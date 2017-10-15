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СКА — «Ак Барс» — 2:3 ОТ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: РИА Новости

Удаления СКА теперь отменяют? Ткачёва и «Ак Барс» это не волнует!

Лидер КХЛ снова проиграл. Ткачёв сделал дубль на глазах у Знарка.
15 октября 2017, воскресенье. 20:05 Хоккей
Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА
«Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.

За Чудиновым последует Рукавишников?

За день до матча появилась информация, что защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард». Забавно, что до этого Олег Знарок говорил, что после ухода Дергачёва в команде больше ни с кем не собираются расставаться.

Официально о трансфере Чудинова было объявлено только по ходу третьего периода встречи, но ещё вчера вечером жена Максима Екатерина оставила интересный пост в «Инстаграме». «Только закончили ремонт, и тут такая новость», — написала она. Те, кто знаком, что такое ремонт, посочувствуют Чудиновым.

Если откинуть в сторону бытовые проблемы, то Максиму действительно стоило давно сменить команду. Перед стартом сезона 27-летний защитник переподписал контракт с «армейцами» на новых условиях — соглашение стало двусторонним. В «регулярке» Чудинов провёл 14 матчей, в которых регулярно ошибался и дважды зарабатывал удаления до конца встречи.

Теперь СКА может расстаться с Романом Рукавишниковым, и тогда уже никто не сможет упрекнуть клуб за чересчур длинную скамейку запасных. В другой команде защитник точно будет играть больше. У «армейцев» же и так полный комплект игроков обороны, так ещё и Антон Белов с Егором Яковлевым не выздоровели.

Ни Чудинова, ни Рукавишникова не было в составе в трёх матчах домашней серии, не вышли они и на игру с «Ак Барсом». Что касается гостей, то они в Санкт-Петербург приехали без одного из своих лидеров. Вместо травмированного Азеведо Билялетдинов поставил Голубева.

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Отменённое удаление СКА

В первом периоде у СКА было два большинства, и, к удивлению, ни одно «армейцы» не смогли реализовать. Казанцы действовали вторым номером и создали пару опасных моментов. Ландер выходил один на один с Шестёркиным, но Игорь перекрыл бросок. Примечательно, что в предматчевом протоколе основным вратарём СКА числился Коскинен, его и объявлял ведущий. Но Шестёркин вышел на лёд с первых минут и сыграл здорово.

Любопытный момент произошёл в середине второй двадцатиминутки. У Шестёркина вылетела из рук клюшка. Широков поехал её поднимать, но перед этим Клинкхаммер споткнулся об неё. Судья сначала назначил удаление, однако после недолгих переговоров с Олегом Знарком и Павлом Дацюком наказание решили отменить. Не спешите ругать арбитров — на повторе так и не было понятно, за что хотели выписать две минуты. Однако вскоре СКА всё равно остался в меньшинстве за нарушение численного состава.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3 0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Лукоянов, Мусин) – 39:11 (5x5), 1:1 – Ковальчук (Дацюк, Войнов) – 39:43 (5x4), 2:1 – Калинин (Гусев) – 41:50 (5x5), 2:2 – Малыхин (Глинкин) – 48:30 (5x5), 2:3 – Ткачёв (Галиев, Токранов) – 62:18 (5x4)

Ткачёв помогает и своим, и чужим

40-я минута матча. В этом сезоне в Ледовом ещё не горели так долго нули на табло. Ситуацию исправил Владимир Ткачёв. 24-летний нападающий до гола был мало заметен на льду, не угрожал воротам Шестёркина, зато отлично действовал на вбрасываниях.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

СКА в матче с «Ак Барсом» не выглядел непобедимым. Как и с «Салаватом», весь матч сохранялась интрига, а мысли о разгроме уже никого не посещали. Соперники хорошо действовали в обороне, прерывая атаки с ходу. Рвал и метал на льду лучший бомбардир КХЛ: Никита Гусев в последних двух матчах не забивал и сегодня хотел исправить ситуацию. Но, не реализовав практический стопроцентный момент, Никита отдал шикарную передачу Калинину, который забросил 100-ю шайбу для СКА в этом регулярном чемпионате.

Марков ещё не Андрей Викторович

Активен был на льду Андрей Марков. Накануне матча я разговаривала с Владимиром Ткачёвым и поинтересовалась, обращается ли молодёжь «Ак Барса» к Маркову по имени-отчеству. Ткачёв посмеялся и отрицательно покачал головой. В свои 38 Марков даст фору любому молодому защитнику казанцев. Андрей играл больше всех и был лидером в своей команде по показателю «время, проведённое в атаке». В середине матча 79-й номер «Ак Барса» прилично потолкался с Тихоновым, за что оба получили по две минуты штрафа. Очков 38-летний ветеран в этот раз не набрал, но был чрезвычайно полезен на льду.

Матч ожидаемо перешёл в овертайм. Почти сразу Ковальчук сфолил на Охтамаа, а в меньшинстве Дацюк чуть не забил – волшебства немного не хватило. Зато это сделал Ткачёв, обеспечив победу «Ак Барсу». Дубль в ворота базового клуба сборной России – хорошая заявка на поездку в Южную Корею.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК СКА Андрей Марков Владимир Ткачёв Максим Чудинов
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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