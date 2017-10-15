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Текст: «Чемпионат»

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до ЦСКА

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
15 октября 2017, воскресенье. 17:17 Хоккей

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Наконец-то прервалась победная серия лидера — СКА на своём льду проиграл «Сочи». В Омске тяжёлую травму получил форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов. Семь побед подряд одержали московские «армейцы», а «Куньлунь», наоборот, четыре последних матча проиграл. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Москва

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру»
Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Братислава

Хабаровск

Омск

Екатеринбург

Вестерлунд прервёт победную серию Ялонена. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Йокерит» не дотянет до рекорда СКА, «Ак Барс» проиграет в Санкт-Петербурге.

Челябинск

Череповец

Минск

Санкт- Петербург

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА.

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА
«Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
17:07 СКА — «Ак Барс»: в воротах СКА вместо Коскинена играет Шестёркин
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16:31 Макдона: «Рейнджерс» некого винить, кроме самих себя
16:08 СКА — «Ак Барс»: Голубев заменит Азеведу, в состав вернулся Мусин
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15:40 Панюков: в USHL очень быстрый и силовой хоккей
15:19 Кенневилль: возможно, «Чикаго» улучшит сыгранность и скорость
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14:33 Прайс: я не показал своей лучшей игры в матче с «Торонто»
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14:07 Гавриков: казанцы всегда хороши, сегодня будут решать неравные составы
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13:29 Джонсон: любой скажет, что Василевский был лучшим в матче с «Сент-Луисом»
13:17 Кузнецов: у «Филадельфии» всё залетало в наши ворота
12:59 Будро: я видел «Коламбус», играющий в 10 раз лучше
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12:25 Нападающий Фищенко перейдёт из «Авангарда» в «Адмирал»
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12:06 «Бостон» не будет менять Хару, предложит контракт в конце сезона
11:54 Хэкстол: Жиру, Ворачек и Кутюрье продолжают искать «химию»
11:43 Макдэвид: время для разговоров прошло, «Ойлерз» должны добиваться результата
11:30 До матча с «Флайерз» «Вашингтон» пропустил 8 голов в «регулярках» в январе-2006
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10:57 Кошечкин — самый играющий вратарь в истории КХЛ, 30 000 минут на льду
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09:49 Светлов: таблица «Востока» КХЛ радует глаз — изменения после каждого матча
09:45 Маклеллан: «Эдмонтон» должен играть на более высоких скоростях
09:18 Бэбкок — 16-й тренер в НХЛ с 600 победами, Хичкок вышел на 3-е место по победам
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09:09 Купер: в матче с «Сент-Луисом» Кучеров был очень хитрым
08:56 Кучеров: Василевский в топ-3 лучших вратарей, за спиной игроков «Тампы» – стена
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08:21 «Баффало» уступил «Лос-Анджелесу», доведя свою серию поражений до 5 матчей
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07:58 Сауторн: мне повезло играть в паре с Даллмэном — великим защитником
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