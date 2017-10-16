Бадюков близок к работе в «Сочи». Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова

Почему в СКА отказались от Чудинова, где будет играть Локтионов и кто покинет «Сибирь».

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов рассказывают об очередных эксклюзивных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ.

Бадюков может трудоустроиться в ХК «Сочи»

Не так давно мы сообщали, что в «Ладе» проявляют серьёзный интерес к заслуженному мастеру спорта, эксперту КХЛ ТВ Александру Гуськову, рассматривая известного хоккеиста на должность генерального менеджера. Теперь появилась информация, что кадровые изменения могут произойти и в ещё одной команде КХЛ. Сочинцы рассматривают на аналогичный пост двукратного обладателя кубка Гагарина, эксперта КХЛ ТВ Алексея Бадюкова. Что ж, если эта сделка состоится, то на канале понесут серьёзную потерю. Но для самого Бадюкова это серьёзный вызов и новый шаг в карьере. От таких предложений не отказываются.

Решение по Чудинову принимал Знарок

27-летний защитник Максим Чудинов перешёл из СКА в «Авангард». Сначала хоккеист доигрался в Питере до двустороннего контракта, а затем и вовсе оказался не нужен «армейцам». А ведь раньше Максим являлся одним из сильнейших защитников клуба и вызывался в сборную России. Но затем резко сдал и стал проигрывать конкуренцию другим спортсменам. Чудиновым был недоволен главный тренер СКА Олег Знарок. Именно он принимал окончательное решение и отказался от услуг игрока, после чего того отправили в Омск. Да и самому Чудинову не будет лишним сменить обстановку.

Локтионов близок к возвращению в «Локомотив»

27-летний нападающий Андрей Локтионов, так и не сумевший трудоустроиться в НХЛ и не подписавший полноценный контракт с «Лос-Анджелесом», близок к возращению в «Локомотив», с которым не смог договориться о новых условиях сотрудничества в прошедшем межсезонье. Сторона Локтионова начала предметные разговоры с руководством «железнодорожников» о возможности подписания контракта.

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Жена Тютина против переезда в Россию

34-летний защитник Фёдор Тютин по-прежнему находится в ранге неограниченного свободного агента (НСА) в НХЛ, однако не рассматривает предложений из России из-за супруги. Американская жена хоккеиста категорически против переезда, поэтому игроку приходится обращать внимание исключительно на варианты трудоустройства в Северной Америке. А их, увы, по-прежнему нет. Есть вероятность, что Тютин примет решение о завершении профессиональной карьеры.

Вместо Зубова «Сибирь» покинут два игрока

После поражения от «Адмирала» поползли слухи о возможном увольнении главного тренера «Сибири» Павла Зубова. Внутри клуба действительно были подобные разговоры, а игроки проводили собрания без тренеров, но на данный момент отставка рулевому новосибирцев не грозит. Кадровые изменения затронут состав сибирского клуба. В ближайшее время Новосибирск покинут сразу два игрока, не имеющие постоянного места в составе. Среди тех, кто может быть обменян или отчислен из команды, значится Алексей Сопин. 30-летний форвард, на которого в «Сибири» рассчитывали как на одного из лидеров команды, провёл в текущем сезоне всего 7 игр. Осложняет ситуацию то, что у Сопина довольно высокий для игрока ротации контракт.

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«Авангард» отказался от варианта с Атанасью

После того как «Авангард» не решился подписывать контракт со Стафаном Да Костой, а французский форвард отправился в Швейцарию, омичи переключились на Андреаса Атанасью. Канадец греческого происхождения, которого ранее сватали в «Ак Барс», мог стать заменой травмированному Юхану Сундстрёму. Однако переговоры по форварду зашли в тупик. Причин на то сразу несколько. Во-первых, высокие требования Атанасью, который просит у «Детройта» порядка $ 3 млн. Во-вторых, его позиция, Андреас всё-таки вингер и только по совместительству может сыграть в центре. И, наконец, в-третьих на решение омского руководства повлияли сроки восстановления Сундстрёма. Швед может появиться на льду уже в начале декабря.

Граборенко продолжит карьеру в «Куньлуне»

25-летний защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в «Куньлуне». Тренерский штаб «Нефтехимика» недоволен игрой и самоотдачей белорусского хоккеиста, нижнекамцы будут искать на позицию легионера нового человека. Граборенко в ближайшее время присоединится к новой команде и будет официально представлен коллективу из Китая.