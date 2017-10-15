Удаления СКА теперь отменяют? Ткачёва и «Ак Барс» это не волнует!

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА «Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.

За Чудиновым последует Рукавишников?

За день до матча появилась информация, что защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард». Забавно, что до этого Олег Знарок говорил, что после ухода Дергачёва в команде больше ни с кем не собираются расставаться.

Официально о трансфере Чудинова было объявлено только по ходу третьего периода встречи, но ещё вчера вечером жена Максима Екатерина оставила интересный пост в «Инстаграме». «Только закончили ремонт, и тут такая новость», — написала она. Те, кто знаком, что такое ремонт, посочувствуют Чудиновым.

Если откинуть в сторону бытовые проблемы, то Максиму действительно стоило давно сменить команду. Перед стартом сезона 27-летний защитник переподписал контракт с «армейцами» на новых условиях — соглашение стало двусторонним. В «регулярке» Чудинов провёл 14 матчей, в которых регулярно ошибался и дважды зарабатывал удаления до конца встречи.

Теперь СКА может расстаться с Романом Рукавишниковым, и тогда уже никто не сможет упрекнуть клуб за чересчур длинную скамейку запасных. В другой команде защитник точно будет играть больше. У «армейцев» же и так полный комплект игроков обороны, так ещё и Антон Белов с Егором Яковлевым не выздоровели.

Ни Чудинова, ни Рукавишникова не было в составе в трёх матчах домашней серии, не вышли они и на игру с «Ак Барсом». Что касается гостей, то они в Санкт-Петербург приехали без одного из своих лидеров. Вместо травмированного Азеведо Билялетдинов поставил Голубева.

Итоги дня КХЛ: Квартальнов разобрался с Казанью, «Спартак» снова проиграл «Салават» не взял реванш у СКА, «Динамо» по буллитам выиграло у «Сочи», а «Спартак» проиграл пятый матч подряд.

Отменённое удаление СКА

В первом периоде у СКА было два большинства, и, к удивлению, ни одно «армейцы» не смогли реализовать. Казанцы действовали вторым номером и создали пару опасных моментов. Ландер выходил один на один с Шестёркиным, но Игорь перекрыл бросок. Примечательно, что в предматчевом протоколе основным вратарём СКА числился Коскинен, его и объявлял ведущий. Но Шестёркин вышел на лёд с первых минут и сыграл здорово.

Любопытный момент произошёл в середине второй двадцатиминутки. У Шестёркина вылетела из рук клюшка. Широков поехал её поднимать, но перед этим Клинкхаммер споткнулся об неё. Судья сначала назначил удаление, однако после недолгих переговоров с Олегом Знарком и Павлом Дацюком наказание решили отменить. Не спешите ругать арбитров — на повторе так и не было понятно, за что хотели выписать две минуты. Однако вскоре СКА всё равно остался в меньшинстве за нарушение численного состава.

Ткачёв помогает и своим, и чужим

40-я минута матча. В этом сезоне в Ледовом ещё не горели так долго нули на табло. Ситуацию исправил Владимир Ткачёв. 24-летний нападающий до гола был мало заметен на льду, не угрожал воротам Шестёркина, зато отлично действовал на вбрасываниях.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

СКА в матче с «Ак Барсом» не выглядел непобедимым. Как и с «Салаватом», весь матч сохранялась интрига, а мысли о разгроме уже никого не посещали. Соперники хорошо действовали в обороне, прерывая атаки с ходу. Рвал и метал на льду лучший бомбардир КХЛ: Никита Гусев в последних двух матчах не забивал и сегодня хотел исправить ситуацию. Но, не реализовав практический стопроцентный момент, Никита отдал шикарную передачу Калинину, который забросил 100-ю шайбу для СКА в этом регулярном чемпионате.

Марков ещё не Андрей Викторович

Активен был на льду Андрей Марков. Накануне матча я разговаривала с Владимиром Ткачёвым и поинтересовалась, обращается ли молодёжь «Ак Барса» к Маркову по имени-отчеству. Ткачёв посмеялся и отрицательно покачал головой. В свои 38 Марков даст фору любому молодому защитнику казанцев. Андрей играл больше всех и был лидером в своей команде по показателю «время, проведённое в атаке». В середине матча 79-й номер «Ак Барса» прилично потолкался с Тихоновым, за что оба получили по две минуты штрафа. Очков 38-летний ветеран в этот раз не набрал, но был чрезвычайно полезен на льду.

Матч ожидаемо перешёл в овертайм. Почти сразу Ковальчук сфолил на Охтамаа, а в меньшинстве Дацюк чуть не забил – волшебства немного не хватило. Зато это сделал Ткачёв, обеспечив победу «Ак Барсу». Дубль в ворота базового клуба сборной России – хорошая заявка на поездку в Южную Корею.