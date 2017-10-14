Абросимов, Панин и ещё 7 хоккеистов, которые били судей

Случай с Абросимовым

В конце третьего периода матча с ярославским “Локомотивом” защитник “Ак Барса” Роман Абросимов сделал подножку Рушану Рафикову. Удар пришёлся форварду “железнодорожников” в колено, и повреждение вышло серьёзным. Сильно прихрамывая, Рафиков уехал на скамейку своей команды, а арбитры выписали Абросимову вполне логичный в таком случае пятиминутный штраф. Но это ему не понравилось, и он начал пытаться выяснить отношения с Апальковым, а арбитра, мешавшего ему это сделать, толкнул, за что и был удалён до конца игры. Теперь ему наверняка светит дисквалификация. Остаётся только предполагать, в чём была необходимость такой агрессии за две минуты до финальной сирены в ситуации, когда твоя команда проигрывает со счётом 2:6.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вопиющий инцидент в Бурятии

Ещё более жёсткий случай произошёл в матче чемпионата Бурятии. Во время матча между командами “Армеец” и “Дорожник” игрок “Армейца” Сергей Петров в грубой форме не согласился с решением арбитра Никиты Тихонова, и ударил того клюшкой, а после этого пригрозил “вообще убить”. Второму арбитру он сломал палец. На следующий день после инцидента, 30 ноября 2016 года игрок был исключён из Федерации хоккея Бурятии. Ему запретили выступать за другие команды, а клуб “Армеец” был расформирован.

«Я тебя убью». Что пережил судья, получивший удар клюшкой В чемпионате Бурятии хоккеист получил пожизненную дисквалификацию. Судья Никита Тихонов рассказал, каково это — получить удар клюшкой.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Ударил судью? Плати 10 миллионов!

Случаи немотивированной жестокости игроков по отношению к судьям были и в НХЛ. Примером является эпизод из матча “Калгари Флэймз” — “Нэшвилл Предаторз”. Защитник хозяев Деннис Уайдман перед этим моментом попал под силовой приём, но арбитры нарушения не зафиксировали. Видимо, игрок, не согласный с их решением, решил наглядно им продемонстрировать, как ему было неприятно. На видео заметно, как он подъехал сзади к линейному судье Дону Хендерсону, а затем от души приложил его о борт. Удар был настолько сильным, что Дон даже не сразу пришёл в себя. У него диагностировали сотрясение мозга. В итоге Уайдману дали 20 матчей дисквалификации, но потом её вполовину урезали, а независимого арбитра, который принимавшего решение, уволили. Хендерсон тоже не остался в стороне. Он подал в суд иск на игрока размером аж в 10,25 миллиона долларов. История пока не закончена.



Видео с ударом Уайдмана можно посмотреть здесь.

Наказали за плевки

Настоящий кошмар произошёл в матче за третье место на юношеском Кубке Пасхи среди игроков 2001-2002 годов рождения в апреле этого года. Игра между командами “Брест” и “Кошице” закончилась победой словацкого коллектива. Но примечательно не это, а то, что после финальной сирены парни из обоих клубов высыпали на лёд и устроили массовую драку. На какое-то время судьям удалось погасить конфликт, но затем двое игроков “Бреста”, потеряв интерес к избиению соперников, переключились на главного арбитра. К слову, тот сумел отбиться. Как сказал главный тренер белорусской команды Василий Хевук, драка была спровоцирована тем, что с первого дня турнира этот судья плохо относился к его подопечным, а в той злополучной игре оскорблял и плевался в них. Такому поведению, что со стороны арбитра, что со стороны ребят, в хоккее не место.



Видео с дракой можно посмотреть на Youtube.

Владислав Каменев травмировал судью в финале МЧМ-2016

Все мы помним финал МЧМ-2016, когда российская команда отыгралась за шесть секунд до конца основного времени, но в итоге проиграла финнам в овертайме. В памяти болельщиков остался эпизод с капитаном нашей “молодёжки” Владиславом Каменевым. Его удалили при счёте 3:2 в пользу сборной Финляндии за две минуты до сирены. Раздосадованный таким решением, он сломал клюшку и случайно ударил помощника судейской бригады в боксе для штрафников, за что получил заслуженное удаление до конца матча.

Против финнов, арены и судей. Как Россия билась в финале МЧМ Сборная России в драматичном финале МЧМ-2016 героически спаслась за шесть секунд до сирены, но в овертайме уступила финнам.

Видео этого эпизода можно посмотреть здесь.

Несдержанность довела до тюрьмы

А иногда нападение на хоккейного судью карается вполне реальным административным наказанием. 18-летний игрок из Канады Коул Тревор Кейн вам это подтвердит. В матче юниорских команд он ударил арбитра несколько раз по лицу за то, что тот пытался разнять потасовку на льду. Следующий месяц хоккеист провёл за решёткой.



Видео этого эпизода можно посмотреть в Instagram.

И снова Рыспаев

Дамы и господа, на сцене вновь Дамир Рыспаев! В четвёртом матче финальной серии чемпионата Казахстана между “Номадом” и “Темиртау” он применил силовой приём против судьи. Видимо, Дамир был недоволен тем, что тот свистнул нарушение у его партнёра по астанинской команде, произошедшее за несколько секунд до этого.

Видео с удалением Рыспаева можно посмотреть на Youtube.

За случайно бьют отчаянно

Ещё один эпизод с просторов СНГ. В первом матче финала чемпионата Беларуси сезона-2011/12 между гродненским “Неманом” и жлобинским “Металлургом” нападающий гродненцев Александр Ковшик ударил помощника главного арбитра. Да так, что тот долго не мог подняться со льда. Грубияну незамедлительно дали матчштраф, а сам он оправдал свой поступок тем, что не хотел бить судью, а просто заметил чуждой корпус боковым зрением и выставил руки для защиты. Но дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси доводам нападающего не внял и дисквалифицировал его на 10 матчей.

Удар Панина

Завершим нашу подборку известным случаем, произошедшим в прошлом сезоне. Григорий Панин ударил судью во время матча “Слован” — ЦСКА. После атаки “армейцев” у ворот Барри Браста началась заварушка, и Панин прибежал туда от синей линии, дабы поддержать своих. Арбитры этого жеста доброй воли не оценили, и начали оттаскивать оттуда защитника, на что в ответ он толкнул линейного арбитра в шею. Как итог — дисквалификация на четыре матча.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.