Русская неделя в Северной Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину»

После ударного начала сезона с хет-триком и покером Александр Овечкин несколько сбавил обороты. Зато стабильную игру демонстрирует Никита Кучеров, удачно начал сезон Наиль Якупов, а Андрей Свечников занял первое место в снайперской гонке лиги Онтарио. Мы продолжаем обзор выступления россиян в Северной Америке, добавив с этой недели американские лиги USHL и NCAA, где также происходит много интересного.

Ниже приведена статистика за последние семь дней В скобках указано место в списке бомбардиров за предыдущую неделю.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 5 4 179 16 3,20 91,1 0 Бобровский «Коламбус»/НХЛ 4 4 126 6 1,47 95,2 1 Варламов «Колорадо»/НХЛ 4 3 119 7 1,76 94,4 1 Худобин «Бостон»/НХЛ 2 1 38 2 1,52 95,0 0 Георгиев «Хартфорд»/АХЛ 1 0 24 5 5,04 79,2 0 Лазарев «Бэрри»/OHL 7 6 213 19 2,72 91,1 Денисов «Шавиниган»/QMJHL 7 2 216 26 3,92 88 Жуков «Грин Бэй»/USHL 4 2 113 8 1,99 92,4 Бердин «Су Фолс»/USHL 4 2 149 8 1,96 94,3 Просветов «Янгстаун»/USHL 3 1 121 10 3,23 91,0 0

Взглянув на статистику Андрея Василевского без знания контекста, можно подумать, что российский вратарь проваливает старт сезона. Почти три с половиной шайбы за игру – это очень много. Но посмотрите сколько бросков он отражает каждый матч! Даже Семён Варламов крутится в воротах меньше, чем Вася. При этом амбиции «Тампы» и «Колорадо» просто несопоставимы. За неважные показатели страж ворот «молний» должен винить своих защитников, но всё же главное – это количество побед. На прошлой неделе с Василевским в воротах «Тампа» выиграла все три игры. Особенно тяжело ему пришлось в битве с «Питтсбургом». Две победы при одном поражении одержал Варламов, оформивший в матче с «Бостоном» первый шат-аут в сезоне. Со стопроцентным результатом идёт по дистанции Сергей Бобровский, но последний матч против «Миннесоты» обладателю «Везины» откровенно не удался. Здесь и сейчас все российские стартеры в равной мере могут претендовать на приз лучшему вратарю НХЛ. Выдержат ли они такой темп на протяжении всего сезона?

Вряд ли Антон Худобин проведёт в этом сезоне много матчей за «Бостон», но примерно раз в четыре игры подменять Туукку Раска ему вполне по силам. Его бросили под «Аризону» и бэкап «мишек» справился, одержав победу при 29 сейвах. Ссылка в фарм-клуб ему точно не грозит. А вот Александр Георгиев, который начал сезон в АХЛ, не получает шанса даже в фарм-клубе «Рейнджерс». После неудачного дебюта его держат на скамейке запасных. Оба матча «Хартфорда» на прошлой неделе провёл Крис Нэлл. Что касается российских вратарей, выступающих в юниорских лигах, то стоит отметить Владимира Денисова. После кошмарного старта он не только одержал первые победы в сезоне, но и в одном из матчей был признан его первой звездой. Радует на дистанции Михаил Бердин. Кандидат на поездку в Баффало в составе «молодёжки» входят в пятёрку лучших вратарей USHL.

WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (2) Хоменко (н) «Виктория» 10 2+5 +3 6 25 2 (1) Н.А. Попугаев (н) «Принс-Джордж» 10 2+5 -13 4 42 3 (9) Минулин (з) «Свифт-Каррент» 9 1+5 +9 2 17 4 (6) Гришаков (н) «Калгари» 9 2+3 +1 4 14 5 (5) Сосунов (з) «Мус-Джо» 8 4+0 +11 18 15 6 (3) А. Алексеев (з) «Ред-Дир» 3 0+4 +3 2 7 8 (7) Калиниченко (з) «Трай-Сити» 8 0+4 +1 8 8 7 (4) Д.Зайцев (з) «Мус-Джо» 8 0+4 +4 2 11 9 (8) Рубинчик (з) «Саскатун» 8 0+3 -1 2 12 10 (11) Замула (з) «Регина» 10 0+1 +1 8 13 11 (10) Рудаков (з) «Эдмонтон» 4 0+1 -1 2 5 12 (12) Кривокрасов (н) «Принс-Альберт» 3 0+0 0 4 5 13 (13) Зудилов (н) «Летбридж» 7 0+0 -2 6 17

Нонсенс, но в топ-100 лучших бомбардиров Западной хоккейной лиги нет ни одного россиянина. Да, из всех канадских юниорских лиг наименьшее наше представительство именно в WHL. Да, по большей части там выступают защитники. Тем не менее это тот факт, который бьёт по голове обухом. Самый результативный россиянин – Ян Хоменко — лидирует в чемпионате вместе с «Викторией», но в клубе находится на вторых ролях. Никита Попугаев, напротив, получает уйму игрового времени в «Принс-Джордже», но за прошлую неделю отметился всего одной передачей и продолжил копить минусы по показателю полезности.

Кто не перестаёт радовать, так это защитники Олег Сосуснов и Артём Минулин. Здоровяк из Ярославля на прошлой неделе забил очередную шайбу за «Мус-Джо», которая стала для него уже четвёртой в сезоне. Но главное – это показатель полезности «+11», по которому Сосунов входит в десятку по лиге. Насколько это индивидуальное, а не командное достижение, доказывает то, что его одноклубник Дмитрий Зайцев минувшую неделю закончил с «-3». Что до Минулина, то он за три матча в составе «Свифт-Каррент» отдал три голевые передачи. Его команда занимает второе место в WHL.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Колтыгин (н) «Драммондвилль», 10 4+7 +6 12 17 2 (4) Я.Алексеев (н) «Шербрук» 11 3+8 -4 4 32 3 (6) Мизюрин (н) «Валь-д`Ор», 9 5+5 +2 4 17 4 (8) Завгородний (н) «Римуски» 9 4+6 +4 0 21 5 (2) Е.Соколов (н) «Кейп-Бретон» 11 5+4 -6 2 35 6 (9) Косоренков (н) «Викториавилль» 9 2+7 -3 4 20 7 (7) Абрамов (н) «Гатино» 4 3+5 +1 6 13 8 (3) Котков (н) «Шикутими» 9 2+6 -1 4 19 9 (5) Чехович (н) «Бэ-Комо» 8 2+5 -2 6 30 10 (12) Глотов (н) «Шавиниган» 10 2+4 -4 8 39 11 (13) Рубцов (н) «Шикутими» 5 0+6 +1 0 14 12 (10) Кузьмин (н) «Монктон» 9 2+2 +1 2 8 13 (11) Шестопалов (н) «Гатино» 9 2+1 0 0 15 14 (14) Козлов (н) «Валь-д`Ор» 9 0+3 -1 8 25 15 (15) Михнин (н) «Римуски» 8 1+1 -2 8 15 16 (16) Дадажанов (з) «Шавиниган» 8 0+1 -7 4 6 17 (17) Курбатов (н) «Викториавилль» 8 0+0 -4 0 8

В лиге Квебека самым результативным игроком остаётся Павел Колтыгин. Он входит в топ-30 лучших бомбардиров сезона. Да только прошлая неделя для него прошла не так успешно, как первая: всего две шайбы в четырёх играх. Зато подтянулся динамовец Ярослав Алексеев, проводящий второй сезон за океаном. Три шайбы в двух матчах забросил и другой «второгодник» Максим Мизюрин, несколько забуксовавший на старте. На свою проектную мощность «больше очка за игру» вышел Дмитрий Завгородний – претендент на высокую позицию на предстоящем драфте НХЛ.

А вот другие россияне, выступающие в лиге Квебека и претендеюущие на то, чтобы летом быть выбранными на драфте, неделю провели ни шатко, ни валко. Это относится как к Егору Соколову, так и к Владиславу Каткову. Резво ворвавшись в новую для себя лигу, оба форварда-гренадёра притормозили, набрав на двоих всего три очка. Большего вправе ждать и от прошедшего тренинг-кэмп «Коламбуса» Виталия Абрамова, который после пяти очков в двух первых играх, в двух последующих отметился всего тремя.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) А. Свечников (н) «Бэрри» 10 10+4 +4 10 46 2 (2) Липанов (н) «Бэрри» 10 3+10 +6 0 12 3 (7) Д.Соколов «Садбери» 9 6+5 +1 2 40 4 (6) Гоголев (н) «Питерборо» 10 5+5 0 6 24 5 (4) Максимов (н) «Ниагара» 7 4+5 0 11 37 6 (3) Торопченко (н) «Гелф» 9 4+4 -11 4 32 7 (11) Коростелёв (н) «Питерборо» 6 3+4 +2 4 27 8 (5) Поддубный (н) «Эри» 10 4+2 -10 2 27 9 (8) Нижников (н) «Бэрри» 10 2+4 -1 4 20 10 (14) Дер-Аргучинцев (н) «Питерборо» 10 2+4 -5 0 10 11 (9) Попов (н) «Кингстон» 7 1+3 +2 0 12 12 (10) Ларионов (н) «Виндзор» 7 2+1 0 4 8 13 (12) Саморуков (з) «Гелф» 9 0+3 -7 2 19 14 (13) Вертий (н) «Норт-Бэй» 5 1+1 +1 2 19 15 (18) Бабинцев (з) «Питерборо» 10 0+2 +2 4 10 16 (15) Кожевников (н) «Виндзор» 10 0+2 +1 8 7 17 (16). Лосев (н) «Оттава» 8 1+0 -1 8 6 18 (17) Охотюк (з) «Оттава» 11 1+0 -9 10 9 19 (19) Александров (з) «Флинт» 6 0+0 +1 0 4 20 (21) Чибриков (з) «Оуэн-Саунд» 2 0+0 0 2 1 21 (20) Стариков (з) «Виндзор» 9 0+0 -1 2 0

Кажется, что на протяжении всего сезона обзор юниорской лиги Онтарио будет сводиться к перечислению подвигов Андрея Свечникова. Он и до этой недели был лучшим среди россиян, выступающих в сильнейшей юниорской лиге Канады, а теперь и подавно. В матче с «Эри Оттерс» потенциальный первый номер драфта НХЛ набрал 4 (2+2) очка, вырвавшись на первое место как в бомбардирской, так и в снайперской гонке. Во втором матче на прошлой неделе набрать очки казанцу не удалось, из-за чего он потерял лидерство по очкам. На вершине здесь и сейчас пребывает канадский проспект «Вегаса» Ник Сузуки. А вот с 10 голами Свечников – по-прежнему лучший снайпер Онтарио. По шайбе на прошлой неделе забросили и другие россияне из «Бэрри» Алексей Липанов и Кирилл Нижников.

Прорыв недели совершил Дмитрий Соколов. Омич, не лучшим образом начавший чемпионат, в матче с «Оттавой 67» выдал красочный бенефис. Нападающий «Садбери» набрал 5 (3+2) очков, а его команда победила со счётом 7:1! Всего за минувшие семь дней он заработал семь результативных баллов. Настоящим провалом обернулась прошлая неделя для Алексея Торопченко, который в трёх матчах за «Гелф» схватил ужасающие «-8» и не набрал ни одного очка. Никак не может забить Кирилл Кожевников, который в прошлом сезоне играл в КХЛ за «Югру», а теперь растворился в «Виндзоре». Его одноклубник Игорь Ларионов-младший не провёл на прошлой неделе ни одного матча. Неужели у сына Профессора очередная травма?

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Клубы Игры Очки +/- Штраф Броски 1 Андреев (н) «Централ Иллинойс» 3 1+4 +3 5 6 2 Иванюженков (н) «Су-Фолс» 4 2+0 0 7 4 3 Афанасьев (н) «Маскегон» 4 0+0 0 0 5

В американской юниорской лиге выступают всего трое полевых игрока из России, но это не повод обходить её стороной. Лидер среди наших соотечественников по очкам — воспитанник ЦСКА Максим Андреев, проводящий уже третий сезон за океаном. Носитель скандально известной фамилии Артём Иванюженков после дебюта в КХЛ за «Витязь» решил перебраться в Америку. На его счету пока два гола в составе одного из лидеров чемпионата. А вот Егор Афанасьев пока результативными баллами разжиться не успел. Впрочем, его время ещё придёт. 16-летний россиянин выступает за ту же команду, в которой свою заокеанскую карьеру начинал Андрей Свечников, а на драфт НХЛ ему выходить только летом 2019 года. Однако уже сейчас ясно, что Афанасьев — самый талантливый уроженец Твери со времён Ильи Ковальчука.

NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 Смирнов (н) университет Пенсильвания 3 2+3 +4 0 11 2 Летунов (н) университет Коннектикут 4 1+3 +3 2 14 3 Рахматов (з) университет Священного Сердца 3 0+2 -2 3 6 4 Павлычев (н) университет Пенсильвания 3 1+0 0 0 2 5 Дзахов (н) университет Ниагара 2 0+1 3 2 0 6 Соловьёв (з) университет Бентли 1 0+1 0 0 3 7 Лагунов (н) университет Массачусетс Амхерст 4 0+1 -3 6 2 8 Джиошвили (н) университет Вермонт 0 0+0 0 0 0

Чуть больше чем в USHL наших соотечественников в американской студенческой лиге. Большинство из тех, кто в этом сезоне играет в NCAA, варятся в этой лиге не первый год. Например, Станиславу Дзахову уже 24 года, и он ни разу не набирал за сезон больше 17 очков. Вряд ли он превзойдёт эту планку и на этот раз. Из новичков лишь Владислав Джиошвили, да Филип Лагунов, но этот уроженец Гамильтона всю карьеру провёл за океаном. Лидеры вполне предсказуемы. Денис Смирнов стал одним из открытий прошлого сезона и продолжает набирать в среднем больше одного очка за игру. Играть результативно Максима Летунова обязывает высокий выбор на драфте со стороны «Сент-Луиса».

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (5) Щербак (н) «Лаваль» 4 1+5 +2 4 10 2 (4) Голдобин (н) «Ютика» 4 3+2 +1 0 7 3 (1) Зыков (н) «Шарлотт» 4 3+0 -1 4 7 4 (2) Каменев (н) «Милуоки» 3 1+2 +3 19 5 5 (3) Сошников (н) «Торонто» 4 1+2 +1 2 14 6 (13) Костин (н) «Сан-Антонио» 3 0+2 0 2 2 7 (14) Береглазов (з) «Хартфорд» 3 0+2 +1 6 6 8 (7) Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 5 0+2 0 2 8 9 (6) Тренин (н) «Милуоки» 3 1+0 -2 2 2 10 (11) Дыбленко (з) «Бингемтон» 3 0+1 +2 2 6 11 (8) Толчинский (н) «Шарлотт» 3 0+1 -1 4 3 12 (10) Валиев (з) «Торонто» 4 0+1 +1 4 4 13 (9) Гурьянов (н) «Техас» 4 0+1 -3 0 2 14 (12) Слепышев (н) «Бейкерсфилд» 1 0+0 +1 2 6 15 (16) Педан (з) «Уилкс-Барре» 4 0+0 +3 6 4 16 (17) Мамин (н) «Спрингфилд» 2 0+0 -1 2 3 17 (15) Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 5 0+0 -2 2 4 18 (18) А. Волков (н) «Сиракьюз» 5 0+0 -3 0 6

Один из наших главных героев прошлой недели Антон Слепышев за минувшие семь дней не провёл ни одного матча в АХЛ. Нет, он не попал в запас, напротив, получил шанс проявить себя в основе «Эдмонтона». Забегая вперёд, скажем, что там форвард ничем не отметился и почти наверняка вернётся в «Бейкерсфилд».

А вот Никита Сошников после неплохого старта за фарм-клуб «Торонто» сбавил обороты и вряд ли в скором времени получит вызов от Майка Бэбкока. После сенсационного тренинг-кэмпа «Тампы» не идёт игра у Александра Волкова. Его 0+0 и «-3» в пяти играх – худшие показатели во всём «Сиракьюзе». И если Волков новичок, которому требуется время на адаптацию, то кризис Дениса Гурьянова чем-то оправдать трудно. Удручает, что он практически не угрожает воротам. С двумя бросками за четыре матча в основу «Далласа» точно не пробиться.

Свои первые матчи в АХЛ на прошлой неделе провёл Алексей Береглазов. На счету защитника, которого не прочь вернуть в «Магнитку» Геннадий Величкин, две голевые передачи в трёх играх за «Хартфорд». С положительной стороны отметим и Клима Костина, который набрал свои первые очки за фарм «Блюз». Ну а лучшими россиянами в АХЛ на прошлой неделе стали бывшие партнёры по молодёжной сборной России Николай Голдобин и Никита Щербак. Форвард «Лаваля» набирал очки во всех играх своей команды и стал автором единственной шайбы в матче с «Бинхэмтоном» (1:5). Не было игр без результативных баллов и у Голдобина. Оба экс-подопечных Валерия Брагина входят в топ-20 бомбардиров лиги. Самым результативным игроком АХЛ на данный момент является финн Теему Пулккинен.

НХЛ

Место Игрок Клуб И Очки +/- Штр Бр Вр Вбр Хиты Блоки 1 (2) Кузнецов (н) «Вашингтон» 6 0+11 1 2 6 18.08 40,5% 7 3 2 (1) Овечкин (н) «Вашингтон» 6 9+1 1 0 35 17.50 50,0% 8 2 3 (5) Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 5 5+3 0 8 18 20.20 0 6 0 4 (7) Панарин (н) «Коламбус» 5 1+6 5 2 11 20.23 0 0 0 5 (10) Тарасенко (н) «Сент-Луис» 6 4+2 1 2 15 19.43 0 9 4 6 (12) Якупов (н) «Колорадо» 6 3+2 5 0 15 12.59 0 6 0 7 (4) Наместников (н) «Тампа-Бэй» 5 2+3 0 0 13 17.58 52,0% 15 2 8 (9) Н.Зайцев (з) «Торонто» 5 2+3 8 4 5 22.16 0 8 15 9 (6) Дадонов (н) «Флорида» 4 1+4 -4 0 10 18.38 0 1 2 10 (3) Малкин (н) «Питтсбург» 6 1+3 -5 4 16 17.26 35,9% 4 3 11 (21) Куликов (з) «Виннипег» 5 1+2 4 2 2 17.05 0 7 4 12 (8) Проворов (з) «Филадельфия» 5 1+2 2 0 11 23.19 0 9 15 13 (11) Бучневич (н) «Рейнджерс» 6 0+3 -3 0 11 16.41 0 2 3 14 (17) Задоров (з) «Колорадо» 5 1+1 3 15 9 18:30 0 11 6 15 (13) Анисимов (н) «Чикаго» 6 1+1 1 4 10 17.14 54,4% 1 5 16 (14) Радулов (н) «Даллас» 5 0+2 -1 2 12 20.03 100% 4 3 17 (16) Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 5 0+2 -1 2 9 12.17 0 4 2 18 (-) Шипачёв (н) «Вегас» 1 1+0 2 0 1 10.26 83,3% 1 0 19 (19) Бурмистров (н) «Ванкувер» 3 0+1 0 0 2 13.08 55,5% 1 1 20 (20) Кулёмин (н) «Айлендерс» 6 0+1 0 0 3 12.10 50% 9 7 21 (-) Слепышев (н) «Эдмонтон» 2 0+0 0 0 1 11.06 0 2 0 22 (-) Барбашев (н) «Сент-Луис» 4 0+0 0 0 3 12.45 47,6% 6 3 23 (21) Миронов (з) «Колорадо» 1 0+0 0 2 0 11.24 0 2 24 (22) Орлов (з) «Вашингтон» 6 0+0 -2 2 8 23.32 0 11 9 25 (15) Емелин (з) «Нэшвилл» 4 0+0 -1 2 3 17.19 0 4 5 26 (18) Антипин (з) «Баффало» 3 0+0 -4 0 1 15.07 0 0 4

Выдержать темп, который Овечкин взял как снайпер, а Кузнецов – как ассистент, не под силу ни одному ныне живущему хоккеисту. Тем не менее, даже после аномального всплеска на старте сезона оба продолжают держать высокий уровень. Причём в российской связке «Вашингтона» чётко распределены обязанности. Кто мистер стабильность, так это Никита Кучеров. Три очка в двух играх на позапрошлой неделе сменились пятью в трёх матчах на прошлой. Настоящий станок по набору очков, причём не «мусорных», а набранных в ключевые моменты. То, что Кучеров работает как конвейер, а его партнёр Владислав Наместников отметился всего одной передачей, даёт понять, кто в этом звене прима, а кто всего лишь носитель рояля. Три шайбы на прошлой неделе забросил Владимир Тарасенко – ещё один форвард, потенциально способный замахнуться на «Морис Ришара». Наконец-то открыл счёт своим голам за «Коламбус» Артемий Панарин. После россыпи голевых передач ему удалось-таки отличиться самому, что стало прямым следствием того, что россиянин стал гораздо бросать по воротам.

На «прогресс недели» вполне может претендовать Наиль Якупов. Три шайбы за неделю – привычный график для Тарасенко и Кучерова, но никак не для главного разочарования последних лет. Похоже Наиль потихоньку обретает себя, а доверие главного тренера «Колорадо» ему в этом только помогает. С местом в первом звене пришла и результативность. Рекордное игровое время у россиян отныне не у Ивана Проворова или Никиты Зайцева, а у другого защитника — Дмитрия Орлова. Тем удивительнее, что он, в отличие от игроков «Филадельфии» и «Торонто», очков пока не набирает. Все полезные действия защитника «Вашингтона» ограничиваются блокированными бросками и силовыми приёмами. Среди россиян он по этим показателем один из лидеров.

Целый ряд россиян, которых принято считать звёздами, прошлую неделю провалили. Прежде всего, Евгений Малкин. Центральный нападающий «Питтсбурга» все три матча провёл на сухом пайке, попутно зарабатывая минусы по показателю полезности. Джино словно сам не свой. Одна передача за три матча Александра Радулова – тоже не тот результат, который ждали от новичка «Далласа». Точно такая же статистика у Павла Бучневича, и это притом, что он продолжает выходить в первом звене «Рейнджерс». На прошлой неделе первые матчи в сезоне провели Вадим Шипачёв, Иван Барбашев и Антон Слепышев, а вот Виктор Антипин, напротив, успел провести всего одну игру, после чего угодил в запас.