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Наиль Якупов
Текст: Максим Замятин
Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»

Мерцающая надежда. Якупов нашёл клуб, где возродит карьеру?

Лучший «плюс-минус» и лучший старт в карьере.
15 октября 2017, воскресенье. 14:19 Хоккей

Ещё одно хорошее начало

Это уже становится похоже на традицию: каждый раз на старте сезона Наиль Якупов выдаёт несколько отменных матчей, заставляя всех восхищаться своим талантом и сокрушаться о том, что истинный потенциал форварда пока так и остаётся нереализованным. Год назад, когда Наиль получил очередной «свежий старт» в «Сент-Луисе», всё начиналось очень неплохо, даже несмотря на скромное игровое время и мрачные перспективы работы с Кеном Хичкоком. «Якупов начинает новую карьеру», — говорил тогда в интервью «Чемпионату» агент нападающего Игорь Ларионов, и такую оценку охотно подтверждали заокеанские эксперты.

«На данный момент «блюзмены» только выиграли от перехода Якупова. Он выглядит заново родившимся в новой форме в команде, претендующий на Кубок Стэнли. Никто не ожидает сейчас от него роли главного катализатора атак «Сент-Луиса», там есть Владимир Тарасенко и Пол Штястны. Если он сможет адаптироваться к защитным требованиям Кена Хичкока и не будет передерживать шайбу, сможет вернуть репутацию классного игрока, забрасывающего более 20 шайб за сезон. Якупову не нужно быть Павлом Буре образца 1994 года. Максим Афиногенов версии 2007 года вполне подойдёт», — восхищённо говорил в октябре 2016 года известный канадский обозреватель Лукас Эйкройд. Однако развить успех у Якупова не получилось: тренерским доверием и количеством игровых минут он был не избалован, результативность упала, а вместе с ней ушла и уверенность форварда в собственных силах.

Наиль Якупов после 6 матчей сезона

2017/18, «Колорадо»: 3 гола, 2 передачи, «+5», 15 бросков.

2016/17, «Сент-Луис»: 2 гола, 2 передачи, «+1», 10 бросков.

И вот – новый старт, на этот раз в составе «Колорадо». И снова Якупов на виду у публики, снова он забивает, удивляет, восхищает, заставляя в очередной раз задать вслух привычные вопросы: какой же Наиль – настоящий, и сможет ли он сыграть в этом темпе весь сезон?

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Надо использовать сильные стороны друг друга»

Тренер «Эвеланш» Джаред Беднар никогда не был замечен в особой любви к оборонительным схемам, и особых требований к тому, чтобы креативные нападающие как можно больше работали в защите, не выдвигал. Поставив Якупова в созидательную тройку к талантливому Мэтту Дюшейну и новичку Алексу Керфуту, наставник оказался прав: в шести матчах это трио набрало суммарно 13 очков и зафиксировало удивительный для худшего клуба прошлого сезона показатель полезности «+12». У самого Наиля после четвергового матча с «Бостоном» «плюс-минус» впервые в карьере вырос «+3», что было отмечено многими болельщиками.

«Здесь просто весело и приятно. Всё начинается с хорошего общения в раздевалке, и я думаю, что у нас с партнёрами образовалось хорошее взаимопонимание. В «Колорадо» есть российские хоккеисты, с которыми приятно поболтать на родном языке, но я стараюсь общаться не только с россиянами. Мой английский стал лучше, я уже не теряюсь и могу разговаривать с парнями, понимать их. Вместе ходим завтракать и обедать, поддерживаем друг друга. Мне это очень нравится», — сказал Якупов, которому на прошлой неделе исполнилось 24 года.

«Лично я очень доволен этой тройкой. Посмотрите, они в каждой игре находят возможности для того, чтобы создать голевые моменты. У меня нет сомнений в том, что это конкурентоспособные парни. Их «химия» радует с самого первого дня, и пока что она никуда не делась», — отмечал Беднар перед матчем с «Далласом».

«Что стало главной причиной такого удачного старта? Трудно сказать. Пока что ещё только начало сезона. Я много работал летом, а сейчас у меня новые партнёры, новая возможность проявить себя. Я просто должен придерживаться правильного курса. Наше звено мне очень нравится, Дюшейн – замечательный хоккеист. Нужно просто использовать сильные стороны друг друга, доверять и создавать моменты. Считаю, что сейчас нам удаётся многое», — отметил Наиль.

«Похоже, он нашёл свой дом»

«Якупов хочет вернуть свою карьеру. Были сомнения в том, что эта тройка сможет заиграть, учитывая постоянные слухи об обмене Дюшейна и первый сезон в НХЛ для Керфута. Но это трио заработало. Конечно, «лавины» где-то рисковали, подписывая Якупова, который когда-то был очень высоко оценён. Конечно, здесь справедливо обычное предисловие, что ещё только начало сезона и рано делать какие-то выводы. Но это начало впечатляет», — отметил обозреватель NBC Sports Кэм Такер.

«На самом деле, для «Колорадо» риск был невелик. С окладом в $ 875 тыс. Якупов является самым низкооплачиваемым форвардом «Эвеланш», и его легко могли «отрезать», если бы что-то пошло не так. Конечно, в нынешнем успехе Якупова есть определённый элемент везения. Ему вряд ли будут засчитывать голы после сдвига пустых ворот, как это было в матче с «Бостоном». Самая большая проблема Наиля может заключаться в том, что у него не слишком успешный процент реализации бросков. После шести матчей он равен 20%, а за карьеру – лишь 9,9%. Но если он выдержит нынешнюю бросковую активность, то превзойдёт отметку в 225 бросков за сезон, и даже если реализация будет средней, он сможет добраться до отметки в 20 заброшенных шайб.

После четырёх матчей Якупов лидировал в команде по проценту Corsi, который равнялся 61,3%. И это не выглядело так, будто он начинал свои смены только в зоне атаки, поэтому перемены в его игре действительно впечатляют. Конечно, ещё слишком много матчей впереди, и есть опасность, что Наиль станет прежним. Но сейчас появилась мерцающая надежда. Возможно, он действительно нашёл то место, где сможет показать, на что он способен и добиться хорошей карьеры», — отметил аналитик The Hockey News Джаред Клинтон.

«Да, ещё слишком рано. Но, похоже, Якупов наконец-то нашёл свой дом», — резюмировал журналист Sportsnet Джош Бенето.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Мэтт Дюшейн Наиль Якупов
Новости. Хоккей
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