«Молния ударила в лодку, чуть не утонули». Истории Дарюса Каспарайтиса

Он убегал из детского сада к маме, крушил соперников в НХЛ, а 45-летний юбилей встречает с мечтой и в компании шестерых детей.

16 октября знаменитому хоккеисту, олимпийскому чемпиону 1992 года исполняется 45 лет. В НХЛ, где его называли «Каспер недружелюбное привидение», несгибаемый защитник провёл 946 матчей. Лучшие из них были сыграны в «Питтсбурге», но с «пингвинами» Каспарайтис так и не смог добраться до кубка Стэнли. В день юбилея Дарюс рассказывает, каким был в детстве и как складывается его жизнь сегодня.

Жизнь после карьеры в НХЛ. Где сейчас российские звёзды, покорившие Америку 25 звёзд, во многом из-за которых мы полюбили НХЛ.

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Мне на этой фотографии годик. Как мама мне рассказывала, она была на кухне, а я к ней сам пришёл, вылез из кроватки и потопал. Она просто обалдела, как это я сам всё это сделал.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

В детстве я был маменькиным сынком, иногда убегал из детского сада, перелезал через забор и бежал к ней домой обратно. Но в саду, вроде бы, был приличным ребёнком.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

В школе был вежливым и порядочным мальчиком. Это фотография из школьных времён, мне лет 12, наверное. Как раз тогда была мода — панк, тяжёлый металл. Я пытался сделать себе ёжик на голове, но раньше же не было ни гелей, ни лака для волос. Хотел сделать себе стильную причёску, а получилось вот так. Когда дома жил, учился в лицее, вроде бы с одной тройкой восемь классов закончил. По геометрии у меня были проблемы, а с остальным всё было нормально.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

«В юности по ночам сбегали с базы в Новогорске»

А когда переехал в Москву, всё сразу поменялось. Из литовской школы перешёл в русскую, а русский язык у меня был не очень хороший. В Москве два последних года учился уже не так сильно и серьёзно, как сейчас говорят, «подзабил» на уроки. В школе, как и у всех спортсменов, любимым предметом была физкультура. Разве может быть что-то ещё?

Когда учился в России, самым любимым делом было ходить накрывать обед для ребят. Из-за этого пораньше с уроков отпускали, мы с Владиславом Бульиным всегда были первыми в этом деле. Конечно, половину еды кидали как попало. Я же учился в спортивной школе со всеми динамовскими ребятами в одном классе, так что можно было некоторых обижать.

В Москву я приехал в 14 лет после восьмого класса в школу «Динамо». Жил уже без мамы и папы, поэтому было тяжело первое время. Но, думаю, это пошло на пользу, раньше повзрослел.

В «Динамо» в 16 лет, когда заканчивал школу, переехал жить в Новогорск. У меня всё время задача была раскладывать вещи ветеранов команды, а после игры форму в раздевалке сушил. Были такие серьёзные обязательства как у молодого игрока. Историй было много забавных. Раньше молодые игроки по-другому себя вели. Не так, как сейчас. Ты не мог много разговаривать в раздевалке, нужно было аккуратно себя вести с ветеранами. Даже бывало, что страшно руки пожимать старшим. Тебе 16 лет, а некоторым в команде по 30-35, полно чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Видел их по телевизору, а потом с ними в одной раздевалке оказался. Так что первое время мне было жутковато в Новогорске. Но ничего, справился!

Приколы в «Динамо» были постоянно с мальчишками своего возраста. С ребятами столько раз пытались убегать, приходили на базу в Новогорск ночью, вечно придумывали какие-то лазейки. У нас за балконом была волейбольная площадка, и вышка рядом стояла, где судья сидит. Так мы её подтаскивали ко второму этажу балкона и по ней залезали по ночам. Был молодой, погулять хотелось сходить и повеселиться, но режим у нас был очень жёсткий. Большим преступлением было, если тренер поймал тебя после отбоя. Вот и попадало тогда нам!

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

Это я первый раз в составе сборной СССР поехал на турнир в Канаду. С юниорской сборной СССР в Монреаль отправились на Кубок викингов. Нам было по 15-16 лет. Там уже и скауты были, которые просматривали нас. Мы жили в семьях, я вместе с Борей Мироновым. Что касается фотографии, то на арене как-то ко мне подошёл мужчина — выходец из Литвы, он преподавал в местном университете. Сказал, что ему очень приятно, что литовец выступает за сборную СССР, болел за меня. Вот и сделали памятную фотографию.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

Тут мы уже постарше. Застолье, смотрю, серьёзное. 1994 год — Кубок «Спартака». Дмитрий Юшкевич ещё с волосами. Видите, мы внимательно что-то слушаем, сидим без алкоголя, трезвые. В бокалах морс, ведь спортсмены.

«Сейчас каждый день встаю в пять-шесть утра»

Сейчас пытаюсь кататься три раза в неделю. Мечта у меня — сыграть за сборную Литвы. В ноябре отправлюсь на Балтийский Кубок, там будут сборные Эстонии, Литвы и Украины. А большая задача — сыграть за национальную команду Литвы в апреле на чемпионате мира в третьем дивизионе.Турнир пройдёт у меня на родине, хочу сыграть дома. Так сказать, закрыть книжку. Ведь я много играл за сборную СССР, а поставить точку в карьере надо, сыграв за родину — за Литву.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

Живу сейчас в Майами, воспитываю шестерых детей, а это ой как непросто. Встаю каждый день в пять-шесть утра, когда младший ребёнок просыпается. Сначала с ним нянчусь, потом готовлю завтрак для старших, одеваем с женой детей и отправляем в школу. В 8 утра приходит няня к младшему. А после школы у детей куча занятий. Кто-то теннисом занимается, кто-то хоккеем, кто-то хоккеем на траве. В общем, до пенсии мне ещё далеко.

Фото : из личного архива Дарюса Каспарайтиса

«В прошлом году в мою лодку молния ударила»

Рыбачить очень люблю, как, наверное, многие хоккеисты. Когда играл за «Нью-Йорк Айлендерс», постоянно рыбачил. У меня своя лодка была в Нью-Йорке, часто плавал на ней. Сейчас времени почти нет, редко хожу. Но вот дети подрастут и пойдём на акулу с тунцом с ними. Здорово будет!

В прошлом году, правда, рыбачил, так в лодку молния ударила. Аж в ушах зазвенело, в голову дало. Мы чуть не утонули. Надо понимать, что дело это серьёзное и с природой шутки плохи. Аккуратными нужно быть.