патрик Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером драфта 10 лет назад и с тех пор бессменно играющий за «чёрных ястребов». Кейн – самый титулованный действующий американский хоккеист, на его счету три кубка Стэнли, серебро Олимпиады, а также несколько индивидуальных призов.



В нынешней НХЛ играет очень много талантливой американской молодёжи. В первую очередь, это Остон Мэттьюс – первый номер драфта прошлого года, начавший свой карьерный путь в лучшей лиге мира с покера в стартовой встрече. По итогам сезона-2016/17 Мэттьюс получил приз лучшему новичку. Но и кроме форварда «Торонто» в США полно интереснейших молодых мастеров. Отмечаем Джонни Годро и Мэттью Ткачука из «Калгари», Джейка Гюнцеля из «Питтсбурга», Джейка Айкела из «Баффало». Приятным откровением на старте нынешнего сезона стала игра Райана Хартмана из «Чикаго», Сонни Милано из «Коламбуса» и Кевина Лабанка из «Сан-Хосе».



Среди американских хоккеистов есть и талантливые игроки обороны. Из опытных игроков выделим Кевина Шаттенкирка, чьему приобретению были весьма рады этим летом в «Рейнджерс». Хороша пара обороны из «Коламбуса»: Сет Джонс – Зак Веренски. А настоящим открытием стартовавшего чемпионата стал Уилл Батчер, проводящий первый сезон в НХЛ. Молодой защитник уверенно чувствует себя в составе «Нью-Джерси», набирая очки почти в каждой игре.



Что касается американских голкиперов, то они также высоко котируются в лиге. Джимми Ховард продолжает уверенно конкурировать в «Детройте» с талантливым Петром Мразеком, а Джонатан Куик, Крэйг Андерсон, Бен Бишоп, Кори Шнайдер и Джон Гибсон – беспрекословные первые номера «Лос-Анджелеса», «Оттавы», «Далласа», «Нью-Джерси» и «Анахайма». Вратарская школа США в полном порядке, и на подходе ещё один талантливый выпускник – Коннор Хеллебайк понемногу отвоёвывает у Стива Мэйсона место в воротах «Виннипега».

Швеция – 81 игрок

Топ-5: Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), Никлас Бэкстрём («Вашингтон»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Хенрик Зеттерберг («Детройт»)



Шведы – самые популярные среди европейских игроков в НХЛ, и такая ситуация возникла достаточно давно. Молодых скандинавских талантов ничто не может удержать на лишние год-два в местном чемпионате, а в КХЛ только начинает появляться мода на шведских хоккеистов. Поэтому все лучшие игроки страны «Тре Крунур» выступают за океаном, и практически в каждом энхаэловском клубе есть как минимум один швед.



Из старого поколения хоккеистов этой страны стоит в первую очередь отметить живых легенд и символов клубов. Таковым является, например, Хенрик Лундквист, бессменный страж ворот «Рейнджерс» на протяжении 12 сезонов. В «Детройте», где всегда уважали шведских игроков, с 2002 года выступает Хенрик Зеттерберг, который в 37 лет по-прежнему очень хорош. Там же, в Городе Моторов, давным-давно выступают ещё два хоккеиста, без которых трудно представить «Детройт». Речь о Никласе Кронвалле и Юхане Францене. Но преданность своему клубу отличает не только детройтовских шведов – Хенрик и Даниэль Седины уже 17 лет ведут за собой «Ванкувер», являясь самыми известными хоккеистами в истории франшизы.

Но всем эти игрокам далеко за 30, их время скоро пройдет, а подхватить шведское знамя в НХЛ готовы молодые таланты. Это и Мика Зибанежад, не на шутку разыгравшийся в «Рейнджерс», и Филип Форсберг, дотащивший «Нэшвилл» до финала кубка Стэнли, и Вильям Нюландер, ярко блеснувший вместе с «Торонто» в прошлом чемпионате. Наконец, в «Нью-Джерси» — кузнице открытий этого сезона – восходит звезда дебютанта НХЛ Йеспера Братта.



Разумеется, говоря о лучших шведских игроках в НХЛ невозможно не упомянуть о Никласе Бекстрёме. Один из лучших распасовщиков лиги, без которого бы Александр Овечкин вряд ли забивал в прошлые годы так много, по-прежнему находится в полном порядке, и также по-шведски преданно продолжает уже одиннадцатый сезон в составе «Вашингтона».

Все лучшие игроки страны «Тре Крунур» выступают за океаном, и практически в каждом энхаэловском клубе есть как минимум один швед.

Финляндия – 32 игрока

Топ-5: Патрик Лайне («Виннипег»), Олли Мяяття («Питтсбург»), Туукка Раск («Бостон»), Себастьян Ахо («Каролина»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»)



Представительство других европейских хоккейных держав в НХЛ значительно уступает шведской диаспоре, и среди них чуть больше финских игроков. Главная надежда страны Суоми за океаном – форвард «Виннипега» Патрик Лайне, блестяще выступивший в прошлом сезоне. Не так ярко пока заявил о себе партнёр Лайне по финским юниорским и молодёжным сборным Себастьян Ахо, но в потенциале нападающего «Каролины» сомневаться не приходиться. Из других молодых и талантливых финнов отметим Микко Рантанена, завоевавшего себе место в основе «Колорадо», а также лидера «Флориды» Александра Баркова, который уже провёл несколько отличных сезонов.

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Среди состоявшихся финских хоккеистов нельзя не отметить форвардов «Миннесоты» Микко Койву и Микаэля Гранлунда. Автор знаменитой шайбы в ворота Константина Барулина на ЧМ-2011 в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, а капитан «Миннесоты» Койву недалеко ушёл от Гранлунда и по-прежнему приносит массу пользы своей команде. Продолжает держать высокий уровень Вальтери Фильпулла из «Филадельфии», хорош и Лео Комаров из «Торонто».



Из игроков обороны с финским паспортом большие перспективы у Расмума Ристолайнена из «Баффало», Эсы Линдела из «Далласа, блестяще выступает в составе «Питтсбурга» Олли Мяяття, а в «Анахайме» с нетерпением ждут возвращения после травмы Сами Ватанена.



Традиционно много в НХЛ представителей вратарской финской школы. Туука Раск практически не даёт шансов Антону Худобину в «Бостоне», Пекка Ринне не имеет конкурентов в «Нэшвилле», а Антти Раанта с этого сезона – новый первый номер «Аризоны»

Чехия – 31 игрок

Топ-5: Якуб Ворачек («Филадельфия»), Владимир Соботка («Сент-Луис»), Давид Пастрняк, Давид Крейчи (оба — «Бостон»), Ондржей Палат («Тампа»)



На одного хоккеиста меньше, чем у финнов, среди чешских игроков, и нужно вынести за скобки великого Яромира Ягра. В 45 лет он продолжает выступать в сильнейшей лиге мира, и пусть он уже не может являться лидером своей команды, Ягр достоин безмерного уважения.



Среди других чешских хоккеистов отметим форварда «Филадельфии» Якуба Ворачека, стабильно набирающего очки на протяжении всей своей карьеры. Вернулся в НХЛ Владимир Соботка и существенно усилил состав «Сент-Луиса». Ещё один чешский крутой центральный нападающий – Давид Крейчи из «Бостона», а Ондржей Палат один из главных снайперов «Тампы».

С молодыми талантами в чешском хоккее дела обстоят туго, но они всё же есть. В прошлом сезоне НХЛ удивил одноклубник Крейчи Давид Пастрняк, набравший 70 очков, а сейчас по его пути идёт дебютант лиги из «Детройта» Мартин Фрк. Кроме того, нельзя не отметить прогресс Якуба Враны из «Вашингтона».



Наконец, среди чешских защитников явно выделяется Ян Рутта из «Чикаго». 27- летний игрок обороны всю карьеру проводил на родине, но первый же сезон для Рутты выдаётся сверхудачным.

Россия – 31 игрок

Топ-5: Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Никита Кучеров («Тампа»), Сергей Бобровский («Коламбус»)



Россиян в НХЛ совсем немного по сравнению с теми же шведами, но все мы прекрасно знаем, что среди наших соотечественников есть настоящие бриллианты. Евгений Малкин наряду с Сидни Кросби – лидер и символ «Питтсбурга», один из лучших центрфорвардов лиги, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин не всегда стабилен, но когда он набирает форму, то остановить Джино очень трудно.



Овечкин – главный российский снайпер, лучший голеадор в истории «Вашингтона», которому катастрофически не везёт в решающих матчах, а потому в коллекции Александра нет главного трофея НХЛ. Владимир Тарасенко и Никита Кучеров моложе Овечкина и Малкина, но уже успели стать незаменимой частью своих команд. В «Сент-Луисе» не нарадуются на бросок Тарасенко, а Кучеров в прошлом сезоне набрал фантастические 85 очков и теперь вновь ведёт «Тампу» за собой.



Среди других полевых хоккеистов отмечаем, разумеется, Евгения Кузнецова, который отобрал у Бэкстрёма роль главного подносчика снарядов для Овечкина, Артемия Панарина, адаптирующегося в «Коламбусе» и Александра Радулова, который пока не может найти себя в «Далласе».



Российская линия обороны в НХЛ этим летом существенно омолодилась, и мы с интересом наблюдаем за прогрессом Никиты Зайцева в «Торонто», Никиты Задорова в «Колорадо», Ивана Проворова в «Филадельфии» и Михаила Сергачёва, которому только на пользу пошёл обмен из «Монреаля» в «Тампу».



Наконец, среди российских вратарей в НХЛ возвышается двукратный обладатель Везины Сергей Бобровский из «Коламбуса». Кроме того, прекрасно начал сезон Семён Варламов из «Колорадо», а Андрей Василевский в «Тампе» впервые стал безоговорочным первым номером.

Немецкий хоккей в первую очередь гордится «правой рукой Макдэвида» Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона», а в Дании восхищаются лучшим на данный момент форвардом «Виннипега» Николаем Элерсом.

Остальной мир – 48 игроков

Швейцария – 13, Словакия – 10, Германия – 7, Дания – 7, Франция – 3, Австрия – 3, Словения – 1, Норвегия – 1, Белоруссия – 1, Латвия – 1, Австралия – 1



Топ-5: Николай Элерс («Виннипег»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Здено Хара («Бостон»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Роман Йози («Нэшвилл»)



Среди хоккеистов их других стран наибольшее представительство имеет Швейцария. Роман Йози из «Нэшвилла», Свен Андригетто из «Колорадо» и Нино Нидеррайтер из «Миннесоты» определяют высокий уровень швейцарского хоккея. Словаков с каждым годом становится всё меньше в НХЛ, а перспективной молодёжи и вовсе не видать. Возможно, последний сезон в карьере проводит легендарный Здено Хара, а среди словацких форвардов лучше всего складываются дела у Рихарда Паника из «Чикаго».



Немецкий хоккей в первую очередь гордится «правой рукой Макдэвида» Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона», а в Дании восхищаются лучшим на данный момент форвардом «Виннипега» Николаем Элерсом. Из других стран выделяется словенец Анже Копитар, безоговорочный лидер и капитан «Лос-Анджелеса», а самым экзотичным игроком лиги является австралиец Натан Уолкер из «Вашингтона», уже успевший открыть свой лицевой счёт в НХЛ.

