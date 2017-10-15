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Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

Вестерлунд прервёт победную серию Ялонена. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Йокерит» не дотянет до рекорда СКА, «Ак Барс» проиграет в Санкт-Петербурге.
15 октября 2017, воскресенье. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

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“Йокерит” — “Салават Юлаев”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Салават Юлаев
Уфа

Интереснейший матч состоится в Хельсинки, где “Йокерит”, одержавший уже 13 побед подряд, примет у себя “Салават Юлаев”. Два финских тренера будут противостоять друг другу: с одной стороны Юкка Ялонен, с другой — Эркка Вестерлунд, который сыграет со своей бывшей командой. Встреча занимательна со всех точек зрения. Если “Йокерит” уже 13 встреч кряду не проигрывает, то “Салават” весь сезон играет сериями, отрезками. Недавно юлаевцы уступили СКА со счётом 2:4, так что в Хельсинки гостям придётся непросто. Но я думаю, что Вестерлунд раскусит бывшую команду и Уфа добьётся победы в гостях.

Прогноз: победа “Салавата” в основное время.

Вестерлунд раскусит бывшую команду, и Уфа добьётся победы в гостях.

“Динамо” (Минск) — “Сочи”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
ХК Сочи
Сочи

Минчане выиграли дома у “Нефтехимика” и продолжают серию домашних игр. Теперь они ждут в гости южан, которые недавно преподнесли сенсацию, прервав 20-матчевую победную серию СКА, но в предыдущей игре уступили в серии буллитов московскому “Динамо”. «Зубры» всегда хороши на родном льду. Команда Горди Дуайера выиграет у сочинцев. Может быть, она сделает это не слишком уверенно, возможно, успех придёт в дополнительное время.

Прогноз: победа “Динамо” в дополнительное время.

“Динамо” (Рига) — “Торпедо”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
Торпедо
Нижний Новгород

Рижане в этом сезоне, увы, являются поставщиками очков для всех подряд. За весь регулярный чемпионат они выиграли всего три матча, и лишь один из них, который состоялся в Астане, завершился в основное время. Все остальные встречи были ими проиграны. “Торпедо” вряд ли упустит возможность набрать очередные очки. Не так давно команды играли между собой в Нижнем Новгороде, и тогда коллектив Петериса Скудры победил со счётом 3:1. Теперь латвийский специалист со своими подопечными будет играть в Риге, где пополнит торпедовскую копилку тремя набранными баллами.

Прогноз: победа “Торпедо” в основное время.

“Локомотив” — “Северсталь”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Северсталь
Череповец

“Локомотив” при Квартальнове смотрится достаточно уверенно. Не будем брать в расчёт поражение от ЦСКА, который с такой глубиной состава и подбором хоккеистов грамотно реализовывал большинство и выиграл 5:2. В остальных же матчах ярославцы обыграли московское “Динамо”, “Нефтехимик”, а “Ак Барс” был побеждён с крупным счётом 6:2. Я не вижу, за счёт чего “Северсталь”, которая до этого момента победила в трёх матчах подряд, сможет выиграть в Ярославле у столь классного коллектива. Здесь фаворит очевиден — это “Локомотив”. Ярославцы должны обыграть череповчан, если только Гудачек не проведёт какой-то сумасшедший матч. Думаю, что победная серия “Северстали” прервётся.

Прогноз: победа “Локомотива” в основное время.

СКА — “Ак Барс”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Ак Барс
Казань

Занимательная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Питер недавно выиграл со счётом 4:2 у “Салавата”. Теперь команда Знарка ждёт у себя в гостях ещё один сильный клуб, лидера Востока. Отметим, что у “Ак Барса” есть потери. Серьёзную травму получил Джастин Азеведу, дисквалифицирован защитник Абросимов, ударивший судью. Поэтому команда Билялетдинова приедет в Санкт-Петербург в ослабленном составе. Сомневаюсь, что СКА упустит шанс одержать победу в этом матче. Ставлю на хозяев, которые после поражения в матче с “Сочи” начали очередную победную серию.

Прогноз: победа СКА в основное время.

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“Динамо” (Москва) — “Нефтехимик”

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск

Пора бы уже нижнекамцам побеждать, потому что в последних семи матчах они шесть раз проиграли, лишь однажды дома взяв верх над “Авангардом”. Именно сейчас, в момент спада, «волкам» важно проявить характер и начать набирать очки. Да, “Динамо” дважды подряд выиграло в серии буллитов и выглядело неплохо, но “Нефтехимику” отступать некуда. Иначе есть серьёзный риск оказаться за пределами первой восьмёрки, что не входит в планы коллектива Андрея Назарова.

Прогноз: победа “Нефтехимика”.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Йокерит ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Сочи ХК Торпедо
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