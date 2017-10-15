Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до ЦСКА

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Наконец-то прервалась победная серия лидера — СКА на своём льду проиграл «Сочи». В Омске тяжёлую травму получил форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов. Семь побед подряд одержали московские «армейцы», а «Куньлунь», наоборот, четыре последних матча проиграл. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Москва

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру» Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Братислава

Хабаровск

Омск

Екатеринбург

Вестерлунд прервёт победную серию Ялонена. Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» не дотянет до рекорда СКА, «Ак Барс» проиграет в Санкт-Петербурге.

Челябинск

Череповец

Минск

Санкт- Петербург

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА.