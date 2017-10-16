Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю

Шипачёв начал с гола и "+2". Как бывшая звезда КХЛ дебютировала за «Вегас» О таком старте можно было только мечтать.

>>> Шипачёв начал с гола и "+2". Как бывшая звезда КХЛ дебютировала за «Вегас»

Белые кораблики

Итак, Вадим Шипачёв дебютировал в НХЛ в составе «Вегас Голден Найтс». Случилось это в домашнем матче с «Бостоном»: эта игра была пятой для «рыцарей» в регулярном чемпионате, и к ней подопечные Жерара Галлана подошли в неоднозначном настроении. С одной стороны, три победы в четырёх встречах – это великолепный результат для команды-новичка, которой предрекали прозябание в самом низу турнирной таблицы. С другой, «Вегас» неожиданно подкосили травмы. В список травмированных разом попали основной вратарь Марк-Андре Флёри (его заменил Малкольм Суббэн, младший брат защитника «Нэшвилла»), партнёр Шипачёва по предсезонной тройке Джонатан Маршессо и финский нападающий Эрик Хаула – именно его и заменил Вадим.

Согласно номинально объявленным тройкам, Шипачёву досталась именно та роль, на которую его и брали в клуб – центрфорвард первого звена. Партнёрами россиянина стали соратник по ссылке в фарм-клуб Алекс Тух и новичок Брендан Лейпсик. Такой выбор Галлана сразу вызвал сомнения в том, что он доверяет Шипачёву, поскольку ставить к техничному россиянину двух зелёных выходцев из АХЛ было сомнительным выбором. Однако общее впечатление от игры Вадима это не испортило.

Примечательно, что весёлый официальный «твиттер» «Вегаса» на протяжении всего дня тонко подтрунивал над Вадимом. Актуального прозвища Шипачёву пока не придумали, поэтому для краткости американцы привычно сократили его фамилию до варианта «Шип» или «Шиппи», что можно перевести как кораблик. Смайлы в виде корабликов неустанно появлялись в «Твиттере», как только для этого был повод.

Первый период

Свою первую смену Шипачёв получил достаточно поздно — лишь в середине второй минуты встречи, что вряд ли соответствовало статусу центрфорварда первого звена. Тем не менее Вадим не стушевался и сразу же вошёл в игровой ритм, проведя силовой приём против Фрэнка Ватрано. Чуть позже «Вегас» заработал численное преимущество (у гостей на две минуты удалился Шон Курали), и россиянин остался на льду в первую минуту большинства, но ничем не отметился.



Во второй смене Шипачёв предпринял первую попытку бросить, но его кистевой с вершины правого круга пришёлся мимо створа ворот Раска, а ещё через пару минут последовало первое выигранное вбрасывание. По игре на «точке» Вадим в первом периоде смотрелся безупречно (два выигранных из двух), но россиянину явно повезло, что в матче из-за травмы не принимал участия мастер этого делаПатрис Бержерон. Под конец стартовой двадцатиминутки у «Бостона» удалился ветеран Здено Хара, но на розыгрыш большинства Шипачёв на этот раз не вышел, а свою первую смену во втором периоде получил лишь на четвёртой минуте отрезка. Всего же за дебютный период Шипачёв получил более пяти минут игрового времени (5.30), но по количеству смен (7) не был среди лидеров.



Дебютный матч в НХЛ. 1 гол, «+2», 1 бросок в створ, 10.26 игрового времени, 5 из 6 выигранных вбрасываний, 1 силовой приём. Вадим Шипачёв , «Вегас».Дебютный матч в НХЛ. 1 гол, «+2», 1 бросок в створ, 10.26 игрового времени, 5 из 6 выигранных вбрасываний, 1 силовой приём.

Второй период

За вторую двадцатиминутку Шипачёв провёл лишь пять смен, одна из которых длилась только 10 секунд, но именно в это своё появление на льду Вадим смог сделать главное – забить. Впрочем, отметится набранным очком россиянин имел шанс и чуть раньше, когда совершил неплохой проход в чужую зону, но привычно предпочёл пас броску, чем вызвал неудовольствие болельщиков.

Эту неудачу Вадима непринуждённо исправил Алекс Тух, который в той же смене смог забить, но всё сделал самостоятельно: сам отобрал шайбу у Курали, сам прошёл к воротам и забил. Три минуты спустя тот же Тух удачно поборолся на чужом пятачке, но вовремя понял бесперспективность ближнего боя и нашёл Шипачёва прекрасной передачей. Бросок Вадима в касание оказался точным, и эмоции, продемонстрированные россиянином после забитого гола, были красноречивее всяких слов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

При этом игровое время россиянина во втором периоде осталось достаточно скромным – чуть более четырёх с половиной минут, а игровой ритм звена Шипачёва был далеко не таким плотным, как у тройки Джеймса Нила.

Третий период

В заключительной трети матча Шипачёву пришлось узнать, что такое тренерская мысль в НХЛ, когда на кону стоит результат, а особого доверия со стороны наставника у тебя ещё нет. Дважды за период «Вегас» получал право играть в большинстве (удалялись всё те же Курали и Хара), но Вадим не провёл на льду ни секунды при розыгрыше численного преимущества, и это при том, что его звено заработало одно из этих удалений соперника.

За всю третью двадцатиминутку Шипачёв провёл на площадке лишь три смены и последние шесть минут периода непрерывно сидел на скамейке.

Тем не менее россиянину есть чем похвастать по итогам своего дебютного матча в НХЛ. Шипачёв стал первым россиянином за 17 лет, кому удалось забить свой первый гол в заокеанской карьере за только что созданную команду – до него в апреле 2000 года отличился Сергей Вышедкевич, «Атланта» которого тогда была «новоделом». Самая болезненная тема – игра Вадима на вбрасываниях – и вовсе получила неожиданное развитие. Шипачёв выиграл 5 вбрасываний из 6, уступив лишь один раз Райану Спунеру, и стал лучшим центром в своей команде среди тех, кто вставал на «точку» более четырёх раз.