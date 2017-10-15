События дня НХЛ. Порох кончился? Овечкин и Ко разгромно проиграли

«Вашингтон»: конфуз, неудача, разгром

Перед выездным матчем с «Филадельфией» болельщиков «столичных» огорчила крайне неприятная новость: ведущий защитник команды Мэтт Нисканен был помещён в список долгосрочно травмированных с диагнозом «травма верхней части тела». Повреждение им было получено во втором периоде недавней игры с «Нью-Джерси», и первоначальная информация о несерьёзности травмы не подтвердилась. Роль Нисканена в нынешнем «Вашингтоне» чрезвычайно велика, поскольку именно через подвижного Мэтта строится розыгрыш многих атакующих комбинаций и схем большинства. В связи с травмой из фарм-клуба был вызван 22-летний Мэдисон Боуи, для которого встреча с «Флайерз» стала дебютом в НХЛ.



«Что ж, для новеньких парней травмы лидеров являются возможностью проявить себя. Иногда много нового узнаешь об игроках, когда у них появляется шанс проявить себя», — довольно мрачно сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, у которого и без того в защите играют не слишком опытные Юус, Несс и Чорни. На тройку основных оборонцев – Карлсона, Орпика и Орлова – это наложило особую ответственность, с которой и защита, и «столичные» в целом, не справились.

Дела у гостей не задались с самого начала, и в дальнейшем проблемы только нарастали. В первом периоде «Вашингтону» удавалось удерживать более-менее приличный счёт на табло, хотя игра изобиловала ошибками. Один из таких грубых ляпов в исполнении Джона Карлсона стоил «Кэпиталз» пропущенной шайбы, когда соперник играл в меньшинстве.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



Едва стартовала вторая двадцатиминутка, как опытный Якуб Ворачек сделал настоящее посмешище из новичка с музыкальной фамилией Боуи. Новобранец абсолютно потерялся, наблюдая за финтами чеха, выронил клюшку, и даже пытаясь схватить соперника руками не смог ему помешать сделать голевую передачу на дальнюю штангу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



Для «лётчиков» этот матч был первой игрой в сезоне перед своими болельщиками, и чуя раненого зверя, игроки «Филадельфии» не проявили ни малейшей жалости, порадовав зрителей обилием голов. Все 8 пропущенных шайб пришлись на долю голкипера Филиппа Грубауэра, которого Тротц почему-то упорно отказывался менять. «Мы играли максимально глупо и заслужили каждую унцию этой катастрофы. Мне очень не понравилось, как сыграла тройка Кузнецова. Звено Жиру просто съело их, оно пировало на льду. Конечно, это очень тяжёлое поражение», — сказал Тротц после матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



Тем не менее, Евгений стал первым хоккеистом в НХЛ за последние 5 лет, кто сделал 11 голевых передач в первых шести матчах сезона. И Кузнецов, и Овечкин получили в свой пассив по «-4» в графе показателя полезности, а «Вашингтон» впервые с января 2006 года пропустил в свои ворота 8 шайб.

Кучеров забивает в пяти матчах подряд

Совсем другое настроение было у российского легиона из «Тампы», которая одержала третью победу подряд, обыграв дома грозных «блюзменов». Удачно проведённая середина встречи и уверенные действия голкипера Андрея Василевского позволили «молниям» взять инициативу в свои руки и заполучить лидерство в счёте. Во втором периоде гол Тайлера Джонсона вывел «Лайтнинг» вперёд и позволил Михаилу Сергачёву набрать своё второе результативное очко в НХЛ, а на старте третьей двадцатиминутки публику порадовал Никита Кучеров. Гол российского снайпера вновь был эффектным, ярким и запоминающимся.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



На «художества» Кучерова ответил другой российский мастер кистевого броска – Владимир Тарасенко. Очередная «ракета» в его исполнении поставила в тупик Василевского, но не помогла «Сент-Луису» набрать очки. «Для Василевского это был пятый матч подряд. Посмотрите на его игру и вы увидите, что он входит в число двух-трёх лучших вратарей в лиге. Мы знаем, что у нас надёжный тыл. Андрей сегодня был просто невероятным», — похвалил Кучеров голкипера, который отразил 28 бросков. «Мне нравится играть. Приятно заходить в раздевалку и видеть своё имя на доске, где пишут основной состав», — отметил Василевский, которому скоро дадут день отдыха.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сент-Луиса».

События дня НХЛ: Панарин взялся за дело. Есть первый гол за «Коламбус»! Не ушёл со льда без гола и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Куликов получил травму

Удачное начало сезона для защитника «Джетс» Дмитрия Куликова было вновь омрачено проблемами со здоровьем. В четырёх предыдущих матчах россиянин набрал 3 (1+2) очка, но домашняя встреча с «Каролиной» приготовила ему неприятный сюрприз в виде силового приёма от форварда Брока Макгинна. В начале третьего периода канадец очень жёстко впечатал Куликова в борт, после чего защитник с видимым трудом поднялся со льда и не смог продолжить игру. Дмитрия увели в раздевалку, выписав официальный статус «травма нижней части тела», и его участие в ближайшем матче с «Коламбусом» находится под вопросом.

Видео с травмой Куликова вы можете посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



Тем не менее, «Виннипег» смог вырвать победу за счёт великолепного гола Николая Элерса, который вместе с Кучеровым и ещё пятью игроками делит третье место в списке лучших снайперов сезона (5 шайб).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Панарин: второй ассистентский хет-трик в сезоне

«Коламбус» под руководством Джона Тортореллы продолжает радовать своих болельщиков проявлением несгибаемого характера. В предыдущем матче с «Рейнджерс» «синие мундиры» смогли вырвать победу в концовке, хотя проигрывали на протяжении почти всей встречи. В гостевой игре с «Миннесотой» ситуация была ещё сложнее: «дикари» вели со счётом 1:0, а затем 3:1 и 4:2, и на спасение у «Блю Джекетс» оставалось менее одного периода. Однако задача была выполнена, а на 47-й секунде овертайма Александер Веннберг поставил победную точку, продлив успешную серию своей команды до трёх матчей. Артемий Панарин второй раз в сезоне записал на свой счёт 3 голевые передачи, и должен был стать автором решающей шайбы, но угодил в штангу, после чего снаряд срикошетил от Веннберга в ворота.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Коламбуса».

Хичкок – третий после Боумэна и Кенневилля

Неудачно стартовавший в регулярном чемпионате «Даллас» постепенно начинает выправлять ситуацию. Домашняя победа над «Колорадо» стала для техасцев второй в трёх последних матчах и позволила главному ветерану тренерского цеха НХЛ преодолеть очень важную отметку. Хичкок вышел на единоличное третье место по победам в истории лиги – теперь у седовласого специалиста их 783. Больше побеждали лишь легендарный Скотти Боумэн (1 244) и создатель чемпионского «Чикаго» Джоэль Кенневилль (855).

Голкипер «лавин» Семён Варламов изо всех сил старался помешать Хичкоку отпраздновать эту цифру, но 33 отражённых броска из 35 не помогли денверцам продлить собственную победную серию. Александр Радулов очков не набрал, а Никита Задоров отметился тремя удалениями, ни одно из которых не было реализовано соперником.

В поисках забитых голов. Малкин и Радулов – о неудачном старте сезона Евгений не забивает, а Александр дарит шайбу соперникам. Как понять и что делать?

Худобин и Хара – победный дуэт «Брюинз»

Первый матч в сезоне для голкипера «мишек» Антона Худобина пришёлся на игру с «Аризоной», которая попала в откровенную яму на старт сезона. До поездки в «Бостон» команда Рика Токкета проиграла четыре раза подряд, и найти свою игру «койотам» пока не удаётся, несмотря на казавшиеся солидными летние приобретения. Впрочем, Худобина хоккеисты «Койотс» нагрузили достаточно прилично – по воротам россиянина был сделан 31 бросок, 29 из которых Антон отразил. А главной звездой встречи был признан неувядающий Здено Хара: 40-летний словацкий гигант забил победный гол и сделал 2 результативные передачи.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Бостона».

«Монреаль» без побед, «Торонто» снял проклятие

Канадское дерби между «Монреалем» и «Мэйпл Лифс» не принесло команде Клода Жюльена первую в регулярном чемпионате победу в основное время, хотя для этого имелись все предварительные основания. 14 матчей подряд – ровно столько длилась выигрышная серия «Канадиенс» над своими злейшими врагами с берегов Онтарио, но и этой серии пришло время завершиться. Хозяев не спас даже первый гол в составе «хабов» разрекламированной будущей звезды Джонатана Друена. Подвиги франкофона затмил человек, который уже вовсю реализует свой потенциал на энхаэловском уровне: Остон Мэттьюс оформил голевой дубль, и забросил свою десятую (!) победную шайбу в профессиональной карьере, которая длится всего 87 матчей.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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