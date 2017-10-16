Бани, песни и хоккей. С Мостовым, Башаровым и на льду школы Плющенко

Хоккей посреди бань

Команде Ночной хоккейной лиги “Ледяные волки” исполнилось пять лет! Отметила она это событие на льду матчем с клубом артистов “Комар”, в составе которой выступали такие звёзды, как Марат Башаров и гитарист группы «Uma2rman» Сергей Христовский.

Матч проходил на льду школы фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую организовал сам Евгений. Она находится в комплексе «Аминьевские бани», и, по правде говоря, найти её там довольно нелегко. Ледовый дворец скрыт за банями, поэтому для того, чтобы его найти, придётся немного поплутать. Ну а если повезёт и будет желание – даже попариться.

Фото: nhliga.org

Чего добились «Волки»?

Вообще, “Ледяные волки” — одна из самых медийных команд лиги, в которой играют знаменитости. Чего только стоят имена Александра Мостового и Евгения Плющенко! Оба играют за “волков” уже второй сезон. И делают это действительно здорово. Как сказал президент клуба Артём Кузьмин, в прошлом сезоне трёхкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию не пропустил ни одной тренировки. По признанию же Мостового, в детстве он долго выбирал между футболом и хоккеем. Стоит отметить, что мастерство игры на льду за годы карьеры у Александра никуда не пропало.

Вообще, “Ледяные волки” — одна из самых медийных команд лиги, в которой играют знаменитости. Чего только стоят имена Александра Мостового и Евгения Плющенко!

За те пять лет, которые прошли с момента основания «волков», клуб успел поиграть в двух лигах – РТХЛ и Ночной. Сейчас в его составе находятся четыре команды – три выступают в НХЛ, а ещё одна – сборная студентов МАИ, которая играет в Московской студенческой лиге. Помимо звёзд «Ледяные волки» примечательны тем, что являются одной из немногих команд в лиге, которая имеет свою собственную пресс-службу. Максимальное их достижение на текущий момент – выход в финал второй группы московского дивизиона «Лиги надежды».

К сожалению, сам Плющенко не смог приехать на игру ввиду своей огромной занятости и плотного графика. Тем не менее матч прошёл на льду его собственной школы фигурного катания. Но отсутствие Евгения очень сказалось на результате. К началу третьего периода “волки” проигрывали артистам 0:6. А после финальной сирены на табло горел счёт 8:0 в пользу «Комара». Но атмосферы праздника это всё равно не испортило. Игра была товарищеской, и на льду царили дружба, веселье и хорошее настроение.

Фото: nhliga.org

«Как пригласили Мостового и Плющенко? Сарафанное радио!»

Пять лет для клуба Ночной хоккейной лиги — это серьёзный возраст. О пути становления “Ледяных волков” рассказал их президент Артём Кузьмин.

«Как был основан клуб? Собрались пацаны, безумно любящие хоккей с детства, нашли лёд и договорились о первой тренировке. Как сейчас помню, это было в 00:15 во дворце «Крылья Советов». Первые полгода мы просто тренировались. Да и над названием мы долго думали, но потом сын моего хорошего товарища предложил назвать команду «Ледяными волками», и это всем понравилось. Ну а дальше всё закрутилось.

Кузьмин: В том году нам удалось пригласить Плющенко и Мостового. Как это получилось? Не поверите, банальное сарафанное радио! Мостовой давно в хоккей играет. У нас много знакомых, через них мы Александра с Евгением и пригласили.

Сначала РТХЛ, потом НХЛ, потом снова вернулись в Российскую товарищескую лигу. В последнее время играем в Ночной лиге. Сперва у нас была одна команда, потом подтянулись другие ребята, и мы сделали вторую. Затем к нашему делу присоединились студенты, и получилась третья команда. А в том году нам удалось пригласить Плющенко и Мостового. Как это получилось? Не поверите, банальное сарафанное радио! Мостовой давно в хоккей играет. У нас много знакомых, через них мы Александра с Евгением и пригласили. Они пришли, и им понравилось. В связи с этим в этом году пришлось создавать четвёртую команду.

Как развивается Ночная хоккейная лига? Всё хорошо, мы всем довольны. Надеемся попасть на майский фестиваль в Сочи. Её цель существования вполне логичная – это развитие массового спорта, а в данном случае – хоккея. В Ночной лиге достаточно удобно играть, потому что в ней хорошо работает пресс-служба. Есть полный охват. Она имеет достаточно высокий статус, и поэтому находиться в ней интересно», — сказал Кузьмин.

Баталии на льду закончились, и, помывшись и переодевшись, хоккеисты вместе с гостями праздника поднялись на второй этаж, где прошла торжественная часть мероприятия. Там было всё, что нужно для счастья, – приятная компания, хорошее настроение и артисты, которые это самое настроение создавали. На сцене выступил Кирилл Андреев – игрок «Комара» и вокалист группы «Иванушки International». За столами было произнесено много тёплых слов в адрес «Ледяных волков» и самой НХЛ. Остаётся надеяться, что обе организации не остановятся в своём развитии и будут дальше радовать своих болельщиков.