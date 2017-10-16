«Трактор» сломят челябинцы из ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»

У обеих команд не лучшие времена. У «Сибири» три поражения подряд, а у «Куньлуня» четыре, да и в таблице они практически соседи. Особенно важной эта игра будет для сибиряков, потому что позиции Павла Зубова пошатнулись. После поражения от «Адмирала» было много разбирательств и собраний. Матч с «Куньлунем» станет во многом показательным. А китайцы, по заверениям самого же Кинэна, устали и не способны давать результат в условиях тяжёлого выезда. Очередной матч в этой поездке «Куньлунь», скорее всего, проиграет, и виной тому станет супернастрой новосибирцев.

Прогноз: победа хозяев в основное время.

«Авангард» — «Адмирал»

Недавно появилась новость о том, что Иван Фищенко пополнит состав «Адмирала». Ему будет достаточно перенести баул из одной раздевалки в другую. Вопрос состоит в том, произойдёт это до матча или после. В составе дальневосточников и так много бывших омичей. Это и Ткачёв, и Казаков, и Мнацян, и Глухов. Безусловно, они потреплют нервы команде Андрея Скабелки, но у «Авангарда» хорошая привычка исправляться в следующей игре после провальной. Был только один такой случай в этом сезоне, когда они уступили дважды подряд. После пяти пропущенных шайб в Нижнекамске последовал всего один гол в свои ворота в Уфе, а после четырёх пробоин от «Барыса» «ястребы» сыграли на ноль с «Куньлунем». Полагаю, что после засушливой игры с «Амуром» «Авангард» сыграет результативно и раскованно и одолеет «Адмирал» в основное время.

Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

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«Барыс» — «Амур»

Юха Метсола отразил все 36 бросков в Омске и стал героем дня. Не вспомню, когда в последний раз у него было менее 30 сейвов. Сверхнагрузка у него постоянная, и в Астане, я думаю, она будет не меньше, даже несмотря на то что Диц и Доус продолжают восстанавливаться от травм. «Барыс» в игре с «Куньлунем» показал, что даже в отсутствие атакующего защитника и своего капитана является забивной командой. Она пробьёт Метсолу, и тут мы возвращаемся к тому, что «Амур» — это коллектив единичных подвигов. Чаще всего хабаровчане забирают очки не у равных себе соперников, а у фаворитов. На игру в Астане подопечных Андрея Мартемьянова не хватит.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.



«Автомобилист» — «Югра»

Анатолий Емелин со своей новой командой приезжает в Екатеринбург, где он достаточно успешно работал. Помимо мотивации за Емелина говорит тот факт, что два матча в прошлом сезоне между этими соперниками, которые состоялись в Екатеринбурге, «Югра» выиграла. Поставлю на «Автомобилист» по той простой причине, что команда Крикунова, пусть даже проиграв ЦСКА, показала очень содержательный хоккей и дала бой фавориту сезона. А вот у «Югры» начались проблемы после всплеска, вызванного сменой тренера. Команда возвращается на былые позиции.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

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«Металлург» — «Слован»

«Слован» хоть и упирается, да и в целом достойно выглядит на выезде по Уралу, отобрать очки у «Магнитки» вряд ли сможет. «Металлург» играет не без проблем, есть шероховатости в действиях команды Воробьёва, но я бы отметил тот положительный момент, что даже когда в матче с «Витязем» отказало большинство, у «Магнитки» нашёлся другой аргумент — броски незабивных защитников. Отличились Хабаров и Бирюков. Так что я ставлю на «Магнитку». Мозякин без голов долго играть не будет, а свита ему поможет.

«Трактор» — ЦСКА

Как и в матче «Авангард» — «Адмирал», у команды гостей много игроков, родившихся в городе, где пройдёт игра. В случае с «Адмиралом» омичи приехали домой, а в данном случае челябинцы вернулись в родной город. Таковых в составе ЦСКА шесть человек. Интересно, попадёт ли в состав Бурдасов после того, как Никитин его вернул. Антон не набрал очков и заработал «-1». Полагаю, что ему всё-таки дадут шанс проявить себя на знакомой «Арене Трактор». Надо сказать, что Никитину придётся противостоять команде, которая в последних матчах мало забивает, но и мало пропускает. Гатиятулин нащупал тот баланс, который был у его команды в прошлом году. Не думаю, что это будет зрелищная игра, но ЦСКА должен будет додавить «Трактор». Для челябинцев это поражение будет чувствительным в том плане, что большой вклад в него внесут собственные воспитанники.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

«Лада» — «Витязь»

Сложно здесь поставить на одну из команд. «Лада» в этом сезоне проигрывает всем и вся, просвета пока не видно. «Витязь», несмотря на то что покусал «Магнитку», и в Челябинске держал интригу до конца, потерпел четыре поражения подряд и отрывается всё дальше от кубковой восьмёрки. Команды во многом равны между собой. Нас ждёт овертайм, и всё-таки я поставлю на команду Аболса. Тольяттинцы должны порадовать публику. Надо отметить, что в прошлых двух сезонах «Лада» дома обыгрывала «Витязь», причём исключительно с сухим счётом.

Прогноз: победа «Лады» в дополнительное время.