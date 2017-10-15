LIVE. Всё внимание на Шипачёва. Бывшая звезда КХЛ дебютирует в НХЛ!

Мы уже не верили, но это наконец-то случится.

19:00. Многие в это не верили, но сегодня Вадим Шипачёв должен наконец дебютировать в НХЛ. Накануне стало известно, что «Вегас» вызвал россиянина из фарм-клуба. Это стало возможным после того, как в список травмированных был помещён Эрик Хаула. Финский форвард выбыл ориентировочно на неделю.

В 2:00 по московскому времени «Вегас» на своей площадке сразится с «Бостоном». Пока доподлинно неизвестно, сыграет ли Шипачёв, а если да, то в каком звене, но вряд ли бы его просто так вызывали из АХЛ. За «Чикаго Вулвз», напомним, экс-форвард СКА не провёл ни одного матча.

Для тех, кто всё ещё сомневается, что Шипачёв сейчас в распоряжении «Вегаса», у нас есть видео со вчерашней тренировки команды. Вадим чаще других игроков команды попадал в объективы камер.

«Я видел его во время предсезонки. Умный техничный игрок, который умело перемещает шайбу, играет с большим желанием и самоотдачей», — поделился мнением о своём одноклубнике защитник «Вегаса» Дерек Энгелланд.

В отсутствие Шипачёва, который всё это время был вне состава из-за перебора игроков с односторонними контрактами, «Вегас» выиграл три стартовые игры в истории франшизы, установив рекорд НХЛ для новичков, но в последнем матче уступил «Детройту» — 3:6.

«Мы говорим ему: добро пожаловать обратно в состав, давайте сыграем в хоккей», — оказался немногословен главный тренер «рыцарей» Жерар Галлан.

Конкурентами Шипачёва за место в составе являются Коди Икин (2+2), а также два шведа — Оскар Линдберг (1+1) и Вильям Карлссон (0+0). Лучшим бомбардиром «Голден Найтс» на данный момент является Джеймс Нил (6+0). Он же стал автором первой шайбы в истории «Вегаса».