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Андрей Назаров
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Назаров едет к СКА с командой ВХЛ, а финны убивают лигу?

Дмитрий Квартальнов превратил «Локомотив» в команду анархистов с яйцами.
15 октября 2017, воскресенье. 22:30 Хоккей

Вестерлунд не в силах остановить «Йокерит». Финны – наследники СКА?

В Хельсинки прибыл Эркка Вестерлунд – человек, который был первым тренером «Йокерита» в его кахаэловской истории. Кто, если не столь знаковый персонаж для финской команды, мог прервать победную серию «шутов»? Так мы думали до начала встречи. На практике же «шуты» шансов гостям из Уфы не оставили. Сами они сыграли надёжно, Райан Заполски отразил все 22 броска по своим воротам. Тогда как подопечные Вестердунда не были безгрешны. Первая и победная шайба «Йокерита» стала результатом коллективного хаоса, который начался с выхода Бена Скривенса, а закончился неразберихой на пятаке. Запятнаны оказались Коротков, Осипов и Гончаров.

Гол Брайана О’Нилла привёл к потасовке, в результате которой в меньшинстве оказались гости. И надо же было такому случиться, что «Йокерит» моментально реализовал лишнего! Чтобы обеспечить результат команде Юкки Ялонена потребовалось каких-то восемь секунд. Интересно, будут ли после 14-й победы «шутов» говорить о том, что команда из Хельсинки подобно СКА убивает лигу и интригу в ней?

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – О'Нилл (Толванен, Иконен) – 38:03 (5x5), 2:0 – Регин (Йоэнсуу) – 38:11 (5x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Минск не устоял перед контратаками «Сочи»

На протяжении почти всего матча с «Сочи» подопечные Горди Дуайера владели преимуществом. Минчане и территорию взяли под свой контроль, и перебрасывали соперника: после первого периода 11-2! Да только поразить ворота Константина Барулина удалось всего однажды. Да и то после того, хозяева пропустили две стремительные контратаки южан. Во втором периоде, с разницей всего в полторы минуты, сначала Лапенков с Уэллменом, а затем О’Делл с Ларичевым выставили оборону «Динамо» на посмешище. Отдельно отметим статистику 21-летнего Ларичева, который в двух матчах в КХЛ забросил уже две шайбы. Белорусы один гол отквитали, реализовав большинство, но на большее их не хватило. Получив в концовке шанс сыграть в формате «6 на 4», «зубры» пропустили в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3 0:0, 1:2, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Уэллман (Лапенков, Мамкин) – 23:55 (5x5), 0:2 – Ларичев (О'Делл, Падакин) – 25:30 (5x5), 1:2 – Скилле (Хауден, Граньяни) – 28:06 (5x4), 1:3 – Йокипакка (Коллинз) – 58:53 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Скудра снова выиграл в родной Риге

Совсем недавно Петерис Скудра и Гиртс Анкипанс встречались в Нижнем Новгороде, где победу одержало «Торпедо». На этот раз бывшие коллеги по тренерскому штабу волжан встретились на территории «Динамо». Результат, впрочем, оказался неизменным – 3:1 в пользу российской команды. Комфортного преимущества в счёте «Торпедо» добилось благодаря двум рабочим голам с пятака, а третью шайбу Егор Дугин забил после роскошной передачи через всю площадку.

Казалось бы, при счёте 3:0 интрига умерла, но одна-единственная шайба Ансси Салмелы в большинстве инициировала относительно нервную концовку. Тайм-аутами воспользовались оба тренера, но рижане сами себя закопали, схватив два удаления при игре в большинстве. Таким образом, Скудра одержал очередную победу в родной для себя Риге. За время работы главным тренером «Торпедо» он только однажды не смог увезти хотя бы два очка из столицы Латвии. Случилось это в январе 2015 года.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Грачёв – 03:50 (4x4), 0:2 – Ураков (Смолин, Тичар) – 27:55 (5x5), 0:3 – Дугин (Даугавиньш, Сергиенко) – 42:40 (5x5), 1:3 – Салмела (Столлери, Кристо) – 44:55 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Назаров теряет игроков, но вырывает победу у «Динамо»

После матча с московским «Динамо» Андрей Назаров сделал то, чего от него давно ждали – зажёг на пресс-конференции. «Три основных игрока получают травму — ты в ж…», — эксцентрично рассуждал наставник нижнекамцев о проблемах с составом. Уже третью игру «Нефтехимика» пропускал канадец Чад Ро, а американец Ден Секстон не смог выйти на третий период московского матча. Тем не менее, нижнекамцы, угодившие в яму, сумели вытащить практически безнадёжный матч.

Проигрывая 0:2 после первого периода, они сравняли счёт, потом пропустили снова, но в итоге всё-таки вырвали три очка у бело-голубых. Победную шайбу в большинстве забросил 22-летний защитник Александр Брынцев, что характерно для команды, где большая ставка делается именно на молодёжь. Отметим, что и главным героем в составе «Динамо» стал юный форвард Иван Игумнов, на счету которого дубль. Жаль лишь, что эту битву могли увидеть только зрители, пришедшие на «ВТБ Ледовый дворец». Впереди у «Нефтехимика» визит в гости к СКА, и Назаров уже успел заявить, что везёт в Санкт-Петербург команду уровня Высшей лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3 : 4 2:0, 1:3, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Варнаков (Бойд) – 03:46 (5x5), 2:0 – Игумнов (Кутейкин, Алексеев) – 14:08 (5x5), 2:1 – Здунов (Сергеев, Ганзл) – 28:19 (5x5), 2:2 – Нестрашил (Аркалов, Шиксатдаров) – 32:38 (5x5), 3:2 – Игумнов (Яковлев, Брюквин) – 33:20 (5x5), 3:3 – Авцин (Огурцов) – 38:49 (5x5), 3:4 – Брынцев (Шарипзянов, Нестрашил) – 48:40 (5x4)

Чемпион снова проиграл. Не помогла даже отмена удаления

Похоже, «Сочи» своей победой разрушил миф о непобедимости чемпионов из Санкт-Петербурга. После того, как подопечные Сергея Зубова прервали серию из 20 побед, «армейцы» не производят впечатления команды с другой планеты. С «армейцами» покусался «Салават Юлаев», а «Ак Барс» и вовсе увёз из Северной столицы два очка. И это несмотря на то, что в середине второго периода судьи (сразу скажем –вполне справедливо) отменили удаление хозяев, а в начале третьего периода СКА вёл в счёте.

Помимо Фёдора Малыхина, который забил впервые с конца августа, героем вечера стал Владимир Ткачёв. Лидер «барсов», который в последнее время показывает запредельную результативность, оформил дубль. В том числе на его счету победная шайба казанцев в овертайме. Особенно ценно, что свои подвиги форвард совершил на глазах у тренера сборной России. Олег Знарок наверняка учтёт это, формируя состав сначала на Кубок Карьяла, а впоследствии и на Олимпийские игры.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3 0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Лукоянов, Мусин) – 39:11 (5x5), 1:1 – Ковальчук (Дацюк, Войнов) – 39:43 (5x4), 2:1 – Калинин (Гусев) – 41:50 (5x5), 2:2 – Малыхин (Глинкин) – 48:30 (5x5), 2:3 – Ткачёв (Галиев, Токранов) – 62:18 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Ярославское сумасшествие! Квартальнов «разбудил» даже Аверина

Определённо, самый безумный матч игрового дня состоялся в Ярославле. Дмитрий Квартальнов раскрепостил «железнодорожников», в результате чего забивать стали даже те игроки, на которых давно махнули рукой. Так, в ворота «Северстали» шайбу забросил Егор Аверин. Для него она стала первой в сезоне. Третий гол за два матча провёл Егор Коршков – представитель молодёжного звена «Локомотива», которое совсем недавно подвергалось жесточайшей, но при этом вполне справедливой критике. К первому перерыву ярославцы вели со счётом 3:0, будто не замечая отсутствия травмированного Макса Тальбо.

Однако во втором периоде началось нечто такое, что заставило Квартальнова на пресс-конференции рассуждать об анархистах с яйцами и их роли в хоккейной команде. На двухминутном отрезке «Северсталь» умудрилась забросить три шайбы, а «Локомотив» — всего одну. Не очень уверенно сыграл Алексей Мурыгин, которого в результате заменили. Команда Александра Гулявцева дважды в матче отыгрывалась в счёте, а очко завоевала благодаря дублю защитника Валерия Васильева. Порцию дёгтя в столь яркий матч добавили травмы: капитана череповчан Николая Стасенко и лайнсмена встречи Дмитрия Голика, у которого диагностировали сильный ушиб позвоночника.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
6 : 5 3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Картаев (Коледов, Рафиков) – 11:08 (5x5), 2:0 – Любушкин (Аверин) – 13:38 (5x5), 3:0 – Коршков (Рафиков, Полунин) – 14:12 (5x5), 3:1 – Вовченко (Земченко) – 30:20 (5x5), 3:2 – Щербина (Васильев, Рыбин) – 30:54 (5x5), 4:2 – Контиола (Накладал, Мосалёв) – 31:49 (5x5), 4:3 – Карлин (Рыбин) – 32:18 (5x5), 5:3 – Аверин (Апальков, Картаев) – 36:56 (5x5), 5:4 – Васильев (Кагарлицкий, Бумагин) – 37:41 (5x4), 5:5 – Васильев (Евсеенков, Бумагин) – 48:11 (5x5), 6:5 – Кронвалль – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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