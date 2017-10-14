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Текст: Павел Панышев
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру»

Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.
14 октября 2017, суббота. 20:20 Хоккей

Метсола остановил Омск

«Авангард» дома уступил «Амуру» — 0:1. Автором единственного гола стал форвард хабаровчан Олег Ли, отличившийся во втором периоде. «Ястребам» явно не хватает забивных нападающих, а после травмы Лемтюгова ситуация с форвардами стала ещё сложнее. Именно об этом и сказал на пресс-конференции главный тренер хозяев Андрей Скабелка. Потерялись и легионеры. У дальневосточников отличный матч выдал голкипер Юха Метсола, отразивший 36 бросков. При такой игре вратаря уверенность начинает чувствовать вся команда, что незамедлительно сказывается на результате.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Ли (Бывальцев, Зогорна) – 28:30 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Фрэттин принёс «Барысу» два очка

Если у «Авангарда» легионеры играют слабо, то у «Барыса» всё наоборот. Команда Евгения Корешкова выиграла у «Куньлуня» — 4:3 (ОТ). По-прежнему не играет из-за травмы Доус, а вот Даллмэн уже в составе. Однако и без капитана у казахстанского клуба есть, кому забивать. Привычно сильно отыграл Линден Вей (1+1), заработавший два балла за результативность, а в овертайме победу хозяевам принёс Фрэттин. Отметим массовую потасовку в концовке первого периода, переросшую в драку между Лихотниковым и Дефацио, которые вдоволь повеселили публику. У «драконов» лучшими на льду были Брюле, в активе которого дубль, а также Вольски (0+3) и Костицын (1+1. Но их усилий хватило лишь для одного набранного очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
4 : 3 2:0, 0:2, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Шалапов (Семёнов, Михайлис) – 04:46 (5x5), 2:0 – Вей (Сауторн, Пушкарёв) – 19:03 (5x5), 2:1 – Брюле (Костицын, Вольски) – 26:32 (5x5), 2:2 – Костицын (Вольски, Брюле) – 27:57 (5x5), 2:3 – Брюле (Вольски) – 48:03 (5x4), 3:3 – Савченко (Жайлауов, Старченко) – 56:14 (5x4), 4:3 – Фрэттин (Семёнов, Вей) – 64:05 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» наконец-то обыграл «Слован»

Челябинцы в непростой схватке выиграли у братиславцев – 2:1. Шутка ли, но «Трактор» три года не мог обыграть «Слован» дома. Вот такой неудобный соперник для уральцев. Три очка помогли коллективу Анвара Гатиятулина приблизиться к зоне плей-офф на Востоке, да и «Слован» ещё поборется за восьмёрку на Западе. При Эдуарде Занковце команда стала смотреться поинтереснее. Голами в ворота Штепанека отметились Йюнге и Кручинин, а у гостей автором единственной шайбы стал Вьеденски, огорчивший Францоуза. Так что в чешской дуэли вратарей победу праздновал Павел.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Йюнге (Щехура, Полыгалов) – 14:05 (5x4), 1:1 – Вьеденски (Кашпар) – 16:22 (5x4), 2:1 – Кручинин (Мамаев) – 25:33 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Стиллман вдохновил «Адмирал»

«Югра» не совладала с «Адмиралом» — 1:3. «Моряки» выиграли второй матч подряд под руководством Фредрика Стиллмана. Видимо, шведский специалист вдохновил и взбодрил команду после отставки Александра Андриевского. Дальневосточники здорово разыгрывали лишнего, Казаков и Александров забивали в формате 5 на 4 и 5 на 3. Отыграть на ноль Бобкову не позволил 18-летний форвард югорчан Павел Шэн, впервые отличившийся в КХЛ. Точку же во встрече поставил Дамир Жафяров в середине третьего периода. Ханты-мансийцы занимают предпоследнее место на Востоке, владивостокцы на строчку выше.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Казаков (Бутузов) – 19:47 (5x4), 0:2 – Александров (Ткачёв, Саболич) – 27:36 (5x3), 1:2 – Шэн (Акмальдинов) – 44:33 (5x5), 1:3 – Жафяров – 50:17 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Седьмая подряд победа ЦСКА

«Автомобилист» уступил ЦСКА – 2:3. Команда Игоря Никитина добилась седьмой победы подряд, набрав приличный ход. Хозяева нанесли всего 14 бросков в створ ворот Сорокина, явно выбрав на матч оборонительную тактику. Но сработала она не слишком хорошо, очков екатеринбуржцы не набрали. Ещё и Степан Хрипунов выбыл из-за пореза на неопределённый срок. У москвичей при счёте 2:2 веское слово сказал талантливый нападающий Кирилл Капризов. Именно он не позволил игре перейти в овертайм. Теперь ЦСКА перебирается в Челябинск.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 3 2:1, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
1:0 – Чесалин (Симаков, Мишарин) – 02:24 (5x5), 1:1 – Петров (Ничушкин) – 13:09 (5x4), 2:1 – Трямкин (Михнов, Куляш) – 16:33 (5x4), 2:2 – Скотт (Нестеров) – 46:03 (5x5), 2:3 – Капризов (Шумаков, Шалунов) – 54:39 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Спад «Витязя»

«Металлург» одолел «Витязь — 3:1. Интересно, что в последний раз хоккеисты из Подмосковья выигрывали у «Магнитки» в гостях в феврале 2014 года. Статистика была против гостей. Горак в первом периоде вывел подмосковный клуб вперёд, набрав сотое очко в КХЛ, а Хабаров, Бирюков и Осала по разу огорчили Сапрыкина, оставив команду Белова без очков. У «витязей» наметился спад, подольчане уступили в четвёртый раз подряд. А ведь им очень хочется повторить прошлогоднее достижение и снова выйти в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Горак (Швец-Роговой, Паутов) – 08:54 (5x5), 1:1 – Хабаров (Мозякин, Косов) – 22:19 (5x5), 2:1 – Бирюков (Эллисон, Хабаров) – 39:06 (5x5), 3:1 – Осала (Шенфельд, Берестенников) – 43:54 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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