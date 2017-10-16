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Вадим Шипачёв
Текст: Максим Замятин
Фото: twitter.com/GoldenKnights

Шипачёв запрягает быстро. Как дебютировали за океаном опытные звёзды КХЛ

Все начинали медленно, кроме Панарина и человека из «Вегаса».
16 октября 2017, понедельник. 12:00 Хоккей

з. Евгений Медведев, «Филадельфия»

Возраст дебюта – 33 года, сезон-2015/16.
Первый матч в НХЛ: 18.09 игрового времени, 1 (0+1) очко, 1 бросок, 2 минуты штрафа.
Карьера в НХЛ: 45 матчей, 12 (4+8) очков, «+5», 34 минуты штрафа.

Медведев рискнул на переезд за океан, будучи уже в весьма солидном по хоккейным меркам возрасте и обладая неплохим послужным списком в КХЛ. Тем не менее вся первая половина регулярного чемпионата-2015/16 была для Евгения очень неплохой. В своём первом же матче за «Флайерз» он отыграл более 18 минут, отдал голевую передачу в большинстве и заработал малый штраф. А вот первого гола пришлось ждать достаточно долго – он случился 1 декабря в гостевой встрече с «Оттавой». Ближе к концу «регулярки» Евгений стал часто оказываться в запасе, а потом и вовсе выпал из состава и на следующий сезон вернулся на родину.

з. Антон Белов, «Эдмонтон»

Возраст дебюта — 27 лет, сезон-2013/14.
Первый матч в НХЛ: 16.15 игрового времени, 0 очков, 1 бросок, «-2».
Карьера в НХЛ: 57 матчей, 7 (1+6) очков, «-12», 34 минуты штрафа.

Недолгой по продолжительности получилась энхаэловская карьера и у Антона Белова. В канадский клуб Белов уезжал, будучи одним из ведущих российских защитников, выступающих в КХЛ. Нельзя сказать, что у него там совсем ничего не получилось: именно из «Эдмонтона» Антон получил приглашение на Олимпиаду-2014. Но по окончании сезона Белов ушёл из стана «нефтяников», а в качестве одной из причин своего решения он назвал нежелание работать с тогдашним главным тренером команды Далласом Икинзом. Своё первое результативное очко за «Ойлерз» Белов набрал в пятом матче в НХЛ – это была выездная игра с «Торонто».

н. Артемий Панарин, «Чикаго»

Возраст дебюта – 23 года, сезон-2015/16.
Первый матч в НХЛ: 16:50 игрового времени, 1 (1+0) очко, 2 броска, «-1».
Карьера в НХЛ: 162 матча, 151 (61+90) очко, «+26», 53 минуты штрафа, «Колдер Трофи»-2016.

Панарин к моменту отъезда за океан успел приобрести опыт семи сезонов в КХЛ и выиграть Кубок Гагарина в составе СКА, хотя назвать его возрастным хоккеистом, конечно, было нельзя. В первом же матче за «Блэкхоукс» Артемий забил в ворота Хенрика Лундквиста, а в третьей игре набрал 3 (1+2) очка и стал автором победной шайбы, чем подтвердил правильность выбора руководства «Чикаго».

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О таком старте можно было только мечтать.

н. Сергей Калинин, «Нью-Джерси»

Возраст дебюта – 23 года, сезон-2015/16.
Первый матч в НХЛ: 11.38 игрового времени, 0 очков, 1 бросок, «-1».
Карьера в НХЛ: 121 матч, 19 (10+9) очков, «-23», 48 минут штрафа.

Чемпион мира и капитан омского «Авангарда» не считался к моменту отъезда в НХЛ звёздным хоккеистом, но доказал, что и российским «работягам» в Северной Америке есть место. Своё первое результативное очко за «Дэвилз» он набрал в седьмом матче, а дебютного гола пришлось ждать 12 встреч.

н. Роман Червенка, «Калгари»

Возраст дебюта – 27 лет, сезон-2012/16.
Первый матч в НХЛ: 17.44 игрового времени, 0 очков, 2 броска, «0».
Карьера в НХЛ: 39 матчей, 17 (9+8) очков, «-13», 14 минут штрафа.

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Перед отъездом в НХЛ чешский форвард был очень хорошо известен и на родине, и в КХЛ, где он два сезона успешно отыграл за омский «Авангард». Проба сил за океаном пришлась у Червенки на локаутный сезон, поэтому свой первый матч за «Флэймз» он провёл лишь в январе, но результативность показал весьма достойную. Свой дебютный гол в составе «огоньков» Роман забил в пятом матче в составе «Коламбуса», но после окончания сезона решил не продлевать отношений с клубами НХЛ, а перебрался в питерский СКА.

н. Йори Лехтеря, «Сент-Луис»

Возраст дебюта – 26 лет, сезон-2014/15.
Первый матч в НХЛ: 16.25 игрового времени, 0 очков, 1 бросок, «-1», 2 минуты штрафа.
Карьера в НХЛ: 218 матчей, 100 (30+70) очков, «+27», 120 минут штрафа.

Любимец новосибирской публики Лехтеря к моменту отъезда за океан стал бронзовым призёром Олимпиады в Сочи, завоевал приз лучшему бомбардиру чемпионата Финляндии и дважды был выбран на Матч всех звёзд КХЛ, выступая за «Сибирь». В стане «Блюз» он воссоединился с бывшим партнёром по «Сибири» Владимиром Тарасенко, но если россиянин в первой же игре в НХЛ оформил голевой дубль, то финн набрал дебютные очки в четвёртом матче (1 гол, 2 передачи).

з. Никита Никитин, «Сент-Луис»

Возраст дебюта – 24 года, сезон-2010/11.
Первый матч в НХЛ: 14.21 игрового времени, 0 очков, 1 бросок, «0».
Карьера в НХЛ: 259 матчей, 76 (17+59) очков, «-15», 85 минут штрафа.

После четырёх полноценных сезонов в «Авангарде» Никитин рискнул попробовать свои силы в НХЛ, где с переменным успехом провёл семь лет. Дебютировал в сезоне Никита с небольшим опозданием, сыграв дебютный матч в ноябре 2010 года с «Бостоном». Свой первый заокеанский балл он набрал и вовсе в начале февраля, а по ходу чемпионата провёл 22 встречи за фарм-клуб.

з. Михал Кемпны, «Чикаго»

Возраст дебюта – 26 лет, сезон-2016/17.
Первый матч в НХЛ: 18.44 игрового времени, 0 очков, 0 бросков, «-1».
Карьера в НХЛ: 50 матчей, 8 (2+6) очков, «+1», 22 минуты штрафа.

Надёжный чешский защитник перед отъездом в НХЛ отыграл один сезон за «Авангард», набрав 21 очко в 59 матчах «регулярки» и 4 балла в 11 матчах плей-офф. В звёздном «Чикаго» Кемпны пришёлся ко двору, сумел закрепиться в основе, а осенью прошлого года в составе сборной Чехии принял участие в Кубке мира. Учитывая, что «Чикаго» летом потерял защитников Яльмарссона и Ван Римсдайка, роль Кемпны в нынешнем сезоне должна вырасти.

н. Вадим Шипачёв, «Вегас»

Возраст дебюта – 30 лет, сезон-2017/18.
Первый матч в НХЛ: 10.26 игрового времени, 1 (1+0) очко, 1 бросок, 1 силовой приём, «+2».

Шипачёв – один из самых возрастных дебютантов, решившихся на переезд из КХЛ в НХЛ за последние годы. История с формальной отправкой россиянина в фарм-клуб перед началом регулярного чемпионата получила большой резонанс среди болельщиков, но дебют всё-таки состоялся и получился отменным. Несмотря на скромное игровое время, Вадим смог стать автором победного гола и выиграл пять вбрасываний из шести, заслужив хорошие отзывы главного тренера Жерара Галлана. По его словам, россиянин будет прибавлять по мере адаптации к заокеанскому быту и хоккейным нюансам.

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А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Белов Артемий Панарин Вадим Шипачёв Евгений Медведев Йори Лехтеря Михал Кемпны
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